Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Огненное предложение о работе
|
|
В декабре 2018 года ищу работу в Нижнем Новгороде.
Первым позвонил и пригласил банк Зенит на вакансию Ведущий клиентский менеджер отдела продаж МСБ. Руководитель по персоналу Ольга предметно пообщалась по телефону со мной, было видно, что прежде чем звонить, изучила мое резюме.
Собеседование с Ольгой и руководителем отдела продаж Максимом прошло непринужденно. Была небольшая ролевая игра. Для привлечения клиентов условия в банке достойные. И вменяемые планы продаж.
Оклад и бонусная часть выше ценовых предложений по рынку города.
Я загорелась предложением, ждала решения. Согласование анкеты заняло около недели. Ольга позвонила и пригласила на эту вакансию, я была очень рада, но уже рассматривала похожее предложение, ближе на 1,5 часа к дому территориально. С сожалением отказалась, на что услышала от Ольги теплые пожелания.
По первому впечатлению и команда и банк достойные. Удачи, Зенит! Пусть у всех все получится!
|
0
EkaterinaPanova • несостоявшийся сотрудник
24.12.2018 20:32
|
Ответ банка:
Уважаемая EkaterinaPanova!
Благодарим Вас за доброжелательный отзыв.
Ваши теплые слова в адрес коллег мы довели до руководителя данного филиала и направили в компетентное подразделение нашего Банка.
Надеемся, что в дальнейшем у нас появится возможность сотрудничать с Вами.
С Уважением и наилучшими пожеланиями,
Банк ЗЕНИТ
|«Честный банк», исполняющий свои обещания
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
В целом обычный банк, стандартный ненормированный рабочий день, безумное количество работы, жизнь в условиях многозадачности, но собственно в банковской сфере больше 8 лет и это в той или иной мере присутсвует в каждой финансовой организации. Причина, побудившая написать отзыв состоит в «честности» руководства данного банка. Когда на собеседовании проговаривается один уровень з/п с условием, что после прохождения испытательного срока, оклад увеличивается до первоначально обсуждаемого уровня. Данное условие даже направлялось письменно на электронную почту от потенциального руководителя, и сотрудник отдела кадров убеждала, что не в интересах банка обманывать в таких мелочах, и что можно быть уверенной в исполнении обещаний, т.к. они дорожат своей репутацией. Как оказалось позже, не совсем, по итогам испытательного срока предложили остаться работать с прежним окладом, т. к. до конца текущего года нет возможности его изменить, и вернуться к вопросу чуть позже, через 4-6 месяцев.
Жалею, что в момент поиска работы, остановила выбор на этом учреждении, при наличии других предложений, надеюсь, что мой отзыв сможет повлиять на чье-то решение при выборе места работы.
|
0
Арина163 • сотрудник
23.09.2018 17:04
|Ужас!
|не голосовал
|
Скажу честно ,это мой первый отзыв. Надеюсь больше поводов не предоставится. 29.08.2018 Меня пригласили на собеседование в Банк Зенит,на позицию "Клиентский менеджер МСБ РКО" (кредитование малого и среднего бизнеса). Условия достаточно интересные и конкурентные. Пригласила Менеджер по персоналу Дарья К.
30.08 в оговоренное время я приехал в офис находящийся в Москве, в районе метро Водный Стадион. Пропуска на меня не оказалось.. Всякое бывает. Уверен,что такое периодически случается в любой организации. Начал звонить по телефону указанному в приглашении на почте. Трубку никто не взял. Я звонил ещё и ещё (кроме добавочного номера Дарьи К. были указанны внутренние номера по которым можно позвонить только из внутреннего холла ,в случае если бы меня пропустили дальше). Позвонил даже на горячую линию ,попросил мне помочь ,но оператор лишь перевёл на такой же безответный телефон ,предположительно коллег Дарьи К.
