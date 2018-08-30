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|Увольняйся по собственному
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я никогда не думала, что напишу что-то подобное. Работала в сити в Рязани с октября 2017, работа нравилась в основном из-за того, что коллектив в который я попала, был прекрасен, на 20 человек - максимум три которые шли против системы, но как говорится в семье не без ... И в один прекрасный день, который до сих пор я вспоминаю как страшный сон, приехала босс из мск, на очередное собрание и на тете мне сказала, что я грубый нарушитель и фрод и все в этом роде, и не дала даже доработать-сказала пиши на отпуск за свой счёт и по собственному. Я в состоянии ШОКА всё сделала, собрала вещи и ушла домой, прошла уже неделя, а у меня до сих пор такая пустота и обида внутри. Весь коллектив в шоке, руководитель в декрете тоже в шоке, потому что знают как я работала и даже если и нарушила, должны были премии лишить, коучинг провести, но не как не увольнять. Мнение у всех одно либо я перешла дорогу Тим лидеру (странная, белобрысая особа, по работе не хрена не делающая но с довольно гибким языком (/) начальству за что скорее всего до сих пор работает и в Тим лидерах при этом, либо меня убрали как лишнего человека. Я не знаю, даже не дали перевестись в другой отдел. Предпосылок на то что пеня уволят НЕ БЫЛО. Просто кирпичом по голове...
В сити после такого я не вернусь, но опыт в продажах дал хороший надеюсь найти что-то подобное, с адекватными боссами. Я обязательно обращусь на этическую линию, просто так меня не забудут, пусть там решат , кто фрод а кто не фрод.
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0
Nilova_62 • бывший сотрудник
17.10.2018 00:33
|Быт хуже коровника
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работаю в ЗАО КБ Ситибанк. И уж очень мне хочется своими впечатлениями поделиться о Ситифоне.
Но обо всем по порядку:
1) Руководители - понятий об уважении и соблюдении деловой этики у них нет вообще. (Пример: лично наблюдал постоянные крики в офисе г.Рязань)
2) Экономия на сотрудниках и неограниченные траты для руководства
3) Рост намечен только у тех, кто-либо на 3 головы выше других по знаниям, либо (99%) имеют очень пластичный язык, понятно для каких целей.
4) Любые высказывания против действий руководства или несогласие с политикой банка тут же доносятся до руководства.
5) Работа на износ
6) В пакет социального страхования включается и ДМС, правда для того, чтобы получить это ДМС, ты должен выплатить 20% его стоимости.
7) Свобода слова. Ее нет вообще. Те, кто говорят, больше не работают. А остальные – боятся, так как если не бояться, то можно остаться на улице без опыта.
8 ) Санитарные нормы: В Рязани практически всегда душно, стулья все самые дешевые и сломанные. Никому и в голову не приходит обновлять стулья. И так загрязнена половина. Приходишь летом в светлом костюме и на те: все чистые стулья уже разобрали, придется сидеть на меченном. Это не нарушение. Это неуважение. Канализация. В армии норматив - 1 туалет на 10 человек. Но это при том, что все - мужики! А в Сити на всю Рязань 4 туалетных комнаты. А человек - 900 минимум. Это нарушение - в 5 раз меньше нормы! Очень прикольно смотреть, как выстраиваются очереди женщин вечером пописать!
9) Зарплата нищенская
10) Коллектив. Сложно сказать, хороший он или плохой, так как меняется каждый месяц на 80%. Так что привыкнуть к людям практически не получалось и в редкие выходные дни встречался с уже уволившимися людьми.
Бесполезно пытаться отстоять интересы коллег, защитить их от произвола. Сотруднику в Ситифоне всегда создаются условия, практически несовместимые с жизнью.
В Штатах до сих пор не могут понять, что Россия - это Россия и чисто американская система здесь не будет работать никогда. А уж тем более, американская система с построением идолопоклонения.
Я работал и в конторах похуже, я не ною, как меня сразу обвинят работники Сити и его официальные представители. Просто это наглядная демонстрация того, как Сити относится к людям: только не сдохни, чтобы скандал не навлечь (пожарные учения, типа), но то, что у тебя камни в почках будут - это не вина Сити. Штрафы за санитаные нормы мизерные, никто на Сити с ними не наедет, вот и беспредельничают.
