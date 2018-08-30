Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Вот скажи мне Д.В., в чем сила?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В общем так. Допустим, вы уже работаете в топ-менеджменте одного довольно крупного банка. Вдруг этот банк продаётся другому, более крупному банку, и вам предлагают одну из руководящих должностей в новой для вас структуре. Отказываемся. У вас уже есть свой пул знакомых и влиятельных людей. Ведем с ними переговоры, по поводу инвестирования средств в ваш собственный проект - Банк. В идеале, если договариваемся с владельцем крупной фармацевтической компании.
Шаг следующий - покупаем готовый убыточный никчемный банчок. Далее разрабатываем стратегию работы. В какой отрасли в нашей стране при любых кризисах будут деньги? Правильно - ВПК. Едем знакомимся с генералами. Желательно с кем-то из бывших сотрудников финансового блока МО. Ставим этого человека председателем Совета директоров вашей практически новой кредитной организации. Выбираем красивое мелодичное название банка, это вопрос к маркетологам. Начинаем потихоньку подниматься в рейтинге по капиталу банков. Проводим несколько сомнительные операции, чтобы добавить денег в капитал (так в принципе все и делают на первоначальных этапах). Выросли до определённых размеров - стоп. Прекращаем все "серые" операции, строим чистый прозрачный банк. Здесь самое главное придерживаться 3-ех простых правил (это очень ВАЖНО!):
1. Не работаем с ФЛ. Делаем простенькие программы вкладов, но не рекламируем их. Больше физиков в Банке - больше рисков. До определённого момента.
2. Не кредитуем какие-либо свои бизнеса. Своих бизнесов кроме банка быть в принципе не должно. Опять же, до определённого момента.
3. Никакого околобанковского бизнеса! Мы же строим чистый прозрачный крупный банк. И как вы уже догадались, опять же до определённого момента. Обязательно, во всем этом, должен участвовать ваш очень близкий родственник. В идеале это родной брат, сестра.
Растем и развивается. Капитал растёт бешеными темпами. Генералы делают своё дело. ВПК постепенно заходит, и становится основным пассивообразующим направлением. Параллельно, это тоже очень ВАЖНО, развиваем внешнеэкономическую деятельность! Это довольно неплохой комиссионный доход. Можно даже разработать свою платежную систему, таможенную, например. Основное мы в принципе уже сделали. Прошу простить, если пропустил какую-то мелочь.
Следующий этап - заходим в топ-100, получаем необходимые лицензии, ваши бумаги начинают входить в ломбардный список ЦБ, вы можете обслуживать гос контракты, появляется доступ практически ко всем ресурсам, кроме пенсий конечно (все мы понимаем, что там плотно сидят только гос. банки), но оно нам особо и не нужно.
Проходит лет 10-11. За это время можно уже и устать развивать банк... Но вы работаете, не останавливаемся! И тут хоп, правительство устало смотреть как разворовываются государственные деньги, и принимает закон, по которому весь сектор ВПК имеет право обслуживаться всего в нескольких гос. банках. Грусть печаль пришла откуда не ждали... Тут начинается самое интересное. Берёт старт обратный процесс. Ибо зачем вам банк без больших дешёвых гос. денег? Правильно, не нужен он такой. Объёмы бизнеса сильно сократятся, прибыль упадёт, по капиталу отскочим в середину огромного списка банков нашей страны из-за сильного оттока клиента, и т.п. Главное все это сделать максимально аккуратно. Процесс пошёл.
1. Начинаем аккуратно выводить все свои деньги/займы из банка. Покупаем недвижимость за границей. Всё официально провести не можем, слишком заметно будет. Поэтому часть этих денег гоняем через своих же сотрудников. Рискуем по минимуму.
2. Нужен хорошо знакомый участник ВЭД, желательно таможенный брокер. В общем контора, которая спокойно может вывести деньги за границу, ибо здесь они нам как-то не очень уж и нужны.
3. О том, что дело идёт к концу, знают максимум 5 человек из ближайшего окружения! Очень близкие и на 100% проверенные люди!!!
4. Начинаем налево-направо выдавать БГ, без документов, за кэш! В чемоданах же удобнее) Залоги - зачем? Выложить в реестр по ФЗ - не вопрос. Главное, чтобы подпись у подписана со стороны банка была не очень сложная (он то не в курсе)! Кто там будет присматриваться?! А на площадке электронной подписью это все подписывает придуманный сотрудник банка, кто ж его проверит. Если что, потом на хакеров спихнем. Ну если заметят, и прям совсем КАЮк будет.
5. Делать это нужно в период август-октябрь, к примеру, это зависит от нескольких факторов. Взял эти месяцы, исходя из следующего. Всё рейтинговые агентства все рейтинги в начале года уже подтвердили. Плановая проверка ЦБ только в декабре, допустим. На 1 сентября сдаем уже подрисованную отчетность. По датам все сходится! У нас есть всего 2 месяца... Но мы все успеваем;)))
6. Привлекаем у ЦБ несколько млрд, 5-8 хватит, так сказать для поддержки штанов.
7. Запускаем супер привлекательную программу вкладов для ФЛ. Даем везде рекламу! Ставки чуть выше рыночных. Пусть несут, да побыстрее. Пришла их пора).
8. Заявляем всему рынку, что утверждаем программу биржевых облигаций, млрд на 25-50! Чтобы идиоты с рынка понимали, что мы планируем подрасти, и не останавливаемся на достигнутом.
9. Всех текущих кредитных клиентов с просрочкой, мы аккуратненько перекредитовываем. Даем им денег по новым договорам, чтобы они хоть % могли гасить. В балансе просрочка не более 1%, это тоже очень ВАЖНО. Если эти схемы регулятор выявляет, то через другие "помойки" продолжаем давать денег тем же ребятам.
10. Для большего эффекта можно ещё на МБК перезанять. И на отчетную дату, когда все пушечное мясо (клиентщики) напылесосят депозитов с рынка, дать займ на свой дочерний "банчок", ну чтобы все норм было у него с показателями.
11. Всё банкоматы банка начинают атаковать люди непонятной бомжеватой внешности с чёрными пакетами.
12. Говорим всему банку, что планируется ещё открытие 2-3 доп. офисов! Тоже важный момент, он же означает, что все просто отлично, и идёт только рост. Пусть несут эту информацию в рынок.
13. Начинаем продавать свой качественный кредитный портфель. Какие никакие, а деньги.
14. Активно выдаем кредиты кому попало. Даем 200, 100 себе! При этом все заседания КК проходят, протоколы печатаются, все закрываем по документам. Ну или на свои же конторы, тут поинтереснее будет выхлоп.
15. Хорошо бы ещё у своих партнёров взять денег в долг, на оборотку банку.
16. Закрываем обязательства из последних средств на кор счёте по ближайшему погашению облигационного займа, который несомненно входит в ломбардный список ЦБ.
17. Не выдаем пару дней деньги ФЛ, пусть через 3-5 дней приходят. Генерируем наличные в хранилище. Забираем свой официальный оставшийся кэш.
