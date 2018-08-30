Добрый день господа соискатели!



Я поведаю вам о своем опыте работы в Метробанке. Работал там больше года в дополнительном офисе. Коллектив хороший, за исключением некоторых сотрудников, которые предпочитают "постукивать" на своих коллег. Что касается руководства… тут особый разговор. Такое впечатление, что менеджмент банка состоит из одних неадекватов или людей с "нестандартным" мышлением, если бы вы видели медную статую (в виде прорвавшейся канализации) перед центральным входом, а на 1 этаже перед лифтом еже одно произведение современного искусства (пластина металла с выдавленной серединой), то вы бы меня поняли. Кроме пустых обещаний о повышении з/п и прочей лапши, руководство ничего не предпринимает. Постоянные проверки в ДО, регулярные нудные семинары (причем при графике 2/2, должен посещать семинар 1-2 раза в мес. в свой собственный выходной день).



В целом в банке вышеописанная ситуация, так что прежде чем туда устраиваться на работу, советую вам хорошо подумать, ведь можно найти куда более интересную и высокооплачиваемую работу в другом банке...



От админа: А можно вышеописанную ситуацию как-то конкретнее описать?..