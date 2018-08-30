Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Отстутствие мотивации
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
В большей степени, данный пост служит скорее обращением к руководству Банка, нежели объективной оценкой происходящего внутри. Хотя внимательный читатель извлечет для себя мораль, более того я намерен в дальнейшем раскрыть все свои мысли и впечатления по отношению к данной организации, но это в перспективе.
Мне довелось проработать в Уфимском филиале целых 5 месяцев. Как я уже сказал, эмоции и впечатления чуть позже, а пока хочется получить ответ лишь на один вопрос. За эти долгие 5 месяцев мной были совершены многие сделки и личные продажи, большую часть которых я "сажал" на своих сотрудников, поскольку старался этим их мотивировать. Одной из крупнейших моих продаж было привлечение клиента на Лизинговое кредитование, поскольку партнером Банка является ВЭБ Лизинг и определенные отношения выстраиваются таким образом в цепочке "Клиент - Связь Банк - ВЭБ Лизинг". Продавец от Банка, конечно же, замотивирован (как оказалось только на словах). Малая часть бонуса от сделки достается непосредственно привлеченцу (опять же, как оказалось, на словах). По своей сделке для Банка я заработал сумму равную примерно (минимум) пяти своим окладам за одно привлечение. Далее начал ждать когда же произойдет оплата моего бонуса. Именно эта сделка вызывает у меня сейчас большие вопросы, поскольку клиент действительно был лично мной привлечен, более того на протяжении всего этапа переговоров он часто сомневался в выборе именно нашей лизинговой компании и все сомнения отрабатывал лично я (клиент остался доволен моей работой) и, конечно же, я хотел получить честно заработанную премию за честно привлеченного клиента.
Далее началось непонятное:
Сначала мотивацию по этим клиентам долго считали и во время работы в банке я ничего не получил. Мной было принято решение уволиться и я попросил решить вопрос с моей премией за вышеописанную сделку. Директор по развитию розничного бизнеса обещал помочь и мы решили что продавцом по сделке он укажет себя, а далее при получении средств рассчитается со мной.
Сейчас ситуация такова, что мотивация с его слов изменилась. Данный бонус якобы урезали за какие-то "заслуги", а я так и не увижу своих честно заработанных. Меня возмущает ситуация в которой сотрудник бьется до последнего для выполнения результата и получения мотивации, а в итоге остается ни с чем. Прошу прокомментировать сложившуюся ситуацию. Об особенностях работы в Связь Банке обязательно уведомлю читателей отдельным постом. Сделаю это безэмоционально, опираясь лишь на реальные факты, которые готов предоставить каждому заинтересовавшемуся.
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0
aknm1 • бывший сотрудник
20.09.2018 10:22
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Ответ банка:
Уважаемый aknm1!
В Банке действует система премирования работников розничного блока, нацеленная на мотивацию работников по конкретным результатам деятельности.
Со 2 квартала в систему премирования были включены дополнительные оценочные параметры по качеству бизнеса для избежания рисков нарушений и потери клиентов, но при этом осталось неизменным условие выплаты премии всем работникам, в т.ч. уволенным, по итогам работы в оцениваемом периоде.
|Неприятное и непонятное отношение некоторых коллег
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являюсь сотрудником Связь-Банка. Сейчас в декрете. Уже второй год не звонят пригласить получить новогодние подарки для детей, которые дают всем несовершеннолетним детям сотрудников. Можно понять, если из-за нагрузки забыли. Я позвонила сама, но апогеем всея лжи были слова отвечающей за подарки сотрудницы Дарьи о том, что ведомость по подаркам они закрыли ещё до Нового года (а я позвонила 10 января) и что подарков нет. На мой вопрос о том, что банк закупает на всех и что мои дети тоже были учтены, она ответила положительно, но куда делись подарки она "не может рассказывать".
Ведомости с подарками передавали начальникам ДО, всегда все получали, они до весны ждали своих хозяев.
Ужасно. Такая малость и то как неприятно сделали.
