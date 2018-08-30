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|Хорошо до определенного момента
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Коллектив хороший, да только вот высшее руководство...
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0
Malinki • бывший сотрудник
15.11.2008 12:03
|Хороший банк-хорошие люди
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Не зря такой девиз у Лефко Банка . Очень замечательный коллектив!
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k4444 • бывший сотрудник
25.12.2007 14:50
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