И это при том, что у банка есть возможность и деньги. Я понимаю, такое может быть в небольшой конторе, торгующей скрепками - ну нет денег на хороший офис. Но у Сити они есть - просто выгоднее здоровье людей экономить.
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1
Qwerty6312909 • сотрудник
19.07.2018 21:15
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки, так как вы уже голосовали.
|Ситифон Рязань - это худшее место работы
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ситифон в Рязани - это худшее место работы в этом городе и походу рыба гниёт с головы, такого количества увольнений я не видел нигде. Отношение руководства к операторам хамское и наплевательское. Особенно это отлично получается у Татьяны Б. и Анны Д. Все так называемые тим-лидеры, сидят и протирают штаны на рабочем месте, создавая видимость работы, скидывая при этом половину работы на бэкапов и получая за это 100 касарей за месяц. Оператор при этом пашет как раб и получает 20 тысяч. Оля П. и Дима К., наши любимые тим-лидеры, снимите уже наконец номер, смешно уже смотреть на ваши ужимки по всем углам ситибанка. Марина Б. наш супервайзер, если ты уж делаешь нам замечания по внешнему виду, то начни сначала с себя, ходишь с открытой спиной, и прочими кружевными элементами неположенных местах )) , правильная ты наша, все мы знаем как ты пролезла на свою должность, поменьше пафоса и хамства., то что ты незамужняя 32 летняя женщина обиженная на весь мир, не дает тебе права унижать обычных операторов, и позволять себе хамство в их сторону.
В ситифоне нормальное отношение как к человеку не практикуется, зарплата копеечная, и за нее с тебя сдерут три шкуры. Очень слабое обучение: человек, который не работал в банковской сфере, скорее всего не поймет практически ничего. Вообще, оператор в колл-центре особенно в ситифоне – работа неблагодарная. Так и тянет написать «хлеб их горек» и т.п. Тим лидеры получают зарплату только за то, что со всех сторон контролируют каждый твой шаг, чтобы лишить тебя премии. Ты делаешь всю грязную работу, а целые толпы бездельников (тим-лидеры и супервайзер) получают зарплату из твоего кармана. Унизительно низкий оклад. Как бы хорошо ты не работал, твоя зарплата с премией в банке будет меньше, чем у мойщика полов в Макдональдсе, и неизвестно еще, где работа тяжелее.
В общем, престижность — только на словах, деньгами она не подтверждается для большинства сотрудников.
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1
lolo00 • сотрудник
17.07.2018 16:29
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Администратор:
В данном случае без оценки.
|Отрицательный отзыв по дистрик-менеджеру Citibank
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день всем!
Так вот, спустя некоторое время я все равно решил написать о своем, не совсем удачном 6 месячном опыте работы в Citibank.
Далее речь пойдет о моем впечатлении, и реальной причины по которой я покинул банк, а точнее попросили написать заявление о желании уволиться по собственному желанию.
Да-да, так оно и есть, меня просто попросили написать заявление по собственному желанию, со ссылкой на отсутствие результатов по продажам банковских, и инвестиционных продуктов. Вдобавок «дистрик-менеджер», господин Валерий З., курирующий несколько отделений банка по Москве, в том числе и отделение «Остоженка», в котором я работал, сообщил мне, что написание заявления по собственному желанию и передачи дел и наработок, будет лучшим решением для мирного расставания, а иначе, при моем сопротивлении, и отказе, присутствует вероятность о том, что я в будущем не смогу успешно трудоустроиться. Я нисколько не буду лгать, а был прямой намек на то, что это будет правильным решением, и я не получу негативных рекомендаций, и пометки в отделе кадров, которые в будущем мне помешают трудоустроиться в другой банк, либо финансовое учреждение!
Расскажу более детально: 20.07.2017 я успешно трудоустроился в банк на позицию старшего менеджера по работе с VIP-клиентами, непосредственно в дополнительный офис «Остоженка» под руководством директора отделения Ирины А., и вышеупомянутого Валерия З. В Citi эта позиция подразумевает работу в подразделении CitiGold, а именно построена на то, чтобы я успешно находил и привлекал состоятельных клиентов, с целью продажи и реализации банковских продуктов для данного сегмента, акцент на продажи ставился на реализацию и заключение сделок с клиентами по инвестиционным продуктов.