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0
Cherry.777 • сотрудник
12.01.2018 10:54
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Ответ банка:
Уважаемый Cherry.777!
Ваша информация получена и будет проверена. При необходимости прошу обращаться в Департамент персонала по телефону 495-500-00-42, вн. т. 66-83.
|Крик души или почему руководство головной организации закрывает глаза на происходящее в филиале?
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Речь пойдет об Управляющем Казанским филиала ПАО АКБ «Связь-Банка». Сказать, что этот человек непрофессионал своего дела - не сказать ничего! Начиная от не владения информации в банковской сфере и заканчивая отношением к сотрудникам!
Всегда возникал вопрос: почему, когда на работу устраивается обычный рядовой сотрудник, он проходит собеседования в виде тестирования, ролевых игр и т.д. и всегда этого минует кандидат на должность управляющего?! А зря! Возможно, уже на собеседовании было бы понятно, что человек далек от Банка. Ведь она даже не может четко сформулировать свою мысль, а слова как АФР, Резервы, и т.п. вводят управляющего в панику!
С ее приходом поменялся весь коллектив филиала. И это было не добровольное желание сотрудников, а принудительные процедуры с угрозами увольнения по статье и обещаниями, что если заявление не будет написано, у них будут большие проблемы! Она не брезгует также создавать конфликтные ситуации между сотрудниками, запрещает общаться между собой, обязательно доносить информацию о том или ином сотруднике. И вообще, очень любит создавать нездоровую психологическую обстановку в коллективе. Требует, чтобы все рабочие вопросы решались непосредственно с ней и через нее. Но как позвольте это делать, если человек не компетентен в самых элементарных вопросах?! Проработав год и не знать условия банковских продуктов даже в части розницы!!!
Это нормальное явление, когда руководитель хочет привести свою команду. Хорошо, ушли сильные сотрудники, которые работали в этом банке не один год. Пришли новые - протеже управляющего. Где результат этих сотрудников??? Для интереса спросите обратную связь сотрудников Головного банка, которые работают в корпоративном блоке, что они думают о новом составе филиала, в части корпората…
Поражает еще один факт, как быстро выполняются ее «хотелки»!
Хочу большой кабинет - пожалуйста! Всех сотрудников бухгалтерии загнали в кабинет без окон, без дверей, а она сидит в просторном кабинете, где появляется от силы на пару часов (это еще одна отдельная тема о режиме ее рабочего дня).
Хочу ламинат в кабинет - пожалуйста! А то, что филиал находится в плачевном состоянии и давно требуется косметический ремонт - это подождет.
Хочу кондиционер - пожалуйста! Сняли в кабинете у других сотрудников и установили ей.
Хочу новую служебную машину! Вопрос тоже решается. В филиале один водитель и его должность водитель-экспедитор, но об этом все забыли. Он превратился в личного водителя управляющего.
Хочу переехать в новый офис, в этом аура какая-то не такая и вид из окон плохой!
Без вопросов, решим! И так каждый день… хочу! хочу! хочу!
А то, что банковские деньги тратятся на личные расходы - еще одна отдельная история!
Не видом из окна нужно любоваться, а работать!
Всегда казалось, что сначала нужно показать результат своей работы, а потом уже просить!
Уважаемая Головная организация! Каких результатов вы ждете от филиала с таким управляющим?! Возможно также предоставить обратную связь, а она только негативная, от руководителей крупных организаций, которые отказываются сотрудничать только по одной причине – управляющая.
Делайте выводы, какие у вас управленцы!
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6
свз • бывший сотрудник
04.11.2016 10:17
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Ответ банка:
Уважаемый свз!
Меня зовут Константин Карпов, я — директор Департамента сети. С большим вниманием ознакомился с Вашим отзывом и заинтересован лично разобраться в ситуации. Прошу Вас направить мне Ваши полные контактные данные и подробную информацию с указанием конкретных фактов на адрес: Karpov-KV@sviaz-bank.ru, и тогда я смогу провести проверку. Связь-Банк на постоянной основе ведет мониторинг качества работы сотрудников, и мы всегда открыты для обратной связи.
