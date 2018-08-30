Отзыв месяца:

июль 2013 года Для администрации: проработала в этом банке почти 3 года в Москве в ЦО. Сразу оговорюсь, ушла сама. Но хочется предостеречь соискателей, которые захотят рискнуть и туда пойти работать. Могут попросту по незнанию потерять и время и другие предложения, которые, уверена, могут оказаться куда заманчивее.



Поначалу, когда пришла туда, мне казалось, что не так все и плохо. Я в принципе «за» дисциплину, чтобы семечки не щелкали на рабочем месте, бутерброды с селедкой не кушали на документах, но чашку чая-кофе выпить один-два раза в день, как такое можно запрещать? Тем более рабочий процесс от этого не страдает, все делается вовремя и т.д. Ну да ладно, обо всем по порядку.



В главном здании Москвы сделали ремонт, перевезли всех и вся изо всех щелей, по которым были разбросаны сотрудники, например, здание трикотажной фабрики (о, по рассказам сотрудников после переезда оно казалось раем! Да, сидели тесно, но отдельно от всяких отделов кадров и прочих незваных гостей в виде проверки), и вот что там сейчас происходит. И не только там, офисы не отстают, потому что Администрация любит туда нагрянуть с проверкой и посмотреть, сколько скрепочек у Вас на столе и найти любой повод депремировать сотрудников.



Руководство: все сотрудники, включая новеньких, знают «откуда растут ноги», поэтому, что такое руководство и администрация, и какое место она самая занимает в процессе наведения порядка в банке, знают все. Специфично все там, в плане «кто главный» и кто имеет решающее слово в 99% вопросов особенно.



Дисциплина:

- приход в 9-00 - опоздание;

- уход в 18-00 – а чего это вы так рано уходите? Время ухода строго контролируется, т.е. если вы улизнете в 18-00 в один день, на следующий об этом сообщат руководителю и попросят принять меры. Ха-ха! А уже в 18-15 можно выходить из кабинета. Если вы так сделаете, то будьте готовы к тому, что стоять в очереди на выход будете на 2 этаже, т.к. из дверей одного здания выходят строго по одному! Часам к 19 очередь может рассосется. Вам надо ребенка забрать из садика? У Вас электричка и Вы опаздываете на нее? Не переживайте, никому нет до этого дела. Стоять будете в очереди на выход на общих основаниях.

- чай, кофе, сок, молоко, йогурты, любая еда (поглощение внутрь и хранение) – запрещено! Отделу «кадров» хватает совести говорить новым сотрудникам, что есть столовая! Не верьте! Помещения, где можно перекусить, попить чай или кофе, в банке нет! На обед выделяется 48 минут времени, можете искать любую забегаловку рядом с офисом и кушать там за свои деньги.

- вода-разрешено (раньше и этого не было) бутылка одна

- вешать на спинку стула пиджак или кофту-запрещено, либо на себя, либо несите в раздевалку

- раздеваться (это касается не только центрального отделения) только в гардеробе - в ЦО он примерно 8 кв.м. Тут раздеваются примерно 100 человек (грубо говоря), обувь тут же надо оставлять, кто-то в пакетик кладет, кто-то прямо посередине бросает. Можете себе представить, какой запах стоит в этом помещении и как пропахнет ваша верхняя одежда? И не представляйте!

- в тумбочках запрещено хранить любые личные вещи! (щетка для одежды или обуви, расческа, зеркало, прокладки - забудьте!). Администрация любит прогуляться вне рабочее время по зданию, озирая своим взором рабочие места сотрудников, при этом, как бы между прочим, заглядывая в тумбочки и проверяя их содержимое, а так же просматривая «одним глазком» содержимое урн. У меня на это возникает вопрос: «И не стыдно, а?» Крепостное право отменили везде, кроме НОТы.

- на столах так же запрещено держать личные вещи (игрушки, фото, цветочки в горшочках) - странно, что сотовые телефоны еще не запретили, но ничего это дело времени! А с другой стороны – столы настолько маленькие и узкие, что лишнего положить на них при всем желании не получится, мониторы так же стоят ну очень близко.

