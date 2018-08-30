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|Используют и выкинут
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Имел опыт работы в данном банке больше года. Начнем с зарплаты. Система выплат построена как у мелочных ИПэшек, которые платят оклад в конверте остальное налом. Официальный оклад пилится пополам, переменная часть доплачивается ежемесячно. В случаях, когда вы не угодны начальству, всегда есть дополнительный рычаг дать вам волшебный пендель в виде лишения этой самой премии. А случаи с пенделями тут не редкость, руководство, как правило, не понимает своих подчиненных и только требует. Но это еще полбеды, вас постоянно будут доканывать всякими обучениями, тренингами подтверждениями квалификаций. Еще не начав работать, чувствуешь себя как школьник на экзамене, при том что сотрудники из смежных отделений всегда хотят напомнить, что ты именно школьник и всегда им останешься.
Исходя из того что я описал, не сложно догадаться, какое отношение в коллективе, ни о каком комфорте говорить не приходится. Люди в некоторых случаях, конкретно тебя подсиживают. При мне такое было. Так что в качестве перевалочного пункта или для студента еще можно потерпеть, но тем людям, у кого состоялась фин. карьера или есть чувство самодостаточности, путь сюда заказан.
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2
Zilberman • бывший сотрудник
24.02.2015 11:17
|Выгоднее работать продавцом
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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ОЧЕНЬ низкие з-п, тем более для банка. Порой, на точках по продаже канцтоваров платят больше. И повышения не ждите. Дай Бог, за три года рублей на 500 скакнет. Наобещают конечно с три короба, и карьерный рост, и дружный коллектив, и горы золотые. Результат - после года работы я просто сбежала! Притом в никуда, лишь бы не там.
Карьерный рост может и возможен, но без материального поощрения, как вышло у меня - работы в 4 раза прибавилось, а з-п - хрен.
А, и ещё не практикуется у них платить зарплату полностью. Т.е. первые 3 месяца испытательных (!) - голый оклад, 5 т.р. (аж самой смешно цифры эти писать), НО за последние 2 месяца работы заплатили ровно столько же! Премия у них, видите ли, не практикуется при увольнении. Сколько бы ты там не наработал - отработал, получишь свой мизерный оклад. На вопрос - а почему так?, ответ был прост - а мы всегда не выплачиваем.
Атмосфера в коллективе - отвратительная! Не могу судить о всех допофисах, но в моем была какая-то яма энергетическая. Управляющий - больной человек (не предвзятое мнение), куда смотрело головное руководство, ставя этого человека во главу - неизвестно. Людей увольняли просто так, без причин - "мы решили, ты не справляешься" (абсолютно ложная оценка). Только за 1 год моей работы уволилось по причине "дебильный руководитель" 4 человека (из 14 работающих!).
Инициатива не поощряется, собственного мнения быть не должно, соответственно самореализации - ноль.
Менеджер по привлечению клиентов - самая неблагодарная и нестабильная должность, т.к. ставки процентные у банка огроменные, раза в 1,5 превышают конкурентные, обслуживание счетов тоже не самое низкое, заманить новых клиентов практически нереально, а если и удается, то кредитные эксперты просто отказываются работать над твоими заявками, и ты становишься автоматически плохим работников и тебя лишают з-п, а потом и самой работы.
ИТОГ:
З-П - выгоднее работать продавцом.
Человеческий фактор - хуже некуда, отношение руководства к своим сотрудникам наплевательское.
Если вы хотите работать для души или ради интереса и общения - явно не по адресу.
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1
jj777 • бывший сотрудник
25.07.2011 18:57
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