Прошу обратить внимание, что для продажи инвестиционных продуктов, сотрудник для получения доступа к банковским программам, должен:
1. Пройти 2 недельное обучение в банке, и после прохождения обучения сдать внутреннюю аттестацию которая состоит из 15 модулей, достаточно на мой взгляд объемный материал, на изучение которого действительно уходили дни и ночи. В целом весь процесс обучения (которое началось на сразу после трудоустройства, ввиду набора состава сотрудников).
В целом, обучение и сдача тестов и экзаменов продлилось в течении августа. После чего я только получил доступ к банковским программам, но не ко всем. А точнее, я не мог еще продавать и реализовывать инвестиционные продукты. Но в свою очередь я встречался с клиентами, между перерывами учебы и сдачи экзаменов и уже вел работу с клиентами. И всегда предоставлял полную отчетность о всех встречах и взаимодействиях с клиентами.
2. Второй пункт который я хочу затронуть. Это необходимость в наличии аттестата ФСФР 1.0. Это и есть документ который позволяет уже работать и заключать сделки с клиентами по инвестиционным предложениям банка для клиентов. При трудоустройстве я со своей стороны сразу озвучил, что в наличии не имею такого аттестата, но при необходимости в течении испытательного срока я пройду курсы и сдам экзамен. Что в принципе было и сделано. После прохождения обучения и успешной сдачи внутренних тестов и экзаменов. В сентябре я уже прошел курсы и успешно сдал экзамен и получил аттестат ФСФР 1.0. В самом трудовом договоре заключенном со мной было сказано что этот аттестат мне необходимо предоставить в течении испытательного срока, в период которого я уложился.
Ну что, все экзамены и тесты пройдены, аттестат предоставлен. В октябре я уже более активно стал заниматься поиском и привлечением клиентов, для тех, кто работает в сфере и в направлении привлечения клиентов, будет понятно и ясно что первые 1-2-3 продажи и заключение сделок занимают какое-то время, ну как минимум 2-3месяца. Полных месяца, когда есть все доступы к программам!
Но в ноябре, 2017 мне уже было предложено написать заявление по собственному желанию, и покинуть банк мирно, я еще какое то время отказывался подписывать, отношения уже были натянутыми с руководством. При присутствии в офисе самого Валерия З. Он даже не считал со мной элементарно поздороваться, поздоровался он со мной и посчитал нужным пожать мне руку после того, как ему стало известно, что я все таки подписал заявление по собственному желанию.
Господа руководство, а так же если вдруг сам господин «дистрик-манагер» читает мой отзыв, я буду весьма рад, если вы действительно вчитаетесь в содержание всего, что я написал, сопоставите факты, и реальность осуществления продаж в такие строки я буду только признателен.
Немного так же добавлю про общее впечатление о работе в самом отделении и коллегах:
- Господа ситиголд менеджеры. Да, действительно обладающие продажами, но продажами с имеющегося неплохого клиентского портфеля, где и особенно не стоит напрягаться менеджеру для реализации того или иного продукта. Клиенты сами приходили к Вам уже с сформированным желанием самим клиентом для заключения сделки. Каких либо самостоятельно по поиску клиентов там они не занимаются, ведь это так?! Ирина, Ольга, Татьяна и Аня (занимающая непонятно по каким причинам кабинет ситиголд менеджера, не являющаяся таковым). Разве неправду говорю?! ).
Я много и очень вполне правдивого мог бы и далее писать тут про общую обстановку и дух царящий в отделении «Остоженка», но я думаю все люди и сами знают обо всем, но тщетно скрывают, улыбаясь и показывая как они всем рады и готовы помочь каждому новому сотруднику. Бить себя в грудь кулаками, говоря на сколько они готовы помочь, а именно отдать часть своих «ненужных» в их портфеле клиентов со словами «вот тебе поле для деятельности». Все это на самом деле очень смешно выглядит со стороны.
Валерий, а Вам пожелаю духовного богатства, стать человеком, который готов помочь сотруднику, и уметь слушать собеседника. Обычно вы свое скажете, а как только опонент начинает давать комментарии и пытается донести свою точку зрения, или информацию, то вы просто не слушаете!
Руководству банка предлагаю детальнее изучить действия Валерия З-ва, его подход к новым сотрудникам, и заинтересованность в помощи и адаптации новых приходящих сотрудников.
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0
Rus DeLuxe • бывший сотрудник
11.07.2018 19:11
|Ну такое.. Ситифон
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Есть и плюсы, и минусы. Опишу всё максимально субъективно.
