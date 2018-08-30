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к списку банков | • информация о банке «Контраст-Банк»

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В КОНТРАСТе всё отлично, по сравнению с другими банками... положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я сама клиент этого банка уже 3 года. Банком очень довольна, никаких проблем никогда не было. Все вопросы решаются моментально, операционистки доброжелательные, всегда стараются помочь, если проблему не могут решить сами - моментально вызывают руководителя и всё решается на месте!

Атмосфера очень доброжелательная, сотрудники очень дружны и, как я заметила, всегда и друг другу помогут и нам могут что-то посоветовать. А самое главное, сейчас во всех банках проблемы (у кого большие, у кого - поменьше), а там, вроде, всё хорошо. Про кризис там ничего и не знают, работают в обычном режиме.

От админа: А чем Вы занимаетесь в банке? Если можно подробнее о своем опыте работы?..
000111 • сотрудник
06.11.2008 11:06
В контрасте с чем? не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Кто работал в этом банке, поделитесь впечатлениями!.. Скоро ровно 4 года, как я оттуда ушла! До сих пор рада. smile;)
ya_1бывший сотрудник
10.10.2008 17:49
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