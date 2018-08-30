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|Не буду говорить за всех
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю здесь, можно сказать, уже давно (не первый месяц) и понимаю другие отзывы, написанные ранее. Есть в них что-то. Но то ли время прошло и что-то сдвинулось, то ли я слишком лояльная (что вряд ли). В любом случае - даже немного обидно - отрицательные отзывы пишут, а позитивные писать ленятся... Оно и понятно, свое возмущение необходимо высказать, а когда на работе все ОК, что об этом писать, ведь так и должно быть.
По з/п - да, звезд с неба не хватаем, но индексация проводится, соц. пакет хороший - и ДМС, и оплата питания, и мероприятия (предоставляются билеты на спектакли, выступления, шоу).
Как я написала в теме - не могу говорить за все подразделения банка, но меня в департаменте, где я работаю, все устраивает. Коллектив хороший - грамотные профессиональные сотрудники, помогут, поддержат, взаимозаменяемость на уровне. Нормальные люди, и богами, как писали выше, себя не считают. Что лично для меня важно - комфортно чувствовать себя с руководителем. Да, строгий, расслабиться не даст, но действительно грамотный, дальновидный руководитель и при этом по-человечески чуткий. Это мое не первое место работы, поэтому есть с чем сравнивать. Как это было на предыдущих работах - руководитель ждет от тебя конкретные варианты решения проблемы, как хочешь, но сделай. Здесь, понятно, за ошибки никто по головке не погладит, но если какая-то проблема возникает, то руководитель сам подскажет, как ее решать и что надо делать, поскольку он заинтересован не только в конечном результате, но и в развитии и росте собственных сотрудников. Такое не часто встречается, тем более, что у нас сложное направление, требует много знаний и навыков, и порой нереального креатива - кто работал со стандартами АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию), меня поймут!
Обобщая, могу сказать, что проблемы и обстановка в разных подразделениях банка отличаются, есть общебанковские проблемы, но и плюсы тоже (тот же соц. пакет).
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dinad • сотрудник
20.10.2013 16:44
|Каким он был, таким он и остался
|отрицательный голос не засчитан
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Добрый вечер! Уважаемые друзья, коллеги! Спешу вам рассказать о моем собеседовании в этом "чудо-банке". Устраивалась на позицию старший-бухгалтер операционист, вакансия висит довольно долго на сайте banki.ru и скажу прямо просто некомпетентное собеседование с управляющей ДО "Щелковское шоссе".
И вот беседуем с управляющей данного офиса вроде я ей понравилась - а вот мне отделение-закуток нет. Ну, - говорит, - поезжайте в головной офис, ну т.е. на Таганку. Думаю время есть, а что если... зарплата 35 тыс. + доплата на питание.
Ну ладно, приезжаю на Таганку, тут со мной беседуют руководители сначала по физ.лицам, затем по юр.лицам., ок - все нормально. Но потом пришлось ждать под дверью отдела кадров полтора часа - для того, чтобы заполнить анкету СБ. Я ждала как дура и СБшник меня ходил искал, потом сказал, что не нашел. А вот такого допроса типа - сидели, не сидели, ваши обязательства, а также вопросы типа: "Вы нервничаете? - недопустимы. И тем более с ухмылкой - хотя главный принцип это уважение.
В общем, огромная просьба разобраться с СБ, так как так хамить я себе никому не позволяю. Ищите-ищите кандидатов...
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gerda88 • несостоявшийся сотрудник
30.06.2013 18:34
|О Русстройбанке
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отвратительно.
Работая в банке была удивлена. Люди без формы, без предоставления необходимых документов начали указывать всему коллективу банка, что делать, ограничивая права свободы действий внутри банка. Руководство банка не приняло мер по предотвращению беспредела.
Админ: Можно подробностей?
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Viktoriya_info • бывший сотрудник
11.10.2012 09:53
|Специфика работы в операционном управлении коммерческого банка
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу поделиться своим опытом работы в Операционном управлении КБ «РУССТРОЙБАНК». На работу в данный банк я пришла, как это говорят «с улицы», привлекла зарплата и местонахождение банка (м. Таганская, рядом с метро). Очень важным для меня, помимо зарплаты, была организация моего рабочего места. В предыдущем банке операционный зал и место работы были очень скудно оборудованы, клиент стоял и «дышал» в лицо, компьютер был старый, стол маленький. Расстояние до шкафов с выписками было минимальным, поэтому те кто раскладывал выписки, ходил за спиной, практически задевая мой стул. Когда я пришла на собеседование в операционное управление, меня приятно удивил операционный зал и зал для клиентов.
