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|Спасибо за все!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в этом Банке 2 года, остался очень доволен всем.
Во-первых, хочу сказать, что очень профессиональное и грамотное руководство Банка, все задачи, которые ставились, были реально выполнимыми, руководство всегда прислушивалось к мнению сотрудников.
Во-вторых, подобран замечательный коллектив, ни одного самодура, реализации любых задач и согласование тех или иных документов и программ занимала минимальное время.
В-третьих, сам по себе Банк сверхвысокотехнологичный, любые изменения в АБС, которые нужны были для оптимизации работы, выполнялись в короткие сроки и очень качественно.
Короче говоря, спасибо за все, опыт работы в этом Банке очень полезен и важен для меня.
Желаю МЕТРОБАНКУ и дальше расти и развиваться!
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Адреналин1 • бывший сотрудник
31.07.2009 13:52
|Работа в Метробанке
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день господа соискатели!
Я поведаю вам о своем опыте работы в Метробанке. Работал там больше года в дополнительном офисе. Коллектив хороший, за исключением некоторых сотрудников, которые предпочитают "постукивать" на своих коллег. Что касается руководства… тут особый разговор. Такое впечатление, что менеджмент банка состоит из одних неадекватов или людей с "нестандартным" мышлением, если бы вы видели медную статую (в виде прорвавшейся канализации) перед центральным входом, а на 1 этаже перед лифтом еже одно произведение современного искусства (пластина металла с выдавленной серединой), то вы бы меня поняли. Кроме пустых обещаний о повышении з/п и прочей лапши, руководство ничего не предпринимает. Постоянные проверки в ДО, регулярные нудные семинары (причем при графике 2/2, должен посещать семинар 1-2 раза в мес. в свой собственный выходной день).
В целом в банке вышеописанная ситуация, так что прежде чем туда устраиваться на работу, советую вам хорошо подумать, ведь можно найти куда более интересную и высокооплачиваемую работу в другом банке...
От админа: А можно вышеописанную ситуацию как-то конкретнее описать?..
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Иван Иваныч • бывший сотрудник
04.09.2008 13:34
|Не судьба работать в этом банке...
|не голосовал
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Где-то полгода назад пытался устроиться в этот банк, в Департамент развития. Не взяли, аргументируя тем, что нет опыта работы в развитии. На собеседовании начали рассказывать, что сначала нужно поработать на точке и попродавать кредиты. На мой резонный вопрос, "работая на точке, откуда человек может получить опыт работы в развитии", мне нормального ответа так и не дали. Пришлось отказаться от столь "заманчивого" предложения, хотя очень хотелось работать именно в этом банке: молодой коллектив, отменные условия работы (головной офис), дисциплина (политика чистого стола и т.д. и т.п.)...
Сейчас работаю в другом банке, который намного крупнее Метробанка, занимаюсь развитием сети продаж -з/п намного больше, чем была бы в МБ, но осадок остался... Очень жаль, что я так и не стал работником этого банка...
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allure • несостоявшийся сотрудник
02.12.2007 20:32
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