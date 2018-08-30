Добрый день, коллеги!

Захотел всё-таки оставить свое мнение о трудоустройстве в данную кредитную организацию (навеяло после прочтения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6511616)... Правда давно это было, ещё летом 2011 года, как раз перед уходом отца-основателя банка и системы денежных переводов «Contact» Николая Гусмана, а также при председательствовании тогда Лилии Хлуновой. Оценки не ставлю принципиально - каждый сделает свой вывод сам ...



Поступило предложение о собеседовании на руководящую, НО весьма непопулярную (по крайней мере в сегодняшних реалиях) должность. На тот момент место приложения опыта и навыков у меня было, НО, как говорится, "что не попробовать?" - все мы "работающие на дядю" периодически ищем более лучшие условия труда ...

Вообщем, всё как обычно: звонок от девушки из кадров, приглашение на собеседование, уточнение даты, времени и адреса.



Первое впечатление от места нахождения банка (ул. Шаболовка д. 31А) не впечатлило, хоть и проходная с пропускным режимом, НО на тот момент сплошная строительная площадка, с кучей мусора, строительных лесов и техники ... Тесные коридоры и очень крутые винтовые лестницы в административном корпусе...

При первой встрече молодая девушка из кадров весело щебетала о том, какой замечательный банк, с перспективами развития и амбициозной командой ... После чего отвела на встречу с зам. предом, курирующем подразделение. Опять же небольшой для статуса руководителя кабинет, где только и места, что для стола, кресла и 2-х стульев для посетителей. Хотя от беседы осталось только положительное впечатление: в ходе неё были проверены мои компетенции, профессиональные "темы", обсуждена специфика работы, условия труда и желаемый уровень оплаты. Надо отметить, что мы остались вполне довольны друг другом!



Через некоторое время, в продолжение "темы" трудоустройства, были согласованы с кадрами дата и время собеседования с ПП! Здесь уже был полный парад: большой холл с секретаршей, статусный кабинет и всё такое ... И опять же ВСЁ было профессионально и по делу: не большая беседа по профессии (что, как, когда, где), обсуждение виденья и желаний работодателя, а также мои запросы. Вот кажется и консенсус, остались только технические "вопросы" (заполнение документов, проверка СБ), которые были также успешно пройдены и завершены. Я стал готовиться писать заявление по собственному!!! НО, оказалось, что последним этапом "эпопеи" была беседа с руководительницей Департамента кадров, которая должна была быть вроде формальностью для получения официального 'offera' ... И тут ВСЁ оказалось совсем непросто ... Может "звезды" не сошлись, может у дамы стойкое предубеждение перед мужчинами, но "встреча" была "в штыки" ! Оказалось, что уровень уже обсужденного вроде вознаграждения снижен на 20%, а на мои апелляции к договоренностям с высшим руководством, было категорично указано, что они изменены после "оценки рынка". И мое дело подумать, НО не долго (!), и не позднее завтрашнего дня дать ответ! Сказать, что я был шокирован, это ни чего не сказать. Как так можно? Конечно, предложенная з\плата была несколько выше моего действующего на тот момент вознаграждения на текущем месте работы, НО такие "фортели" потенциального работодателя, мягко говоря, напрягли и заставили задуматься ... Естественно, я отказался от предложения! А вот теперь думаю, что наверное бог отвёл!



В конце того года произошла смена собственников банка и менеджмента, а значит у работников настали непростые времена. А теперь вот (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6513048)! Так что в сегодняшние непростые времена для банковского сообщества надо очень внимательно подходить к вопросу выбора работодателя, хотя возможно и нужна доля везения!

ВСЕМ УДАЧИ !