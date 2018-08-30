Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Предупрежден - значит вооружен
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые читатели этого сайта! Хотела бы рассказать, к сожалению, не о самых лучших впечатлениях от работы в этом банке. Честно, столкнулась с подобным впервые. Это кошмар! Проработала именно в этом филиале больше года. Привлекла клиентов больше, чем управляющий и весь коллектив, но вдруг меня решили уволить. Причем не просто так, а с циничным пояснением: "Вы много сделали для нас, но пора уходить и вообще, когда Путин уволил Лужкова, то он ему ничего не объяснил". Пришлось, конечно, искать новое рабочее место...
Но тут все стало еще ужаснее. Оказалось, меня не просто хотели уволить, а уволить "на улицу"! По какой-то причине мне сделали ужасную рекомендацию и разослали по местным банкам! Естественно, пришлось оставаться в этом банке, ведь на руках у меня больной ребенок и лекарства ему нужны очень серьезные. Потом начались травля, кляузы, выговоры и подведение под статью. Причем, у некоторых представителей банка на первое место вышла не работа с клиентами, а именно это грязное занятие. Так все было организовано, что на протяжении 6 месяцев все занимались созданием служебных записок, написанием кляуз, а самое главное, негласно согласовали НОВОГО НАЧАЛЬНИКА, которому передали все мои полномочия. Дело дошло до суда, ведь сидеть без работы тоже не выход. Клиенты сами в кулуарной беседе с руководством признавались, что если бы не я, то они и знать-то не знали бы о БАНКЕ РОСТ. Ну тут, наверное, и заиграла ревность и вот решили они от меня любыми способами избавиться. Суд выиграли, хотя все нарушения налицо. Несколько раз откладывали разбирательства из-за неявки банка (гадили активно, а перед судом отвечать как-то не ловко было, похоже).
Чтобы урегулировать все спорные вопросы из Москвы приехал достаточно адекватный руководитель из центрального отделения. Он заверил, что после моего ухода никто ничего плохого говорить не будет, что они будут говорить по существу и правду. На такой позитивной ноте мы и попрощались, решив больше не "воевать" ни в судах, ни в жизни. Всё, что мне нужно было в данной войне - это хорошая рекомендация. Просто истинное описание моей работы без клеветы и обливания грязью. Я ушла и тут началось самое интересное - никто слово то и не держал! Приглашают меня в банки на собеседование, всё хорошо, все этапы прохожу, а вот проверка по СБ не проходит! Вот и хожу я по всем банкам Саратова в поиске работы вот уже 7 месяцев, и получая одни отказы СБ.
Меня в саратовском филиале РОСТа сразу невзлюбили, с первого дня. Московское руководство сказало, что очень тяжело было с филиалом меня согласовать, так как они хотели своего человека поставить. Думаю, что по причине моих темных волос и армянской фамилии или еще почему-то на протяжении долгого времени мне просто вставляли палки в колеса, не давая работать.
Так вот почему я пишу данное письмо. Этот банк и руководство банка беспощадны в своих действиях. Просто прочитайте мое письмо и подумайте, а стоит ли идти работать в банк, где такое творится? Было бы несправедливо не предупреждать своих коллег по поводу такого кошмара. Слишком много людей пострадали тут. Предупрежден – значит вооружен...
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27АА 27АА • бывший сотрудник
09.07.2013 11:38
|Весёлая история трудоустройства
|не голосовал
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Как-то пригласили меня в Рост на собеседование. Позвонила девушка и сказала: Здраствуйте, приходите в РОСТбанк на собеседование к такому-то числу. А мне послышалось "в РОСбанк"! Вот не могла она сказать хотя бы "в банк Рост"?
Я ни в чём не бывало прихожу в РОСбанк к указанному времени, с уверенным видом говорю секретарше: "Я к управляющему, мне назначено".
Секретарша: Да? Ну ладно проходите.
А управляющая на меня глаза вылупила: Вы кто и что вам надо?
Я: Ну как же! У меня ж с вами собеседование.
Упр.: Да ну?! Впервые слышу.
Я: Ну как же? Мне ваш сотрудник позвонил, назначил.
Упр.: Кто звонил? У меня такой вакансии нет.
Дальше идёт небольшая комедийная сцена, после которой я возвращаюсь домой и перезваниваю по номеру, который высветился у меня на мобильном. И тут выясняется, что звонили из РОСТбанка. Я бегом туда и мне говорят, что собеседование проводит человек специально приехавший из Москвы, а упр. там ничего не решает и т.к. я опоздал, то ничего не состоится. Я ещё подивился, как у них интересно всё устроено и на этом с банком РОСТ более не пересекался.
