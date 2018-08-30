Здесь всегда есть вакансии в любых направлениях. Давайте разбираться почему.

1) Зарплата – она откровенно низкая. Если вы приходите из федерального банка, то будьте готовы понизить свою планку процентов на 30-40. Например зарплата управляющего доп. офисом примерно равна зарплате операциониста в нормальном банке. При этом зарплата у руководства напротив очень достойная.

2) Текучка кадров – это просто ужас! Такого я больше не видел нигде. Причем она связана не только с низкой зарплатой, но и с отношением руководства банка к сотрудникам. Устраиваясь на работу будьте готовы к тому, что устроят вас не в штат банка, а в левую контору. Сделано видимо для того, чтобы не возникали вопросы у трудовой инспекции по поводу текучки кадров. Многие приходят просто чтобы пересидеть и при первой возможности уйти в другое место, но не все выдерживают.

3) Премия. Она есть, но проблема в том, что методика расчета постоянно меняется, нет никакой прозрачности. Кроме того, можно ожидать что ее в любой момент могут урезать, без объяснения причин – просто так захотелось руководству или подписывать приказ несколько недель. Также интересный момент состоит в том, что нет выполнения планов ни по рознице, ни по юридическим лицам и соответственно нет премий нормальных для сотрудников, зато у руководства при этом планы выполнены почти на 100% и премии тоже соответственные.

4) Соблюдение трудового законодательства. Про такое здесь не слышали. В выходные ходим учиться на весь день или на субботник или на тим-билдинг. Всё под страхом увольнения. Вообще не очень понятно, как могут обучать люди, которые сами ничего не продают, а только протирают штаны в офисе? Если не явился – пиши объяснительную, и никого не волнует, что у тебя выходной. Опоздал на работу на 2 минуты – пиши объяснительную. Порой приходиться сидеть до 8 вечера – естественно никто это не оплачивает.

5) Офис. Мы сидим на Батумской. Место конечно глушь, но зато есть где поставить машину. Говорят, что скоро переедем на пл. Сенную – там видимо будет проблема поставить машину. В целом офис совковый, рабочие столы меньше школьной парты, нет нормальных кресел. Чтобы получить пачку бумаги нужно пройти семь кругов ада. Выбить рабочую машину это вообще что-то из области фантастики. Машины у нас для чего? Чтобы на встречи с клиентами ездить? Нет, чтобы возить на обед биг боссов. Причем некоторым не мешало бы побольше ходить пешком...

6) Руководство. Это просто беда. Все пропитано нежеланием что-то менять. Зачем вы постоянно гнобить людей, которые выполняют ваши безумные планы? Попробуйте сами себе назначить три встречи на день и съездить на них на автобусе в такую жару. Сейчас у нас грядут изменения, но в то, что что-то изменится, никто не верит.



Надеюсь, что мой отзыв кому-то поможет сделать выбор. Если бы я сам прочитал нечто подобное, то никогда бы сюда не пришел. Сейчас, к сожалению такая ситуация, что приходиться терпеть. Я, как и многие, мечтаю, что мне подвернется хорошая работа и я отсюда уйду в другой банк. Надеюсь, что осенью рынок труда немного оживиться, ибо сил держаться остается все меньше.