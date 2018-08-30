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|Друг познаётся в беде! Или про истинную личину МЗБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вот и я оказался на улице! Долго с нами воевали, уговаривали, запугивали, даже угрожали. Но это всё были только слова, т.к. ни сам банк, ни само руководство толком сделать ничего не могут, только языком чесать умеют. Вот и сейчас я не боюсь и выскажу наконец-то всё, что накипело об этом Московском Залоговом Бреде (читать - Банке).
Как и любая современная организация, оказавшись в "интересном положении", МЗБ попытался сбросить балласт. И подходящий контингент нашёлся. Началась волна первая. "Уговоры и разъяснения". Многие согласились уйти в отпуск без содержания (в основном с открытой датой), обрекши тем самым себя на безработное голодание, а многие и вовсе написали "по собственному желанию". НО! Многие проигнорировали всё это. Далее волна вторая "Убеждения". Непрекращающиеся персональные звонки из головного офиса. Тех, кто звонил и склонял "к сотрудничеству" тоже можно понять. Руководство пригрозило, вот они и исполняли. Но мы-то, те, кто на местах, почему должны оставаться крайними?
Какие красивые фразы только не употреблялись. И "поймите правильно, мол, всё нормализуется - позовём назад...", и "банку нужно помочь, пойти на встречу...", и "необходимо войти в положение...". АГА! Щаззз!.. Только в "положение" почему-то должны были встревать мы, самые низы, видя изнутри, как банк "умеет" поступать со всеми!
В общем, со второй волны удалось счесать намного меньше, чем с первой. И, как результат первых двух - третья волна "Угрозы". Здесь уже истинная личина банка была раскрыта. Уже серьёзными голосами говорили, что не стоит связываться с банком, что, когда всё нормализуется, то "неугодным" не поздоровится и все, кто не проявил лояльность - готовьтесь! Пощады не будет, а будут серьёзные увольнения по нехорошим статьям, что всё равно на чём-то да и подловят... И многое, многое, многое... Хотя с самого начала мы решили идти до конца и плевали на все их выходки. Пусть бьются, а мы плевали на всех на них...
Особо хочу отметить работу Службы персонала, которая напрочь не знакома с ТК РФ - фактически своей главной настольной рабочей книгой! Всё это открылось во времена "холодных звонков". Оказывается, распоряжения руководства банка для кадровиков имеют НАМНОГО больше юридическую силу, чем какой-то вшивый законишка (это я про ТК РФ)! А юридическая служба банка вообще всегда отказывалась комментировать ситуацию, давать советы и разъяснения, говоря постоянно одну и ту же фразу: "Ну, мы не можем вам помочь и подсказать, сами понимаете почему..."
И ещё хочу выразить особую благодарность руководителю Дополнительного офиса "Протвино"! Её умению "шагать по головам не оглядываясь, с улыбкой на своём лице" можно только позавидовать! Браво, Н. Н., Вы, наверное, никогда не перестанете нас всех удивлять! И если бы мы послушались Вас и пошли бы у Вас на поводу, то вряд ли бы нас сократили по закону! Если бы у Вас всё получилось, то и нас бы выгнали без всего, и Вам бы гонорарчик отстегнули бы! Жаль, что мы не оказались такими наивными дураками, как Вы себе нас представляли! Не дай Бог с Вами где-нибудь встретиться - всё ж в лицо выскажу и не постесняюсь!
Самых стойких, выносливых и смелых сократили по всем пунктам ТК РФ, со всеми причитающимися компенсациями и выплатами! Ведь могут же... А через какое количество нервотрёпки, стервозности, хамства, очковтирательства и надувательства пришлось пройти! Но, ничего, оно того стоило: получили не только деньги, но и опыт. А последний дороже стоит!
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fasdo • бывший сотрудник
16.01.2009 18:35
|Повесть о невыплаченной компенсации
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не так давно, месяца два назад я еще работала в Московском залоговом банке.
