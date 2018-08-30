Хочу поделиться своим опытом работы в Операционном управлении КБ «РУССТРОЙБАНК». На работу в данный банк я пришла, как это говорят «с улицы», привлекла зарплата и местонахождение банка (м. Таганская, рядом с метро). Очень важным для меня, помимо зарплаты, была организация моего рабочего места. В предыдущем банке операционный зал и место работы были очень скудно оборудованы, клиент стоял и «дышал» в лицо, компьютер был старый, стол маленький. Расстояние до шкафов с выписками было минимальным, поэтому те кто раскладывал выписки, ходил за спиной, практически задевая мой стул. Когда я пришла на собеседование в операционное управление, меня приятно удивил операционный зал и зал для клиентов.



Операционный зал:



- широкий рабочий стол под мрамор;

- каждое окошко операциониста застеклено;

- расстояние между рабочими местами и шкафами для выписок - обширное;

- на каждом рабочем месте стоит сканер для сканирования платежных поручений.

Если кто не знает, поясню, что в банках, где таких сканеров нет, операционисты вводят платежные поручения клиентов в систему вручную, там же, где установлены сканеры, можно обработать достаточно большое количество платежных поручений с минимумом затрат времени и сил.



Зал для клиентов:



- просторное помещение с кафельным полом;

- огромный красивейший аквариум;

- удобные диванчики и кресла;

- автомат для кофе;

- приятный аромат саше.

Вся эта атмосфера, плюс зарплата выше, чем в предыдущем в банке, вдохновили меня на работу.



Собеседование я прошла успешно и через две недели я приступила к работе. Первые месяцы работы были очень приятными: сканер, окошко, просторный стол, девушки-коллеги, которые во всем помогали освоиться, НО… Своеобразный начальник, точнее начальница. Меня как новенькую она пока не трогала, однако над моими коллегами издевалась очень здорово. Она могла сказать, что от девочки пахнет потом, что ее личная жизнь не удалась, поэтому она совершает ошибки в работе (кто хотя бы раз работал операционистом знает, что всегда случаются небольшие огрехи), могла ни с того ни с сего наорать, нажаловаться руководству, что ее приказы не выполняются, хотя все всегда делалось очень четко… И бог знает что еще она придумывала (бывало писала служебные записки руководству на наложение штрафа на сотрудников в размере 3000-5000 р.). Девушки стали увольняться, многие плакали, но терпели, так как не имели возможности быстро устроиться на другое место работы, и так далее…

Мне повезло.



После нескольких месяцев работы в операционном управлении (в течение которых уже и на меня стали обрушиваться оплеухи), меня пригласили бывшие коллеги на работу в другой банк по совершенно иной специфике деятельности, однако Русстройбанк я всегда вспоминаю с теплотой, потому что, в целом, люди, с которыми я работала и дружила помимо оперзала, были очень приятным и отзывчивыми.



Конечно, для тех, кто собирается идти туда работать, могу посоветовать лишь одно (насколько я знаю, данная женщина продолжает там работать до сих пор) - если вы готовы терпеть постоянное унижение, однако вас устраивают условия труда и зарплата, то Русстройбанк для вас… Если вам в принципе не столь важна разница в 100-150 евро, но вы хотите сохранить душевный покой и достоинство, то вам в другой банк.



Общая специфика работы в операционном управлении заключается в следующих вещах:

- в отпуск сходить проблематично, так как операционистов как правило много и все хотят отдохнуть в конкретные летние месяцы;

- «операционка» – это обычно женские коллективы, и всегда нужно быть готовым чисто к женскому трепу и обсуждениям;

- если попался приятный коллектив – это ваше счастье, из отзывов знакомых и коллег знаю, что чаще всего из-за частой смены и увольнений сотрудников коллективы формируются специфические;

- если вы выпускник или стажер, то «операционка» - это отличная «адская» кухня и место ковки будущих профессионалов, так как дает основы для дальнейшего развития.



На самом деле тему работы в «Операционке» можно развивать очень долго, просто кто-то реально связывает свою жизнь с профессией операционист – начальник операционного управления, а кто-то бежит оттуда сломя голову уже после первых месяцев работы… решать только ВАМ!