Прошло полчаса ,я написал Дарье письмо и совершил порядка 15 звонков.. Повторюсь ,всякое бывает,да и полчаса не такой уж большой промежуток времени,как по мне. Всё таки,в конце концов, на том конце трубки я услышал голос Дарьи К. Этот эмоциональный момент я хорошо запомнил ,поэтому постарался пересказать слово в слово :
- Дарья ,здравствуйте! Приехал на собеседование,ресепшен утверждает,что пропуск на меня не заказан.
- Сейчас уточню ,сказала Дарья и повесила трубку.
Ну думаю "окей,подожду"
Минут через 10 ,подхожу к девушкам на ресепшене ,проверить ,не появился ли пропуск на моё имя. Девушка дала отрицательный ответ. Звоню Дарье К опять :
- Дарья,мне говорят ,что пропуск до сих пор не заказан.
- На вас заказано уже два пропуска! - Нервно ответила мне Дарья и бросила трубку..
Сразу же перезваниваю:
- Дарья ,только что обращался к девушкам ,пропуска,как мне сказали, на меня нет!
- Я сомневаюсь ,что с вами вообще проведут собеседование,прошло много времени... Дарья снова бросила трубку.
Перезваниваю
- Дарья ,скажите ,что мне делать ,я стою внизу ,меня не пускают ,время идёт. (я на данный момент работаю и возможности тратить много времени на собеседования у меня просто нет)
- Я не знаю ,что вам делать! Вновь бросание трубки.
Дальше смысла задерживаться я уже не видел. За свою жизнь я много посетил собеседований в совершенно разных организациях,но такое отношение встречаю впервые! Хочу сказать ,что считаю себя вполне лояльным человеком ,не привык жаловаться и стараюсь сглаживать углы,но эта ситуация меня просто возмутила! Вместо каких то самых дежурных извинений и попытки разобраться в ситуации, Дарья К бросала трубки,вела себя агрессивно и проявила откровенное безразличие к ситуации ,которую ,как я считаю,сама спровоцировала.
Дайте сотруднице отпуск ,что ли,она явно на взводе!
|
0
AlexMrchvsk • несостоявшийся сотрудник
30.08.2018 23:40
|
Администратор:
С учетом решения ситуации оценку снимаем.
|Вопрос
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Добрый день!
Сообщите, пожалуйста, к кому может обратиться действующий сотрудник, которого вытравляют с работы и вынуждают написать заявление "по собственному желанию"? Какие есть механизмы сохранить хорошую репутацию и не получить "выговор" и увольнение по статье на пустом месте?
|
0
Павел46 • сотрудник
25.06.2018 23:26
|Мнение о работе в банке
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Расскажу в целом о банке: есть банковская группа Зенит, туда входят несколько банков - основной Банк из них, глава так сказать - Банк Зенит. В целом банк работает и функционирует, основным его инвестором является татнефть. Работал я там оператором call-центра - принимал звонки и консультировал клиентов не только нашего банка, но и других из банковской группы, т.к. был в группе круглосуточной поддержки. Говоря о работе начну пожалуй с зп:
1. зарплата достаточно маленькая - 25.000 (на тот момент) и то приходило чуть меньше. Данная зп состояла из оклада + премии, то есть оклад был примерно 17.000, что я считаю сейчас крайне маленькой, но для начала карьеры мне хватало.
2. Повышение - повышения просто не дождешься, его там нет. Люди начинают работать в колл-центре и планируют дальше расти, им обещают золотые горы, но это не так. Я не так долго проработал там, но люди в моем отделе работали по 3-5 лет и не повышали. Повысилось всего 3 человека за 3 года из-за того, что были хорошие отношения, в основном всех берут со стороны.
3. Привилегии для сотрудников - отлично - давали кредиты под % ниже, ипотеки. Также при трудоустройстве карта статуса GOLD со всеми ее привилегиями и бесплатным годовым обслуживанием. Предоставляли партнеры банка скидки на квартиры, спортзалы и прочее, а также по скидке предлагали билеты на концерты.
4. Руководство - нормальное - вполне хорошие люди, не хамят, когда надо помогают, но общение ограничивается стенами банка.