18. Все свои активы должны быть уже проданы, и дом загородный, и квартира. Машину можно оставить, 2-3 млн роли не сыграют, а как средство передвижения она понадобится до последнего.
19. Выдаем себе кредит, небольшой, и обязательно под залог акций своего банка. Прям под самый конец. Вот прям за 1, максимум 2 дня.
20. Билет на самолёт должен быть уже давно заказан. Просто садимся и улетаем, если разрешат... ГЛАВНОЕ, обо всем знают не более 5 человек!!! Только 5! И всё. Очень очень близких людей! Которым доверяет как самому себе. Только генералы не знают... Они люди серьёзные, занимают только должности, и в операционной деятельности участия не принимают.
Можно добавить ещё несколько пунктов, есть определённые нюансы, но это уже отдельная история, и зависит только от вашей фантазии.
Итог. При идеальном развитии событий Тёплая страна приветствует нас своим благоприятным климатом. С деньгами у нас до конца жизни проблем точно не будет! Всё что осталось от банка пусть ЦБ разруливает! У вас итак все хорошо, и Вы войдете в историю, как самый талантливый БАНКИР нашей любимой и необъятной страны.
Вот и все. Не хочу никого убеждать, что это точно сработает! Это просто мысли вслух, чисто гипотетически. Но согласитесь, чисто в теории, может же и получиться.
Все события, условия и факторы выдуманы, и сформированы в последовательную цепочку. Любое сходство является чистым совпадением)! Вы все и сами прекрасно понимаете, что под действием нашего мегарегулятора не пройдёт даже 2-3 вышеуказанных действия. Вот такие дела, брат.
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58
venidictovitch • сотрудник
17.10.2015 13:31
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Беззаконие и дурость в Банке процветает... и это, к сожалению, правда
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Буду краток и пересказывать то, что тут ранее написано не имеет никакого смысла. Все, что было написано в адрес администрации Банка и руководства подразделений, подтверждаю. Отношение к людям крайне негативно. Но меня больше всего удивил и рассмешил ответ банка относительно мнения padi-shaH, так вот, дорогой Банк свободу слова никто в стране у нас не отменял, и человек вправе написать по своему личному мнению, кстати, которое совпадает в большинстве в своем с мнением других респондентов, а ваши оправдания про законность и всей подобной чуши можете писать на рекламных буклетах и в других источниках пуская пыль в глаза.
Мораль сего высказывания - не идите туда работать, учитесь на ошибках других, коль столько их много.
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0
openid.yandex.ru/a.p.u • бывший сотрудник
03.12.2014 08:01
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Коротко мое мнение
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Буду краток. Проработал в банке более 3-х лет (на позиции руководителя доп. офиса). Да, работать не просто и все, что тут пишут, правда, но вот у меня нет желания пускать яд. Хорошая школа (любой другой банк покажется раем).
Главарь банка прекрасный человек (это не шутка и не ирония), да он жесткий и требовательный, ну а каким ему быть? Причем считаю, что, как профессионал, он очень высокого уровня.
Расставание мое с банком было недобрым (хотя в общем-то я спокойно написал заявление по собственному желанию, предупредив всех и передав дела). Сб банка дали подписать бумажку о том, что я обязуюсь не переманивать клиентов у них, подписал.
Коллектив в центральном офисе и заведенные там порядки конечно оставляют желать лучшего (хотя много нормальных людей с кем можно нормально работать и общаться), коллектив на отделении много лучше.
И все же несмотря на весь негатив, с которым столкнулся в процессе работы и при увольнении, прошу расценивать мой отзыв как положительный.
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0
Bankir17 • бывший сотрудник
21.11.2014 13:22
|О материальном стимулировании
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Уже середина октября, а премию за 1-е полугодие так и не заплатили... Кто собирается идти на работу в Ноту, на премию, не рассчитывайте.
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1
tomilina1989 • бывший сотрудник
10.10.2014 23:03
|1,5 года рабства
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Может и мне Оскара за этот текст вручат? По порядку: проработала в банке год и 4 месяца в ДО. Ушла, как и многие, очень многие(!), стихийно. С самого начала, я понимала, что-то в этом банке не то. Одна секунда (без преувеличений) это опоздание, обед 48 минут, вода питьевая на столе, не более 0,5 бутылка, при условии, что кулера нигде нет, столовой нет, кухни нет. Ну, думаю, дисциплина и всё такое. Наверно запахи доширак по банку всё же не должны разноситься, т.ч. ладно, потерплю. Правда, как можно отказывать в обычной питьевой воде - не знаю. Больше я о таком нигде ни от кого не слышала.
Но это не самое приметное отличие, весь цимус - это руководство банка. Самодур на самодуре самодурном погоняет. Складывалось впечатление, что ты работаешь не в банке, а так, по договоренности у дяди Димы и его Co , где в любую минуту ты можешь получить словестную оплеуху или быть уволенным. Историй про то, как там людей увольняют - бесконечное число. Расскажу вам парочку.
Я туда попала по знакомству, к замечательному начальнику, с которым мы работали, как оказалось, вместе в другом банке. Также в нашей команде была девушка из бывшей Тройки Диалог. Проффисионалы своего дела и просто замечательные люди, стали меня погружать в хитросплетения этого банка. Оказалось, что за мусорными корзинками ведется внимательный надзор, что в кабинете надо разговаривать в пол голоса, т.к. всё прослушивается и самое главное, надо уловить дух этого банка, иначе сразу попадешь в черный список. Так, при попытке заказать для клиентов набор стаканов, наш секретарь был уволен из-за настойчивости этого требования.
Дальше больше. Скажи нет инициативе. Будь ты хоть сто раз начальником, ты не решаешь НИЧЕГО! Все через зампредов и самого председателя. Заказ пресловутых стаканов для клиентов - к зампреду, заказ гардеробной вешалки - к ней же. Все проекты по развитию бизнеса, привлечения клиентов и т.д. - душат на корню. Единственно, что надо делать, это быть незаметным. Только по этому принципу там можно проработать хоть какое-то время. На работу берут начальников по розничному бизнесу, а вот к ФИО клиентов не допускают, т.к. не доверяют. А как работать - не ясно. Обещают дать корпоративный блок - по факту нет, низя нет доверия. Зачем тогда берут? И что тогда развивать?
При увольнении моего начальника (естественно день в день) в укор были приведены поедания йогурта на рабочем месте и самое страшное - обсуждение руководства. При разговоре стало понятно, что прослушка была не только в кабинете, но и в личных вещах, т.к. подробности и некоторые вещи, обсуждались только вне кабинета Нота банка, а были переданы дословно. Т.е. все претензии такого "кухонного" характера. Там нет конструктивной критики, обсуждения работы, проведения анализа. Там вообще никто ничего не обсуждает. Вот вы нам не нравитесь, пошли вон. А вот вы отличный пополиз - добро пожаловать. Такое явление как КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА - неведомый зверь. Люди просто звонят и пишут друг другу, орут и выясняют отношения. Этакие мексиканские страсти на кухни.
