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|Низкая зп
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, я работал в Сетелем банке. Должность была Специалист Прямых Продаж в г. Москва
Из плюсов: сплоченный коллектив, отличный начальник Анастасия К, а также наставник Сергей Г. - мастер своего дела.
Из минусов: зарплата. Оклад, даже вместе с бонусами, получается низкий. Поэтому и перешел в другой банк.
В итоге, Банку Сетелем, могу сказать большое спасибо! Всем удачи.
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Svyatoslav.Gr • бывший сотрудник
05.12.2018 14:45
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Ответ банка:
Святослав, добрый день!
Спасибо за отзыв! Очень приятно, что Вы нашли время и поделились своим отношением к Сетелем Банку и к коллегам, с которыми вместе работали.
Что касается заработной платы специалистов прямых продаж, то она в первую очередь зависит от личной эффективности сотрудников и учитывают их личный вклад в выполнение задач их подразделений. Мы ежегодно оцениваем показатели компаний-аналогов и корректируем заработные платы наших сотрудников, в случае, если они оказываются ниже средних по рынку.
Благодарим вас за обратную связь и желаем удачи в новой компании!
С уважением,
Команда Департамента по работе с персоналом "Сетелем Банк" ООО
|Компетенций НОЛЬ
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До этого момента ни как с этим банком не знакома.
Сетелем Банк НОВОСИБИРСК.
Пригласили меня на собеседование, Руководитель группы кредитных экспертов ( автокредитование) . Собеседование прошло на ура с директором, который непосредсвенно курировал эту вакансию. После попрасили заполнить анкету на СБ. Я сказала что дома заполню и отправлю, уточнили когда, сказала завтра.
И вот отправила анкету, позвонила Татьяне ( HR) , которая и приглашала меня на собеседование, получила ли она письмо с анкетой от меня. Далее диалог у нас такой сложился:
- Татьяна, скажите как я прошла собеседование, у меня есть еще предложения, вот хотелось бы узнать.
- Все прошло отлично, если там зп не выше чем у нас , то ждите нас пожалуйста, не ходите ни куда.
- сколько проверка займет?
- до 5 дней.
- держите меня в курсе событий пожалуйста.
Вот жду 5 рабочих дней... а звонка все нет, решила сама набрать, итог таков все прошло хорошо, но вы хотите больше получать , нежели у нас оклад и все равно от нас уйдете потом....., я ( так я же знала какой у вас ФОТ, и пришла к вам, тем более рассчитываю зарабатывать премии, меня устраивает) На что она ответила что передаст директору. Но и тут обратной связи я не дождалась. Звоню..не берет трубку, пишу СМС... но тоже тишина...
Так вот вопрос это в порядке вещей у Вас?? Я потеряла больше недели на поиски работы, отказывала в собеседование другим банкам. А Ваш HR, слов нет..
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Анжела Герасимова • несостоявшийся сотрудник
30.11.2018 10:25
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Ответ банка:
Анжела, добрый день!
Спасибо за ваш отзыв.
Мы проверили полученную от Вас информацию относительно предоставления обратной связи по результатам собеседования.
Банк ответственно подходит к процессу подбора персонала, в том числе к своевременному информированию кандидатов о каждом этапе отбора на вакансию.
В связи с тем, что на одну вакансию, как правило, претендует несколько кандидатов, требуется время на проведение собеседований с соискателями.
По итогам собеседований со всеми отобранными кандидатами, принимается окончательное решение о найме претендента.
В частности, в Вашем случае Менеджером по подбору персонала аргументированная обратная связь была предоставлена Вам 28.11.2018 г.
Банк благодарен Вам за обратную связь о наших процессах, мы учтем её в будущем.
Желаем Вам удачи в поиске интересной работы!
С уважением,
Команда Департамента по работе с персоналом «Сетелем Банк» ООО
|О Работе
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет,
Бывший сотрудник Ваш
Хочу оставить отзыв о работе в Сетелем банке.
Работал на должности СПП в Москве, работа отличная, правда, свои минусы тоже есть.
Сначала о плюсах:
Это конечно хороший коллектив, приятно работать в такой обстановке.
Спасибо моим руководителям Оксане К. и Анастасии К.
Отдельное спасибо моему коллеге Кириллу М. и моему наставнику Сергею Г., сенсей, ты лучший!
Удобное расположение, почти в центре МСК и всего 5 минут от метро.
