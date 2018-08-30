ОЧЕНЬ низкие з-п, тем более для банка. Порой, на точках по продаже канцтоваров платят больше. И повышения не ждите. Дай Бог, за три года рублей на 500 скакнет. Наобещают конечно с три короба, и карьерный рост, и дружный коллектив, и горы золотые. Результат - после года работы я просто сбежала! Притом в никуда, лишь бы не там.



Карьерный рост может и возможен, но без материального поощрения, как вышло у меня - работы в 4 раза прибавилось, а з-п - хрен.



А, и ещё не практикуется у них платить зарплату полностью. Т.е. первые 3 месяца испытательных (!) - голый оклад, 5 т.р. (аж самой смешно цифры эти писать), НО за последние 2 месяца работы заплатили ровно столько же! Премия у них, видите ли, не практикуется при увольнении. Сколько бы ты там не наработал - отработал, получишь свой мизерный оклад. На вопрос - а почему так?, ответ был прост - а мы всегда не выплачиваем.



Атмосфера в коллективе - отвратительная! Не могу судить о всех допофисах, но в моем была какая-то яма энергетическая. Управляющий - больной человек (не предвзятое мнение), куда смотрело головное руководство, ставя этого человека во главу - неизвестно. Людей увольняли просто так, без причин - "мы решили, ты не справляешься" (абсолютно ложная оценка). Только за 1 год моей работы уволилось по причине "дебильный руководитель" 4 человека (из 14 работающих!).



Инициатива не поощряется, собственного мнения быть не должно, соответственно самореализации - ноль.



Менеджер по привлечению клиентов - самая неблагодарная и нестабильная должность, т.к. ставки процентные у банка огроменные, раза в 1,5 превышают конкурентные, обслуживание счетов тоже не самое низкое, заманить новых клиентов практически нереально, а если и удается, то кредитные эксперты просто отказываются работать над твоими заявками, и ты становишься автоматически плохим работников и тебя лишают з-п, а потом и самой работы.



ИТОГ:

З-П - выгоднее работать продавцом.

Человеческий фактор - хуже некуда, отношение руководства к своим сотрудникам наплевательское.

Если вы хотите работать для души или ради интереса и общения - явно не по адресу.