Зп выплачивается по принципу оклада и премии, думаю дальше пояснить не стоит - хочу плачу, хочу не плачу. Знаю примеры, когда лишали премии на 100% за то что был неправильно оформлен бюджетный перевод. Он вернулся обратно. Это штатная ситуация, перевод корректируется и уходит куда надо. Там не было ни спешки, ни важности. Но была возможность оставить работника с зп в 20 тысяч. Это один пример из миллиарда.
Итак, при моем увольнении мне обещали, при отказе от подписания заявления на увольнение задним числом, что: "покажут фотоотчет, моим будущим работодателям (при удивлении на лице и снисходительного "да пожалуйста, мне бояться нечего" тема была закрыта), испортят трудовую книжку, испортят жизнь". При моих тщетных попытках узнать объективную причину увольнения, дабы сделать работу над ошибками и пойти в жизнь дальше, ничего как о профессионале не сказали. Мол не нравитесь вы нам и все тут. Зато узнала, что коллега, с которой сидела в одном кабинете, и которая по совместительству является личным стукачём высшего руководства, сливала меня и лжесвидетельствовала.
Увольняют обычно перед праздниками или перед/после отпуска. Ну так, чтобы тебе веселее жилось. HR (нет, всё же отдел кадров) тема отдельная. Кадры решают всё - это прям их лозунг. Даже если зампреда разрешил какому-либо начальнику день поработать на УД, что часто встречается, кадры могут сказать: пошли вы все... мы против.
А если вы хотите свой отпуск разбить как-то типа 14 дней (обязательных) и, например, 9 и 5, то ничего не выйдет. Только 14 и 7/7. Так удобно отд. кадров и всё тут. А если у тебя есть дня за прошлый год, то надо за месяц сказать, что хочешь денек взять. Или так или никак.
Выводы. Если вы хороший и адекватный трудоискатель и знаете, что у вас есть не только обязанности, но и права - это заведение (учреждением, назвать это место сложно ) не для вас. Если чувствуете силы в себе сделать мир лучше и бороться со злом, то идите в Нота банк, там и потренируйтесь.
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8
Bankersha • бывший сотрудник
05.05.2014 17:16
|Крепостное право XX века
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Поначалу, когда пришла туда, мне казалось, что не так все и плохо. Я в принципе «за» дисциплину, чтобы семечки не щелкали на рабочем месте, бутерброды с селедкой не кушали на документах, но чашку чая-кофе выпить один-два раза в день, как такое можно запрещать? Тем более рабочий процесс от этого не страдает, все делается вовремя и т.д. Ну да ладно, обо всем по порядку.
В главном здании Москвы сделали ремонт, перевезли всех и вся изо всех щелей, по которым были разбросаны сотрудники, например, здание трикотажной фабрики (о, по рассказам сотрудников после переезда оно казалось раем! Да, сидели тесно, но отдельно от всяких отделов кадров и прочих незваных гостей в виде проверки), и вот что там сейчас происходит. И не только там, офисы не отстают, потому что Администрация любит туда нагрянуть с проверкой и посмотреть, сколько скрепочек у Вас на столе и найти любой повод депремировать сотрудников.
Руководство: все сотрудники, включая новеньких, знают «откуда растут ноги», поэтому, что такое руководство и администрация, и какое место она самая занимает в процессе наведения порядка в банке, знают все. Специфично все там, в плане «кто главный» и кто имеет решающее слово в 99% вопросов особенно.
Дисциплина:
- приход в 9-00 - опоздание;
- уход в 18-00 – а чего это вы так рано уходите? Время ухода строго контролируется, т.е. если вы улизнете в 18-00 в один день, на следующий об этом сообщат руководителю и попросят принять меры. Ха-ха! А уже в 18-15 можно выходить из кабинета. Если вы так сделаете, то будьте готовы к тому, что стоять в очереди на выход будете на 2 этаже, т.к. из дверей одного здания выходят строго по одному! Часам к 19 очередь может рассосется. Вам надо ребенка забрать из садика? У Вас электричка и Вы опаздываете на нее? Не переживайте, никому нет до этого дела. Стоять будете в очереди на выход на общих основаниях.
- чай, кофе, сок, молоко, йогурты, любая еда (поглощение внутрь и хранение) – запрещено! Отделу «кадров» хватает совести говорить новым сотрудникам, что есть столовая! Не верьте! Помещения, где можно перекусить, попить чай или кофе, в банке нет! На обед выделяется 48 минут времени, можете искать любую забегаловку рядом с офисом и кушать там за свои деньги.
- вода-разрешено (раньше и этого не было) бутылка одна
- вешать на спинку стула пиджак или кофту-запрещено, либо на себя, либо несите в раздевалку
- раздеваться (это касается не только центрального отделения) только в гардеробе - в ЦО он примерно 8 кв.м. Тут раздеваются примерно 100 человек (грубо говоря), обувь тут же надо оставлять, кто-то в пакетик кладет, кто-то прямо посередине бросает. Можете себе представить, какой запах стоит в этом помещении и как пропахнет ваша верхняя одежда? И не представляйте!
- в тумбочках запрещено хранить любые личные вещи! (щетка для одежды или обуви, расческа, зеркало, прокладки - забудьте!). Администрация любит прогуляться вне рабочее время по зданию, озирая своим взором рабочие места сотрудников, при этом, как бы между прочим, заглядывая в тумбочки и проверяя их содержимое, а так же просматривая «одним глазком» содержимое урн. У меня на это возникает вопрос: «И не стыдно, а?» Крепостное право отменили везде, кроме НОТы.
- на столах так же запрещено держать личные вещи (игрушки, фото, цветочки в горшочках) - странно, что сотовые телефоны еще не запретили, но ничего это дело времени! А с другой стороны – столы настолько маленькие и узкие, что лишнего положить на них при всем желании не получится, мониторы так же стоят ну очень близко.
- праздновать день рождения нельзя, угощать никого нельзя, пить - да вы что? конечно нельзя! В отзывах уже писали про увольнение людей в день рождения, чуть ли не с куском пирога в зубах, так вот не вижу в этом ничего плохого только потому, как есть приказ - нельзя, ну чего самому себе искать приключения? Из-за таких, кстати, и страдают все остальные, потому как попадется один с пирогом, всем завинчивают гайки!
- систематические опоздания на работу более 3-х раз в месяц (даже пара секунд - штраф), даже если вы переработали в месяц часов 10-13 и никогда не уходили вовремя с рабочего места, знайте, что это никого не волнует, и не будет учитываться, при наличии опозданий вас все равно оштрафуют.
- зарплата: мизерный оклад + премия, причем удивительно! Новые сотрудники об этом узнают в первый рабочий день, когда подписывают документы о приеме на работу! Так же их уверяют, что в банке существует система ежеквартального премирования и индексирования заработной платы! Смею разочаровать и предупредить, этого нет! Не ведитесь на подобный обман (не знаю, умышленно, или просто «забыли» сказать столь незначительную информацию) сотрудников отдела кадров. Новогоднюю премию 2012г.-2013г. сотрудники до сих пор не получили, и уже вряд ли это случится. Да, кстати, следует так же отметить, что руководство против не только корпоративов, но и любых встреч сотрудников большой компанией вне стен банка. Такие негласные указания были отданы при попытке одного из московских отделений собраться и отметить в тесной дружной компании новый год, иначе увольнение. Представляю причину увольнения: был замечен в кафе с коллегами во внерабочее время. Интересно, что кому-то например, это не мешает вместе ездить в Эмираты и гулять там по охлажденному песочку, в Грецию, в Италию на шоп-тур.
