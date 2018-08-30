Имел честь пройти собеседование в этом банке месяц назад. Если признаться честно, ехать не хотел туда, но ради интереса все же съездил. Имеется опыт работы в крупном региональном коммерческом банке - полтора года. Банк занимает достаточно сильные позиции на рынке финансовых услуг. После собеседования мне сообщили, что по моей кандидатуре принято положительное решение, ведется проверка данных анкеты службой безопасности ЯР-банка.



Через 10 дней мне позвонили и сказали, что ответа по анкете еще нет, я могу поискать другие варианты. Не могу, а буду. Потому что я не держусь только за один вариант, а держу сразу несколько вариантов. Достаточно оригинальный отказ. Если анкету не могут проверить более 2 недель, то это уже как минимум должно насторожить...



Резюмирую: срок ожидания ответа от ЯР-банка истек. Предложение не актуально. С 30.06.2014г. Зато есть опыт прохождения интервью со службой безопасности. В крупных коммерческих банках проверку службой безопасности прохожу всегда успешно.