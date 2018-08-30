Исключения лишь подтверждают правило: первое впечатление об организации очень обманчиво и часто не соответствует реальному ходу вещей. В один из обеденных перерывов мне позвонили из МАСТ-банка, где кадровик с прямо-таки бурным восторгом сообщила, что я - именно то, что нужно их банку и что хоть сейчас они готовы провести со мной собеседование. Надо отдать должное, банк производит впечатление очень солидной и успешно развивающейся организации - офис в Сокольниках, окруженный иномарками, поражает стильным дорогим ремонтом, казарменным порядком и безукоризненной, какой-то больничной чистотой.



Пройдя по лабиринту коридоров, оказываюсь в отделе кадров, сотрудницы которого оказались действительно очень милыми. Вопросы касались только предыдущего места работы, должностных обязанностей, особенностях. Их все устроило, поскольку меня попросили подождать в коридоре, который оказался после просторного оперзала и уютного кабинета на удивление душным и тесным. По соседству со мной, втиснувшись на крошечный диван, который был единственной мебелью, не считая потрепанного стола, сидела женщина в ярко-розовом свитере. Она, как я поняла по репликам кадровиков, ждала своего приказа о приеме на работу. Главбухом в один из отделов. Совершенно не смущаясь, барышня что-то жевала, читая при этом любовный роман, что на мой взгляд по меньшей мере странно.



Через какое-то время за мной спустился мужчина, представившийся начальником отдела, и, пройдя по коридорам, которым позавидовали бы и строители Египетских пирамид, мы оказались в переговорной.



- Значится так: работы много, порядок строгий, опаздывать ни-ни, задерживаться придется пока что, много операционной работы, дресс-код, на рабочем месте не есть, телефон прослушивается - перечислял он, проглядывая мое резюме.

Хочется поинтересоваться - а коридоры простреливаются снайперами-камикадзе и есть ли камеры в туалете?

- Ну а в целом меня все устраивает, с понедельника можете выходить, идите оформляйтесь.

- Но как же - пытаюсь вставить хоть что-то я - я же еще не уволилась!

- А это и неважно, уволитесь, встает он и выходит.

- А заработная плата?

- Ну, вот я вижу, на нынешнем месте вы получаете **, так что договоримся пока на эту сумму.

- Но она же почти на четверть меньше заявленной в объявлении о вакансии!

- Вы, как я вижу, проработали два года, вас же она устраивала все это время. Вот вы поработайте, а там посмотрим.



Вопрос, сколько нужно поработать - месяц, три месяца, полгода - остался без ответа: я одна стояла посреди коридора; потенциальный начальник, даже не попрощавшись, растворился в хитросплетении коридоров. Спускаюсь в отдел кадров, чтобы забрать свое пальто. Как выясняется, они уже проинформированы о 3-х минутном интервью. На вопрос, а почему собственно оклад ниже заявленного, доброжелательно отвечают, что это на испытательный срок, потом он вам конечно ее поднимет. Протягивают анкету для службы безопасности и договор. Тут выясняется маленькая деталь - свои пенсионные накопления необходимо перечислить в один из негосударственных пенсионных фондов (читавшие сравнительные итоги работы ПФР и негосударственных фондов за 2008-2009 года меня отлично поймут - расставаться пусть с небольшими, но честно заработанными деньгами не хочется совсем).

- А если я откажусь?

- Такова политика банка, вам разве не всё равно - кадры продолжают мило улыбаться, из чего становится ясно, что такой вариант не предусматривается в принципе.

- Спасибо, вы знаете, я подумаю.



Чудны дела в датском королевстве.