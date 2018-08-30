Уважаемые форумчане - сразу оговорюсь - информация по состоянию на начало 2007 года. О том, что изменилось за два года - инфо нет у меня.



Ну, собственно, есть такой банк. Национальный Промышленный Банк или кратко Нацпромбанк. Банк небольшой. Не очень, правда, маленький, более 100 чел. Сотрудников в Москве, но всё же, имхо, небольшой.



Зарплата 3-, округляю до 3. Зарплата белая. На испытательный срок не срезают. По крайней мере, мне не срезали.



Соцпакет – ну, с учетом чая, кофе и собственной недорогой столовой – 3. Плюс с учетом корпоративных праздников несколько раз в году. На ДР, НГ, 8 марта (дамы) и 23 февраля (лица мужского пола) сотрудники получают от банка подарки.



Коллектив 4-, округляю до 4. Бывает и хуже. Немного кто поможет, подскажет или поддержит. Но откровенного хамства, издевательств и подлостей по отношению ко мне не было.



Руководство 2+, округляю до 3. Моим непосредственным начальником был Александр Дмитриевич. (Фамилию посвященные и так знают, а для интересующихся непосвященных готов написать в личку.) Человек Александр Дмитриевич весьма своеобразный. Из хорошего – создал собственную устойчивую команду, что, безусловно, не всем дано. Образование у Александра Дмитриевича – Мехмат МГУ, поэтому, я, несмотря на свое техническое образование (тоже технический ВУЗ топ 5 или 6), часто не в силах был понять логику Александра Дмитриевича, на основании которой он принимал свои решения или реагировал на возникавшие проблемы. Хотя, безусловно, по нынешним меркам, скорее положительный тип начальника. По нынешним меркам! Где вы еще найдете начальника, который САМ вас направляет на ПЛАТНЫЕ профильные семинары, тренинги и прочее обучение. Если болеешь, Александр Дмитриевич относился с пониманием и это тоже безусловный его плюс как руководителя.



Хотя, с другой стороны, в силу, видимо, своего образования, Александр Дмитриевич мог не то, что из мухи сделать слона, но и вообще раздуть проблему на пустом месте, придраться к словам, например. Человек он сам по себе тоже очень не прямодушный, может устроить тебе неприятный сюрприз, сознательно по каким-то понятным, наверное, только ему соображениям. Например, задачу не ставит, а потом разнос: почему не сделал. Кстати, перечень задач, которые он на меня возлагал, он то ли не мог сформулировать, то ли не хотел. Когда я в самом начале спросил его: чем я буду заниматься, он усмехнулся и сказал: ВСЕМ! Был у меня даже момент – я подал идею. Александр Дмитриевич только отмахнулся. Типа ерунда. А вот уже на официальном собрании руководителей он эту самую идею и подал!



Однако чего бы там ни было, все твердо данные мне обещания Александр Дмитриевич сдержал!



Общий комфорт – 3.



Я ушел из НПБ главным образом потому, что не захотел работать с начальником, который со мной СОЗНАТЕЛЬНО лукавит, причем, по вопросам, касающимся меня самого. Например, решил за что-то мне устроить разнос, а ЗАРАНЕЕ меня о ПРЕДМЕТЕ разноса не предупреждает. Это специально — чтобы «запланированный» разнос состоялся. А то ведь заранее укажет на недоработку, я еще чего доброго ее устраню и, что самое неприятное для Александра Дмитриевича, разнос не состоится! Придется придумывать другой повод для разноса или ждать пока новая причина не появится!



Как мне передало «сарафанное радио», Александр Дмитриевич хотел, чтобы я, один, в должности (и, кстати, за зарплату) Начальника Отдела заменил ни много ни мало уволившихся Директора Департамента и Начальника Управления!



Еще особенности. Вообще говоря, банк серьезный. Степень упорядоченности и «регламентированности» процессов на высоком уровне. В технологическом отношении банк тоже весьма развит.



Всех новых сотрудников направляют на медкомиссию по месту жительства. Все сотрудники банка, без исключения, сдают экзамен (несложный, но и не простой) по борьбе с отмываловом. Кстати, к такого рода делам в банке подходят очень щепетильно при оформлении клиентов.



Еще один интересный момент – это так называемый «паспорт сотрудника». А проще говоря, своеобразная «конституция» НПБ и «кодекс поведения» сотрудника банка в одном документе. При трудоустройстве в НПБ, вместе со всеми прочими документами, новый сотрудник должен ознакомиться и расписаться в паспорте сотрудника! Корпоративная культура тоже весьма развита. Есть внутренний сайт с фотографиями всех сотрудников, электронная система оповещения о новостях банка, ДР сотрудников. Система голосовых объявлений по всем телефонам банка.



Более того, есть в НПБ еще один очень любопытный внутрибанковский документ: Концепция построения карьерного роста сотрудника банка! Как она в деле применяется, я не знаю, но сам факт наличия такого документа весьма интересен!



Как я уже ранее писал, несколько корпоративов в год – это, кстати, тоже прописано в «паспорте сотрудника», как и бесплатный чай и кофе «от банка».



Вообще говоря, надо отдать должное руководству НПБ: оно обладает незаурядным чувством юмора: светящиеся сувенирные ручки с корпоративной символикой, годовой отчет на листах в форме футболки (Annual T-shirt вместо Annual Report).



Я думал, как назвать этот отзыв… Перед самым моим увольнением Александр Дмитриевич упрекнул меня: «Надо думать не об успехе ТОЛЬКО Вашего подразделения, а об успехе всего банка!» Я согласен, что миссия Александра Дмитриевича как Члена Правления, безусловно, думать об успехе всего банка. Но… как могут ВСЕ сотрудники думать об успехе всего банка? В кресле Члена Правления, безусловно, хорошо думать об успехе всего банка. Но применять это требование ко ВСЕМ сотрудникам банка, по-моему, ну, смешно.



Вообще говоря, НПБ раньше был кэптивным банком знаменитого завода «Салют». Но, т.к. Салют вроде бы (информация НЕ на 100% достоверная) уходит из НПБ, будущее банка, имхо, весьма туманно и неопределенно.



Чего бы ни случилось, а я всё же пожелаю ВСЕМУ БАНКУ (почти как Александр Дмитриевич говорил) успеха, не рухнуть, не опуститься до отмывалова. Снова сойтись с Салютом! Или найти себе такого же мощного партнера. А еще лучше и того, и другого! И, может быть, не знаю, уйти под крыло какому-нибудь иностранному банку-монстру как это сделал, например, Оргрэсбанк или ростовский Центр-Инвест.