Кабинеты - тесные, душные, неудобные, это уже верно замечено одном из отзывов. В помещении, рассчитанном изначально на 45 человек, разместили 92. Много кабинетов без окон, с общей системой вентиляции. А где есть окна, то там их открывать запрещено, даже жалюзи должны быть опущены. Что самое интересное, что при ремонте сначала провели вентиляцию, а потом стали лепить перегородки наобум, желая вместить как можно больше сотрудников, не обращая на это внимание, в то время как все «нормальные» люди делают наоборот. Во время ремонта на этаже выше вентиляцию вообще отключили (перед новым годом как раз), так сотрудники переодевались в майки летние, что касается того, что дышать было нечем, так это само собой разумеющееся.
Дизайном помещений занималась обычная сотрудница, не специалист в этом деле, поэтому вышло из рук вон отвратительно. Хотя администрация гордится тем, какой ремонт они отгрохали, вопреки всем нормам оборудования трудовых мест и пожарной безопасности. Свет очень тусклый. Глаза устают и зрение посадить можно элементарно. Самое главное, что на служебные записки руководителей отделов о том, что сотрудникам необходимы настольные лампы, отвечают отказом! И это делает администрация, которая зарабатывает на тех, кто сидит в этих душных кабинетах и портит свое здоровье, люди, которые зарабатывают деньги своими знаниями, а не «как в шоу-бизнесе».
Совершенно нормальным считается, когда в разгар рабочего дня в кабинет врывается представитель «администрации» или кадров с криком: «Что это за подразделение? Что эта коробка тут стоит? Что убрать нельзя? Почему пиджак на стуле висит? А ну живо наденьте! Почему документы на столе лежат не параллельно двери? Что говорите? Окна нет в помещении? Зрение посадили? Пейте витамины! Не хотите? Незаменимых людей нет! Новых найдем!»… конец цитаты… Это выглядит как минимум смешно: сидят люди с не одним высшим образованием, не первое место занимающие в банке, четко выполняющие свои обязанности, и тут врывается «некто» и начинает вопить так, что стены трясутся. На месте новых сотрудников, которые все это услышали, я бы послала к чертям такое «рабочее место».
Стоит отметить, что руководство банка даже не удосуживается, войдя в кабинет, просто представиться, потому что ¾ сотрудников вообще не представляют, кто как выглядит (особенно, если кто-то вообще заходит в кабинет чуть ли не в трениках с вопросом: «Ну как тут у нас дела?», - естественно первым делом сотрудник имеет полное право задать вопрос: «А Вы, собственно говоря, кто?»). Это можно определить только тогда, когда в кабинет влетит, открывая дверь практически ногой, некто из «АДминистрации» в сопровождении свиты из отдела кадров, будучи уже с утра не в духе, с желанием найти малейший повод, чтобы произнести волшебную фразу «Вы депремированы по итогам месяца». Кстати, приказ о сием депремировании пригласят подписать уже после самого депремирования, задним числом. Вот такая вот система, господа!
Практика увольнения в один день неподражаема, это факт. Примеры увольнений:
- сотрудник, проработавший в банке чуть ли не с десяток лет, может быть уволен в первый день выхода из отпуска. Вот такой маленький сюрприз.
- попадись сотрудник мужского пола «ненужным» людям в рубашке без галстука, рискует быть уволенным в тот же день. Это не шутка. Даже джинсы запрещены, даже по пятницам!
- не стоит ругаться (хамить, пререкаться особенно при подчиненных этого начальника!) с директором департамента обслуживания клиентов и по совместительству директором департамента ФМиВК. Это человек злопамятный и дружит с нужными людьми. По ее наводке могут уволить в один день того, кто «плохо себя ведет» и ей не нравится.
- ну за еду в тумбочке и во рту само собой, минимум депремирование, далее, как написано выше.
Кстати, будьте готовы к тому, что при увольнении Вас могут рассчитать строго по окладу. Были такие случаи, поэтому народ стал перестраховываться: брать больничный на время двухнедельной отработки, писать заявление на увольнение в последний день перед уходом в отпуск, либо сидеть и ждать последнего рабочего дня в раздумьях выплата все или нет. В последний рабочий день демонстративно так сотрудник СБ отбирает пропуск и выводит под белы рученьки «на свободу». Выход из банка больше похож на выход из тюрьмы – выходишь за шлагбаум, оборачиваешься и на душе становится так легко, что этот этап закончился.
Зарплату не повышают. Существует четкое мнение руководителя департамента (не всех, все знают про департамент клиентского обслуживания и ФМиВК), что на какую зарплату себя сумел продать, на такой и будешь сидеть вечно. И не важно, что в помощь тебе могут взять еще человека, который будет получать гораздо больше при наличии минимальных знаний и опыта работы в банке с двумя операциями в неделю. Сейчас там как раз начальников набрали из серии «я пришел руководить», с вечными вопросом «Чо делаете? Ну чо тут у вас? А чо, я должна это делать? Неее, чо я буду разбираться с клиентом, сами, сами». Вот такой культурный контингент теперь преобладает в этом отделе. Печально.
Валютному контролю и фин. мониторингу вообще не повезло с директором департамента. Сотрудники дружественных подразделений искренне высказывают сочувствие. Потому что даже какой бы ни был там хороший начальник управления, а выше директора департамента не прыгнешь (а если и попробует кто-то, это будет его последняя инициатива в этом банке), и стоит только прийти с какой-то просьбой, ты будешь безжалостно послан «на край вселенной». Нет, сотрудникам естественно поют, что все прекрасно, что надо надеяться на лучшее, что все изменится, а на самом деле есть четкое мнение: не нравится - уматывайте! Найдем других! И это руководитель? Который, чтобы удержать хороших сотрудников, боится пойти чуть выше и поднять зарплату, к примеру, просто боится даже засветиться с такой просьбой в кабинете «у вышестоящих», а служебки на тему складывает стопочкой у себя в ящике и не дает им хода. Ну не свинство ли, а? Вопрос скорее риторический. И люди стали уходить! Примерно за полгода из валютного контроля ушло 5 человек вместе с начальником. Так же один сбежал – забрал трудовую книжку после одного дня, проведенного в отделе. Еще один ушел сразу после испытательного срока. Итого: 7 человек менее чем за полгода. Сейчас же когда разогнали бывшую команду, отдел оказался в руинах, то есть вновь пришедшие «начальники» могут запросто обозвать сотрудника, высказаться о его знаниях не самым лестным образом. Надо ли говорить о том, что вся налаженная ранее работа полетела коту под хвост? Исходя из моего опыта общения с такими людьми-«начальницами», это, как правило, одинокая дама под 40 без семьи, которая всю злость и тягости одиночества выплескивает на работе.