В середине октября на почту прислали приказ "о закрытии доп.офиса" в конце месяца, сказали чтоб писали заявление на отпуск за свой счет с "открытой" датой. Народ, видимо, стал возмущаться, они пошли на "уступки" - увольнение по соглашению сторон, с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск и двух окладов. Вроде даже и начислили вовремя. Пластик, естественно, перевели на платный тариф (ладно уж).
Начался декабрь, хотела деньги снять, но не тут-то было... В банкоматах (в нескольких, разных банков) деньги мне снять не дают, пишут "Карта заблокирована". С какого перепугу? Звоню в Залоговый - бесполезно! В Смольном хоть занято постоянно, а здесь просто трубку не берут.
Поехала в Москву, а там в МЗБ даже не пускают, банкоматы все выключены, короче, вежливо посылают. Только одна сотрудница банка "по секрету" сказала, что у них вроде как руководство меняется, поэтому и заблокировали карты, даже зарплату снять не могут.
Вот думаю в суд что ли подать за явное нарушение условий договора "пластика", да еще и увольнение припомнить!
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bivshiibankir • бывший сотрудник
17.12.2008 21:07
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Администратор:
Возможно, Вам помогут советом на форуме в Юридической консультации...
|АКБ "МЗБ" (ЗАО) - уже в прошлом!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, уважаемые Коллеги! Точнее уже, бывшие Коллеги! Вот и до меня дошла очередь написать отзыв. Читал форумы, отзывы и никогда не думал, что сам буду писать, но "жизнь" ставит свои коррективы.
АКБ "МЗБ" (ЗАО) (вроде бы он сейчас так называется). Банк - "шараш-монтаж". Некомпетентные сотрудники управления по персоналу. Работают люди, а "свою настольную книгу" (ТК РФ) не знают. Приходилось указывать на статьи нарушения.
В общем, сократили. Хотя пошли на обоюдное (не по моей воли, но...) Выкинули много сотрудников на улицы, без каких-либо компенсаций, не соблюдая ТК РФ (видимо сотрудники отдела по персоналу не знаю, что такая "книжка" есть). Отменили премиальную часть з/п. Факт - несоблюдение ТК РФ и Трудового договора. Выкинули народ в такой период, когда достаточно сложно найти себе место работы. Огромный "минус" руководству банка.
Понятно, что ситуация на рынке не важная, но можно было предусмотреть варианты и не прибегать к массовым увольнениям. Это задача руководителя. Необходимо создавать в банке управления по оценке рисков и ликвидности, но видимо в МЗБ этого нет (я не заметил). Я не хочу желать банку ликвидации, жалко людей, которые еще работают там и держат "удары" со стороны клиентов (хотя я их понимаю). Думаю, что введения санкций по депозитам неверная (но это же "руководство"). В таких случаях, когда руководители банка прибегают к таким крайним мерам, руководителя необходимо привлекать к ответственности (люди в решения ваших не виноваты и работник, доверяя вам свои знания, время и труд, в конечном итоге остаются на улице). Не правильно! Но нам от этого легче не будет.
Резюме: "плохой руководитель" - "гибель бизнеса".
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churmeny • бывший сотрудник
24.10.2008 10:53
|Давайте общаться в одном месте
|не голосовал
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Предлагаю с сегодняшнего дня все новости по данному с позволения сказать "кредитному учреждению" размещать в одном месте, чтобы было удобнее для всех.
Выберем для этого ветку: "Московский Залоговый банк"
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...2991&MID=s
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vip • несостоявшийся сотрудник
21.10.2008 10:12
|Хуже уже некуда
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Все понятно, что в России кризис. Хоть Медведев и говорит, что его нет, ОН ЕСТЬ!
Ситуация в Банке ужасная, все находятся в состоянии ожидания: уволят тебя сегодня или нет. Идет массовое сокращение сотрудников совершенно разных отделов, при чем всех просят написать заявление по собственному желанию. Некоторых отправляют в отпуск за свой счет на неопределенное количество времени. Некоторых просят уйти в отпуск с последующим увольнением. Беспредел.