- праздновать день рождения нельзя, угощать никого нельзя, пить - да вы что? конечно нельзя! В отзывах уже писали про увольнение людей в день рождения, чуть ли не с куском пирога в зубах, так вот не вижу в этом ничего плохого только потому, как есть приказ - нельзя, ну чего самому себе искать приключения? Из-за таких, кстати, и страдают все остальные, потому как попадется один с пирогом, всем завинчивают гайки!

- систематические опоздания на работу более 3-х раз в месяц (даже пара секунд - штраф), даже если вы переработали в месяц часов 10-13 и никогда не уходили вовремя с рабочего места, знайте, что это никого не волнует, и не будет учитываться, при наличии опозданий вас все равно оштрафуют.

- зарплата: мизерный оклад + премия, причем удивительно! Новые сотрудники об этом узнают в первый рабочий день, когда подписывают документы о приеме на работу! Так же их уверяют, что в банке существует система ежеквартального премирования и индексирования заработной платы! Смею разочаровать и предупредить, этого нет! Не ведитесь на подобный обман (не знаю, умышленно, или просто «забыли» сказать столь незначительную информацию) сотрудников отдела кадров. Новогоднюю премию 2012г.-2013г. сотрудники до сих пор не получили, и уже вряд ли это случится. Да, кстати, следует так же отметить, что руководство против не только корпоративов, но и любых встреч сотрудников большой компанией вне стен банка. Такие негласные указания были отданы при попытке одного из московских отделений собраться и отметить в тесной дружной компании новый год, иначе увольнение. Представляю причину увольнения: был замечен в кафе с коллегами во внерабочее время. Интересно, что кому-то например, это не мешает вместе ездить в Эмираты и гулять там по охлажденному песочку, в Грецию, в Италию на шоп-тур.



Кабинеты - тесные, душные, неудобные, это уже верно замечено одном из отзывов. В помещении, рассчитанном изначально на 45 человек, разместили 92. Много кабинетов без окон, с общей системой вентиляции. А где есть окна, то там их открывать запрещено, даже жалюзи должны быть опущены. Что самое интересное, что при ремонте сначала провели вентиляцию, а потом стали лепить перегородки наобум, желая вместить как можно больше сотрудников, не обращая на это внимание, в то время как все «нормальные» люди делают наоборот. Во время ремонта на этаже выше вентиляцию вообще отключили (перед новым годом как раз), так сотрудники переодевались в майки летние, что касается того, что дышать было нечем, так это само собой разумеющееся.



Дизайном помещений занималась обычная сотрудница, не специалист в этом деле, поэтому вышло из рук вон отвратительно. Хотя администрация гордится тем, какой ремонт они отгрохали, вопреки всем нормам оборудования трудовых мест и пожарной безопасности. Свет очень тусклый. Глаза устают и зрение посадить можно элементарно. Самое главное, что на служебные записки руководителей отделов о том, что сотрудникам необходимы настольные лампы, отвечают отказом! И это делает администрация, которая зарабатывает на тех, кто сидит в этих душных кабинетах и портит свое здоровье, люди, которые зарабатывают деньги своими знаниями, а не «как в шоу-бизнесе».



Совершенно нормальным считается, когда в разгар рабочего дня в кабинет врывается представитель «администрации» или кадров с криком: «Что это за подразделение? Что эта коробка тут стоит? Что убрать нельзя? Почему пиджак на стуле висит? А ну живо наденьте! Почему документы на столе лежат не параллельно двери? Что говорите? Окна нет в помещении? Зрение посадили? Пейте витамины! Не хотите? Незаменимых людей нет! Новых найдем!»… конец цитаты… Это выглядит как минимум смешно: сидят люди с не одним высшим образованием, не первое место занимающие в банке, четко выполняющие свои обязанности, и тут врывается «некто» и начинает вопить так, что стены трясутся. На месте новых сотрудников, которые все это услышали, я бы послала к чертям такое «рабочее место».



