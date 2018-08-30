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|Как я проходил собеседование
|не голосовал
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Собеседования с кандидатами в этом банке проводятся следующим образом (по крайней мере, так было в моем случае):
Сперва собеседование с HR:
Договорился о встрече на конкретное время, приехал на 10 минут раньше, доложил о своем приезде сотруднику на reception - девочка вызвала соответствующего сотрудника HR. Жду. Проходит 30 минут - никого. Я снова подхожу к девочке на reception - она отвечает: «Ждите». Ок! Жду еще 10 минут, и решаю уходить. Прямо на выходе звонит мне сотрудник HR с удивленным вопросом:
HR: "Вы приедете?"
Я: "Я приехал и ожидаю Вас почти 40 минут у reception".
HR: "Как так?! А почему мне никто не сообщил?"
Я: "Не могу этого знать, но о моем приезде сообщали несколько раз. Если Вы готовы встретиться через минуту - давайте встретимся".
HR: "Хорошо. Сейчас я к Вам выйду".
Еще примерно через 5 минут появляется руководитель HR и собеседование все-таки состоялось. Пообщались мы, кстати, весьма профессионально: конкретно и по делу (без идиотских вопросов и тестов типа рисования животных). В итоге назначили встречу на следующий день уже с непосредственным начальником (по-моему, со шведкой) аж на 8 утра. Ок!
Собеседование с непосредственным руководителем:
Итак, приезжаю к назначенному времени (8 утра) - ни души! Звоню по всем известным мне телефонам - без ответа. Ну, я плюнул и уехал. Сколько можно ждать-то?
Вот такЪ!
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СтипнойАрел • несостоявшийся сотрудник
24.11.2009 17:08
|Если ты умен, энергичен и есть потенциал, то тебе тут понравится
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Исходя из полученного опыта - 4 банка TOP-30, могу уже констатировать однозначно, что Сведбанк (Мой 5 Банк) – лучший работодатель, проверенно на Swed практике в 7 мес. и по н.в.
650 человек команда, в ГО наверно 400, все знают друг друга, ведь рано или поздно интересы по работе пересекутся. Если ты умен, опытен, энергичен и в тебе есть потенциал, эта пока не большая структура рассмотрит тебя как кандидата (на конкурсной основе) на вакантное место и если ты окажешься внутри, то тебе тут понравится.
Недавно HR получил премию «за лучший внутренний бренд» и по моему мнению вполне обоснованно. Адекватная система материального и нематериального стимулирования. Сплоченное отношение сотрудников друг к другу делает работу приятнее и продуктивнее.
Из конкретики:
- компетентное и адекватное руководство;
- з/п вполне разумная, но ставлю 4, амбиции не дают покоя, да и хантят постоянно;
- страховка, зная Банк, думаю, что точно на 5, хотя и не пользовался;
- есть бюджет на обучение, и спорт.
Кроме того, ни разу не слышал ругательств и криков внутри Банка, на предыдущих местах встречалось достаточно часто. Корпоративы прикольные, Банк в лице HR старается, чтобы 2 раза в году работа запомнилась хорошим отдыхом.
Подводя итоги, могу сказать, что мои эмоции только положительные, когда я думаю о своей работе.
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Op.risk officer • сотрудник
20.02.2009 16:37
|Ответ комментаторам предыдущих отзывов
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уж не знаю, может комментаторам просто завидно, что в кризис кто-то нашел достойную работу. Выскажу свои впечатления.
Работаю в банке с лета этого года. До этого был опыт в МДМе и Райффайзене, так что сравнивать есть чем. В Сведе действительно работать очень комфортно и способствуют этому:
- неплохая по рынку (даже докризисному) ЗП;
- "добротная" страховка;
- сплоченный коллектив;
- адекватное руководство;
- постоянные тренинги;
- отличные корпоративы (я был на летнем и зимнем).
А апельсины, молоко и прочая ерунда - это так приятные мелочи.
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baraneo • сотрудник
22.12.2008 16:35
|Присоединяйтесь!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю недавно, пока все очень нравится! Хорошая, постоянная зарплата, хороший соцпакек. Новых сотрудников очень хорошо обучают, даже если приходишь с нуля! Атмосфера в коллективе очень доброжелательная. По понедельникам всех балуют апельсинами... Конфеты, чаи и кофе в неограниченном количестве! Еще радуют различные мероприятия и поездки загород.
В общем, если есть желание сменить работу, то присоединяйтесь!
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Lady_13 • сотрудник
12.09.2008 17:54
|Супербанк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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У меня просто нет слов, чтоб описать свой восторг по поводу работы в этом Банке!
Я работаю в банке всего несколько месяцев, до этого работала в очень крупном иностранном банке.
Что хочется отметить... Во-первых, з.п. ооочень достойная (даже если сравнивать с богатыми банками-гигантами), соц пакет очень приличный ( даже есть возможность записаться на 10 сеансов массажа) , атмосфера в коллективе дружелюбная (чувствуешь себя как в семье, где каждый тебя поддерживает и заботится). Новые сотрудники проходят обучение в течении 3 недель, где все подробно рассказывают и учат.
Из приятных мелочей: для сотрудников бесплатный кофе/чай, молоко, апельсины (есть соковыжималка), совместные выезды на природу и т.д. Все руководство очень хорошее! Просто приятно здесь работать! Ходим на работу как на праздник!
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Masi@ • сотрудник
12.09.2008 15:37
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Администратор:
IP-error
|Все к нам!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в банке не так давно, но:
- очень нравится коллектив;
- дружелюбные отношения между коллегами в филиале и доп. офисах;
- человеческое отношение руководства ко всем сотрудникам, без исключения;
- хорошие условия работы;
- соц. пакет, льготы, забота о сотрудниках;
- бесплатное обучение сотрудников, проведение тренингов.
И все это благодаря политике руководства и сотрудникам отдела кадров! Большое человеческое им спасибо!
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milaya_spb • сотрудник
12.09.2008 10:23
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Администратор:
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