С уважением,
Директор Департамента сети Константин Карпов
|Друг в беде не бросит ... (с)
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В преддверии новогодних праздников хочется верить в чудо и делать добрые дела. Вот и пишу положительный отзыв о своём работодателе. Он не из разряда «как всё супер, ставлю 5», он по факту, потому несколько сухой и лаконичный. Конечно, не всё так гладко в рабочей жизни, есть и огорчения (особенно одно длинное и волосатое), но в целом спокойно. А теперь по порядку.
В декабре 2014г я взяла больничный на несколько дней для прохождения врачей, т.к. состояние моего здоровья вызывало у них опасения. Опасения подтвердились, и в феврале 2015г мне был поставлен страшный онкологический диагноз. Узнав о диагнозе, я позвонила нашему безопаснику с просьбой рассказать на работе о моей проблеме деликатно. В ответ он предложил помочь оформить материальную помощь, а коллеги собрали для меня деньги в конвертик и передали их моей маме.
Лечение проходило долго и трудно, в результате в мае 2015г я получила группу инвалидности, о чём уведомила на работе. По закону, мне должны оплачивать больничный в течение года до получения группы и 120 дней после. В Калужском ФСС читают этот закон иначе и оплачивают больничный в течение 120 дней до и после получения инвалидности. У меня же срок со дня открытия больничного до получения инвалидности насчитывал 175 дней, как понимаете, возникли проблемы. Но коллеги из бухгалтерии постарались решить и этот вопрос, вступив в переписку с ФСС. В итоге, больничные выплаты в полном объёме были произведены.
В противовес могу привести пример знакомой, работавшей в Пенсионном фонде и оказавшейся в аналогичной ситуации: она до получения группы была на больничном около 160 дней, и ей оплатили только первые 120 дней, а за оставшийся месяц она не получила ни копейки. Ведь ПФР с ФСС спорить не будет.
Во время болезни коллеги интересовались состоянием моего здоровья, писали мне в соцсетях, т.к. лечение я проходила в другом городе. В итоге, на работу я вышла в середине сентября 2015г. Ко мне отнеслись с пониманием и предоставили полагающиеся льготы, одной из которых является 35-часовая рабочая неделя. Во время моего отсутствия на работе мне не предлагали уволиться и не говорили, что «инвалиды нам не нужны», что происходило, например, с моими девочками-сопалатницами. В день выхода с больничного начальник отдела подарила букет и шарики, было очень приятно, все поздравляли с преодолением трудностей.
Этим отзывом я хочу выразить благодарность ПАО АКБ «Связь-Банк» и конкретно оперофису «Калужскому» (а в то время Калужскому филиалу) за проявленное терпение и понимание. Девчонки из ОПЕРО, спасибо, что все эти долгие 9 с лишним месяцев работали в сокращённом режиме без меня и пережили все тяготы увеличенной нагрузки и реорганизации.
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3
RinO2609 • сотрудник
28.12.2015 21:03
|Самоистязание или как качественно навредить самому себе
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день,
Частенько читаю отзывы, и последнее время все как на подбор, всё что можно вынести это:
1. Руководство в банках в большинстве своём совершенно неграмотные, орущие, рвущие на себе волосы, бесчеловечные и бессердечные люди.
2. Автор самый ценный сотрудник отдавший банку больше лет чем школе и институту вместе взятым.
3. У Альфа-банка просто беда какая-то со справками.
4. Хочешь работать в банке делай запасы успокоительных и снотворного.
5. Не умеешь трудиться или не хочешь по 14 часов в день, иди разгружай вагоны, в банке тебе будет тяжело.
6. Хочешь утроиться в конкретный банк, прочитай про него отзывы выучи по именам всех страшных начальников и не сталкивайся с ними.
7. Зарплата мизерная и зависит от планов, которые есть только в голове у твоего начальника.