5. Коллектив - хороший - праздновали дни рождения, праздники. Хорошая взаимосвязь между сотрудниками одного отдела, на этом и ограничивается с другого отдела к тебе уже относятся по другому
6. Документация - При увольнении, быстро и оперативно подготовили все документы которые запрашивал самостоятельно и выдали сразу, не надо было ждать и 100 раз ездить. Карту закрыли оперативно, заранее предупредили, что плата взиматься будет.
В целом банком доволен, кроме некоторых пунктов. Хороший банк для начала карьеры, но в последующем трудно сказать, может и повысили бы.
|
1
Константин.Gg • бывший сотрудник
05.02.2018 22:19
|В приципе неплохо, но могло быть и лучше)
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Уже как год не являюсь сотрудником этого банка (в СПБ), но впечатления оставил он мне хорошие) Уходить не хотелось, но поделать нечего, работаем то мы за деньги, а не за идею...
1) Собеседования проходили в несколько этапов, все на позитиве, опрос, распрос, проверка и т.д. Никакого негатива на собеседовании не было, хотя пугали, что Главный бухгалтер И.Н. очень строгая, и можно ее не пройти, на деле оказалась вполне нормальная женщина, лично я прошла) Только собеседование с ней пришлось ждать аж 2 недели, думала уже другую работу искать,но нашли время и пригласили) Кто искренне хочет, своего дожидается)
2) Коллектив оказался хорошим, с многими сотрудниками в последствии сдружились и прекрасно ладили, даже не хотелось уходить скорее из-за них, комфортно очень было в офисе. Начальство не пилило сильно, работаешь нормально, не косячишь, и к тебе не придираются
3) ЗАРПЛАТА.... оставляет желать лучшего((( Приходила на одну ставку, через три месяца (2014 год) было сокращение сотрудников и урезание зарплаты, я попала под урезание, и так немного было, а стало еще меньше((( Обещали потом вернуть, но в итоге прошло 1,5 года и ничего не вернулось, а цены то растут везде... Если честно, если бы не маленькая зарплата, не ушла бы оттуда, все нравилось, и коллектив, и руководство, и режим работы) Лично мое мнение, условия там хорошие).
13-я зарплата.... о ней много все слышали, но никогда не видели, но мне повезло, в то время как я работала, нам всем ее выплатили, причем это стало известно за один день до нового года, очень приятный сюрприз, никто не ожидал, расщедрился банк Зенит Но, как в хорошей сказке, было это один раз и по сообщениям бывших коллег, больше такого чуда не произошло, а зря, для сотрудников такая мотивация очень помогает...
4) ДМС бесплатный только после третьего года работы, а так плати, причем не копейки, а нормально так
5) Были конечно и минусы, но не такие уж критические: например кончилась туалетная бумага, очень удивительно конечно, что такое может быть в организации, тем более банковской, но что поделать, покупали сами. Экономия бумаги тоже была. В принципе все минусы для меня)
6) Условия труда приемлемые). Кухня просторная, холодильник, микроволновка - все есть) На обед давалось 45 минут, но мы конечно делали и внеплановые перерывы на кофепитие)))) Никто и слова не говорил из вышестоящего руководства. Некоторые борзели конечно, но такие товарищи надолго не задерживались в этом банке.
Отдельное спасибо хочу сказать Моей коллеге, которая научила меня многому - К. Екатерине. Также не пройду мимо Руководства, спасибо Вам Ирина Николаевна, Елена Ч., Игорь Иосифович! Девочки из других отделов, Дашуля, Ириша, Анна, Оля, надеюсь вы еще там, очень скучаю по Вам)) Если кого забыла упомянуть, без обид)
Проработала в общем в этом банке 2 года и не жалею ни секунды, видимо кому как повезет, если когда-нибудь все-таки повысят зарплаты и будет вакансия, то вернусь)
|
0
DKV0511 • бывший сотрудник
30.11.2017 16:33
|Обещали перезвонить, но так и не позвонили
|не голосовал
|Здравствуйте, была на собеседовании 2 недели назад, пообщались и с руководителем и менеджером по персоналу. Заполняла анкету, сказали ждать неделю, жду звонка нет, связалась, сказали ждать еще, прошла еще неделя ни ответа, ни привела. Не дозвонились до них. Хоть бы сообщили, что не подошла, если не подошла, а то вакансия обновляется. А тем, кто был на собеседование не сообщается решение. Тратишь только время на дорогу.