При звонке в Ситифон вы либо попадаете на опытного сотрудника, который поймет ваш вопрос с полуслова или на нового сотрудника, который будет много извиняться, но помочь вряд ли сможет. Руководство предпочитает не удерживать опытных сотрудников, а нанимать новых. Для клиентов - нелогично, для банка - прибыльно.
Дело в том, что в отделе действительно очень много таргетов (показателей). Нужно втюхать н-ое количество кредитов, кредиток, предложений по кредиткам. Таргеты эти стабильно увеличивают. Опытных работников это естественно дезмотивирует, ведь зарплату им не увеличивают, прессуют больше, клиенты как были злые и недовольные, так такими и остаются, а работать приходится больше.
Отличить тех, кто работает в Ситифоне давно - легко. У них всегда с собой таблетки от мигрени, измученные лица и пофигистичное отношение к происходящему. Новенькие же работают на энтузиазме, который у них сложился после разговора с HR, который надо признать работает отлично. Обещает золотые горы, легкую и жизнерадостную атмосферу в офисе. Сотрудникам Ситифона даже запретили общаться с новыми ребятами, проходящими тренинг , чтобы мы их не запугали реальным обстоятельством дел. Так уже было, что новенькие просто уходили, узнав, что за каждой нашей секундой в рабочее время следят; таргеты значительно завышены и выполнять их получается у единиц; клиенты иногда угрожают и доводят девочек до слез; чтобы пойти в отпуск нужно пройти 7 кругов ада; чтобы получить повышение нужно год пробыть на ротации на окладе низшей позиции и без бонусной части. Но ведь это правда
Теперь о плюсах.
Как известно, совместно пережитые трудности сближают. Коллектив действительно дружный, все друг другу помогают. Знаю многих сотрудников, которые задержались в этом месте исключительно благодаря друзьям-коллегам.
Корпоративная политика на уровне. Топ-менеджеры иногда нас навещают, рассказывают что-то. Независимо от положения ко всем обращаешься на Ты. Это очень удобно: не нужно запоминать фамилии, отчества многочисленного начальства.
Праздники. Тут их отмечают и стараются сделать это интересно, хоть и не всегда получается. Есть специальная команда волонтеров из сотрудников Ситифон, которая этим занимается. Отмечали даже 1 сентября, Хэллуин и масленицу. Благо коллектив молодой, активный. Но с особой радостью отмечается чье-то увольнение. Ведь все знают, что независимо от того, каким будет следующее место работы, коллега уходит в лучшую жизнь и все искренне за него радуются.
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0
eugenyitaly • бывший сотрудник
13.06.2018 13:40
|Ситибанк - худшее, что с вами может случиться
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток всем! Вообще-то, я человек незлопамятный, но точно знаю, что обязан поделиться и, возможно, смогу кого-то предостеречь от неверного шага, а именно: от трудоустройства в СИТИБАНК в отдел Ситифон, попросту говоря кол-центр. Раньше в Сити был очень жесткий отбор и, чтобы туда попасть, необходимо было пройти 3-4 собеседования. Чувствовалась некая элитарность. А теперь берут всех, кого непопадя. Главное, набрать персонал хоть какой-нибудь, а так как половина города в ЗАО КБ поработать уже успело, то о каком подборе сотрудников может идти речь?!
В начале вроде было хорошо, а именно при З. З. была единственный адекватный руководитель в Ситифоне. К нашему огромному сожалению ее перевели на работу заграницу. И тут «понеслась». Сменилось руководство и все полетело в тар-тарары. Новая метла (Ольга Х. – абсолютно не компетентная) захотела нереальной экономии и больших доходов. Экономили на всем. Но главное - экономили за счет сотрудников.
Платят просто копейки. Ниже средней зп по региону на этой же должности. В СИТИФОНЕ выигрывают лишь те, кто строит из себя фанатичного патриота, преданного своей работе, и поддерживая с энтузиазмом любые изменения, даже голод и нереальные ТАРГЕТЫ по продажам и прочим моментам.
Иными словами те, кто лижет начальству сами знаете что. Тогда будет вам и премия, и награждение "лучший сотрудник банка", и всеобщее уважение. А если вы, как нормальный человек имеете право (а вы имеете, у нас в стране свобода слова) сказать свое мнение относительно происходящего хаоса, сидите и ждите, ситуация не изменится у вас еще долгие годы, даже если вы пашете как лошадь. Просто хорошо работать и отлично выполнять свою работу здесь недостаточно. Никто никогда не заметит. Единственная задача раба оператора – это заработать премии.ю своему ТИМлидеру.