Собственно плюсов нет, кроме того, что можно понтануться перед друзьями, которые впахивают на заводе, сказав « А я в банке работаю ».
Тогда возникает вопрос, зачем всё это?
Ответы можно кинуть в комментарий.
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5
xperl • бывший сотрудник
03.08.2015 11:13
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Администратор:
Без оценки.
|О моем несостоявшемся романе с Почтобанком
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Дело было 3 года назад, так что многие из высокопоставленных начальников ГО банка уволились, кто был участником этой истории, и теперь можно вполне рассказать, не боясь, что кто-то из оставшихся работать в банке коллег пострадает...
Должен отметить, что общий комфорт лично для меня действительно был выше среднего, так как приходя после двух лет "рядовой работы" в банке меня сразу после испытательного срока взяли на начальника розницы регионального филиала... на испытательном сроке дали полноценное тестовое задание и я два месяца занимался по расстановкой запылившихся на складе банкоматов... Собственно на этом приятное и закончилось, о чем ниже, но сам факт, что мне дали возможность получить штампик "с руководящим опытом", не дает поставить плохую оценку в целом...
Доходы в банке достойные, но как обычно бывает в филиалах, больше достается тем, кто приносит больше прибыли, а это, как повелось - корпоративный бизнес... Так что те ошметки от общих бонусов, которые иногда перепадали, я за деньги не считаю, а зп за 3 года так и не дотянулась до средней по данной должности в регионе... ну и ладно, сидел копил стаж - на том спасибо...
Соц.пакет не заметил. Но так как зп белая, кредиты для сотрудников были, больничные оплачивались, а при увольнении даже дали компенсацию - единичку вроде как не честно ставить...
Коллектив отличный... Та его часть, которая не имеет привилегий по праву симпатий руководства. Про одного "такого" история отдельная: работал у нас в филиале молодой человек, которому не посчастливилось быть двоюродным родственником кого-то из зам. предов банка. Сотрудник не то что бесполезный, но еще и мешающий. После обеда возвращался редко, а если и возвращался, то быстренько выпроваживался домой. Также терял документы из рег. палаты. Уволить его никак было нельзя, хотя собрано уже было десяток объяснительных, но руководитель филиала все стеснялся пустить их в ход, и понять его можно... Нельзя было только понять, с какой стати из-за этого "товарища" планы отдела увеличивались пропорционально, а за невыполнение все также пропорционально лишались премии все сотрудники розницы...
А вот с руководством у нас вышли разногласия, и не столько в человеческом, сколько в профессиональном плане. Амбициозному молодому начальнику очень хотелось не только себя показать, но и как это бывает на заре юношеских мечтаний, сделать мир лучше. За время работы было исписано куча презентаций в павер-поинте, еще больше составлено писем с мольбами принять все это в работу. Ответ один - выполняйте план, а остальное не ваше дело... идейных у нас тут в ГО и без вас хватает...
Но как указано в теме отзыва, интересен мне банк был в первую очередь за то, что маячил на горизонте мега проект по созданию Почтового банка. Внимательно следя за новостями, копил я материал, рождал собственные идеи, и воплотил их в последствии в очередную презентацию. Но так как проектом занимался главный акционер - Внешэкономбанк, казалось мне, что имел я полные основания письмо прямо туда и отправить, минуя ГО Связь-Банка. Тем более ВЭБ - контора государственная, и то что налогоплательщик страны пишет в эту контору, пытаясь оказать содействие в развитии ее проектов. Ну я и написал... напрямую Д.В.А. заказным письмом...
Чтобы было понимание, ничего криминального там не было в этом письме и этой презентации (оригинал лежит у меня в блоге. Каждый может посмотреть и понять, что обижаться на меня, ни руководству филиала, ни руководства ГО не на что - собственно так я и написал в своей объяснительной по факту произошедшего на имя руководителя своего филиала. Таки да - меня заставили писать объяснительную, меня тут же попросили с должности, премий и так не видел месяцами - так что не жалко...