Хорошо, что практический принадлежишь сам себе, обзваниваешь клиентов, сам ориентировочно маршрут выбираешь, в общем планируешь свой рабочий день.
На мозг, так скажем, никто не давит вечным вниманием и контролем.
Из минусов,
Это зарплата, она полностью зависит от того, сколько у тебя клиентов + маленький оклад 22к.
То есть, если клиентов 2-3 человека в день, что обычно и бывает, то 174 х 3 х 22 + 22к оклад= 33 500……..
Встречи день в день не спасают вообще, ты тратишь слишком много времени чтобы сделать одного клиента и заработать за это копейки.
По сути когда приходил на собеседование, обещали зп 40+к, а в итоге в том же январе, дай бог выходит 30к.
Когда шел на работу, и видел на hh.ru вакансию, зп 40к, то и рассчитывал на работу за 40к.
В общем, самый большой минус - это зарплата.
По факту страхование и смс продают СПП на месте с клиентом, сотрудники ТМ либо вообще ничего не говорят клиенту и тихонько включают услуги в договор, либо говорят вскользь и клиент всё равно ничего не понимает.
В итоге спп ничего не получает, а сотрудник ТМ свой бонус получает. Не справедливо.
Поменяйте мотивацию, сделайте, например 200р чистыми для СПП за оформленный кредит без страхования, 250р оформленный кредит с минимальным страхование, 300р оформленный кредит с полным страхованием.
Несмотря ни на что, это была очень интересная история в моей профессиональной деятельности. Я узнал много нового. Мне понравилось. Всем спасибо и удачи!
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Avstro • бывший сотрудник
28.11.2018 17:24
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Ответ банка:
Добрый день!
Мы благодарим Вас за отзыв!
В нашей компании большое внимание уделяют профессионализму сотрудников, их обучению и благоприятной обстановке в коллективе. Мы обязательно передадим вашим руководителям ваши впечатления и отзыв о совместной работе.
Мы взяли ваши замечания и предложения по изменению мотивации для специалистов прямых продаж в работу, спасибо за предложение.
Ваша обратная связь важна для нас, чтобы мы могли и дальше совершенствовать наши процессы!
Желаем Вам удачи и дальнейшего профессионального развития!
С уважением,
Команда Департамента по работе с персоналом "Сетелем Банк" ООО
|Работа в колл-центре
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в колл-центре чуть более 3 лет. На линии консультирования действующих клиентов. Коллектив очень хороший, достаточно сплоченный. Руководство тоже хорошее, все супервайзеры которые работают на данный момент - очень хорошие люди. Но отдельное спасибо хочется выразить супервайзеру С. Ольге. Каждому бы такого руководителя, который и выслушает тебя и поможет по любой возникшей проблеме на работе (работал больше года под ее началом, пока не перешел на должность старшего специалиста). Зарплаты выплачивают всегда вовремя - никаких проблем нет. Само место работы устроено комфортно. Абсолютно каждое пожелание или идея от сотрудника действительно рассматриваются и при актуальности воплощаются в жизнь (на других местах работы такого внимания к отзывам сотрудников не встречал).
Единственное, что хочу посоветовать тем кто задумывается о работе в колл центре - необходима большая стрессовоустойчивость, потому что клиенты бывают разные. В остальном работа хорошая.
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DoctorOwl • сотрудник
28.11.2018 10:51
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим за позитивный отзыв о нашем банке и высокую оценку работы наших коллег.
Мы обязательно передадим слова благодарности Ольге.
Желаем успехов!
С уважением,
Команда Департамента по работе с персоналом "Сетелем Банк" ООО
|Работа в Сетелем
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я работаю в Сетелем чуть больше полугода Изначально приходила поработать на лето, но в итоге решила остаться. Из положительного хочу отметить коллектив. У нас в банке очень слаженный коллектив. Расскажу подробнее. Очень приветливые эйчары были на собеседовании и обучении и такие же приветливые сейчас. Честно говоря, думала, что во время работы их поддержка пропадет, но это не так. Они даже звонили и спрашивали как дела и какие у меня впечатления, что для меня было достаточно неожиданно, на предыдущих местах работы такого не было Еще отмечу свое руководство, от него тоже есть поддержка. Мой руководитель был таким же кредитным экспертом как и я, потом его повысили и сейчас он обучает меня и всех нас. Всегда поддержит, направит. В общем брошенной я себя не чувствую. Еще наш самый главный руководитель (директор) тоже когда-то работал кредитным экспертом, это очень круто. В банке можно получить карьерный рост, поэтому я в нем и осталась (хотя пришла только на лето), хочу тоже стать руководителем. Из минусов - хотелось бы более высокий оклад Ну это наверное всем хочется, денег много не бывает
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KateKaterinka • сотрудник
22.11.2018 16:30
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Ответ банка:
Екатерина, добрый день!