Платежи у юрлиц не уходят уже три дня (даже налоги), клиенты в шоке, их бухгалтера тоже. С сегодняшнего дня с физлиц берем комиссию в размере 20% если кто-то захотел забрать вклад досрочно. Вы представляете, принес клиент деньги, отдал их банку на хранение и увеличение, а банк решил, что деньги клиента ему больше нужны нежели самому клиенту.
Следующая не приятная ситуация: сокращение з/п всем сотрудников почти в два раза. Вернее не сокращение з/п, а убрали премиальную часть из которой состояла наша з/п, которая составляет от 30 до 50%.
Ждем следующих неприятных новостей.
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MZBAA • сотрудник
16.10.2008 19:17
|Позвольте не согласиться
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Мое мнение о банке после, например, предыдущего опыта - все замечательно и отлично. Познается все в сравнении. Коллектив супер, до работы близко, на машине 10 минут, месторасположение банка удачное, клиенты милые, зарплата для региона неплохая, что еще для счастья надо? Руководитель просто душка.
В общем, красота. Все субъективно. А из-за того, что у кого-то с начальством не повезло, не стоит хаять банк, в общем. И это не прогиб (смотри комментарий выше) а реальное мнение настоящего (пока ) сотрудника.
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marien • сотрудник
09.10.2008 16:41
|Напряженная атмосфера
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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"Посчастливилось" поработать месяц в этом банке. То что руководство - неадекват, стало понятно уже на 3 день. Такого хамского и базарного обращения с сотрудниками не встречала ни где! Это касается начальника по развитию филиалов и зампреда по этим же вопросам. (Кто в теме, тот поймет о ком речь).
Совершенно нормальным считается выйти из кабинета и наорать на сотрудника в присутствии еще человек 30-ти, т.к. открытая зона и все все слышат. При таком подходе ты всегда виноват и во всем, чего даже не касался в принципе. Целый день царит напряженка и истерия. Никогда не знаешь за что влетит и кому.
В остальном коллектив нормальный. Друг друга поддерживают. Офисы тоже очень дорого отделаны. Но это ведь не главное для сотрудников...
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Milkab • бывший сотрудник
29.09.2008 14:08
|В каждой бочке меда бывает своя ложка дегтя
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Поставила "общий комфорт" 1, т.к. все портило впечатление от непосредственного руководителя. Ну что могу сказать, не повезло, с чем боролась, на то и напоролась, т.е. не на руководителя... а на "базарную бабу". Ну, в ситуации "начальник - подчиненный" обычно уходит "подчиненный". Все что обещали на собеседовании не выполнили, причем аргумент был: "я такого не говорила", ну и далее по списку. А так, в общем, банк нормальный, за исключением. Можно было бы работать дальше, но не в этом подразделении и не с этим руководством. Желаю всем счастливой жизни и адекватное руководство.
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Pushikk • бывший сотрудник
19.08.2008 21:06
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Администратор:
ID-error
|Полная помойка
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Низкий профессиональный уровень всех сотрудников, более или менее профессионалы долго не задерживаются. Так как руководству проще держать при себе "банковских специалистов", на их фоне оно смотрится ого как круто. Любимое развлечение руководства, это сиксотничество. Очень поощряется, особенно даже в этом в опосе выделены отдельные подразделения, типа отдела кадров или службы внутреннего контроля.
Особенно женская часть руководства умиляет, это так сказать особая категория таких тетушек кг так на 100. Любимое занятие заказ шмоток по Интернету, а потом рассказывать всему банку как все дешево купили. А о том, чтобы заниматься бизнесом, вообще нет речи, главное поорать и поскандалить, да еще сделать кого-нибудь козлом отпущения. Слава Богу, не долго осталось составлять ряды сего славного коллектива.
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Slon1970 • сотрудник
15.08.2008 22:20
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Администратор:
ID-error
|Первый отзыв
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Нормальный банк. Активно развивающийся и имеющий, как мне кажется, неплохие перспективы!
Будем вместе развивать бизнес.
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карамба • сотрудник
25.06.2008 16:16
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