Операционный зал:
- широкий рабочий стол под мрамор;
- каждое окошко операциониста застеклено;
- расстояние между рабочими местами и шкафами для выписок - обширное;
- на каждом рабочем месте стоит сканер для сканирования платежных поручений.
Если кто не знает, поясню, что в банках, где таких сканеров нет, операционисты вводят платежные поручения клиентов в систему вручную, там же, где установлены сканеры, можно обработать достаточно большое количество платежных поручений с минимумом затрат времени и сил.
Зал для клиентов:
- просторное помещение с кафельным полом;
- огромный красивейший аквариум;
- удобные диванчики и кресла;
- автомат для кофе;
- приятный аромат саше.
Вся эта атмосфера, плюс зарплата выше, чем в предыдущем в банке, вдохновили меня на работу.
Собеседование я прошла успешно и через две недели я приступила к работе. Первые месяцы работы были очень приятными: сканер, окошко, просторный стол, девушки-коллеги, которые во всем помогали освоиться, НО… Своеобразный начальник, точнее начальница. Меня как новенькую она пока не трогала, однако над моими коллегами издевалась очень здорово. Она могла сказать, что от девочки пахнет потом, что ее личная жизнь не удалась, поэтому она совершает ошибки в работе (кто хотя бы раз работал операционистом знает, что всегда случаются небольшие огрехи), могла ни с того ни с сего наорать, нажаловаться руководству, что ее приказы не выполняются, хотя все всегда делалось очень четко… И бог знает что еще она придумывала (бывало писала служебные записки руководству на наложение штрафа на сотрудников в размере 3000-5000 р.). Девушки стали увольняться, многие плакали, но терпели, так как не имели возможности быстро устроиться на другое место работы, и так далее…
Мне повезло.
После нескольких месяцев работы в операционном управлении (в течение которых уже и на меня стали обрушиваться оплеухи), меня пригласили бывшие коллеги на работу в другой банк по совершенно иной специфике деятельности, однако Русстройбанк я всегда вспоминаю с теплотой, потому что, в целом, люди, с которыми я работала и дружила помимо оперзала, были очень приятным и отзывчивыми.
Конечно, для тех, кто собирается идти туда работать, могу посоветовать лишь одно (насколько я знаю, данная женщина продолжает там работать до сих пор) - если вы готовы терпеть постоянное унижение, однако вас устраивают условия труда и зарплата, то Русстройбанк для вас… Если вам в принципе не столь важна разница в 100-150 евро, но вы хотите сохранить душевный покой и достоинство, то вам в другой банк.
Общая специфика работы в операционном управлении заключается в следующих вещах:
- в отпуск сходить проблематично, так как операционистов как правило много и все хотят отдохнуть в конкретные летние месяцы;
- «операционка» – это обычно женские коллективы, и всегда нужно быть готовым чисто к женскому трепу и обсуждениям;
- если попался приятный коллектив – это ваше счастье, из отзывов знакомых и коллег знаю, что чаще всего из-за частой смены и увольнений сотрудников коллективы формируются специфические;
- если вы выпускник или стажер, то «операционка» - это отличная «адская» кухня и место ковки будущих профессионалов, так как дает основы для дальнейшего развития.
На самом деле тему работы в «Операционке» можно развивать очень долго, просто кто-то реально связывает свою жизнь с профессией операционист – начальник операционного управления, а кто-то бежит оттуда сломя голову уже после первых месяцев работы… решать только ВАМ!
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3
Mariuka123 • бывший сотрудник
07.03.2012 11:41
|В банке проблема с коммуникацией
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Как бывший сотрудник, хочу сказать, что, работая в этом банке, вам все время придется преодолевать барьеры коммуникации. Если вы к этому привыкли, не считаете борьбу пустой тратой времени и не устаете от этого как я, тогда этот пост можно не читать. Ну а для тех, кто хочет услышать объективную точку зрения на положение дел внутри организации перед трудоустройством, для тех, кто сознательно принимает решения при выборе работодателя, мой пост будет полезен.