На позицию, на которой раньше сотрудники получали по "полтиннику" (в 2010 году), сейчас приглашают работать за 22 тысячи. Какая инфляция? Вы же в такой банк устраиваетесь, спасибо скажите!
Каждый год работы круг обязанностей увеличивается как минимум вчетверо (за счет сокращения отделов, а работу которых перекидывают на нас, делать-то некому, а делать надо),. Здесь принято считать, что возможности человеческие резиновые и постоянно подкидываю еще и еще, словно хотят узнать как долго ты выдержишь. Скажу сразу - многие не выдержали. Рабочий день сотрудника состоит из таргетов. Огромная такая куча таргетов, которые надо выполнить.
Тим-лидеры, абсолютно ВСЕ бесполезны, занимаются лишь тем, что постят фотки в инстаграмм и считают свои премии. Абсолютное нежелание руководителей всех уровней понимать и вникать в обстоятельства, проблемы в командах и у сотрудников. Видимо, очень все заняты своими премиями. Полнейшее неуважение тилидеров (ВСЕХ) , супервайзеров (а именно Б.М.), хеда (Ольга Х.) к сотрудникам, и бесконечное хамство с их стороны. Менеджеры - боги. Наученная выносить мозги на тренингах рядовая обезьяна просто упивается своей властью, более некомпетентного менеджмента, наверное, сложно придумать. М.Б. и Ольга.Х. вообще считают ниже своего достоинства здороваться с операторами ) Не царское это дело ))
Заставляют проходить ВОЕ опрос по «правильному» и прямым текстом говорят что если ответишь не так, уволят. Поэтому уважаемый банк, у вас по «анонимному» опросу все так шикарно ))
Вернемся к операторам. Если обычный оператор не справляется с нереальному растущими таргетами, его выкидывают на улицу. Если не дай бог он справляется, то увеличивают планы. Если результаты средние (как у большинства), то постоянно давят на психику – нужно работать лучше. Это самая большая проблема Сити, на мой взгляд. Из-за нее текучка в банке просто нереальная (особенно это настораживает с учетом размера зарплат и соц.пакета). Практически каждый сотрудник только и ждет любого предложения, чтобы при первой же возможности уйти.
Ситифон - это место где одни работают, другие - отдыхают. Отношения в системе "подчиненный-начальник" строятся так: если ты офицер - тебе можно все, если ты не офицер - ты "раб лампы", тебя могут обвинить во всех смертных грехах, вести разъяснительные беседы на тему, "как тебе перестать быть плохим сотрудником и кто в доме хозяин", и бесконечно нагружать новыми заданиями, требуя их скорейшего выполнения. Справиться со всем этим очень сложно. Выживают только те, кто может бесконечно проявлять лояльность к руководству, соглашаться со всем, не иметь собственного мнения, лебезить и пресмыкаться. Все лицемерят и улыбаются сквозь зубы, поют хвалебные оды руководству, без зазрения совести подставляют, как только дорываются до минимальной власти - месят тебя с грязью, очень мало действительно открытых, нормальных людей в Сити (такие не выживают).
В Ситифоне полнейший бардак. Неразбериха, которая творится в банке, отражается, в первую очередь, на клиентах – отсюда и столь низкий рейтинг банка. Если клиент обращается за помощью, то нужно потратить полдня, чтобы обзвонить половину отделов, которые отфутболивают тебя к другим, написать кучу электронных писем. А самое страшное, что никто ничего не будет менять. Потому что приоритет у Ситифона – это объемы, а не качество. Вместо того, чтобы потратить время и деньги на доработку технического обеспечения, Ольга Х. занимается прессингом сотрудников и экономией на каждой копейке.
Ситифон это - школа молодого бойца или выживания в трудных условиях. Куда бы сотрудник потом ни попал, ему всюду море по колено. Любые высказывания против действий руководства или несогласие с политикой банка тут же доносятся до руководства подхалимами. Следствие - жесткий разговор.
Сити один из худших банков по культуре и отношению к людям.