Стоит отметить, что руководство банка даже не удосуживается, войдя в кабинет, просто представиться, потому что ¾ сотрудников вообще не представляют, кто как выглядит (особенно, если кто-то вообще заходит в кабинет чуть ли не в трениках с вопросом: «Ну как тут у нас дела?», - естественно первым делом сотрудник имеет полное право задать вопрос: «А Вы, собственно говоря, кто?»). Это можно определить только тогда, когда в кабинет влетит, открывая дверь практически ногой, некто из «АДминистрации» в сопровождении свиты из отдела кадров, будучи уже с утра не в духе, с желанием найти малейший повод, чтобы произнести волшебную фразу «Вы депремированы по итогам месяца». Кстати, приказ о сием депремировании пригласят подписать уже после самого депремирования, задним числом. Вот такая вот система, господа!



Практика увольнения в один день неподражаема, это факт. Примеры увольнений:

- сотрудник, проработавший в банке чуть ли не с десяток лет, может быть уволен в первый день выхода из отпуска. Вот такой маленький сюрприз.

- попадись сотрудник мужского пола «ненужным» людям в рубашке без галстука, рискует быть уволенным в тот же день. Это не шутка. Даже джинсы запрещены, даже по пятницам!

- не стоит ругаться (хамить, пререкаться особенно при подчиненных этого начальника!) с директором департамента обслуживания клиентов и по совместительству директором департамента ФМиВК. Это человек злопамятный и дружит с нужными людьми. По ее наводке могут уволить в один день того, кто «плохо себя ведет» и ей не нравится.

- ну за еду в тумбочке и во рту само собой, минимум депремирование, далее, как написано выше.

Кстати, будьте готовы к тому, что при увольнении Вас могут рассчитать строго по окладу. Были такие случаи, поэтому народ стал перестраховываться: брать больничный на время двухнедельной отработки, писать заявление на увольнение в последний день перед уходом в отпуск, либо сидеть и ждать последнего рабочего дня в раздумьях выплата все или нет. В последний рабочий день демонстративно так сотрудник СБ отбирает пропуск и выводит под белы рученьки «на свободу». Выход из банка больше похож на выход из тюрьмы – выходишь за шлагбаум, оборачиваешься и на душе становится так легко, что этот этап закончился.



Зарплату не повышают. Существует четкое мнение руководителя департамента (не всех, все знают про департамент клиентского обслуживания и ФМиВК), что на какую зарплату себя сумел продать, на такой и будешь сидеть вечно. И не важно, что в помощь тебе могут взять еще человека, который будет получать гораздо больше при наличии минимальных знаний и опыта работы в банке с двумя операциями в неделю. Сейчас там как раз начальников набрали из серии «я пришел руководить», с вечными вопросом «Чо делаете? Ну чо тут у вас? А чо, я должна это делать? Неее, чо я буду разбираться с клиентом, сами, сами». Вот такой культурный контингент теперь преобладает в этом отделе. Печально.



Валютному контролю и фин. мониторингу вообще не повезло с директором департамента. Сотрудники дружественных подразделений искренне высказывают сочувствие. Потому что даже какой бы ни был там хороший начальник управления, а выше директора департамента не прыгнешь (а если и попробует кто-то, это будет его последняя инициатива в этом банке), и стоит только прийти с какой-то просьбой, ты будешь безжалостно послан «на край вселенной». Нет, сотрудникам естественно поют, что все прекрасно, что надо надеяться на лучшее, что все изменится, а на самом деле есть четкое мнение: не нравится - уматывайте! Найдем других! И это руководитель? Который, чтобы удержать хороших сотрудников, боится пойти чуть выше и поднять зарплату, к примеру, просто боится даже засветиться с такой просьбой в кабинете «у вышестоящих», а служебки на тему складывает стопочкой у себя в ящике и не дает им хода. Ну не свинство ли, а? Вопрос скорее риторический. И люди стали уходить! Примерно за полгода из валютного контроля ушло 5 человек вместе с начальником. Так же один сбежал – забрал трудовую книжку после одного дня, проведенного в отделе. Еще один ушел сразу после испытательного срока. Итого: 7 человек менее чем за полгода. Сейчас же когда разогнали бывшую команду, отдел оказался в руинах, то есть вновь пришедшие «начальники» могут запросто обозвать сотрудника, высказаться о его знаниях не самым лестным образом. Надо ли говорить о том, что вся налаженная ранее работа полетела коту под хвост? Исходя из моего опыта общения с такими людьми-«начальницами», это, как правило, одинокая дама под 40 без семьи, которая всю злость и тягости одиночества выплескивает на работе.



