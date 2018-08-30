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|Увольнения
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Недавно узнал, что в НРБ проходят массовые увольнения. В ГО работают примерно 35 человек, половину из которых увольняют, причем просят писать по собственному желанию, угрожая увольнением по статье. И как ни странно все согласились... Жесть... Руководство вообще неадекватные люди - сами с "жиру" бесятся, а людей увольняют "по собственному"...
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1joker • бывший сотрудник
03.06.2009 13:10
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