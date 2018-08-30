Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Работа как праздник, жалко что он кончился
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Все началось несколько странно - утром разбудил звонок, номер московский: "Здравствуйте! Вы оставляли резюме и вы нам подходите!" Далее отправка документов по электронной почте и через 5-6 дней выдача мне ноутбука и уголка в небольшом торговом центре в виде рабочего места, честно сказать до последнего момента думал, что это шутка, но оказалось-таки - серьезная работа.
В общем, весь коллектив состоял из меня одного, а клиентов было очень много, но я справлялся почти без проблем, только пальцы от кнопок плохо сгибались. Но потом пришел кризис, клиентов почти не стало и банку пришлось свернуть меня и передать все посредникам. Если надумаете возвращаться в Оренбург - звоните! Буду работать с радостью!
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0
RUST56 • бывший сотрудник
07.11.2015 23:31
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Администратор:
В данном случае - пока без оценки.
|Хорошо? что работаю у Вас
|не голосовал
|Здравствуйте, 27 ноября меня пригласили на собеседование в этот "замечательный банк". Данный офис банка находится в бизнес-центре около метро Кутузовская, по адресу Ивана Франко 8. При подъезде к этому зданию я заметил, что парковка там незаконно огорожена конусами. Ну я не стал туда заезжать? а поставил машину по улице Ивана Франко за салоном Пежо на проезжей части. Охранники сказали? что в бизнес-центр меня не пустят, что дадут по голове. Придя в бизнес центр я позвонил Д.С. Он вышел но охранники нас не пустили внутрь. Д.С. как рыба молчал, ему было предложено выписать пропуск и запустить машину, но он этого не сделал. И продолжал молчать. у меня возникает вопрос? Какой он начальник, если проблему решить не может? Я как понял проблема была в машине, которую я по правилам ПДД поставил. Плохая организация работы.
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1
Dron309 • несостоявшийся сотрудник
27.11.2014 13:50
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Повезло, наверное?
|не голосовал
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Добрый день, коллеги!
Захотел всё-таки оставить свое мнение о трудоустройстве в данную кредитную организацию (навеяло после прочтения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6511616)... Правда давно это было, ещё летом 2011 года, как раз перед уходом отца-основателя банка и системы денежных переводов «Contact» Николая Гусмана, а также при председательствовании тогда Лилии Хлуновой. Оценки не ставлю принципиально - каждый сделает свой вывод сам ...
Поступило предложение о собеседовании на руководящую, НО весьма непопулярную (по крайней мере в сегодняшних реалиях) должность. На тот момент место приложения опыта и навыков у меня было, НО, как говорится, "что не попробовать?" - все мы "работающие на дядю" периодически ищем более лучшие условия труда ...
Вообщем, всё как обычно: звонок от девушки из кадров, приглашение на собеседование, уточнение даты, времени и адреса.
Первое впечатление от места нахождения банка (ул. Шаболовка д. 31А) не впечатлило, хоть и проходная с пропускным режимом, НО на тот момент сплошная строительная площадка, с кучей мусора, строительных лесов и техники ... Тесные коридоры и очень крутые винтовые лестницы в административном корпусе...
При первой встрече молодая девушка из кадров весело щебетала о том, какой замечательный банк, с перспективами развития и амбициозной командой ... После чего отвела на встречу с зам. предом, курирующем подразделение. Опять же небольшой для статуса руководителя кабинет, где только и места, что для стола, кресла и 2-х стульев для посетителей. Хотя от беседы осталось только положительное впечатление: в ходе неё были проверены мои компетенции, профессиональные "темы", обсуждена специфика работы, условия труда и желаемый уровень оплаты. Надо отметить, что мы остались вполне довольны друг другом!
Через некоторое время, в продолжение "темы" трудоустройства, были согласованы с кадрами дата и время собеседования с ПП! Здесь уже был полный парад: большой холл с секретаршей, статусный кабинет и всё такое ... И опять же ВСЁ было профессионально и по делу: не большая беседа по профессии (что, как, когда, где), обсуждение виденья и желаний работодателя, а также мои запросы. Вот кажется и консенсус, остались только технические "вопросы" (заполнение документов, проверка СБ), которые были также успешно пройдены и завершены. Я стал готовиться писать заявление по собственному!!! НО, оказалось, что последним этапом "эпопеи" была беседа с руководительницей Департамента кадров, которая должна была быть вроде формальностью для получения официального 'offera' ... И тут ВСЁ оказалось совсем непросто ... Может "звезды" не сошлись, может у дамы стойкое предубеждение перед мужчинами, но "встреча" была "в штыки" ! Оказалось, что уровень уже обсужденного вроде вознаграждения снижен на 20%, а на мои апелляции к договоренностям с высшим руководством, было категорично указано, что они изменены после "оценки рынка". И мое дело подумать, НО не долго (!), и не позднее завтрашнего дня дать ответ! Сказать, что я был шокирован, это ни чего не сказать. Как так можно? Конечно, предложенная з\плата была несколько выше моего действующего на тот момент вознаграждения на текущем месте работы, НО такие "фортели" потенциального работодателя, мягко говоря, напрягли и заставили задуматься ... Естественно, я отказался от предложения! А вот теперь думаю, что наверное бог отвёл!