Спасибо вам за отзыв!
Очень приятно, когда сотрудники находят минутку, чтобы поделиться именно позитивом.
Желаем вам успехов и дальнейшего профессионального развития!
Уверены, что вместе мы достигнем еще больших результатов в будущем.
С уважением,
Команда Департамента по работе с персоналом «Сетелем Банк» ООО
|Отзыв о работе в Сетелем
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Андрей. Я работал в Сетелем.
Решился я, наконец, поставить любимому банку заслуженную оценку.
Мне достался доблестный отдел авторизации партнеров, должность специалист прямых продаж (СПП). Обучение у меня вел Сергей Г., руководителем была Анастасия К. Подход был очень мощный. Сергей постоянно контролировала процесс адаптации, посадил рядом с собой, чтобы постоянно вести контроль и тут же исправлять косяки. Сразу указывал на недочеты и корректировал. Работа шла хорошо и интересно. Далее следовали тестирования, экзамены т. д. Реально интересно. Как только всё сдаёшь, тебя выпускают в поле, работать с клиентами.
Я выезжал к клиентам, оформлял кредит наличными на дебетовую карту. В банке это называется «КЭШ» кредит. Всё делается через смартфон, что реально удобно. Приехал к клиенту, проверил паспорт, сверил данные с договором, сфотографировал документы, активировал карту и всё!. Клиент может через 10 минут уже снимать деньги.
Из минусов:
1. Маленький оклад и маленькие бонусы. Увеличьте
2. При увольнении не выплачивают бонус за последний месяц. Только голый оклад. Отдел кадров вам «привет».
3. Оплата проезда составляет 1740 р в месяц чистыми. Тройка безлимитная стоит 2075 р. Получается каждый СПП доплачивает из своего кармана 305 р ежемесячно. Не на том экономите, увеличьте, это просто смешно.
4. Смартфон не выдают, надо приходить со своим
5. Связь не оплачивают ВООБЩЕ.
В целом работа в банке заслуживает положительных слов и твердую пятерку. Главное иметь желание учиться и ставить правильные цели, не испытывая иллюзий. Покинул банк, только потому что нашел более выгодную работу в плане денег.
PS. Прошу объявить благодарность и наградить Орденом Германа Оскаровича следующих людей :
1. Анастасия К.
2. Сергей Г.
Они хорошие люди, делающие Банк и жизнь сотрудников в нем лучше.
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Андрей Андрей • бывший сотрудник
20.11.2018 20:34
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Ответ банка:
Андрей, добрый день!
Мы благодарим Вас за отзыв!
Подход Банка к начислению окладов формируется исходя из данных обзоров рынка заработных плат, которые мы получаем от крупнейших консалтинговых компаний в области управления персоналом. Мы ежегодно оцениваем показатели компаний-аналогов и корректируем заработные платы наших сотрудников, в случае, если они оказываются ниже средних по рынку. В Банке предусмотрены различные формы материальной мотивации сотрудников, которые зависят от характера работы и занимаемой должности. Размеры премиальных выплат зависят в первую очередь от личной эффективности сотрудников и учитывают их личный вклад в выполнение задач их подразделений. Достигать поставленных целей нашим сотрудникам также помогают разработанные программы очного и дистанционного обучения. И нам приятно, что в своем отзыве вы отметили работу сотрудников, которые сопровождали вас в процессе обучения и адаптации. Для нас это служит примером того, как наши сотрудники следуют ценности "Мы - команда" в своей работе.
Мы взяли ваши замечания в работу. На данный момент в банке проходит ежегодный опрос о доплате за разъездной характер работы, который поможет нам выявить фактическое расхождение. Мы постоянно ведем работу по улучшению условий труда для сотрудников. Например, совсем недавно мы подключили к системе дополнительного медицинского страхования всех специалистов точек продаж, в том числе сотрудников вашего направления.
Ваша обратная связь важна для того, чтобы мы могли и дальше совершенствовать наши процессы!
