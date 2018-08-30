Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|В КОНТРАСТе всё отлично, по сравнению с другими банками...
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Я сама клиент этого банка уже 3 года. Банком очень довольна, никаких проблем никогда не было. Все вопросы решаются моментально, операционистки доброжелательные, всегда стараются помочь, если проблему не могут решить сами - моментально вызывают руководителя и всё решается на месте!
Атмосфера очень доброжелательная, сотрудники очень дружны и, как я заметила, всегда и друг другу помогут и нам могут что-то посоветовать. А самое главное, сейчас во всех банках проблемы (у кого большие, у кого - поменьше), а там, вроде, всё хорошо. Про кризис там ничего и не знают, работают в обычном режиме.
От админа: А чем Вы занимаетесь в банке? Если можно подробнее о своем опыте работы?..
|
0
000111 • сотрудник
06.11.2008 11:06
|В контрасте с чем?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Кто работал в этом банке, поделитесь впечатлениями!.. Скоро ровно 4 года, как я оттуда ушла! До сих пор рада.
|
0
ya_1 • бывший сотрудник
10.10.2008 17:49
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.