Для начала предыстория: банк активно растет, для роста ему нужны новые ресурсы как материальные, так и человеческие. Ставка делается на новых людей, профессионалов своего дела, которые смогут организовать работу по новым для банка направлениям. Под них создаются отделы. Новички приступают к реализации своих амбиционных проектов и сталкиваются с первой проблемой коммуникации - неприятие изменений сложившегося положения старой командой (именно командой, не руководством). У первых и вторых разные цели. И для того, чтобы донести важность производимых изменений, требуется много сил и времени. Старожилы не видят острой необходимости в этой суете и не хотят идти на встречу новым сотрудникам, им хочется работать по сложившейся годами схеме.
Отсюда вытекает вторая проблема - старая схема не работает в новых условиях. Работа по старой схеме порождает ком проблем, превращая её в борьбу со вновь возникающими и возникающими проблемами, а также в постоянное реагирование на новые условия. В таком режиме практически невозможно структурировать и спланировать как свои действия, так и действия людей, с которыми работаешь в команде. Старая схема также неэффективна с точки зрения мотивации персонала. В современных компаниях уже никто не работает за "кнут" или из страха наказания.
В качестве вывода приведу такое утверждение: сотрудники, которым важно, чтобы их работа приносила удовлетворение, чтобы их усилия были оценены по достоинству, которые любят и умеют решать проблемы бизнеса, а не взаимоотношений, и дело, которым они занимаются, важно не только для них, но для всей компании и их сотрудников - уходят оттуда. Действительно полезные сотрудники там не задерживаются. За редким исключением это не так.
P.S. Надеюсь, пост получился максимально объективным и руководство банка использует эту информацию для улучшения обстановки в коллективе.
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2
Sofistik • бывший сотрудник
14.10.2011 16:11
|Болото
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав в этом Банке больше года, могу сказать только одно – если вы НЕ являетесь специалистом в своей области, если вы себя НЕ любите и НЕ уважаете и позволяете что бы к вам относились, как к быдлу (причем, руководство не скрывает, что у них работают тупое быдло), а самое главное, готовы работать в коллективе ЗВЕЗД, то вам в РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК. Если вас это не страшит, тогда смело заключайте трудовой договор с банком и - вперед работать . Итак, по порядку.
Будьте готовы к тому, что при заключении трудового договора вы не увидите уровень з/п, который обговаривали на собеседовании, т.к. акционеры хотят видеть от вас результат (это не применяется, если вы идете на должность кассира или операциониста). На ваш вопрос вам вежливо поморгаю и скажут: "Ну, это же испытательный срок...". Ок, пройдет и он, и вам скажут, «НЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ, И РАДУЙСЯ, ЧТО ВООБЩЕ ДЕРЖИМ». Способ защиты от этого только один – предварительный договор с условиями штрафных санкций для будущего работодателя.
Если все-таки вам повезло и у вас все сложилось, то начинаем преодолевать следующий этап работы. Если вы работали в Банке, где было понятно, у какого подразделения какая сфера деятельности, то тут не так. Одним и тем же занимаются сразу 5-6 подразделений, но никто ни за что не отвечает. А втык получает новый работник, т.к. остальные люди работают в банке уже 10 лет и ошибаться они не могут, это люди - БОГИ, а ты без году неделя и радуйся, что держим. А если новый сотрудник нечаянно осмелился предложить какую модернизацию или новшество или НЕ ДАЙ БОГ, ИЗМЕНИТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС/НАПИСАЛ ИНСТРУКЦИЮ, то все, считай, что нормальная жизнь кончилась.
Еще очень интересным было то, что в новогодние праздники 95 % сотрудников штата должны были выходить на работу, ну это прихоть такая была (ведь баланс надо закрывать было, наше подразделение не имеет отношение к балансу (!), но надо, этого хотят Звезды.)
Об организации рабочего места и речи быть не может. Возможно, конечно, у тех, кто проработал 10 лет все ОК, но у новых - нет. Мы 8 месяцев отсидели в помещении, где нет окон, нет вентиляции, и ароматы туалета мы ощущали каждый раз, когда это помещение кто-то посещал. Как мы пережили лето 2010 с учетом всего вышесказанного не буду описывать (знаю, всем было плохо и нам тоже).
Ну, и напоследок, об оплате. Оказывается еще жива эра вручения конвертов и тут она есть.
А так, добро пожаловать в динамично развивающийся банк, который следит за тенденцией развития рынка.
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0
fruktik • бывший сотрудник
26.03.2011 16:52
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