Итого: чувство коллективизма, взаимопомощь в большинстве подразделений напрочь отсутствует. Процветает стукачество и донос на ближнего своего в прямом смысле. Большинство руководителей не держатся за сотрудников, ну а те, кто и пытаются «бороться с режимом», долго не задерживаются в данном банке. Много сотрудников, которые после первого дня «работы» приезжают забирать трудовую книжку, т.к. все реалии узнаются уже от сотрудников отдела, куда человек пришел работать, все тонкости и нюансы. На удивление в банке много хороших людей, у каждого своя причина «неухода», но отношение к руководству у них, поверьте, не отличается от мнения большинства.
Об этом банке можно писать много и бесконечно, и поверьте, все это будет правдой! Совет могу дать только один – наверняка найдется место, где Вас и Ваши знания оценят по достоинству. Особенно это касается подразделений валютного контроля и фин. мониторинга. Этим беднягам сочувствует весь банк. Бывало, проходя мимо зала ожидания в ЦО и видя там «жертв», ожидающих собеседования, невольно думалось: «Ну куда же вы идете, непутевые?! Бегите, бегите отсюда!» Итак, если Вас все-таки занесло в эту контору, то в процессе работы Вы получите, несомненно, полезные навыки, а именно:
- научитесь «ныкать» личные вещи в местах, о существовании которых Вы ранее и не подозревали,
- даже сидя в кабинете спиной к двери будете уметь определять «чин» вновь вошедшего,
- по крикам и беготне в коридорах сможете распознать вихрь надвигающегося шмона,
- после услышанных криков и беготни в коридоре сумеете в кротчайший срок спрятать все, «что плохо и лежало» и может хоть как-то огорчить администрацию,
- будете уметь проносить в здание, искусно спрятав в потаенный кармашек, даже самый свежепахнущий пирожок себе на полдник,
- научитесь дышать, даже когда воздуха нет совсем, окна нет, вентиляция отключена, запах бензина преобладает (резервный источник питания заправляют периодически, люди задыхаются от запаха),
- приобретете навыки убеждения, а именно: даже засунув в рот конфетку, сможете смело убедить собеседника по телефону, что это такая «фиговая» связь, и вовсе никто не чавкает; слопав втихоря огурец или апельсин, сможете убедительно доказать вновь вошедшему в кабинет, что никто тут не ест, это у Вас такие ароматизированные духи, ну и все в таком же духе,
- пройдете настоящую школу по стрессоустойчивости, потеряете кучу нервных клеток и, если не умели ругаться матом, научитесь! После этого места и море будет по колено.
Уверяю, многим из Вас предыдущие места работы покажутся раем, и Вы многое переосмыслите в своих критериях выбора рабочего места в последующем. А надо ли Вам все это? Вы - грамотные специалисты, образованные, заслуживающие, чтобы к Вам относились соответственно, а в первую очередь по-человечески. В НОТе этого нет, есть принцип «Я - начальник, ты - дурак». Законы, инструкции, методички, разъяснения – не планируйте ими оперировать в спорах с руководством, если сказано НАДО, то это надо исполнить, и не важно-в вашей это компетенции или нет, по закону или нет.
Удачи всем соискателям, ищите лучшее место и обходите данный банк стороной, надеюсь, кого-то этот отзыв предостережет от необдуманного поступка - отправить резюме на вновь появившуюся вакансию.
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Если думаете, стоит или не стоит туда идти, не стоит. Цените себя и свои знания, и обязательно найдете что-то достойное.
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32
padi-shaH • бывший сотрудник
29.07.2013 13:55
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Ответ банка:
29.07.2013г. (в 13 : 55 МСК) в сети Интернет на странице, расположенной по адресу: http://www.banki.ru/services/official...8#comments, принадлежащей Информационному агентству «Банки.Ру», являющемуся средством массовой информации (Издатель ООО «Информационное агентство «Банки.ру») в соответствии с Регистрационным свидетельством от 12.04.2005 года №ФС77- 20533 (информация опубликована в сети Интернет по адресу: (http://banki.ru), была размещена информация, порочащая деловую репутацию «НОТА-Банк» (ОАО) (далее – Банк).
Так, на указанной выше странице в сети Интернет был размещен Отзыв (далее - Публикация) неустановленного автора, зарегистрированного на сайте www.banki.ru под именем « padi-shaH» (далее - Автор) об условиях и дисциплине труда; о системе оплаты труда и стимулирующих выплатах; о дизайне и качестве ремонта зданий Банка и их внутренних помещений; о системе охраны труда; о характере личных отношений сотрудников и руководства.
При этом, по содержанию Публикации, Автор в утвердительной форме безосновательно и бездоказательно (голословно) формирует у пользователей Вашего информационного портала в сети Интернет негативное мнение о Банке, утверждая, что Банк нарушает требования действующего трудового законодательства (оплата труда, материальное стимулирование сотрудников, дисциплина труда, правила внутреннего трудового распорядка, охрана труда и прочее), что не соответствует действительности. Помимо этого, Автор в своей Публикации в утвердительной форме приводит описание межличностных отношений сотрудников, что так же не соответствует действительности.
При этом Автор ссылается не на свой личный негативный опыт, которого у нее за «почти 3 года в Москве в ЦО» при описываемой ей ситуации должно было накопиться более чем достаточно, а на опыт вновь пришедших/ушедших, работающих/работавших в иных подразделениях Банка.
Помимо этого Банк сообщает, что приведенные в Публикации сведения, касающиеся фактических условий труда также не соответствуют действительности:
В настоящее время в Банке, как и в большинстве организаций, установлены соответствующие трудовому законодательству правила внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда. Данные правила устанавливают период начала работы и ее окончания, правила прохода в здания Банка и правила содержания рабочих мест, о которых при приеме на работу сообщается каждому кандидату - будущему сотруднику. Принимаемый на работу сотрудник в обязательном порядке знакомится с правилами внутреннего трудового распорядка под роспись.
