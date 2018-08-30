Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Лефко-Банк»

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Хорошо до определенного момента нейтральный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Коллектив хороший, да только вот высшее руководство...
Malinkiбывший сотрудник
15.11.2008 12:03
Хороший банк-хорошие люди положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Не зря такой девиз у Лефко Банка . Очень замечательный коллектив! smile:)
k4444бывший сотрудник
25.12.2007 14:50
к списку банков

 

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.