Вряд ли в банковской сфере где ещё с чем-то подобным столкнешься, случай уникальный. Соискателям предлагается поработать пробно: не в испытательный срок как положено по Трудовому кодексу, а так, 3 дня без оформления трудовой книжки и прочей канители. Честно сказать, в других организациях, особенно небольших частных, это встречается, но в кредитных такое не практикуется, в банках все формализовано более чем где-либо. Ну да ладно, работу найти трудно: пробно, так пробно.



Сначала участник эксперимента обязан заполнить все документы, как для приема на работу: анкеты, обязательства о неразглашении, согласие на обработку персональных данных и т.д., трудно перечесть. Т.е. соискатель, как на ладони, все сведения передал. Потом самое интересное: руководитель подразделения, в котором открыта вакансия, заверяет, что главное качество руководства банка – безукоризненная честность, в том числе во всём, что касается оплаты труда (всегда, везде, всего и всем), так что соискатель может не беспокоиться о том, что за свою часть отработанного получит сполна.



Ну а затем отработав с утра до вечера, напечатав кучу документов, с большим "удовольствием" узнаешь, что оплата труда и не предполагалась. Все тот же руководитель подразделения при этом вам бодро заявляет: "Пока о вас никакое решение не принято, можете прийти поряботать завтра... И вообще, походите пока, может мы руководство измором возьмем..." Неплохая оптимизация труда (соискатели стараются из последних сил, работа делается, и всё беззатратно для организации)...



Интересно только, что до определенного времени банковская сфера держалась на определенном уровне и не допускала в отношениях с предполагаемыми работниками трюки уровня наперсточников в переходе. Но все авторитеты рано или поздно падают, и здесь также сталкиваешься с дилеммой: это первобытная непосредственность, или восточное лукавство...?