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к списку банков | • информация о банке «Метробанк»

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Спасибо за все! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работал в этом Банке 2 года, остался очень доволен всем.

Во-первых, хочу сказать, что очень профессиональное и грамотное руководство Банка, все задачи, которые ставились, были реально выполнимыми, руководство всегда прислушивалось к мнению сотрудников.

Во-вторых, подобран замечательный коллектив, ни одного самодура, реализации любых задач и согласование тех или иных документов и программ занимала минимальное время.

В-третьих, сам по себе Банк сверхвысокотехнологичный, любые изменения в АБС, которые нужны были для оптимизации работы, выполнялись в короткие сроки и очень качественно.

Короче говоря, спасибо за все, опыт работы в этом Банке очень полезен и важен для меня. smile8)

Желаю МЕТРОБАНКУ и дальше расти и развиваться!
Адреналин1бывший сотрудник
31.07.2009 13:52
Работа в Метробанке отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день господа соискатели!

Я поведаю вам о своем опыте работы в Метробанке. Работал там больше года в дополнительном офисе. Коллектив хороший, за исключением некоторых сотрудников, которые предпочитают "постукивать" на своих коллег. Что касается руководства… smile:wall: тут особый разговор. Такое впечатление, что менеджмент банка состоит из одних неадекватов или людей с "нестандартным" мышлением, если бы вы видели медную статую (в виде прорвавшейся канализации) перед центральным входом, smile:D а на 1 этаже перед лифтом еже одно произведение современного искусства (пластина металла с выдавленной серединой), то вы бы меня поняли. Кроме пустых обещаний о повышении з/п и прочей лапши, руководство ничего не предпринимает. Постоянные проверки в ДО, регулярные нудные семинары (причем при графике 2/2, должен посещать семинар 1-2 раза в мес. в свой собственный выходной день).

В целом в банке вышеописанная ситуация, так что прежде чем туда устраиваться на работу, советую вам хорошо подумать, ведь можно найти куда более интересную и высокооплачиваемую работу в другом банке... smile:idea:

От админа: А можно вышеописанную ситуацию как-то конкретнее описать?..
Иван Иванычбывший сотрудник
04.09.2008 13:34
Не судьба работать в этом банке... не голосовал
Где-то полгода назад пытался устроиться в этот банк, в Департамент развития. Не взяли, аргументируя тем, что нет опыта работы в развитии. На собеседовании начали рассказывать, что сначала нужно поработать на точке и попродавать кредиты. На мой резонный вопрос, "работая на точке, откуда человек может получить опыт работы в развитии", мне нормального ответа так и не дали. Пришлось отказаться от столь "заманчивого" предложения, хотя очень хотелось работать именно в этом банке: молодой коллектив, отменные условия работы (головной офис), дисциплина (политика чистого стола и т.д. и т.п.)...

Сейчас работаю в другом банке, который намного крупнее Метробанка, занимаюсь развитием сети продаж -з/п намного больше, чем была бы в МБ, но осадок остался... Очень жаль, что я так и не стал работником этого банка...
allure • несостоявшийся сотрудник
02.12.2007 20:32
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