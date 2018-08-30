Добрый день всем!

Так вот, спустя некоторое время я все равно решил написать о своем, не совсем удачном 6 месячном опыте работы в Citibank.



Далее речь пойдет о моем впечатлении, и реальной причины по которой я покинул банк, а точнее попросили написать заявление о желании уволиться по собственному желанию.

Да-да, так оно и есть, меня просто попросили написать заявление по собственному желанию, со ссылкой на отсутствие результатов по продажам банковских, и инвестиционных продуктов. Вдобавок «дистрик-менеджер», господин Валерий З., курирующий несколько отделений банка по Москве, в том числе и отделение «Остоженка», в котором я работал, сообщил мне, что написание заявления по собственному желанию и передачи дел и наработок, будет лучшим решением для мирного расставания, а иначе, при моем сопротивлении, и отказе, присутствует вероятность о том, что я в будущем не смогу успешно трудоустроиться. Я нисколько не буду лгать, а был прямой намек на то, что это будет правильным решением, и я не получу негативных рекомендаций, и пометки в отделе кадров, которые в будущем мне помешают трудоустроиться в другой банк, либо финансовое учреждение!



Расскажу более детально: 20.07.2017 я успешно трудоустроился в банк на позицию старшего менеджера по работе с VIP-клиентами, непосредственно в дополнительный офис «Остоженка» под руководством директора отделения Ирины А., и вышеупомянутого Валерия З. В Citi эта позиция подразумевает работу в подразделении CitiGold, а именно построена на то, чтобы я успешно находил и привлекал состоятельных клиентов, с целью продажи и реализации банковских продуктов для данного сегмента, акцент на продажи ставился на реализацию и заключение сделок с клиентами по инвестиционным продуктов.



Прошу обратить внимание, что для продажи инвестиционных продуктов, сотрудник для получения доступа к банковским программам, должен:

1. Пройти 2 недельное обучение в банке, и после прохождения обучения сдать внутреннюю аттестацию которая состоит из 15 модулей, достаточно на мой взгляд объемный материал, на изучение которого действительно уходили дни и ночи. В целом весь процесс обучения (которое началось на сразу после трудоустройства, ввиду набора состава сотрудников).

В целом, обучение и сдача тестов и экзаменов продлилось в течении августа. После чего я только получил доступ к банковским программам, но не ко всем. А точнее, я не мог еще продавать и реализовывать инвестиционные продукты. Но в свою очередь я встречался с клиентами, между перерывами учебы и сдачи экзаменов и уже вел работу с клиентами. И всегда предоставлял полную отчетность о всех встречах и взаимодействиях с клиентами.



2. Второй пункт который я хочу затронуть. Это необходимость в наличии аттестата ФСФР 1.0. Это и есть документ который позволяет уже работать и заключать сделки с клиентами по инвестиционным предложениям банка для клиентов. При трудоустройстве я со своей стороны сразу озвучил, что в наличии не имею такого аттестата, но при необходимости в течении испытательного срока я пройду курсы и сдам экзамен. Что в принципе было и сделано. После прохождения обучения и успешной сдачи внутренних тестов и экзаменов. В сентябре я уже прошел курсы и успешно сдал экзамен и получил аттестат ФСФР 1.0. В самом трудовом договоре заключенном со мной было сказано что этот аттестат мне необходимо предоставить в течении испытательного срока, в период которого я уложился.



Ну что, все экзамены и тесты пройдены, аттестат предоставлен. В октябре я уже более активно стал заниматься поиском и привлечением клиентов, для тех, кто работает в сфере и в направлении привлечения клиентов, будет понятно и ясно что первые 1-2-3 продажи и заключение сделок занимают какое-то время, ну как минимум 2-3месяца. Полных месяца, когда есть все доступы к программам!

Но в ноябре, 2017 мне уже было предложено написать заявление по собственному желанию, и покинуть банк мирно, я еще какое то время отказывался подписывать, отношения уже были натянутыми с руководством. При присутствии в офисе самого Валерия З. Он даже не считал со мной элементарно поздороваться, поздоровался он со мной и посчитал нужным пожать мне руку после того, как ему стало известно, что я все таки подписал заявление по собственному желанию.



Господа руководство, а так же если вдруг сам господин «дистрик-манагер» читает мой отзыв, я буду весьма рад, если вы действительно вчитаетесь в содержание всего, что я написал, сопоставите факты, и реальность осуществления продаж в такие строки я буду только признателен.



Немного так же добавлю про общее впечатление о работе в самом отделении и коллегах:

- Господа ситиголд менеджеры. Да, действительно обладающие продажами, но продажами с имеющегося неплохого клиентского портфеля, где и особенно не стоит напрягаться менеджеру для реализации того или иного продукта. Клиенты сами приходили к Вам уже с сформированным желанием самим клиентом для заключения сделки. Каких либо самостоятельно по поиску клиентов там они не занимаются, ведь это так?! Ирина, Ольга, Татьяна и Аня (занимающая непонятно по каким причинам кабинет ситиголд менеджера, не являющаяся таковым). Разве неправду говорю?! ).



Я много и очень вполне правдивого мог бы и далее писать тут про общую обстановку и дух царящий в отделении «Остоженка», но я думаю все люди и сами знают обо всем, но тщетно скрывают, улыбаясь и показывая как они всем рады и готовы помочь каждому новому сотруднику. Бить себя в грудь кулаками, говоря на сколько они готовы помочь, а именно отдать часть своих «ненужных» в их портфеле клиентов со словами «вот тебе поле для деятельности». Все это на самом деле очень смешно выглядит со стороны.



Валерий, а Вам пожелаю духовного богатства, стать человеком, который готов помочь сотруднику, и уметь слушать собеседника. Обычно вы свое скажете, а как только опонент начинает давать комментарии и пытается донести свою точку зрения, или информацию, то вы просто не слушаете!

Руководству банка предлагаю детальнее изучить действия Валерия З-ва, его подход к новым сотрудникам, и заинтересованность в помощи и адаптации новых приходящих сотрудников.