- в Банке установлен восьмичасовой рабочий день, согласно действующего Трудового кодекса РФ, с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.30, в течение которого сотрудник вправе выбрать удобное для себя время;
- при приеме на работу сотрудники кадровой службы доводят до сведения каждого Кандидата информацию об отсутствии в Банке столовой, доводя до сведений Кандидатов, в непосредственной близости от Банка расположено множество кафе, ресторанов и столовых;
- в период проведения ремонтных работ в здании Банка в целях безопасности сотрудников выход персонала из здания был временного ограничен одним выходом, при этом продолжительность пребывания в очереди составляла не более 5-ти минут;
- Банк в рамках утвержденных правил внутреннего распорядка осуществлял контроль соблюдения его сотрудниками трудовой дисциплины, а в случае систематического его нарушения к некоторым сотрудниками, в порядке исключения, могли быть применены меры дисциплинарного характера, которые не противоречат нормам трудового законодательства;
- вода разрешена в неограниченных количествах, а так же на первом этаже Банка установлен аппарат с бутилированной водой, которым пользуются не только сотрудники Банка, но и все посетители (курьеры, Клиенты и пр.) Банка;
- гардероб в головном офисе Банка не один, общее количество гардеробов в головном офисе Банка составляет 7 (семь) штук, не считая личных гардеробов руководства Банка;
- правило оставлять верхнюю одежду в гардеробе создано для удобства сотрудников Банка, при этом каждый гардероб оборудован вешалками и полками для обуви;
- заработная плата выплачивается 2 (два) раза в месяц, премии выплачивается в соответствии с принятыми в Банке нормативными документами в зависимости от вклада каждого сотрудника индивидуально в достижение поставленных перед подразделением и Банком в целом задач. При этом такие выплаты носят стимулирующий характер и не являются безоговорочно обязательными;
- совместные походы на обед, корпоративы, вечера встреч сотрудников никоим образом не регулируются Банком, так как это происходит за пределами Банка, в нерабочее время и является личным делом каждого сотрудника в отдельности;
Необходимо отметить, что помещения Банка неоднократно подвергались проверке органами Роспотребнадзора, которыми не было выявлено ни одного нарушения требований действующего законодательства (включая требования по площади помещений, уровню шума и чистоте воздуха). Количество человек в кабинете не превышает установленных законодательством норм. Максимальное количество рабочих мест, оборудованных в одном помещении Банка – 19 (девятнадцать), соответственно ни о каких 92 (девяносто двух) сотрудниках сидящих в помещении, предназначенном для 45 (сорока пяти) сотрудников речи в принципе идти не может.
По предварительной договоренности сотрудник может по собственному желанию уволиться одним днем или позже, в связи со сложившимися обстоятельствами и не отрабатывать положенный по законодательству срок.
На основании всего вышеизложенного, указанные в публикации сведения не соответствуют действительности. При этом Публикация, опубликованная посредством размещения информации на странице средства массовой информации Информационного агентства «Банкир.Ру» в сети Интернет (http://www.banki.ru/services/official...#comments), не содержит доказательств и оснований, позволяющих читателям и Банку судить о достоверности и подлинности изложенной в ней Автором информации.
Помимо этого, выше упомянутая Публикация порочит честь, достоинство и деловую репутацию, упомянутых в ее тексте, прямо не поименованных, но подразумеваемых сотрудников Банка, занимающих указанные в Публикации должности.
Обращаем Ваше внимание, на то что Банк, вправе и более того несомненно будет любыми доступными ему и законными способами защищать свою деловую репутацию и репутацию сотрудников Банка.
Администрация «НОТА-Банк» (ОАО)
|"Оставь надежду, всяк сюда входящий" (с) Данте
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начнем всё-таки с плюсов, как и везде они есть, их немного, но всё же:
1. Платят деньги, это плюс. Платят вовремя, но бывает не всё, зарплата разбита на две части - премиальная и оклад, у всех, не важно, в каком подразделении вы работаете. Премиальная часть это просто так, чтобы контролировать вас на всякий случай (об этом речь пойдет дальше, если не забуду) при этом размер премиальной части у всех разный, у кого-то она 50% от всей зарплаты у кого 90%.
2. Есть ДМС, ну оно есть и все тут.
3. Затормозил меня пункт три, видимо нет больше плюсов из тех, что может дать работодатель, поэтому отдельной строкой напишу главный плюс - это коллектив. Он молод, весел и прекрасен, но внимательный читатель может мне возразить: "А почему тогда оценка коллективу 3?" - об этом тоже чуть позже, в минусах и подробно.
Я не писатель, поэтому прошу меня простить за сбивчивость рассказа и возможное использование оксюморонов, иносказаний и прочих непонятных мне слов.
Раз уж мы закончили на коллективе, то им и продолжим. Сей банк изнутри представляет из себя совершенно уникальнейшую картину построения команды, по крайней мере, я такого больше нигде не встречал, описать её в двух словах не получится, поэтому запасайтесь терпением. Любой человек, поработавший в банках, всегда уверен в том, что все процессы прописаны, от и до, в банках вообще все забюрократизировано до нельзя. Так вот, здесь так же, черт с ним, что давно не обновлялось, но все же порядки есть почти на все, они четкие, жесткие и на бумаге обязательны к выполнению, однако их мало кто выполняет. То есть, даже если написано, что сотрудник А должен сделать то-то в случае таком-то, даже когда ему об этом говорит сотрудник Б, сотрудник Б может быть легко послан на три буквы, т.к. по мнению А он лучше все знает..." и вообще все эти инструкции не указ" - такие ситуации чаще всего встречаются в общении между ЦО и ДО Москвы. Вообще о ЦО ходят легенды, что там никто не хочет работать, скажу по секрету, процентов на 70% это правда. Понятия взаимовыручки, поддержки, наставничества известны немногим и обычно люди, понимающие значение этих слов, держатся достаточно близко, стараются обращаться для решения проблем друг к другу и не трогать других людей из вроде бы тех же отделов с вроде бы тем же набором обязанностей, ибо "не трож оно и не воняет".
Само общение внутри коллектива весьма доброжелательное, открытое, люди улыбаются друг другу и в принципе почти ничего даже не напрягает, кроме того факта, что примерно каждый пятый стучит о твоих разговорах в отдел кадров, а каждый четвертый руководству повыше. Поэтому со временем вырабатывается привычка молчать. Это, кстати, помогает разобраться в собственных мыслях, очень полезно для собственного развития, можете считать это плюсом. Ну так вот, не считая той трети, которая стучит, и ещё некоторой части людей, которые шлют всех нафиг, коллектив хороший, бодрый такой, ибо дружит против руководства тихо, а как известно, дружба против кого-то самая сильная (ну в женских-то коллективах точно, а банк это женская тема). Поэтому сложилась очень интересная обстановка: все друг другу улыбаются, но многие готовы стучать, все не против бы посмеяться, пообсуждать что-либо и сделать вид дружбы, но не готовы помочь по работе... Как так получается? Это не загадка.
Руководство: буду говорить в принципе почти о всех уровнях руководства, о начальниках управлений и директоров департаментов и зам. предах банка. Обычно стукачество идет снизу вверх, то есть сотрудник идет к своему руководителю и так, между прочим, что-то рассказывает... Ну мне так казалось. Тут же чуть наоборот, тут руководство периодически вызывает сотрудников на выбор и говорит: "А ну-ка ты-ка последи вон за тем и тем, ну и говори, что, да как" - у многих сотрудников это вызывает когнитивный диссонанс, а некоторые представляют себя богоизбранными и начинают рассказывать все, от и до. При этом руководство в дальнейшем при разборе полетов (так это назовем) не гнушается использовать цитаты самих сотрудников, что, конечно, во время совещаний немного ставит в тупик, т.к. начинаешь думать не о теме дела, а о том, кому ты это говорил и что вообще тут сейчас происходит. Также руководство любит напомнить, что везде стоят камеры, и что вас всегда слушают, но одно дело напомнить, другое - использовать это в общении. Используют, периодически даже почту читают и оттуда используют, вообще бравируют своими возможностями. Я работал в местах ещё более озадаченных безопасностью, прослушкой и установкой чипов в личные телефоны, но чтобы вот так, как здесь, это что-то новенькое.