|
0
Westy546 • несостоявшийся сотрудник
18.04.2017 12:55
|Отвратительно
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
В банке Зенит очень любят изображать бурную деятельность, дабы отвлечь сотрудников от проблем.
То дресс-код по камерам проверять начнут и показательно штрафовать нарушителей, то нормативы какие новые придумает. Весело.
Зарплата низкая, бонусов никаких нет. Индексации тоже. Из-за этого отсутствует какая-либо мотивация. Хотя есть мифическая "13-я зарплата", которую при найме активно обещают на словах, а потом либо не дадут, либо "а у вас корпоратив вместо нее был".
Отдельное огромное "спасибо" хочу выразить за подключение технического овердрафта, без каких-либо объяснений. Я, конечно, сам дурак - не внимательно прочел договор и положился на честность банка. Просил овердрафт - получил овердрафт, но технический и никто даже слова не сказал об этом. Думал что работаю в серьезном банке, видимо ошибался.
Единственный плюс это хороший коллектив. Конкретно в моем кабинете, про другие судить не могу.
Очень не рекомендую данный банк для работы. При найме позиционируется как "Старый и надежный банк", а на деле оказывается унылой конторой из конца прошлого тысячелетия.
Плюс банк явно не прочь на сотрудниках нажиться.
|
2
TeoR • бывший сотрудник
30.07.2016 15:20
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Склероз классический, не лечится :D
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Дело было в далеком 2010 году, работала я тогда в ОТП Банке в колл центре, и вызвало нас руководство и сообщило, что его переводят то ли в Воронеж, то ли еще куда-то, не суть. А мне был нужен график работы 5/2 и 40 часовая рабочая неделя, т.к. их можно было совмещать с учебой в ВУЗе. И вот занесло меня лихим ветром на собеседование в Зенит, тоже колл-центр, только "продажный". Обо всем договорились по телефону со специалистом HR. Прошла собеседования, аж 3 штуки. Магическое число, так как после 2х успешных к третьему я расслабилась и решила уточнить только конкретные вопросы по профобязанностям, наивно полагая, что вопросы с графиком работы обговариваются на этапе отдела кадров.
Все прошло прекрасно, здание на Павелецкой, не очень далеко от метро, кабинет мансардный, коллектив прекрасный. Начали обучение, н-ин Андрей - очень внимательный, грамотный специалист. Идет вторая неделя моей там работы, и решила я подойти к руководителю, которая до этого мне казалась вменяемой и адекватной, и спросить, может быть я могу выходить с 8 до 17 пару раз в неделю. Смотрю, а выражение лица начальника меняется и выясняется, что вакансию, на которую я устраивалась они закрыли своим сотрудником, а меня взяли на СМЕННЫЙ ГРАФИК. Я в шоке, она тоже, смотрим друг на друга круглыми глазами и о..., извините, и не понимаем, кто тут дурак, или таки лыжи не едут. Ок. Кое-как продышавшись, договорились, что подойдет ее зам и мы поговорим втроем. К слову, говорили в кабинете, а не в переговорке, так штришок. Приходит зам и начинается прессинг с двух сторон, из разряда, что я их подвела, что так не делают и т.д. и т.п. Отыграв партию "плохого копа" включаем "хорошего" и выдаем, что так уж и быть, 2 дня когда мне надо в институт они мне сделают выходными. Аттракцион невиданной щедрости. В общем выходных не предвидится, работа по 12 часов и может быть, когда-нибудь, что-то изменится. Ну, ок. Звоню в персонал, так мол и так, почему не предупредили, почему форма трудогово договора не соответствует действительности, и что они собираются с этим делать? Так мне нужен график именно 5/2.