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2
Qwerty6312909 • сотрудник
29.05.2018 19:26
|Ситифон
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Моя работа и обучение начались в данной организации в 2016 году, проходили достаточно легко, работать нравилось первое время, прекрасный коллектив (именно ребята), которые всегда готовы помочь и объяснить, если станет сложно... Неплохой соц.пакет, но все хорошее быстро заканчивается. За рабочий день ты приходишь домой как выжатый лимон. Более 100 звонков в день, кондиционеры не работающие много лет, сплетни, давление со стороны руководителя в приказном тоне, постоянные объяснительные, отношение наплевательское...
Прежде чем говорить о том, что в сити все на "ты" и все прекрасно, нужно прежде всего относиться к сотрудникам как к людям, а не как к рабам, которые обязаны заработать премию СВОЕМУ руководителю прежде всего, а потом может что-то и себе. Если в моей жизни случится так, что я останусь без работы, я никогда не приду в эту атмосферу вновь. Абсолютно безграмотный руководитель команды, который никак не решает вопросы своих сотрудников, а занимается ТОЛЬКО своими, постоянная потеря писем в почте, оспаривание жалоб происходит только в том случае, если это навредит ЕГО премии, но не премии сотрудника, тогда просто развод руками. Постоянно обо всем забывает, НИЧЕГО не знает по процедурам банка!
И самое главное, говоря о том насколько это масштабный банк, какие там все дружные и все друг другу помогают, не могу не упомянуть о том, что в случае возникновения серьезных проблем в вашей семье, такой "РУКОВОДИТЕЛЬ" никогда не предложит помощь со стороны банка, и не поинтересуется происходящим. Заявление подписано в легкую и до свидания.
Оставила в сити свое здоровье и свои нервы, отдельное спасибо отделу HR, которые с выплатой больничного листа обманули меня почти на 7000р))))
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2
alya2012 • бывший сотрудник
30.03.2018 17:32
|Увольнение сотрудника в декрете
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В июле 2013 года я окончила университет и почти сразу же получила предложение от банка. Т.к. опыта работы у меня не было, а предложение показалось мне интересным, я его приняла. Так начались наши отношения с Ситибанком. Это было ещё в Рязани. Работала я в отделе внутреннего контроля и, в принципе, все было неплохо. В 2015 году я вышла замуж и переехала в Москву. Т.к. в моем отделе в Москве не было открытых позиций, я пошла в валютный контроль. Проработала какое-то время и вышла в декрет. Вот тут-то и началось самое интересное!
Начну с того, что мне вытрепали все нервы прежде чем заплатить мне МОИ же деньги! Во главе всего этого стояла М.К., работающая в HR. Которая упорно пыталась мне доказать, что мне ничего не полагается законом, а если и полагается, то мизер. Мол у вас было прерывание стажа и прочий бред. Хотя перерыв составлял, от силы, 2 недели. Какой закон? В данном случае, у меня было ощущение, что у них тотальное самоуправление, как хотят, так и вертят.
Не скажу, сколько именно мне поубивали нервов, а я находилась на тот момент на 9 месяце. Съездить в офис, решить вопрос тет-а-тет было лучшим решением, потому что по телефону связаться было почти невозможно, но я не могла этого сделать из-за плохого самочувствия. Доходило до такого бреда, что сотрудник кол-центра, чтобы не соединять меня с М.К. (видимо, по ее же просьбе) говорил, что не знает ее добавочного. Ну-ну. В итоге я пригрозила обратиться в трудовую инспекцию и, о чудо, на М.К. снизошло озарение, оказывается произошла ошибка и они просто неправильно посчитали мои декретные. Добавлю, что общение со мной с ее стороны было далеко не приветливым. Было ощущение, что она эти деньги из своего кармана выдаёт. Итак, я получила свои законные декретные. Но это было только началом.
Прошёл год, через год я получаю звонок от начальницы, и она просит подъехать в офис, чтобы "решить организационные моменты". Это было в середине декабря 2016 год, прям подарочек на Новый год. Я приезжаю в офис, и мне вручают бумажку на подпись, знаете какую? Уведомление об увольнении! Та-дам! Ребёнку на тот момент был год и месяц. Сказать, что я была в шоке-ничего не сказать. Во-первых, такие бумаги они обязаны отправлять официально на адрес домашней корреспонденции, во-вторых, банк был обязан предоставить мне место. Ссылались они на то, что закрывается отдел. Но ничего они не закрыли, а просто избавлялись от декретников. Моей ошибкой было то, что я не пошла до конца, не подала на них в суд. Просто я была настолько уставшей морально и физически, что не стала этого делать. The end.