Собственно вот она цена инициативы - увольнение. Пусть и с отступными, но только потому что я читал пару раз трудовое законодательство РФ, но сам факт удручает - идейный, по крайней мере в Связь-Банке, были не нужны.
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1
VanesStalkers • бывший сотрудник
12.12.2013 11:43
|"Газпром" и "КГБ" отдыхает...
|не голосовал
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В обозначенное время я приехал в Офис Связь-Банка, расположенный в г.Москве. Меня встретил дружелюбный молодой человек, который и проводил меня на собеседование. Общение происходило с замом главного боса подразделения, в которое я планировал устроиться. Сразу скажу, что как в предыдущих отзывах «красных платьев» и пренебрежительного общения не было. Пообщались по функционалу должности, на которую я претендую, об оплате труда, о графике работы, почему ухожу, почему решил именно к ним. После проведенного собеседования мне было сообщено, что по результату подхожу/не подхожу мне позвонят и сообщат в течение 3-4 дней, и если я подхожу, тогда мне надо будет еще раз подъехать уже на собеседование с директором подразделения. На том попрощались и расстались. Конечно, немного удивило, что человеку необходима почти неделя, что бы определиться. Видимо, рассматривали еще кандидатов, ну да ладно.
Далее, в последующие дни я внимательно всматривался в номера, которые определялись на дисплее мобильного телефона. По прошествии 4-х дней последовал звонок из Связь-Банка, в котором мне сообщили об успешном прохождении первого этапа собеседования и теперь меня ждет для общения вышеупомянутый директор. Одев самую красивую рубашку, галстук и брюки, помчался опять в офис, в назначенное время меня встретил уже зам. Директора, с которым мы общались в прошлый раз и проводили в кабинет, в котором располагался главный человек в подразделении. Зайдя в кабинет, я увидел мужчину средних лет и сразу появилось чувство, что общение не будет проходить как стресс интервью, о котором тут писали в отзывах. Присев на кресло перед его рабочим столом, зам расположился так же рядом, мы начали второй этап собеседования. Сначала я рассказал почему ищу место работы, какие должности занимал, в каких банках работал, почему уходил, честно, было очень приятно общаться с данным руководителем, т.к. наездов и выставления себя «королем» не было, видно, что человек был в теме и задавал вопросы по существу. Его же зам только сидел и слушал. В конце общения, так не напряженно оно протекало, даже затронули тему детей, как быстро они растут и какие они в детстве шкодники. Далее мне было сообщено, что ему потребуется также 3-4 дня для принятия решения подхожу/не подхожу. На срок в 3-4 дня я уже не обратил внимания, т.к., полагаю, это у них корпоративная традиция. Но раз человека ищут на должность, значит в первую очередь это надо банку, чего тогда тянуть и растягивать сроки почти в неделю - не понятно. Попрощавшись, с хорошим настроением от приятного собеседования я уехал.
По пришествию 4-го дня мне опять позвонили и сказали, что Биг Босс одобрил мою позицию в данном банке, попросту я подхожу, и что теперь мне необходимо заполнить анкету для проверки в СБ. Конечно, в чем вопрос, заполнил, ответил на все вопросы, которые располагались на 7 страницах данной анкеты, вот тут и началось все интересное. Заполнив и отправив в отдел кадров, я стал опять ждать звонка по результатам проверки. Замечу, что анкета составлена таким образом, паспорт сразу необходимо указать на нескольких страницах. Причину ухода с текущего места, на нескольких страницах, кому они могут позвонить по поводу тебя, для рекомендации в текущее место работ и опять же в Связь-Банк на нескольких страницах. Ну да ладно, мне позиционировали на собеседованиях банк как государственный, у которого в перспективе обогнать ВТБ 24 и догнать Сбер, вот, думаю, поэтому и надо заполнять кучу анкет.
