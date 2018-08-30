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|Маленький недружелюбный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Маленький и недружелюбный банк. Все присмыкаются перед руководством, смотреть противно. Коллектив очень колючий, это, по-моему, во всех отделах наблюдается. Проработав там недолго, понял, что в мини-банчках больше не буду работать.
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patap • сотрудник
21.05.2007 17:24
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