Прошла первое собеседование в банк в центральный офис. Все замечательно и вроде распрекрасно. И з/п, и соц пакет. Да вот комната отдыха для сотрудников не предусмотрена. Кушай в кафешках и т.д. Вот и нужен совет. Стоит ли? Ведь много не наешь по этого типа заведениям. В Москве цены кусаются.