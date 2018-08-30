Собеседования с кандидатами в этом банке проводятся следующим образом (по крайней мере, так было в моем случае):



Сперва собеседование с HR:

Договорился о встрече на конкретное время, приехал на 10 минут раньше, доложил о своем приезде сотруднику на reception - девочка вызвала соответствующего сотрудника HR. Жду. Проходит 30 минут - никого. Я снова подхожу к девочке на reception - она отвечает: «Ждите». Ок! Жду еще 10 минут, и решаю уходить. Прямо на выходе звонит мне сотрудник HR с удивленным вопросом:

HR: "Вы приедете?"

Я: "Я приехал и ожидаю Вас почти 40 минут у reception".

HR: "Как так?! А почему мне никто не сообщил?"

Я: "Не могу этого знать, но о моем приезде сообщали несколько раз. Если Вы готовы встретиться через минуту - давайте встретимся".

HR: "Хорошо. Сейчас я к Вам выйду".



Еще примерно через 5 минут появляется руководитель HR и собеседование все-таки состоялось. Пообщались мы, кстати, весьма профессионально: конкретно и по делу (без идиотских вопросов и тестов типа рисования животных). В итоге назначили встречу на следующий день уже с непосредственным начальником (по-моему, со шведкой) аж на 8 утра. Ок!



Собеседование с непосредственным руководителем:

Итак, приезжаю к назначенному времени (8 утра) - ни души! Звоню по всем известным мне телефонам - без ответа. Ну, я плюнул и уехал. Сколько можно ждать-то?



Вот такЪ!