Спустя опять 4 дня мне позвонили с отдела кадров и сообщили, что моя анкета проверенна и теперь предстоит встреча с сотрудниками СБ, думаю, ну что еще, все мои данные указаны, проверяй не хочу, может, хотят посмотреть не оборванец ли я, адекватный вообще, или какого цвета у меня глаза? Ну вызвали, значит надо ехать. В обозначенное время я приехал в офис, дорога уже знакомая Присев на проходной, я стал ожидать сотрудника СБ, который должен за мной спуститься, при этом наблюдая довольно забавную картину: приехавший курьер с документацией сдавал ее сотруднице банка со словами «сколько вас ждать можно?!?! А?!», «где вас носит, я тут стою уже 5 минут?!», «примите, распишитесь и я ухожу, а тот тут с вами скучно!», «вопросы!! Милая, это не ко мне, я ничего не знаю!», думаю вот какое «замечательное» общение у курьеров с сотрудниками банка. Меня окликнул мужчина в черном костюме, который при этом общаясь, видимо, со своим другом, который сидел за монитором видеонаблюдения, сказал мне пройдемте. Где "здравствуйте"? "Вы кто?" Ну, думаю, это же СБ. В принципе, в любом банке они считают себя именно теми королями, которого не включил главный руководитель подразделения. Поднявшись на этаж, меня завели в переговорную. Присев, сотрудник СБ, не поднимая глаз - "Документы давай"!!! Ммм..., думаю, какой ты суровый, «злой полицейский». Простите, паспорт!??? Я ему отвечаю. "Давай все, что привез". Ну, думаю, не вопрос, протягиваю паспорт, два диплома, военный билет, страховое свидетельство. Тут начинается настоящий цирк, или игра в шпионов, сотрудник СБ открыв мой паспорт, перевел взгляд на меня и начал щупать паспорт (знаете как слепые читают книги) вот именно также. Что он хотел нащупать?, выявить, что я приехал проходить СБ с поддельным паспортом? Или что у меня начнется истерика и от такого давления? На самом же деле все клетки внутри меня рвались наружу от смеха, дикого ржача, но я упорно сдерживал их. Далее, отложив паспорт, он взялся рассматривать военный билет, тут последовал только два вопроса: в каком году получил? – в 18 лет, говорю. Второй вопрос - по какой причине? - состояние здоровья. Спустя N количество секунд было озвучено его умозаключение – значит купил!!! Тут я вспомнил про стресс интервью, которое проходило большее количество соискателей до меня и еще раз моя душа улыбнулась, вот оно! Ну, конечно! Как же без меня начнут данное цирковое шоу, как же я мог оказаться тем избранным, которого это не коснется!!
По поводу военника, скажу сразу, получен он у меня официально, предъявлял его и при получении прав и трудоустройстве, ну и везде, где требовался «полный пакет документов». 100% его проверяли до вас, уважаемый СБшник, уже не один раз. Даже если это так и он купленный, вы, СБ Банка, и должны это проверить!
Так и не дождавшись от меня согласия, что он купленный, сотрудник СБ перешел к моим дипломам и, просмотрев их, задал вопрос – тоже купил!? Ну, думаю, красота, с поддельным паспортом, купленным военником и поддельными дипломами я к вам приехал; думаю, да, а печь с трубой, которая меня сюда довезла, за углом припаркована. Далее, наверное, поняв, что на его провокацию я не поддаюсь, поспешил перейти к следующему этапу, а именно решил блеснуть знанием всех руководителей в банках Москвы. "Значит, ты, говоришь, что с такой-то работал?" - назвав при этом мне абсолютно незнакомую фамилию. На что я ответил, нет, с такой не работал, и данное ФИО мне не знакомо (может, он меня перепутал с кем и на самом деле ждали другого претендента, так сказать – Ты от него?.. м.м..м…- ДА! Ну что же раньше не сказал, все, прошел СБ). Дальше еще уточнил у меня, были ли проблемы с «ментами», на что получил утвердительное – НЕТ. После чего сказал, что беседа закончена, и поспешил удалиться, нагнав его в коридоре, я уточнил, когда ждать ответа - "дня 2, максимум, тебе позвонят"!