Желаем Вам удачи и дальнейшего профессионального развития!
Хорошего дня,
Команда Департамента по работе с персоналом "Сетелем Банк" ООО
|Потраченное время!
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Отправила резюме на должность кредитного специалиста в автосалон. Пригласили на собеседование. Собеседование было групповым, после чего нам сказали, что о результатах собеседования сообщат в тот же день. Вечером позвонили и сказали, что моя кандидатура рассмотрена положительно и пригласили на обучение через 1,5 недели. За 3 дня до обучения мне позвонили и сказали что не могут меня пригласить на обучение, аргументируя это тем, что в моем районе нет автосалонов. ( хотя я указывала что могу работать в любом районе и это не принципиально ) Менеджер по персоналу не могла толком ничего обьяснить и ссылалась на руководство. Я сидела 1,5 недели без работы, т к надеялась на этот банк. Отказалась от других предложений.
ПЛОХОЕ ОТНОШЕНИЕ И НЕСЕРЬЕЗНЫЙ БАНК!!! Просто потеряла время! Вакансии на суперджоб обновляются до сих пор ( так же и для моего района ) . Не лучше ли сразу отказывать и не тратить время людей? Или ваши менеджеры по персоналу получают деньги за колличество первоначально одобренных людей?
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Lina_Lex666 • несостоявшийся сотрудник
20.08.2018 14:16
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за отзыв!
Мы сожалеем, что возникла такая ситуация и оставила у Вас неприятные эмоции.
Сообщите, пожалуйста, Вашу фамилию, имя, отчество, город, а также фамилию специалиста по подбору персонала, с которым Вы общались, на адрес HR_Hotline@cetelem.ru, и мы проведем проверку.
Ваша обратная связь важна для того, чтобы мы могли совершенствовать процесс подбора персонала в Банк.
С уважением,
Команда Департамента по работе с персоналом «Сетелем Банк» ООО
|Сокращение "по собственному желанию", или Как я работал в Сетелем
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, уважаемые читатели. Хочу поделиться впечатлениями о работе в Сетелем Банке. Обучение проходило в Москве (м. Савеловская) и (м. Владыкино) в бизнес центрах и длилось неделю. Примерно 5 дней обучение и 1 итоговый тест 50 вопросов. 3 ошибки и до свидания, ответы не говорят после прохождения. Бизнес тренеры очень хорошие, обучение понравилось, не считая то, что до банка я добирался по 3 часа общественным транспортом, в котором пил энергетики, чтобы не рухнуть от усталости из дальнего Подмосковья с тестами на коленках, а через полгода ввели дистанционное обучение, т.к. точки нужно было перекрывать, а обучать времени не было я так понимаю.
Работали на точке по одному человеку (у конкурентов всегда были сменщики). Сетелем экономил. Непосредственные руководители всегда были хорошие, хоть и сменилось 3. Особенно хочу выделить последнего, имен называть не буду. Очень хороший как человек и руководитель. По началу определили в соседний город обучался в М видео 3 дня потом перекинули на другую точку (днс). Все бы ничего, но условия работы были сложные (дикая конкуренция). Сейчас из этих точек Сетелем съехал.
Далее стали работать в сети магазинов "Элекс". Работая там условия нравились, с коллективом и конкурентами подружились. Отработал более чем полгода там и потом бац - звонок руководителя с информацией, что мы съезжаем с данной сети магазинов. Хочу поставить отрицательный балл. Почему? Да очень просто это объясняется. Просто Сетелем кинул на премию, а она бы составила в феврале (примерно 22 000 за работу в декабре. Выдал 1 200 000 в магазине, где средний чек в кредит 15 000) ну не считая если бы уменьшили на 0,7 за командный план, который фактически нереально выполнить. ПРЕМИЮ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ, а премию начисляют только через 2 месяца после того месяца когда ты отработал. Кто ее теперь получит вместо меня? Очень интересно. Не ожидал от банка такого. Кстати говоря, двойной оплаты за праздничные дни в январе тоже не было, хоть за отпуск перечислили и на том спасибо!
Банк вынуждает писать по собственному желанию заявление на увольнение. Если не написать перекинут например очень-очень далеко от места жительства, что сам напишешь. При мне так уволили 3 человек, когда был в офисе. Даже в зале образец распечатали для удобства...
