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|Совет
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Прошла первое собеседование в банк в центральный офис. Все замечательно и вроде распрекрасно. И з/п, и соц пакет. Да вот комната отдыха для сотрудников не предусмотрена. Кушай в кафешках и т.д. Вот и нужен совет. Стоит ли? Ведь много не наешь по этого типа заведениям. В Москве цены кусаются.
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Zonovalena • сотрудник
11.10.2012 00:26
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