В конце того года произошла смена собственников банка и менеджмента, а значит у работников настали непростые времена. А теперь вот (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6513048)! Так что в сегодняшние непростые времена для банковского сообщества надо очень внимательно подходить к вопросу выбора работодателя, хотя возможно и нужна доля везения!
ВСЕМ УДАЧИ !
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0
dendi005 • несостоявшийся сотрудник
24.04.2014 13:10
|Русславбанк это ужас ! Ребята почитайте не поленитесь!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Итак, все началось со звонка из г. Москвы!
- Вы ищете работу!?
- Да (сказала я)
- Тогда мы рады Вам предложить супппер вакансию в нашем банке! з\п 28 000 на руки в любом случае Вы получите! О, а какой у нас график 2\2 просто мечта!
- О да, согласна (сказала я).
По факту график 5\2 работаешь кассиром и менеджером одновременно! По штатке положено 4 менеджера и 1 кассир ХА-ХА-ХА, работали мы там вдвоем какой там 5! Обучение новых сотрудников (спросите Вы)!? ХА ЗАЧЕМ и так разберутся! Оклад 15 500 и якобы премия, которую они вообще платить и не собираются! Мы ее за 5 месяцев получили 1 раз! Как Вам такое!??? Полное несоблюдение трудового законодательства! График от балды, две недели без выходных, ужас! Чудо куратор Р.Т., которая в Москве восседала, которая покрывала свою подругу Гл. менеджера Ш.Е. - типа старшая, так мат стоял от неё на весь банк и жених её чудесный днями там высиживал! Клиенты в шоке мы в шоке! Мы давай в Москву звонить говорить, что мол так и так а это Р. говорит: «Мы об этом должны умолчать!» ОГО, РЕБЯТА, КАК ВАМ?
Клиенты один лучше другого, по 40 чел в день на двоих сотрудников! ИТАК, ГДЕ ОБЕЩАННАЯ ПРЕМИЯ??? Вопрос так и остался открытым! Где обещанный график??? Тоже вопрос открытый! Да и еще воду в чайник наливали почти из унитаза! Я такое впервые встречаю!
Ребята не верьте пустым обещаниям этого банка! Не портите трудовую, время и нервы! Удачи Вам! Одно хорошо, нынешнего мужа там нашла! Хоть что-то хорошее.
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2
Я • бывший сотрудник
18.12.2013 16:07
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Ответ банка:
Здравствуйте!
Мы учитываем мнение каждого сотрудника и всегда стараемся решать конфликтные ситуации мирным путем даже в случае, если сотрудники проявляли недобросовестное отношение к выполнению своей работы. На основании представленной жалобы хотим прокомментировать сложившуюся ситуацию и подтвердить правомерность действий со стороны Банка.
АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) в полном объеме соблюдает все нормы трудового законодательства. Сотрудник покинул Банк по собственному желанию.
Денежный расчет по факту увольнения был произведен в срок, соответствующий ТК РФ.
Выплата премиальной части заработной платы осуществляется при условии выполнения сотрудником индивидуального плана и установленных нормативов, а также при соблюдении трудовой дисциплины, что было оговорено отдельно при трудоустройстве на вакантную должность и затем заверялось сторонами при подписании трудового договора.
С уважением,
АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО)
|Надувают фрилансеров. Заказывают работу, а потом не платят по договору
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Меня зовут Екатерина. Я пиарщик и журналист с большим стажем работы. Но поскольку недавно родила третьего ребенка, подрабатываю копирайтером. В январе 2012-го года я выполнила для РУССЛАВБАНКА работу: написала для них несколько аудиороликов для радио, буклеты, листовки. Больше 20 СМС.
Как только я заговорила в феврале о деньгах, почему-то сразу их руководство отказалось работать с физлицами. "Давайте мы с физлицом договор расторгнем. Потом вы найдете у кого-нибудь ИП, мы заключим с этим ИП договор и через него вам заплатим". Это при том, что по договору с физлицом в случае его расторжения (там так написано), они обязаны были все мне выплатить, что должны.
Я, как дура, нашла им это ИП. До мая они делали новый договор, потом их сотрудница меня кормила еще месяц завтраками, что бумаги на подписи у руководства, что вот-вот их подпишут и деньги придут на ИП. Звоню в очередной раз напомнить о себе (сами они не звонили ни разу), а она уволилась. А ее начальница Светлана мне сообщает, что все документы утеряны и все нужно начинать по-новой. Это уже было в июле.