По условиям труда - нормальные, но все еще и зависит на какой точке работаешь. Оплата -125р/час. В среднем 18 000 можно получить просто на окладе. Так же есть премия за каждый кредит. В чем подвох - платят минималку только если набираешь порог 400 000 (было 300 000 при трудоустройстве) если меньше, то премию не платят. Есть также повышающий коэф. за объем и ком-ый план (в области нереально получить).
Идти работать в Сетелем или нет - решать вам. Мою историю вы уже знаете.
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Cezarb • бывший сотрудник
04.02.2018 10:51
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Ответ банка:
Уважаемый Илья!
Спасибо за ваш отзыв. Ваша обратная связь очень важна для нас, так как помогает нам выявлять области для развития в нашей деятельности.
Мы проверили предоставленную Вами информацию касательно неоплаты работы за выход в праздничные дни в двойном размере: согласно нашим данным, выплата Вам была произведена в полном объеме.
Основываясь на полученной от Вас информации касательно неоплаты премии при увольнении, мы с сожалением отмечаем, что наши сотрудники плохо информированы о действующей в Банке системе мотивации. В настоящее время все сотрудники получают информацию о ней на этапе трудоустройства, а далее их непосредственные руководители сообщают своим подчиненным о любых изменениях в системе. Мы тщательно проанализируем существующие инструменты информирования и приложим все усилия, чтобы сделать их более прозрачными и доступными для наших сотрудников.
При распределении сотрудников по торговым точкам и дилерским центрам Банк руководствуется в первую очередь потребностями бизнеса. Мы стараемся максимально учитывать пожелания сотрудников, в том числе информацию об их месте жительства, но не всегда можем удовлетворить их полностью. Если Вы обладаете дополнительной информацией, в том числе о любого рода нарушениях действующего законодательства, просим Вас сообщить об этом на наш электронный адрес HR_Hotline@cetelem.ru, и мы проведем дополнительную проверку.
Сожалеем, что работа в Банке оставила у Вас негативные впечатления. Желаем Вам дальнейших успехов в карьере.
С уважением,
Команда Департамента по работе с персоналом «Сетелем Банк» ООО
|Застой и прошлый век
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в банке с 2013 по 2017 год на позиции "Специалист группы авторизации и документарного сопровождения партнёров" в центральном офисе на ул. Правды, д. 26. Впечатления от уровня работы - самые низкие. В период всеобщей оптимизации процессов мы работали в сплошных экселевских файлах. Зарплату не повысили ни разу, хотя обещания были.
На корпоративном мероприятии председатель совета директоров Сергей Ларченко во всеуслышание заявил, что каждый сотрудник получит годовой бонус, т.к. банк показал хорошие показатели по итогам 2016 года. Результат - 0.
Особо хочется сказать о своем непосредственном руководителе - К.О. Это тихий ужас. Полнейшая некомпетентность по всем вопросам, касающихся работы. Ни на один вопрос за всё время я не получил ответа от неё, всегда был послан к кому-то другому. А уж про постоянное обсуждение того, как бы ей найти мужчину и освободить свою женственность - это крах.
В общем, безумно рад, что уволился оттуда. Сейчас получаю в 3 раза больше зарплату и имею абсолютно адекватное и знающее толк руководство. Ну а у "Сетелема" с таким подходом мало что выгорит. Знаю, что куча топ-менеджеров уже сбежало оттуда. И поделом.
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Smoldik47 • бывший сотрудник
12.01.2018 22:06
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Ответ банка:
Уважаемый Алексей!
Мы внимательно ознакомились с Вашим отзывом и благодарим Вас за обратную связь – она позволяет нам совершенствовать наши процессы и выявлять области для развития.
Подход Банка к формированию заработных плат формируется исходя из данных обзоров рынка заработных плат, предоставляемых крупнейшими консалтинговыми компаниями в области управления персоналом. Мы ежегодно оцениваем показатели компаний-аналогов и корректируем заработные платы наших сотрудников, в случае, если они оказываются ниже средних по рынку.
В Банке предусмотрены различные формы материальной мотивации сотрудников, которые зависят от характера работы и занимаемой должности. Формирование и начисление стимулирующих выплат обусловлено действующими в Банке внутренними нормативными документами, в частности, Положением об оплате труда и премировании работников Банка.
Мы проверили информацию о начислении премии по итогам работы за 2016 год. Так как Вы были участником мотивационной программы, предусматривающей начисление премий по итогам работы за месяц, то в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Банка, годовая премия Вам не была начислена.