Выйдя на улицу, я ощутил, как теплое солнце светит мне прямо в лицо и на сердце стало легко и приятно, что осталось только заключение СБ и я буду работать в таком престижном банке. По пути еще раз вспомнил «плохого полицейского», что вызвало только улыбку.
Дальше потянулись дни ожидания. Прошел день, второй, третий, четвертый - никто не звонит. Думаю, что такое, почему тянут, ведь все этапы пройдены и остается только написать заявление на прежнем месте работы и забрать трудовую. По прошествии 4-х дней я решил обратиться в наше СБ (дабы ребята нормальные работают, общаемся и по рабочим вопросам и так) не обращались ли по мне из других Банков. На что получаю ответ, да, только сегодня звонили и интересовались тобой как раз СБшники Связь-Банка. Так как наше СБ знало, что я решил сменить место работы, палки в колеса не вставляли, это 100%, сказали, что характеризуют меня хорошо, на ковер не вызывался, в нарушениях, прогулах не замечен, взысканиям не подвергался и т.д. Потянулись опять дни ожидания звонка. Параллельно решил посмотреть еще раз отзывы на Банках.ру, что пишут про этот Банк? Ну, собственно, все предположения оправдались, еще раз прочитал про пройденные стресс интервью, неуважение к соискателю и т.д. Также меня заинтересовал вопрос по поводу квартальной премии, которая была обещана мне на собеседовании. В результате общения с сотрудниками данного банка (а также бывшими сотрудниками) выяснилось следующее. Что если твое трудоустройство не попадает на начало квартала, как минимум на предыдущий день до его начала, то премию ты за последующие три месяца не получаешь. Если ты уходишь в отпуск, то премию ты не получаешь. А если ты, как «белый человек», захочешь уйти в отпуск два раза в год, мимо двух премий ты пролетаешь. Та же история распространяется и на больничный лист. Получается, что, если ты будешь работать по ТК, т.е. уходить в отпуск, ну или, не дай бог, болеть, то премии тебе не видать. Честно, меня эта информация насторожила, а также информация, что общение руководитель-подчиненный происходит только в виде «наездов».
Прошла неделя, звонка так и не последовало. Решил сам позвонить, дозвонился, задаю вопрос по решению СБ, а то я в подвешенном состоянии нахожусь - и тут непонятно, и вы пока проверяете неделю. Ответ был таков – ваша анкета в СБ, пока идет проверка, ожидайте звонка, свяжутся сегодня/завтра. Жду эти два дня, звонка не следует, перезваниваю сам, опять ответ - ждите, сегодня/завтра. Думаю, ну что там проверять-то, родителей, несчастный военник с дипломом? Работая в банке я через нехитрые программы, которые разрешены СБ, могу проверить человека и узнать есть негатив или нет в течение часа, а тут почти 2 недели СБ меня проверяет!!!
По окончанию второй недели, так и не дождавшись звонка, я опять позвонил в банк и получил ответ - Вам отказано СБ, конечно, причину они не объясняют. Попрощался и думаю, на основании чего могли отказать-то? В банковской сфере уже почти 8 лет, за это время сменил только одно место работы и то не по своему желанию, карьера в трудовой книжке всегда шла вверх, проблем с законом не было, свои кредитные обязательства исполняю в срок. Но для себя я понял, что, скорее всего, отказ был не по причини «нашелся негатив», который, как оказывается, просмотрело СБ банка, в котором я работаю, и СБ предыдущего Банка, а нашелся человек, которого «надо устроить» в данную организацию.
Оценку ставить не буду, так как по общению в этом банке есть люди, с которыми действительно было бы приятно работать, а есть контингент, который вызывает неприятные чувства. Вот такое трудоустройство.