В ответ примерно тоже самое, вакансию закрыли, есть только сменный график, и надо подождать. На мой вопрос, сколько ждать, месяц, два, год, в ответ несется тоже самое. В общем, принесла им на следующий день заявление, написанное под диктовку юриста с просьбой расторгнуть договор в связи с неисполнением работодателем условий договора. Все сразу забегали,за беспокоились.
В общем как таковых претензий к Банку у меня нет, да и быть не может спустя 6 лет, но если Вы решите идти туда работать, мой Вам совет: до момента подписания договора еще раз уточнять все ключевые моменты по вакансии.
P.S. Андрей, если ты это прочитаешь, хочу еще раз сказать огромное спасибо за все! Знания way4 пригодились на следующем месте работы. Всем бобра!
|
0
MeyerMaria • бывший сотрудник
01.07.2016 18:30
|Надежды скрылись в "Зените"
|не голосовал
|
Ноябрь 2015, чувствую себя хорошо, мои близкие в порядке, есть любимая работа, да, да - это не опечатка, именно любимая. На тот момент был я в замечательной команде профессионалов одного из столичных Банков, которому посвятил свои крайние 4 года жизни. Но судьба злодейка вытащила запасной козырь из рукава- Приказ ЦБ об отзыве лицензии (непонятно, чего тянули с апреля 2014 до ноября 2015). Всё, сушите весла господа и дамы. Приплыли.
Декабрь 2015, чувствую себя не в своей тарелке, участился пульс по ночам, нас отправили в простой. Нахожусь в активном поиске нового пристанища. Посещаю будущих работодателей. Без толку.
Январь 2016, всех с Новым Годом друзья, начинают мучить ночные кошмары, просыпаюсь вместо положенных 10:00 МСК, почти с первыми петухами. Где я, что со мной?
Февраль 2016, получил новые впечатления, всю нашу "Банду" (по мнению нашего чудесного регулятора) празднично сокращают, на руки выдали трудовые книжки и инструкцию как правильно "пользоваться" биржей труда (у нас всё-таки правовое государство, которое заботится о таких слоях населения как безработные).
И вот настает Март 2016, этот долгожданный и загадочный Март, как много надежд и улыбок ты мне подарил. Приходит на мою электронную почту письмо, читаю тему письма "Уважаемый товарищ, Банк Зенит сейчас ищет кандидата...", дрожащими руками, почти роняя телефон, нажимаю "прочитать сообщение" - "... кандидата на вакансию такую-то. Ваше резюме показалось нам интересным и мы хотели бы пригласить Вас на встречу. Позвоните нам в удобное для Вас время и мы обсудим детали..." Ну вот оно думаю, поймал кота за ... хвост. Ещё более дрожащими руками набираю номер телефона... гудки... гудки... "Алло, Банк Зенит, слушаю Вас." и после этой фразы начались эти "вкусные" встречи, эти ночные заполнения анкет и прочие няшки. Конец Марта 2016, первая встреча прошла хорошо, моя профпригодность им показалась достаточной для уровня вакансии (для справки стаж в банк. сфере 15 лет, из них 5 на руководящих постах).
Начало Апреля 2016, ощущения заново родившегося ребенка, всё вокруг приносит радость и хочется танцевать. Жду результатов СБ. Звонок из Банка "Добрый день, у меня для Вас очень хорошая новость. Вы успешно прошли проверку СБ и мы готовы пригласить Вас дальше в "путешествие по нашему руководству" - Бинго, Джек Пот, я попрыгал на месте и пошел гладить рубашку, готовиться к встрече с биг боссами.