Сожалеем, что работа в Банке оставила у Вас неприятные эмоции. Желаем Вам удачи и успехов на новом месте.
С уважением,
Команда Департамента по работе с персоналом «Сетелем Банк» ООО
|Серьёзное опрокидывание где-то на уровне HR-отдела
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Занимался потреб. кредитованием, был признан лучшим коммуникатором банка BNP RARIBAS Cetelem в 2011 году (даже грамота была вручена на корпоративе), уволился с хорошими впечатлениями. Последние несколько лет занимался автострахованием, все было хорошо, но точку закрыли, потерял работу. Открыл hh.ru, увидел прямо в топе вакансию в сфере автокредитования своего любимого банка, в котором трудился, решил попробовать себя в новой сфере. "А почему бы и нет, ЕСЛИ ПРИГЛАСЯТ" - подумал я. Итог: напоролся на ранее неизведанный для меня вид обмана со стороны банка, ложный набор в подразделение автокредит Сетелем банка. Цели этого действия мне до конца не ясны, сам я пострадал не так сильно, неделя езды в метро и на электричках со станции Люберцы на м. Владыкино и обратно мне сильного материального ущерба не нанесла, чего не могу сказать про ущерб времени, собеседовали 23 Ноября, обучение назначили сначала на 29 Ноября, но потом перед обучением позвонили и сказали, что переносим на 6 Декабря, в моём случае убито 19 дней, ведь я перезванивал и вежливо пытался уточнить, не стоит ли мне начать подыскивать другую работу, может я вам не подхожу?! На что в ответ меня успокоили фразой, дословно: "Мы действительно хотим видеть вас в нашей команде, просто перенесли дату обучения".
Помимо меня пострадало ещё около 14 человек(70% группы), которые так же как и я успешно прошли проверку в ассессмент-центре и были приглашены на обучение, это только те с кем был я, но судя по тому что на hh.ru набор в подразделение автокредит cetelem всегда открыт, можно предположить что на эту удочку регулярно клюют свежие соискатели. Ассессмент-центр банка со своей задачей справился достаточно хорошо, то есть все недостаточно активные, недостаточно заинтересованные, были отсеяны на собеседовании и на этап обучения НЕ попали.
Сразу же удивило количество людей на обучении, около 24 человек, аудитория была заполнена. На вопрос почему так много людей, тренер ответила, что ведётся набор на вновь открывающиеся точки, требуется около 60 человек. В первый же день произошло более глубокое знакомство с группой, подробно разъяснялось все, что связано с обязанностями и оплатой труда, также разъяснили про аттестацию, якобы будет итоговый тест, 50 вопросов, и в случае если в нём будет больше 4 ошибок, обучение будет считаться проваленным, но при этом дадут возможность пересдать повторно.
Проходит первый (целый, с 9:30 до 18:00) день тренинга, к следующему дню, прошу обратить особое внимание: всех просят принести копии всех документов, диплом в том числе. Все так и сделали. Тренер собрала у каждого эти копии, при этом на этой стадии никого не отсеяли, это был крайний момент, когда тренер должна была отпустить лишних людей, в которых компания не заинтересована. Ведь кто теперь им компенсирует потраченное время? Куда девать этот багаж ненужных знаний?
Далее со среды до пятницы включительно происходило интенсивное обучение, особых причин для отстранения ни одного из ребят не было, была работа в программе, насторожило то что этому было уделено буквально 2 часа за всю неделю обучения и разбора ошибок не было, всё остальное время мы смотрели на скриншоты этой самой программы в рабочей тетради, и по скриншотам учились в ней работать, хотя я с этой программой знаком. На дом давали тесты, по 30-40 вопросов, то есть вся неделя была посвящена обучению, на выходные дали 2 теста на 40 и на 225(двести двадцать пять) вопросов к понедельнику, среднее число ошибок в этом тесте 11-14, то есть фактически 90 - 95% материала усвоили, не было ни одного человека, который допустил бы больше 20 ошибок, была проработка ошибок, продолжили обучение и к вечеру понедельника был небольшой тренинг на тему продаж. При этом тренера особо не интересовали реальные навыки продаж конкретно каждого из учеников, тренер весь основной период обучения разъясняла слайды, были ораторские отступления, небольшие упражнения. Ничего сверхкритичного или из ряда вон выходящего что могло бы дать повод для отстранения кого-либо от обучения не было.