Итого: чувство коллективизма, взаимопомощь в большинстве подразделений напрочь отсутствует. Процветает стукачество и донос на ближнего своего в прямом смысле. Большинство руководителей не держатся за сотрудников, ну а те, кто и пытаются «бороться с режимом», долго не задерживаются в данном банке. Много сотрудников, которые после первого дня «работы» приезжают забирать трудовую книжку, т.к. все реалии узнаются уже от сотрудников отдела, куда человек пришел работать, все тонкости и нюансы. На удивление в банке много хороших людей, у каждого своя причина «неухода», но отношение к руководству у них, поверьте, не отличается от мнения большинства.



Об этом банке можно писать много и бесконечно, и поверьте, все это будет правдой! Совет могу дать только один – наверняка найдется место, где Вас и Ваши знания оценят по достоинству. Особенно это касается подразделений валютного контроля и фин. мониторинга. Этим беднягам сочувствует весь банк. Бывало, проходя мимо зала ожидания в ЦО и видя там «жертв», ожидающих собеседования, невольно думалось: «Ну куда же вы идете, непутевые?! Бегите, бегите отсюда!» Итак, если Вас все-таки занесло в эту контору, то в процессе работы Вы получите, несомненно, полезные навыки, а именно:

- научитесь «ныкать» личные вещи в местах, о существовании которых Вы ранее и не подозревали,

- даже сидя в кабинете спиной к двери будете уметь определять «чин» вновь вошедшего,

- по крикам и беготне в коридорах сможете распознать вихрь надвигающегося шмона,

- после услышанных криков и беготни в коридоре сумеете в кротчайший срок спрятать все, «что плохо и лежало» и может хоть как-то огорчить администрацию,

- будете уметь проносить в здание, искусно спрятав в потаенный кармашек, даже самый свежепахнущий пирожок себе на полдник,

- научитесь дышать, даже когда воздуха нет совсем, окна нет, вентиляция отключена, запах бензина преобладает (резервный источник питания заправляют периодически, люди задыхаются от запаха),

- приобретете навыки убеждения, а именно: даже засунув в рот конфетку, сможете смело убедить собеседника по телефону, что это такая «фиговая» связь, и вовсе никто не чавкает; слопав втихоря огурец или апельсин, сможете убедительно доказать вновь вошедшему в кабинет, что никто тут не ест, это у Вас такие ароматизированные духи, ну и все в таком же духе,

- пройдете настоящую школу по стрессоустойчивости, потеряете кучу нервных клеток и, если не умели ругаться матом, научитесь! После этого места и море будет по колено.

Уверяю, многим из Вас предыдущие места работы покажутся раем, и Вы многое переосмыслите в своих критериях выбора рабочего места в последующем. А надо ли Вам все это? Вы - грамотные специалисты, образованные, заслуживающие, чтобы к Вам относились соответственно, а в первую очередь по-человечески. В НОТе этого нет, есть принцип «Я - начальник, ты - дурак». Законы, инструкции, методички, разъяснения – не планируйте ими оперировать в спорах с руководством, если сказано НАДО, то это надо исполнить, и не важно-в вашей это компетенции или нет, по закону или нет.



Удачи всем соискателям, ищите лучшее место и обходите данный банк стороной, надеюсь, кого-то этот отзыв предостережет от необдуманного поступка - отправить резюме на вновь появившуюся вакансию.



Спасибо всем, кто дочитал до конца. Если думаете, стоит или не стоит туда идти, не стоит. Цените себя и свои знания, и обязательно найдете что-то достойное.