Работа здесь это постоянное нахождение между молотом наковальней и чем-то третьим, что периодически влазит в сей процесс вертикальных ударов, и так нехило накатывает с боку, больше всего похоже на таран. С одной стороны, у вас есть ежедневные обязанности, договоренности с клиентами, которые вы должны выполнять, с другой стороны у вас есть ЦО, которое периодически вас шлет на фиг, т.к. сами заняты и у них никаких договоренностей с клиентами нет, ну и с третьей у вас есть руководство, это тот самый таран, которое очень-очень-очень часто говорит "НАДО и СЕЙЧАС", и не важно в принципе, что там. Если руководству надо, то такой регулирующий орган как ЦБ с его непонятными инструкциями, какой-то там гражданский кодекс, делается так, как руководству надо, конечно же за подписью рядового сотрудника. Правда, те сотрудники, что поумнее и понастойчивее, все же добивались письменного распоряжения от директоров департаментов на косяк, но замечу, и это важно будет дальше, что все такие дела идут с самого верху, всегда. Вообще тяжело описывать работу там, т.к. её много, она интересная и всегда необычная и непредсказуемая. Одним из главных вопросов, которых задает себе каждый сотрудник, идя на работу, а не последний ли это мой день в НОТА-Банке, ибо нервы небесконечные.
Ну и есть ещё один фактор... Сей фактор - это отдел кадров, вообще отдел кадров обычно старается защищать сотрудников (ну может я в другой стране живу, но у меня так было обычно), здесь такого нет и в помине, и основная задача кадров это договорится с сотрудником о том, что он уходит без претензий. Почему такие ситуации возникают? Ну пятница и день перед праздниками вообще это черные дни в этом банке, потому что, если кого-то хотят уволить, то это обычно происходит именно в эти дни. То есть ты приходишь на работу, работаешь, в районе 12 тебе звонит отдел кадров, ты идешь туда, и тебе объясняют, что это последний день и вот подписывай по собственному. В случае если ты против, ты идешь в службу безопасности, где тебе популярно объясняют, что: "Ты ничто, и если не подпишешь по-хорошему, то работать где-либо вообще не будешь, и что твой дом труба шатали, и машина у тебя сгорит", - как-то так. Большинство подписывает, те кто не подписывает, подписывает через пару дней, видимо, их шапку повертели.
Хотя был один случай... Увольняли директора юр. депа, вот он сопротивлялся, бился и в результате ему выплатили некую компенсацию (мужик!), правда, когда пришло время премии полугодовой, юр. депу сказали, что вашу премию унес ваш бывший начальник, как вы думаете, что последовало? Правильно, люди стали уходить, юр. деп опустел и стало как-то грустно без него, но вскоре нашли новых, ротация кадров, или, как это называет отдел кадров, "вливание свежей крови", вообще происходит достаточно регулярно и часто беспричинно. В связи с такой интересной кадровой политикой нехватка кадров постоянна, просто люди уходят, а новых пока ещё не нашли...
А ну да, пить на работе нельзя. Не алкоголь - чай и кофе. Для многих это дикость, но это так. Одно время вообще запретили пить даже воду, но потом сжалились и разрешили приносить в бутылочках, ну и скушать сникерс тоже запрещено, поймают, когда ты хомячишь шоколадку, и уволят сразу... Случаи были, в других отзывах писали. Ну и, конечно, никаких тебе кухонек или чего-то подобного, обед только в кафе, обеды не компенсируются, что для сотрудников начального уровня влетает в ощутимую часть з/п.
Ещё руководство, что повыше, любит увольнять директоров департаментов. Схема стандартная: они дают распоряжение или он дает распоряжение, неважно, сделать косяк, причем в приказном тоне дает с матюками, чтоб яснее было, дир. депа идет к сотрудникам, сотрудники говорят: "Это нельзя, пиши письмо". Он тоже орет матом, ему объясняют, что всё-таки нет, и делать не будем без письменного распоряжения, он дает это распоряжение и подставляет себя. Короче, сами догадайтесь, за что потом увольняют директора департамента...
Чтобы ещё описать, чтобы дать более яркую и всеобъемлющую картину происходящего... Ну вот например отзыв я пишу с нового аккаунта, что как бы намекает на то, что иногда даже те, кто пишет отзывы, имеет проблемы с работой в дальнейшем...
А, точно! Про премиальную часть. Бывают дни, когда руководители разных подразделений встают не стой ноги и выносят тебе мозг на тему того, к чему ты вообще не имеешь отношения (они просто не знают, кто за что отвечает) и того, что если это ещё раз повторится, то тебя лишат премии (то есть от 50 до 90% зарплаты). Разумные аргументы, что за это отвечает Вася Пупкин и ко., не принимаются в расчет, т.к. признать свою мааааленькую ошибку (ну подумаешь исполнителя перепутал) не в состоянии, потому что сотрудник никто - руководство Боги, вот.
В общем, банк интересный, конечно, - это я вместо слова "специфический". Поработав там, я переосмыслил всех своих предыдущих работодателей. И когда я сейчас слышу чье-то нытье по поводу того, что чай закончился и уже 3 дня как повар забывает его купить по дороге на работу, мне хочется смеяться ему в лицо, и пойти поцеловать нынешнее руководство троекратным русским.
Всем, кто дочитал, спасибо. Всем, кто думает идти ли туда работать, не идите, ну если только работы совсем нет.
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29
CkaPoT • бывший сотрудник
16.05.2013 12:51
|Премии как не бывало...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Красивые интерьеры сделаны не для людей - в них тесно, душно, неудобно. В компании (ВНИМАНИЕ!) не положены не только еда, чай и кофе, но даже вода. Нет ни кулеров, ни чайников. Если утром не запасся бутылкой воды (руководство смилостивилось - разрешило носить с собой воду), будешь вести сухую голодовку до обеда. Дисциплина палочная. Процветают штрафы, особенно за опоздания, даже минутные. Причем приход в 9-00 - уже опоздание (компьютер-то еще не включен!), так же, как уход в 18-00.
Переработки по 2-3 часа ежедневно характерны для многих подразделений. Уж если так дороги наши рабочие секунды с утра и в 18-00, то почему бы не оплатить пару часов переработки по тому же тарифу? В норме уволить человека в один день - причем не в обычный, а в его день рождения - за то, что принес пиццу угостить коллег за свое здоровье. Такой вот милый и ненавязчивый подарочек от фирмы.
Группа же товарищей (целое управление) была уволена за мерзейшую привычку пить кофе не в стенах уважаемого Нота-банка (что вы, упаси Бог!), но на улице, на автобусной остановке, под окнами руководства. Теперь в Нота-банке шутят, что курить, конечно, вредно - но пить кофе гораздо опаснее для здоровья!
