Заголовок "Очень крутой банк" думаю в полной мере отражает мнение некоторых работающих там людей. По крайней мере, мне так показалось на собеседовании. На самом деле банк хороший, если не считать некоторых деталей, о которых будет упомянуто ниже.



Был там на собеседовании два раза, первый года два назад, второй - год назад.

Давным давно, на заре карьеры, многие мои коллеги по работе ходили туда на собеседование с разным успехом. Еще тогда я сформировал свое мнение об этом учреждении, я бы его выразил так: Дойче-банк - это то место, где тебя могут не взять, даже если ты идеально подходишь. К сожалению, эти слова оказались пророческими и для меня самого, по крайней мере, пока. Итак, собеседования. Кстати, Дойче-банк единственное место, к собеседованию в которое, я готовился, понимая, что придется выложится по полной.



1) Первый раз пытался туда устроится через кадровое. Сотрудник кадрового сидит full-time на стороне банка, такого я раньше не видел. Собеседовали меня три человека, все очень молодые. В шутку охарактеризовал бы их так: тихушник-математик, весельчак, а третий похоже попал за компанию. Их задачки решал неплохо, задачки с фьючерсами и опционами решил легко, задачку на сообразительность хоть и не с лету, но решил. Была еще простая задача на формулу сложного процента, из-за которой видимо меня и не взяли. Честно говоря, не очень понимал зачем дается такая задача! Ведь за 4 года моего опыта к тому моменту в Capital Markets она не использовалась ни разу! Её я не решил, т.к. прямо сказал, что эту формулу в голове не держу. Их реплика - так она же простая! Потом я понял, что они большинство вопросов тупо выдрали из аттестата ФСФР базовый и 1.0. К тому моменту он у меня не был сдан, т.к. практический опыт у меня явно опережал теоретический и мне было не до сертификатов. Задачки на формулу сложного процента тоже были из этих аттестатов.



Хочу сказать одно, когда сдаешь на аттестат, ты знаешь какие будут вопросы и учишь нужные формулы. А идти на собеседование и учить все формулы, которые только есть в Capital Markets, я считаю полным бредом. Кстати, мне даже не сказали в какой отдел я буду собеседоваться, потом узнал что это был FX отдел. Также могу заметить, что с математической подготовкой у меня все в порядке - в школьное-студенческое время регулярно участвовал во всяких олимпиадах и даже занимал призовые места. Аттестат ФСФР через полгода получил без проблем с первого раза. Сейчас готовлюсь к FRM.



Парень-весельчак вел себя некорректно и высокомерно постоянно посмеиваясь по поводу и без, чаще без. Всем своим видом он как бы говорил - "вот я сюда устроился, а у тебя думаешь получится?... ха.ха.ха"



2) Второй раз пытался туда устроится через hr-банка. Девушка-hr явно не соответствует своей должности. Звонила мне первый раз - не дозвонилась, второго звонка не дождался, позвонил сам. Путалась в описаниях вакансий, в итоге сперва пригласили беседовать не на тут позицию, что мне интересна т.е. один раз съездил впустую. Внешний вид это отдельная песня. Я понимаю конечно лояльный dress-code, но не до такой же степени. ЕЕ стиль одежды нельзя назвать деловым - высоченные каблуки, декольте, яркая броская одежда и тд.



Касаемо собеседования выступил неплохо (вопросы по рынку ценных бумаг, тест на английский язык и т.д.), но отказали неизвестно почему, они же не объясняют. Собеседовало опять трое. Единственное запнулся на задачке на сообразительность по SQL, был близок к решению, но... в условиях волнения на собеседовании решить ее не так уж и просто. Хотя придя домой понимаешь, что она была элементарной. Был еще мелкий вопрос по unix, хотя вакансия не предполагала знание этой области. Не ответив на него услышал некрасивую реплику.



Есть у меня один знакомый, очень сильный программист, ходил туда на собеседование. Я его знаю очень давно и он один из лучший программеров, что мне доводилось видеть, а видел я их немало. Так вот мурыжили они его раз пять говоря после каждой беседы ОК и приглашая на последующую беседу, но при это ничего не обещая и даже не обсуждая вилки зп. В какой-то момент ему это надоело и на очередную беседу он просто не пришел. Видимо не понравилось высокомерное отношение. В ходе общения они ему говорили что-то типа - мол, а зачем нам вообще Вас нанимать, вон у нас есть java-академия, сами научим, потом возьмем на работу... Зачем они при таком отношении размещают вакансии хочется мне спросить?



В целом банк мне понравился, но заметно что некоторым молодым людям снесло крышу от того, что они там работают. Да и собеседования должны проводить люди чуть постарше и имеющие больше опыта.