Во вторник утром нас собрали, посадили за тесты по 50 вопросов, и после тестирования, внимание!!! Попрощались с основной частью группы, с основной частью потенциальных специалистов, которых банк хотел видеть в своей команде, которые зубрили все выходные и будни, которых обучали целую неделю и которые по тестированию показывали вполне удовлетворительные результаты. Их просто попросили уйти после написания последнего теста, не объясняя, кто где ошибся, не принося даже своих извинений или сожалений, без шанса пересдать! Многие уже успели прикупить рубашки, брюки, туфли и ремни, многие продлили на месяц проездные в метро, но ценность сетелем под названием "Команда" не сработала в данной ситуации. Назвали фамилии 7 (3 из них с опытом работы в сфере автокредитования) человек, которые остались, остальным сказали до свидание, даже не сказали, что они им не подходят, а пересдать можно только двум девушкам, у которых оказалось 4 ошибки и только в Январе, у остальных якобы больше 4 ошибок по этому они резко и внезапно стали не нужны банку, многие сомневались, что они вообще допустили ошибки, а кто-то знал, где он запутался и что упустил, но это уже не кому не нужно было. То есть произошёл моментальный слабо аргументированный отсев 14-и человек на второй неделе после прохождения полного обучения, прямо перед подписанием договора. Это был отсев 14 человек, которые успешно прошли 5 тестов, в том числе ответили на тест в 225 вопросов, а самое главное все-таки хотели работать. Такой подход к будущим сотрудникам которых банк уже обучил, с которых БЫЛИ СОБРАНЫ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ (где они сейчас?!) и которых пригласили в свои ряды, считаю вопиющей дерзостью, такого не встречал ДАЖЕ В БАНКЕ ТИНЬКОФФ, в Сбербанке успешно прошёл все стадии фильтрации (это было в один день, несколько лет назад), но понял, что не моё (староват, 26 лет) для карьеры с нулевой позиции, и ушёл до начала стажировки по своей инициативе, а Сбербанк очень серьёзно подходит к отбору сотрудников.
Обращаюсь к председателю правления Сетелем, к его замам, а так же ко всем кто имеет возможность донести это до них, в надежде что вы всё-таки услышите или вам донесут мой пост, прошу вас принять всю изложенную мной информацию к сведению! Набор сотрудников автокредита в макрорегион Москва целесообразно приостановить, объявления о наборе с сайта убрать, так как у вас скопилась огромная толпа НЕДОАТТЕСТОВАННЫХ уже обученных людей, которыми никто не стал заниматься а просто выгнали палкой. Если банк производит отбор на конкурсной основе, то нужно говорить об этом ЧЕСТНО, потому что нужно ценить время соискателей. Можно отбирать народ, отобранных объединять в команды, подписывать договор и обучать или обучать, а потом подписывать договор. Можно сделать конкурс для приёма сотрудников на работу, многие соискатели, которые ищут работу, становятся жертвами вашего обмана, потому что верят вам, когда вы говорите им что хотите видеть их в своей команде, таким образом и попадают к вам в конкурсную ловушку длинной в 5 дней. Получается Сетелем банку не надо верить?
С уважением, лучший коммуникатор банка BNP PARIBAS Cetelem 2011 года, Поликарпов Алексей.
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in_jux_sanct2 • несостоявшийся сотрудник
13.12.2017 23:18
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Ответ банка:
Здравствуйте, Алексей!
Большое спасибо за интерес, проявленный к нашей вакансии Кредитного эксперта.
Мы рассмотрели Ваше обращение и проанализировали описанную ситуацию. Банк соблюдает законодательство Российской Федерации и внутренние нормативные акты банка касательно поиска, подбора и трудоустройства кандидатов, включая порядок обработки персональных данных кандидатов.
Действительно, для трудоустройства в Банк необходимо пройти несколько этапов согласования. Каждый из этапов строго зафиксирован по времени и проводится согласно внутренним нормативным актам.
Наш банк заинтересован в трудоустройстве всех кандидатов, положительно прошедших этапы подбора.
Банк благодарен Вам за обратную связь о наших процессах, мы учтем ее в будущем. Ваша обратная связь важна для того, чтобы мы могли оптимизировать процесс трудоустройства в Банк.
С уважением,
Команда Департамента по работе с персоналом «Сетелем Банк» ООО
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