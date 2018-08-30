Занимался потреб. кредитованием, был признан лучшим коммуникатором банка BNP RARIBAS Cetelem в 2011 году (даже грамота была вручена на корпоративе), уволился с хорошими впечатлениями. Последние несколько лет занимался автострахованием, все было хорошо, но точку закрыли, потерял работу. Открыл hh.ru, увидел прямо в топе вакансию в сфере автокредитования своего любимого банка, в котором трудился, решил попробовать себя в новой сфере. "А почему бы и нет, ЕСЛИ ПРИГЛАСЯТ" - подумал я. Итог: напоролся на ранее неизведанный для меня вид обмана со стороны банка, ложный набор в подразделение автокредит Сетелем банка. Цели этого действия мне до конца не ясны, сам я пострадал не так сильно, неделя езды в метро и на электричках со станции Люберцы на м. Владыкино и обратно мне сильного материального ущерба не нанесла, чего не могу сказать про ущерб времени, собеседовали 23 Ноября, обучение назначили сначала на 29 Ноября, но потом перед обучением позвонили и сказали, что переносим на 6 Декабря, в моём случае убито 19 дней, ведь я перезванивал и вежливо пытался уточнить, не стоит ли мне начать подыскивать другую работу, может я вам не подхожу?! На что в ответ меня успокоили фразой, дословно: "Мы действительно хотим видеть вас в нашей команде, просто перенесли дату обучения".



Помимо меня пострадало ещё около 14 человек(70% группы), которые так же как и я успешно прошли проверку в ассессмент-центре и были приглашены на обучение, это только те с кем был я, но судя по тому что на hh.ru набор в подразделение автокредит cetelem всегда открыт, можно предположить что на эту удочку регулярно клюют свежие соискатели. Ассессмент-центр банка со своей задачей справился достаточно хорошо, то есть все недостаточно активные, недостаточно заинтересованные, были отсеяны на собеседовании и на этап обучения НЕ попали.



Сразу же удивило количество людей на обучении, около 24 человек, аудитория была заполнена. На вопрос почему так много людей, тренер ответила, что ведётся набор на вновь открывающиеся точки, требуется около 60 человек. В первый же день произошло более глубокое знакомство с группой, подробно разъяснялось все, что связано с обязанностями и оплатой труда, также разъяснили про аттестацию, якобы будет итоговый тест, 50 вопросов, и в случае если в нём будет больше 4 ошибок, обучение будет считаться проваленным, но при этом дадут возможность пересдать повторно.



Проходит первый (целый, с 9:30 до 18:00) день тренинга, к следующему дню, прошу обратить особое внимание: всех просят принести копии всех документов, диплом в том числе. Все так и сделали. Тренер собрала у каждого эти копии, при этом на этой стадии никого не отсеяли, это был крайний момент, когда тренер должна была отпустить лишних людей, в которых компания не заинтересована. Ведь кто теперь им компенсирует потраченное время? Куда девать этот багаж ненужных знаний?



Далее со среды до пятницы включительно происходило интенсивное обучение, особых причин для отстранения ни одного из ребят не было, была работа в программе, насторожило то что этому было уделено буквально 2 часа за всю неделю обучения и разбора ошибок не было, всё остальное время мы смотрели на скриншоты этой самой программы в рабочей тетради, и по скриншотам учились в ней работать, хотя я с этой программой знаком. На дом давали тесты, по 30-40 вопросов, то есть вся неделя была посвящена обучению, на выходные дали 2 теста на 40 и на 225(двести двадцать пять) вопросов к понедельнику, среднее число ошибок в этом тесте 11-14, то есть фактически 90 - 95% материала усвоили, не было ни одного человека, который допустил бы больше 20 ошибок, была проработка ошибок, продолжили обучение и к вечеру понедельника был небольшой тренинг на тему продаж. При этом тренера особо не интересовали реальные навыки продаж конкретно каждого из учеников, тренер весь основной период обучения разъясняла слайды, были ораторские отступления, небольшие упражнения. Ничего сверхкритичного или из ряда вон выходящего что могло бы дать повод для отстранения кого-либо от обучения не было.



Во вторник утром нас собрали, посадили за тесты по 50 вопросов, и после тестирования, внимание!!! Попрощались с основной частью группы, с основной частью потенциальных специалистов, которых банк хотел видеть в своей команде, которые зубрили все выходные и будни, которых обучали целую неделю и которые по тестированию показывали вполне удовлетворительные результаты. Их просто попросили уйти после написания последнего теста, не объясняя, кто где ошибся, не принося даже своих извинений или сожалений, без шанса пересдать! Многие уже успели прикупить рубашки, брюки, туфли и ремни, многие продлили на месяц проездные в метро, но ценность сетелем под названием "Команда" не сработала в данной ситуации. Назвали фамилии 7 (3 из них с опытом работы в сфере автокредитования) человек, которые остались, остальным сказали до свидание, даже не сказали, что они им не подходят, а пересдать можно только двум девушкам, у которых оказалось 4 ошибки и только в Январе, у остальных якобы больше 4 ошибок по этому они резко и внезапно стали не нужны банку, многие сомневались, что они вообще допустили ошибки, а кто-то знал, где он запутался и что упустил, но это уже не кому не нужно было. То есть произошёл моментальный слабо аргументированный отсев 14-и человек на второй неделе после прохождения полного обучения, прямо перед подписанием договора. Это был отсев 14 человек, которые успешно прошли 5 тестов, в том числе ответили на тест в 225 вопросов, а самое главное все-таки хотели работать. Такой подход к будущим сотрудникам которых банк уже обучил, с которых БЫЛИ СОБРАНЫ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ (где они сейчас?!) и которых пригласили в свои ряды, считаю вопиющей дерзостью, такого не встречал ДАЖЕ В БАНКЕ ТИНЬКОФФ, в Сбербанке успешно прошёл все стадии фильтрации (это было в один день, несколько лет назад), но понял, что не моё (староват, 26 лет) для карьеры с нулевой позиции, и ушёл до начала стажировки по своей инициативе, а Сбербанк очень серьёзно подходит к отбору сотрудников.



Обращаюсь к председателю правления Сетелем, к его замам, а так же ко всем кто имеет возможность донести это до них, в надежде что вы всё-таки услышите или вам донесут мой пост, прошу вас принять всю изложенную мной информацию к сведению! Набор сотрудников автокредита в макрорегион Москва целесообразно приостановить, объявления о наборе с сайта убрать, так как у вас скопилась огромная толпа НЕДОАТТЕСТОВАННЫХ уже обученных людей, которыми никто не стал заниматься а просто выгнали палкой. Если банк производит отбор на конкурсной основе, то нужно говорить об этом ЧЕСТНО, потому что нужно ценить время соискателей. Можно отбирать народ, отобранных объединять в команды, подписывать договор и обучать или обучать, а потом подписывать договор. Можно сделать конкурс для приёма сотрудников на работу, многие соискатели, которые ищут работу, становятся жертвами вашего обмана, потому что верят вам, когда вы говорите им что хотите видеть их в своей команде, таким образом и попадают к вам в конкурсную ловушку длинной в 5 дней. Получается Сетелем банку не надо верить?



С уважением, лучший коммуникатор банка BNP PARIBAS Cetelem 2011 года, Поликарпов Алексей.