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1
Morfius • несостоявшийся сотрудник
14.05.2013 08:44
|"Странная" история трудоустройства
|не голосовал
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Доброго времени суток, коллеги!
Удивительно, что у данной кредитной организации до настоящего времени не было ни каких отзывов в части служебного рейтинга (надеюсь, что мой пост послужит началом такового). НО, при этом я не буду ставить оценок, т.к. не могу объективно оценить работу в самом банке. Хочу лишь поделиться своим опытом прохождения собеседования и попыткой трудоустройства.
Надо сказать, что в прошлом году по осени ко мне пришли мысли о необходимости смены работы и я активно начал "лопатить" профильные сайты (www.hh.ru, www.superjob.ru, www.banki.ru, www.bankir.ru). И вот наталкиваюсь на интересное предложение со стороны данной кредитной организации (сразу скажу, что должность руководящая). Навел справки, посмотрел рейтинги, порадовался соотвествие названия банка и его перспективами ... и, решил откликнуться ... Надо признать, что быстрого ответа-реакции получить не удалось и даже пришлось самому выяснять судьбу моего резюме ... Позвонил по телефону контактному лицу, указанному в вакансии, и девушка Екатерина усталым (замученным) голосом долго выясняла на какую вакансию я претендую, рылась в пачке резюме и сказала, что руководитель, курирующий данное направление в отпуске и будет через пару (!) недель, тогда будет возможным собеседование ... Меня конечно такой подход слегка удивил, НО порадовало по крайней мере, что моё резюме заинтересовало, а не попало в урну. Я поинтересовался каким будет наше дальнейшее взаимодействие и получил ответ: ЗВОНИТЕ через 10-12 дней! Хорошо, думаю, банк растет, вакансий у них просто куча и как показывает практика в таких случаях, кадровая служба не всегда справляется с такой нагрузкой, не буду обращать внимание на HR ...
Позвонил как и договорились, можно сказать сам напросился на собеседование на последний день октября... Правда не буду кривить душой, дальнейшее взаимодействие было чётким - созвон, уточнение времени, подтверждение и карта проезда на эл.почту. Приехал на Нагатинскую, встретила Екатерина, попросила не много подождать, но не критично, в пределах 15 минут... Однако, к моему удивлению, собеседование было не с руководителем-куратором, а с руководителем HR и представителем СБ ... Ну, думаю, что так видимо сложилось ... Хотя обычно идёт обсуждение со специалистом в направлении (так сказать проверка проф.пригодности), а потом с данными службами ... Побеседовали обстоятельно: и о стаже, и причинах смены работы, и возможности проверки по предыдущим местам трудовой деятельности, и виденье организации работы направления, и з/платных ожиданиях... Как мне показалось, собеседование прошло на . Более того, мне сказали, что ВСЁ просто замечательно: заполняйте анкету для СБ срочно (!) и направляйте нам для проверки, дабы к моменту заключительной беседы с высшим руководителем оставалось только "ударить по рукам".
Надо ли говорить, что я домой ехал с полной удовлетворенностью собой и мечтой (планами) о будущей работе! С Екатериной договорился, что она мне пришлёт анкету в электронном виде, я её заполню и в сканированном виде направлю ей обратно вместе с копией паспорта и трудовой книжки. Сказано - сделано, подтвердился, что ВСЁ получено и жду дальнейших указаний по встрече с руководством... Да, забыл сказать, что по договоренности проверку пообещали сделать в течении 3-4 дней!!!
А вот дальше моя история принимает, мягко говоря, странный оборот. Проходит неделя - ТИШИНА, начинается другая - я начинаю пытаться звонить, писать, интересоваться дальнейшей судьбой . Эта мадам недоступна даже по мобильному ! И лишь спустя две с лишним недели приходит короткое сообщение на эл.почту: "Здрасьте! Мол извините, не стыковочка вышла, НО руководство остановилось на другом кандидате, успехов Вам в поиске работы!" Предвижу комменты коллег, что мол не парься - или не прошёл проверку СБ, или взяли "своего" и стыдно признать... НО, уверяю, что это НЕ ТАК! Проверку я проходил уже вдоль и поперек (стаж более чем солидный в банках), а в ДЕКАБРЕ (!) они снова "вывесили" эту вакансию на тех же сайтах, и СНОВА в поиске руководителя...
Вот такая странная история взаимоотношений у меня получилась с "РОСТом"! К счастью, я получил ещё более выгодное предложение в конце декабря, и больше не чувствую неудовлетворенности от того, что по не понятным мне причинам нетрудоустроился в данный банк!
Всем удачи!
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0
dendi005 • несостоявшийся сотрудник
13.05.2013 17:13
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