Добрый день. 30.03.2017 мне поступило предложение о трудоустройство в МКБ, которое меня заинтересовало. Мне позвонила сотрудница из отдела подбора персонала, К.А.Р., предложила заполнить анкету для СБ. 31.03.2017 утром мной была отправлена анкета на проверку. Позже я заметила, что во вложении не хватает одного листа анкеты. Об этом, я сразу написала на эл. почту К.А.Р. Ответа так и не поступило.



06.04.2017 я позвонила в отдел подбора персонала узнать, как быть с анкетой. На что мне начали задавать вопросы об анкете, которая была рассмотрена, и одобрена еще 20.09.2016, но на тот момент мне предлагали другое отделение и другую должность, поэтому я отказалась. Далее мне сообщили, что сотрудница К.А.Р. находится в отпуске, и про мою новую анкету, отправленную 31.03.2017, никто ничего не знает. После нескольких минут ожидания мне сообщили, что моя заявка отклонена. Я пыталась донести до сотрудницы, что анкета была не полностью сформирована, и пыталась уточнить, может ли это быть причиной отказа. На что мне ответили, что она не может предоставить такую информацию.



По какой причине мог быть отказ, если:

1. 20.09.2016 анкета была одобрена (данные не менялись)

2. 21.12.2016 я была повторно приглашена на сайте HH.ru К.А.Р. (но опять же на ту же вакансию, что и 20.09.2016)

3. 30.03.2017 опять поступило предложение, которое меня заинтересовало.



Помогите разобраться в данной ситуации, так как никакого подтверждения об отказе я не получила. Если все-таки по какой-то причине на этот раз мою анкету отклонили, прошу предоставить отказ в письменном виде, чтобы у меня было подтверждение об отказе.