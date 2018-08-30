Проработала в этом банке две недели (пошла туда от невозможности устроиться по своему направлению после отзыва лицензии в ближайший период времени) на заработную плату в два раза меньше чем была в моем предыдущем банке, и то, от той суммы, на которую договорись, в итоге ОБМАНУЛИ.....(сказать грубо - кинули) не доплатили, дальше рассказ об этом...). Могу сказать хорошие слова только о сотрудниках новых, так как о проработавших более полутора лет знаю только главного бухгалтера В.Е.В., которая сразу произвела хорошее впечатление, не только как хороший специалист но и руководитель, как оказалось в дальнейшем, я ошиблась!



Оформилась к ним на должность Главного специалиста с должности Начальника Казначейства в предыдущем банке. Через неделю после работы в этом банке последовало предложение от моего бывшего руководителя (Должность высокая, оклад соответствующий), т.к. совесть не позволяет работать не добросовестно, даже за те копейки, которые мне платили в Банке "Содружество", задерживалась до половины восьмого вечера, и выполняла указания не касающиеся моих должностных обязанностей. Тем не менее, в день расчета мне не заплатили премиальную часть (зар. плата в этом банке делится на основную часть з.п. и премию). Когда пришла уточнить к главному бухгалтеру правильность расчета, мне с вызовом было сказано, что руководство приняло решение не платить мне премию, так как я не отработала месяц! Зная трудовое законодательство, премия платится сотрудникам за отработанный период времени, так что теперь госпожу Кузьмичеву С.Н. - преда правления этого банка (которая, кстати, очень жестко и непрофессионально общается по электронной почте с сотрудниками, .... исключительно по эл. почте, которые ей оказывают услуги). Так что, Банк "Содружество" навестит скоро трудовая инспекция...