Доброго времени суток, коллеги!

Удивительно, что у данной кредитной организации до настоящего времени не было ни каких отзывов в части служебного рейтинга (надеюсь, что мой пост послужит началом такового). НО, при этом я не буду ставить оценок, т.к. не могу объективно оценить работу в самом банке. Хочу лишь поделиться своим опытом прохождения собеседования и попыткой трудоустройства.



Надо сказать, что в прошлом году по осени ко мне пришли мысли о необходимости смены работы и я активно начал "лопатить" профильные сайты (www.hh.ru, www.superjob.ru, www.banki.ru, www.bankir.ru). И вот наталкиваюсь на интересное предложение со стороны данной кредитной организации (сразу скажу, что должность руководящая). Навел справки, посмотрел рейтинги, порадовался соотвествие названия банка и его перспективами ... и, решил откликнуться ... Надо признать, что быстрого ответа-реакции получить не удалось и даже пришлось самому выяснять судьбу моего резюме ... Позвонил по телефону контактному лицу, указанному в вакансии, и девушка Екатерина усталым (замученным) голосом долго выясняла на какую вакансию я претендую, рылась в пачке резюме и сказала, что руководитель, курирующий данное направление в отпуске и будет через пару (!) недель, тогда будет возможным собеседование ... Меня конечно такой подход слегка удивил, НО порадовало по крайней мере, что моё резюме заинтересовало, а не попало в урну. Я поинтересовался каким будет наше дальнейшее взаимодействие и получил ответ: ЗВОНИТЕ через 10-12 дней! Хорошо, думаю, банк растет, вакансий у них просто куча и как показывает практика в таких случаях, кадровая служба не всегда справляется с такой нагрузкой, не буду обращать внимание на HR ...



Позвонил как и договорились, можно сказать сам напросился на собеседование на последний день октября... Правда не буду кривить душой, дальнейшее взаимодействие было чётким - созвон, уточнение времени, подтверждение и карта проезда на эл.почту. Приехал на Нагатинскую, встретила Екатерина, попросила не много подождать, но не критично, в пределах 15 минут... Однако, к моему удивлению, собеседование было не с руководителем-куратором, а с руководителем HR и представителем СБ ... Ну, думаю, что так видимо сложилось ... Хотя обычно идёт обсуждение со специалистом в направлении (так сказать проверка проф.пригодности), а потом с данными службами ... Побеседовали обстоятельно: и о стаже, и причинах смены работы, и возможности проверки по предыдущим местам трудовой деятельности, и виденье организации работы направления, и з/платных ожиданиях... Как мне показалось, собеседование прошло на . Более того, мне сказали, что ВСЁ просто замечательно: заполняйте анкету для СБ срочно (!) и направляйте нам для проверки, дабы к моменту заключительной беседы с высшим руководителем оставалось только "ударить по рукам".



Надо ли говорить, что я домой ехал с полной удовлетворенностью собой и мечтой (планами) о будущей работе! С Екатериной договорился, что она мне пришлёт анкету в электронном виде, я её заполню и в сканированном виде направлю ей обратно вместе с копией паспорта и трудовой книжки. Сказано - сделано, подтвердился, что ВСЁ получено и жду дальнейших указаний по встрече с руководством... Да, забыл сказать, что по договоренности проверку пообещали сделать в течении 3-4 дней!!!



А вот дальше моя история принимает, мягко говоря, странный оборот. Проходит неделя - ТИШИНА, начинается другая - я начинаю пытаться звонить, писать, интересоваться дальнейшей судьбой . Эта мадам недоступна даже по мобильному ! И лишь спустя две с лишним недели приходит короткое сообщение на эл.почту: "Здрасьте! Мол извините, не стыковочка вышла, НО руководство остановилось на другом кандидате, успехов Вам в поиске работы!" Предвижу комменты коллег, что мол не парься - или не прошёл проверку СБ, или взяли "своего" и стыдно признать... НО, уверяю, что это НЕ ТАК! Проверку я проходил уже вдоль и поперек (стаж более чем солидный в банках), а в ДЕКАБРЕ (!) они снова "вывесили" эту вакансию на тех же сайтах, и СНОВА в поиске руководителя...



Вот такая странная история взаимоотношений у меня получилась с "РОСТом"! К счастью, я получил ещё более выгодное предложение в конце декабря, и больше не чувствую неудовлетворенности от того, что по не понятным мне причинам нетрудоустроился в данный банк!

Всем удачи!