Я решил уйти и сообщил об этом руководству заранее, меня коллеги засмеяли - денег теперь тебе не дадут. Я подошел к своему руководителю с прямым вопросом. Ответом было: "Что ты? Откуда ты это взял?"... Угадайте с трех раз, кто оказался прав? Оклад, правда, выплатили до копеечки (очень эти копеечки в конвертике умилили), а 40 тысяч премии как не бывало.
Так что, дорогие соискатели, решать вам. Хотя - повторюсь - на удивление много хороших людей. Странно, что они это терпят. О, великая Русь, почему молчишь? Молчит... Не дает ответа. Классика, господа.
От админа: Сколько времени и в каком регионе Вы проработали?
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4
Алв • бывший сотрудник
04.08.2012 08:22
|Работа отдела кадров
|отрицательный голос не засчитан
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Я в этот банк приходил на собеседование в 1 квартале 2011 года. Собеседование прошло в спокойной обстановке, все понравилось. В конце собеседования сказали, что подумают и позвонят. На следующей неделе сотрудник с отдела кадров позвонил и сообщил, что моя кандидатура подходит и необходимо отправить свои данные для проверки безопасности. После этого я приостановил поиск работы, т.к. фактически получил положительный ответ. Прошло 2 недели, а ответа от банка я не получил (говорили, что ответ будет сразу), я дважды интересовался на какой стадии проверка, но получил ответ что пока еще нет ответа от безопасности (ни одного слова, что отказываются от моей кандидатуры). Прошло уже более 3-х недель, а ответа все нет. Я понимаю, что не вежливо настаивать и постоянно писать и уточнять, но все же я решил последний раз уточнить, на что получил ответ, что они взяли другого сотрудника. Если бы я не позвонил и не уточнил, то они бы вообще не позвонили.
Я считаю, что подход в отделе кадров полностью не профессиональный и оцениваю на 2. Особенно, если человеку сообщили, что он подходит, и человек находится в ожидании, то любой ответ необходимо сообщать сразу, как было принято решение.
Если такой подход у отдела кадров (а именно с него начинается работа нового сотрудника), то что твориться внутри банка, страшно представить.
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3
Angel88 • несостоявшийся сотрудник
19.04.2011 10:14
|Личное мнение о банке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Получилось немного объемно, но, думаю, будет полезно для будущих соискателей и клиентов в процессе выбора либо места работы, либо места приложения своих денег.
Прежде всего, нужно правильно понимать, что из себя представляет данный банк - это банк одного руководителя (председателя правления Ерохина Д.В.), без его ведома не делается ничего, даже незначительные закупки или небольшие проекты требуют его визы. Как таковой самостоятельности принятия решения нет ни у одного руководителя данной организации, коллегиальность носит лишь декоративный характер.
Отсюда строятся и взаимоотношения в банке между сотрудниками, подразделениями и клиентами: все смотрят на председателя, действуют только с его согласия, т.е. находятся в исполнительском ступоре (насколько правильной является такая модель ведения бизнеса можно представить, например, в случае необходимости принятия оперативных решений). Уверен, что даже данный отклик так же будет передан председателю для того, чтобы составить «правильный согласованный ответ».
Что же вытекает из подобной модели? А вытекают очень интересные последствия для сотрудников. Ну, прежде всего, это регулярная авральная работа и «реактивный» менеджмент: у вас есть определенные функциональные обязанности и планы работ, но если председатель считает, что данная штатная единица должна еще поработать за 1-2 уволенных сотрудников – придется либо поднапрячься, т.е. взять на себя и то, в чем мало разбираетесь, но будете за это впоследствии отвечать по всей строгости, включая депремирования и выговоры, ну либо не согласиться с такой постановкой вопроса и уволиться либо по-тихому, либо со скандалом, без выплаты зарплаты и плохими рекомендациями для будущих работодателей.
Что касается «реактивного» менеджмента: поскольку все подразделения помимо плановой работы получают «срочные» прямые указания от председателя, то в общей работе банка твориться хаос и о планировании чего либо (даже своего отпуска) речи вообще не идет – значительная часть задач имеет статус «очень срочно, задача председателя, ничем другим не заниматься», поэтому сверхурочная работа для завершения плановых задач – это норма для банка, нужно к этому быть готовым, чтобы получить полностью свою зарплату.
Кстати о зарплате: она состоит из оклада (малой части, то, что пишут в трудовом договоре) и премии (бОльшей части, собственно той, о которой вы договариваетесь на собеседовании). При приеме на работу вас будут клятвенно уверять в том, что премию (бОльшую, основную часть з\п) выплачивают всегда – не верьте этому, в банке составлены довольно внушительные правила депремирования и наказания сотрудников и используются ре-гу-ляр-но. Провинности можно найти всегда, т.к. как уже было указано выше про модель бизнеса, вам могут просто не дать выполнить свои обязанности по причине нехватки рабочего времени, связанного с чрезмерной загрузкой как непосредственно вас, так и других сотрудников\подразделений банка (все находятся в ситуации нехватки ресурсов в этом банке, т.к. председатель пытается малыми силами решать серьезные задачи).
Про ресурсы и их экономию отдельная песня – сотрудники головного офиса (ул. Образцова) до недавнего момента ютились в одном здании как кильки в бочке. Были выгорожены даже места в выходах на лестницу между этажами или сотрудники сидели в проходе между помещениями (между двумя дверьми). С переездом в другое здание ситуация не сильно изменилась в лучшую сторону, потому как плотность размещения до этого была поистине ошеломляющая. Вообще что касается организации рабочих мест и условий труда – все делается по остаточному принципу. Не так давно даже кулеры с водой убрали, которые стояли года два минимум до этого. С регулярностью примерно раз в квартал изменяется (дополняется новыми строгостями) положение об оплате труда. График рабочего времени так же уникален – например обеденный перерыв занимает строго один час, но при этом в обед кто-то должен оставаться на рабочем месте, что, в случае большой численности сотрудников в подразделении, нереально – кто-то либо не успеет с обеда, если пойдет во второй\третьей группе обедающих, либо просто не сможет пообедать, т.к. замены ему нет. Кстати буфета или столовой в банке так же нет, поэтому приходится обедать в окрестностях. Обедать в помещении банка или даже просто пить чай – запрещено под угрозой депремирования (т.е. лишения бОльшей части зарплаты, см. выше).
Думаете, при всем этом кто-то недоволен? Думаете, были обращения в трудовую инспекцию или жалобы в надзорные органы относительно таких перекосов? Что вы, все довольны, т.к. боятся потерять работу, «премиальную» часть зарплаты, ну и получить при увольнении плохой отзыв с предыдущего места, как о нерадивом сотруднике (кадры про это говорят просто прямым текстом, т.е. трудовой шантаж процветает, отделу кадров отдельный привет). Но нужно понимать, что это не люди в кадрах имеют такие плохие манеры, это руководство банка, без которого кадры и вздохнуть не могут, проводит соответствующую кадровую и бизнес политику.
В общем, конечно, каждый сам решает для себя, как ему строить свою карьеру, но в случае работы в данном банке (или с данным банком) нужно быть готовым к вышеизложенным моментам.
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4
r202570 • бывший сотрудник
17.03.2010 22:55
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