В августе хозяин ИП сказал мне, что ИП он закрывает, так как он ему не нужен, а держать его еще полгода из-за какого-то банка он не будет. В РУССЛАВБАНКе почесали репу и сказали, что выплатят так, на карточку, только нужны реквизиты. Я бегала за ними в банк. Потом позвонили еще через 2 недели и сказали, что заплатят налом. И вот опять ни ответа, ни привета.
Итак, 8 месяцев и ни копейки за мою работу, которую я сдавала всегда вовремя, имея троих детей, одному из которых было тогда всего два месяца. Но я своими проблемами никого не отягощала: взяла работу - делай.
Граждане, РУССЛАВБАНК - меня обманул. Это факт.
Судя по всему, ему плевать на свою репутацию. Думаю, что и во всем остальном он такой же.
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2
katya-catarina • бывший сотрудник
26.09.2012 15:48
|Работа
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отзыв перенесен их Народного рейтинга.
Автор отзыва urv.
Отвратительный банк. При поступлении на работу вам обещают определенную зарплату. Когда вы оформитесь, эту зарплату делят на оклад и премию и потом считают возможным эту, так называемую, премиальную часть не выплачивать. Обожают припахивать сотрудников работать по 12 часов каждый день, выходить в выходные, обещая работу в выходные оплачивать. Но потом находят различные предлоги, чтобы этого не делать.
Больничные и отпуска тоже оплачивают, исходя из оклада, при увольнении людям не выплачивали половину зарплаты. Работа в кредитном управлении запущена до безобразия, набирают людей, чтобы перед комиссией ЦБ разгрести эту помойку. Текучесть кадров бешенная.
Полный непрофессионализм руководства, хамское отношение к людям, неуважение к личному времени сотрудников.
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1
daliba • сотрудник
11.09.2010 11:07
|В декрет и без надежды веренуться...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В этом банке из знающих и понимающих людей в работе только знаменитая О.А! И очень многие на нее обижаются за излишнюю строгость, но это лишь те, кто не смыслит ничего в работе и не желает учиться.
Только вот не любят, когда сотрудники в декретный отпуск уходят, а потому по возвращении из него делают все, чтобы бывший сотрудник уволился. А если этот сотрудник не хочет увольняться, то начинаются высказывания типа "Много вас тут таких умных!", и очень обижаются и грозятся увольнением по статье, и это за 3 года безупречной работы.
А вообще в нашем д/о все было супер, пока не пришла к нам на работу ОНА (Н.Н.). И, каким-то удивительным образом, ей удалось разогнать весь коллектив и "заселить" его своими людьми с образованием как у кассиров пивных ларьков. Просто потому, что Ей это было удобно, потому что и у нее образование на нуле.
А еще дорогая НН умеет придумывать всякие небылицы и настраивать весь коллектив против неугодного ей человека. В нашем д/о так получилось, что в декрет ушли сразу трое сотрудниц, и никто не вернулся назад, и все ЕЕ стараниями.
Удивляет только то, как вышестоящее начальство не замечает ее дел или не хочет замечать!
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0
masha-yak • бывший сотрудник
10.07.2009 16:09
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Администратор:
В Служебном рейтинге вообще-то приветствуются отзывы, повествующие о собственном опыте работы.
|Карьерный вопрос
|не голосовал
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Ребят, а что там с карьерным ростом? Только свои? Или реально зависит от того как человек работает? И как скоро? Что с окладами? Если работник ценный, на сколько сговорчиво Банк идет на повышение оклада?
И последний вопрос, сейчас кризис в стране, как банк держится?
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0
Malinki • несостоявшийся сотрудник
15.11.2008 12:01
|Не ушла бы!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в этом банке много лет! Хороший банк! Зарплата нормальная! Понимающее руководство (за исключением некоторых - много крови она попила и у многих людей). Очень грамотный персонал. Особенно нач. кассовых опер. О.А. -она СУПЕРГРАМОТНАЯ! МОЛОДЧИНА!
Этот банк кузница кадров. Приобретенные навыки в РУССЛАВЕ, как база знаний для меня. Коллектив у нас был очень хороший, сплоченный - пока она не пришла. Всем пришлось уволиться, всех выжила.
Добрые воспоминания о банке! Удачи и процветания этому банку!
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0
shelk • бывший сотрудник
15.10.2008 23:58
|Не очень удачный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Особенно СПб филиал. Руководство этого филиала любит только сплетников и стукачей. Офис на Бухаретской ул. вообще просто жуть, клиенты одни иностранцы, которые по-русски не понимают. Сам офис маленький и неудобный для сотрудников. Да ну и коллективчик там подобрался. Премии выдавались только "своим любимчикам", хотела работу наладить и клиентов привлечь. Не дали, почему не знаю. Наверное, им выгодней с денежными переводами по системе "Контакт" работать, а других банковских продуктов как будто и нет. Не очень-то хотелось обслуживать неграмотных иностранцев.
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0
2806 • бывший сотрудник
30.09.2008 14:57
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