Сегодня получил письмо от Банка ING с требованием уплатить комиссию - 300 рублей - за обслуживание зарплатной карты! В Банке уже 5 лет как не работаю. Выяснилось, что был остаток 400 рублей на карте, а теперь - задолженность. Хочется спросить руководство Банка. Это у вас в порядке вещей такой бизнес делать на бывших сотрудниках? Что это за безобразие? ПЯТЬ лет банк и не думал (сказали по телефону - "не обязан") был уведомлять об остатке и возникающей затем комиссии, при этом исправно взимал, не говоря ни слова, комиссию, а теперь, когда остаток ушел в минус, решил-таки напомнить о том, что я вот тут ему задолжал!



Администратор: А как сотрудник банка вы не были осведомлены о необходимости закрытия карты в случае ее ненадобности?



infokir: Не буду врать, не помню - был ли я осведомлен о необходимости закрытия карты и по какой причине там был остаток в 400 рублей. Но позвонить мне как минимум могли? Вполне могли. Но почему-то предпочли заработать на мне комиссию.