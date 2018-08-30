Вот и я оказался на улице! Долго с нами воевали, уговаривали, запугивали, даже угрожали. Но это всё были только слова, т.к. ни сам банк, ни само руководство толком сделать ничего не могут, только языком чесать умеют. Вот и сейчас я не боюсь и выскажу наконец-то всё, что накипело об этом Московском Залоговом Бреде (читать - Банке).



Как и любая современная организация, оказавшись в "интересном положении", МЗБ попытался сбросить балласт. И подходящий контингент нашёлся. Началась волна первая. "Уговоры и разъяснения". Многие согласились уйти в отпуск без содержания (в основном с открытой датой), обрекши тем самым себя на безработное голодание, а многие и вовсе написали "по собственному желанию". НО! Многие проигнорировали всё это. Далее волна вторая "Убеждения". Непрекращающиеся персональные звонки из головного офиса. Тех, кто звонил и склонял "к сотрудничеству" тоже можно понять. Руководство пригрозило, вот они и исполняли. Но мы-то, те, кто на местах, почему должны оставаться крайними?



Какие красивые фразы только не употреблялись. И "поймите правильно, мол, всё нормализуется - позовём назад...", и "банку нужно помочь, пойти на встречу...", и "необходимо войти в положение...". АГА! Щаззз!.. Только в "положение" почему-то должны были встревать мы, самые низы, видя изнутри, как банк "умеет" поступать со всеми!



В общем, со второй волны удалось счесать намного меньше, чем с первой. И, как результат первых двух - третья волна "Угрозы". Здесь уже истинная личина банка была раскрыта. Уже серьёзными голосами говорили, что не стоит связываться с банком, что, когда всё нормализуется, то "неугодным" не поздоровится и все, кто не проявил лояльность - готовьтесь! Пощады не будет, а будут серьёзные увольнения по нехорошим статьям, что всё равно на чём-то да и подловят... И многое, многое, многое... Хотя с самого начала мы решили идти до конца и плевали на все их выходки. Пусть бьются, а мы плевали на всех на них...



Особо хочу отметить работу Службы персонала, которая напрочь не знакома с ТК РФ - фактически своей главной настольной рабочей книгой! Всё это открылось во времена "холодных звонков". Оказывается, распоряжения руководства банка для кадровиков имеют НАМНОГО больше юридическую силу, чем какой-то вшивый законишка (это я про ТК РФ)! А юридическая служба банка вообще всегда отказывалась комментировать ситуацию, давать советы и разъяснения, говоря постоянно одну и ту же фразу: "Ну, мы не можем вам помочь и подсказать, сами понимаете почему..."



И ещё хочу выразить особую благодарность руководителю Дополнительного офиса "Протвино"! Её умению "шагать по головам не оглядываясь, с улыбкой на своём лице" можно только позавидовать! Браво, Н. Н., Вы, наверное, никогда не перестанете нас всех удивлять! И если бы мы послушались Вас и пошли бы у Вас на поводу, то вряд ли бы нас сократили по закону! Если бы у Вас всё получилось, то и нас бы выгнали без всего, и Вам бы гонорарчик отстегнули бы! Жаль, что мы не оказались такими наивными дураками, как Вы себе нас представляли! Не дай Бог с Вами где-нибудь встретиться - всё ж в лицо выскажу и не постесняюсь!



Самых стойких, выносливых и смелых сократили по всем пунктам ТК РФ, со всеми причитающимися компенсациями и выплатами! Ведь могут же... А через какое количество нервотрёпки, стервозности, хамства, очковтирательства и надувательства пришлось пройти! Но, ничего, оно того стоило: получили не только деньги, но и опыт. А последний дороже стоит!