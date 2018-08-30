Я сама клиент этого банка уже 3 года. Банком очень довольна, никаких проблем никогда не было. Все вопросы решаются моментально, операционистки доброжелательные, всегда стараются помочь, если проблему не могут решить сами - моментально вызывают руководителя и всё решается на месте!



Атмосфера очень доброжелательная, сотрудники очень дружны и, как я заметила, всегда и друг другу помогут и нам могут что-то посоветовать. А самое главное, сейчас во всех банках проблемы (у кого большие, у кого - поменьше), а там, вроде, всё хорошо. Про кризис там ничего и не знают, работают в обычном режиме.



От админа: А чем Вы занимаетесь в банке? Если можно подробнее о своем опыте работы?..