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2
Tata_Khachatryan • бывший сотрудник
02.01.2018 11:04
|Ситибанк уже не тот!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Я не являюсь и не являлся сотрудником Сити. Я супруг, бывшей сотрудницы. Моя супруга поступила на работу в Сити в далёком 2008. Не простой год для всех я думаю. Она очень быстро влилась в команду дружную и слаженную. Я видел как мой любимый человек с радостью спешила на работу. Соцпакет, зарплата, команда, обучение всё было на высоте.
В 2010году она ушла в декрет. И мы на это время решили уехать из Москвы на свою малую родину. Через полтора года декрета её вызвонил менеджер и предложила работать удалёно. Это ещё одна опция которую, предоставлял Сити. Таким образом она проработала до 2016 года. Мы полностью перебрались в Санкт-Петербург и уезжать отсюда уже не собираемся! Моя супруга неоднократно становилась лучшим сотрудником отдела по версии команды, а при удалённой работе это вдвойне престижно! (Она просто у меня трудоголик)
У нас родился второй ребёнок, она вновь ушла в декрет. И вот в мае 2017 года стало известно, что её отдел в Москве сокращают. А все оставшиеся функции предают в Рязань. Всем ребятам было озвучено, что они уходят либо по сокращению либо на вакантные должности в другие отделы. Большинство конечно сократились, в том числе и её непосредственный менеджер. Моя супруга поинтересовалась, какая судьба ждёт её при выходе из отпуска по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Озвучили те же самые условия что и остальным за исключением одного, если обычному сотруднику при сокращении выплачивалось 5 окладов, то тем у кого дети до полутора 7 окладов (Это тоже одно из больших плюсов Сити).
И вот живя в Петербурге, она уже не планировала возвращаться в Москву, да и некуда было возвращаться, отдел то сокращён. Она решила посмотреть вакансии Сити в Петербурге. По прошествии 1,5 лет отпуска по уходу решила искать вакансии в Сити Петербург. Попросила у HR вакансии, оказалось, что Питерских операционистов тоже либо сокращают либо отправляют в Рязань! И сообщила, что её предложенные вакансии в отделениях не устраивают и она готова на сокращение! И тут начали происходить чудеса менеджмента от её высшего руководителя П.У., который тоже был в курсе, что моя супруга работала удалённо больше 5 лет и жила в Питере. Моя жена несколько раз созванивалась с HR, чтобы назначить встречу для подписания документов, готова была даже приехать для этого в Москву! А встречу всё никак не назначали, откладывали!
И вот спустя две недели наконец-то назначили в Питере встречу. Естественно она ждала сокращения, так как отдела в Москве и её должности уже не было! Каково было её удивление, шок и ступор когда ей заявили, что её должность есть в Москве и она может выходить на неё! Но при этом работать только из офиса, никакой удалёнки! Я думаю, что в состоянии шока и ошарашенности она подписала заявление по уходу собственному желанию. А с другой стороны что делать? Не в Москву же ехать без семьи. Но дело даже не в этом, а в том как поступил руководитель П.У. и HR. На вопрос откуда должность, всех же сократили? Был получен ответ: "Что сотрудник, занимавшийся этой работой в Рязани, написал заявление на увольнение (ещё даже не отработал положенные 2 недели). И его должность быстренько перекинули в Москву специально в виде заботы о моей супруге! Вот поэтому и тянули с назначением встречи. Просто красавцы!!! Вот теперь такая забота о сотрудниках в Сити! В рамках законодательства всё конечно чисто сделали! Хотя я не юрист! Но зная мою жену, она даже и судиться и ругаться не будет! БРАВО СИТИ! Видимо дела совсем туго в банке. Пусть этот случай будет на их совести.
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2
Sergey21 • бывший сотрудник
04.12.2017 14:45
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Решили проблему с отпуском
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Приятно удивлен работой нашего HRSS. Из-за перехода между департаментами пропустил все дни своего отпуска (в апреле и октябре), и на конец октября остался вообще без баланса отпускных дней. Светила явная перспектива пойти в отпуск только в 2018. Проблему решили за 2 дня, чего, если честно, никак не ожидал. Отдельное спасибо С. Ирине (HR) и С. Елене (Manager).
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0
Jotung13 • сотрудник
03.11.2017 11:22
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Администратор:
Автор, вам пояснили причину, по которой это произошло? Как именно вопрос был решен?
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