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10
MEN_018 • несостоявшийся сотрудник
16.12.2011 14:44
|Странно, почему не засчитывают отрицательные отзывы?!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте! Столько интересного тут прочитал сегодня, что даже немного в шоке! Кому-то все нравится, кто-то очень не доволен работой! Проработал я в этом банке совсем не долго. Работал в мини-офисе, атмосфера, конечно, так себе, темновато, серовато. Коллектив был отличный, девчонки все хорошие, понимающие, всегда помогали во всем! Руководство сначала проявило себя с хорошей стороны, но потом началоооось ! Постоянные придирки по поводу выполнения плана, разнос листовой по организациям и непонятным жилым домам, девчонок было жалко, опасно так ходить, мало ли кто в подъезде попадется, маньяков всяких полно! Привлечение клиентов пытаются взвалить на мини-офисы, хотя для этого должны быть определенные опытные привлеченцы, которые на этом собаку съели! Все ходили, носили, звонили, а толку-то маловато! А все почему? Да потому, что совершенно отсутствует рекламная компания у данного банка! А ведь от рекламы многое в наше время зависит! За счет каких-то глупых бумажек и звонков далеко же не уедешь! Надо как-то совершенствоваться, ребята! А то ведь про банк-то мало кто и знает, к большому сожалению! В общем, пробыл я там недолго, так как развития никакого не наблюдается, топтаться на месте не хотелось, вот я и ушел... Впечатления остались не из приятных!
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0
London Doll • бывший сотрудник
28.09.2011 21:04
|Климат в коллективе!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Немного слов о климате в коллективе. Способ общения с подчиненными мягко сказано "наезд", это неуважение и презрительное отношение к сотрудникам, мини-офисам достается больше всех, мало того их после работы приглашают на аттестации, помимо этого каждую неделю собрания, как минимум до 8, на которых тебя унижают. Хотелось бы чтобы московское руководство разослало всем филиалам правила делового этикета с подчиненными. Постоянная текучка! Стоит задуматься, что проблема не в сотрудниках, все бегут с этого банка. Повышение сотрудников не практикуется. Надеюсь, что такой коллектив не во всех филиалах!
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London Doll • бывший сотрудник
20.09.2011 20:06
|Банк ниже среднего и остерегайтесь обмана с зарплатой!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
1. Зарплата. Хочу предостеречь тех, кто устраивается в Банк! Ситуация повторяется с периодичностью в квартал. Каждый раз от вновь принятых сотрудников недовольства и удивления по поводу несоответствия обещанного и полученного. Ситуация становится странной с самого начала: при оформлении, когда уже вроде бы все заранее обговорено, человек сорвался с места, его ждет сюрприз: оклад не такой, как его обговаривали на собеседовании. При мне была пара таких специалистов, которые возмущались, кричали, размахивали руками.
Затем может ждать сюрприз при получении ежемесячной премии, тоже пониже обещанного. НО самое интересное! Кварталка! Логика такая: вновь принятым и увольняющимся сотрудникам кварталка не выплачивается. Причина? Думаю, лень считать по фактически отработанному времени. Другого объяснения нет. Судите сами: если человек пришел 30 июня, то премию за 3 квартал он получит, а вот если 04 июля, то - не положено! Забавно, не правда ли! Приди ты чуть раньше начала квартала - ты сотрудник, а если квартал только начался - у тебя испытательный срок! Вообще, оплата в Связь-банк значительно ниже рыночной. Но и эти копейки обидно терять!
2. Соцпакет. Карта ДМС, которую обещают при устройстве на работу. По ней можно только получить сомнительную консультацию или услышать, что твой случай в страховой не входит.
3. Коллектив в порядке. М.б. потому, что сотрудники часто меняются, и не успевают перессориться
4. Руководство. Ну, вы сами все можете прочитать из предыдущих постов. Все то же самое. Добавлю только, что самый излюбленный способ общения с подчиненными - наезд (вместо того, чтобы решать внутренние банковские проблемы на своем уровне).
5. Общий комфорт. Нормально, если не считать допотопных способов работы, когда не довольны клиенты долгим ожиданием, и сотрудники измотаны, и руководство недовольно...
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Мышка Мишка • бывший сотрудник
10.09.2011 23:56
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Администратор:
В каком регионе, подразделении трудились? Могли бы подробнее описать личный негативный опыт?
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