Наступил день встречи. 55 минут - первый биг босс побежден (прямо как в детстве на Dandy), но я рано радовался, как это обычно бывает, за одним биг боссом может появится второй, и что же ... А вот и он, целый начальник Департамента, ухуууу... ну думаю ничего, у меня ещё осталось секретное оружие. Проходит ещё 15 минут и .... ПОБЕДА !!! Уходя из переговорной комнаты, на моё "До свидания" он отпустил в мою сторону короткое и такое "тёплое" - "Ещё увидимся...". Моё сердце забилось с такой скоростью, что я начал ерзать на стуле... Вы понимаете что это значило ?! Да, да, да .... FLAWLESS VICTORY. После этого идет ожидание обратной связи от HR, и вот он долгожданный звонок. "Наш Банк был бы рад видеть Вас в рядах своих сотрудников, когда вы готовы приступить к своим обязанностям?" Договариваемся о дате выхода, ждем дату. И вот тут-то и начинаются наши с Вами любимые "качели"... Звонок из Банка "Добрый день, у меня к Вам просьба, руководство просило перенести вперед дату Вашего выхода. Вот такая дата Вам была бы удобна?" , можно подумать у меня есть выбор, смешные сил нет... "Конечно, говорю удобно....". Договариваемся о дате выхода, ждем дату... ждем... ждем... да так и не дождались. За день до выхода получаю на электронную почту письмо "так мол и так, вы конечно классный парень, но руководство (это те два биг босса, которых я победил ранее )) приняло решение сократить данную вакансию. Помочь ничем не могу. Извиняйте." ЗАНАВЕС!
А теперь после всего этого красноречия несколько сухих фактов, без примеси:
1. Длительность действия более месяца.
2. Заполнена и отсканирована фигова куча макулатуры.
3. Сумасшедшие по накалу периоды ожидания обратной связи.
4. Тазик валерьянки и бессонные ночи.
5. Потраченные впустую денежные средства на проезд.
6. И невосстанавливаемые нервные клетки.
з.ы. Я человек семейные, у нас с супругой замечательные дети, если бы вы знали как они со мной переживали и "болели" за меня, отправляя каждый раз в Банк на встречи - как за линию фронта. Этот выход был для меня большой надеждой. В настоящий момент я нахожусь в поиске работы уже более 6 месяцев. Есть определенные денежные обязательства, которые нужно исполнять. И как я был рад, что Банк Зенит хочет меня взять к себе на работу, даже несмотря на то, что я был согласен на зарплату в 2.5 раза меньше, чем была до этого, даже несмотря на то, что я был согласен на понижение в должности и т.д. Конечно, кроме Зенита были и другие Банки, в которые я параллельно ездил на встречи, но ЗЕНИТ ... как жаль....
Обращение к Банку - зря Вы так ребята. Надо уметь ценить людей и их потраченное время. Работа HR без всяких нареканий, они люди подневольные. Здесь я больше обращаюсь к биг боссам (которых я кстати победил )) - принимайте плиз свои решения хотя бы чуть-чуть быстрее и тогда нам, соискателям будет немного легче ожидать Ваших томных согласий...
Оценку не ставлю, пусть это будет на Вашей совести.
|
6
KDA • несостоявшийся сотрудник
28.04.2016 15:40
|
Ответ банка:
Уважаемый KDA!
1. Первоначальная плановая дата Вашего выхода на работу в Банк ЗЕНИТ была установлена на третью декаду апреля с учетом Ваших пожеланий, обусловленных необходимостью решения вопросов на предыдущем месте работы.
2. После проведения успешных собеседований и до планируемой даты Вашего выхода на работу, были скорректированы приоритеты развития подразделения. Так как прежде всего бизнес и экономика диктуют условия найма сотрудников. К сожалению, в рамках новых приоритетов вакансия утратила актуальность.
3. Принимая во внимание Ваш опыт и профессиональные знания, Ваша кандидатура внесена в кадровый резерв. При появлении новых вакансий, которые потребуют применения Ваших компетенций, Ваша кандидатура будет рассматриваться как приоритетная.
С наилучшими пожеланиями,
Бане ЗЕНИТ
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.