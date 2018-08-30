Отзыв месяца:

апрель 2016 года Добрый денёк, всем читателям и читательницам сего творчества. Заранее благодарен "Всем сюда входящим и читающим". Небольшая поправочка по названию отзыва, чтобы понимать суть, в данном контексте "Зенит" имеет под собой понятие наивысшей воображаемой точки небесной сферы, находящейся над головой наблюдателя. Вернемся с небес на землю.



Ноябрь 2015, чувствую себя хорошо, мои близкие в порядке, есть любимая работа, да, да - это не опечатка, именно любимая. На тот момент был я в замечательной команде профессионалов одного из столичных Банков, которому посвятил свои крайние 4 года жизни. Но судьба злодейка вытащила запасной козырь из рукава- Приказ ЦБ об отзыве лицензии (непонятно, чего тянули с апреля 2014 до ноября 2015). Всё, сушите весла господа и дамы. Приплыли.



Декабрь 2015, чувствую себя не в своей тарелке, участился пульс по ночам, нас отправили в простой. Нахожусь в активном поиске нового пристанища. Посещаю будущих работодателей. Без толку.



Январь 2016, всех с Новым Годом друзья, начинают мучить ночные кошмары, просыпаюсь вместо положенных 10:00 МСК, почти с первыми петухами. Где я, что со мной?



Февраль 2016, получил новые впечатления, всю нашу "Банду" (по мнению нашего чудесного регулятора) празднично сокращают, на руки выдали трудовые книжки и инструкцию как правильно "пользоваться" биржей труда (у нас всё-таки правовое государство, которое заботится о таких слоях населения как безработные).



И вот настает Март 2016, этот долгожданный и загадочный Март, как много надежд и улыбок ты мне подарил. Приходит на мою электронную почту письмо, читаю тему письма "Уважаемый товарищ, Банк Зенит сейчас ищет кандидата...", дрожащими руками, почти роняя телефон, нажимаю "прочитать сообщение" - "... кандидата на вакансию такую-то. Ваше резюме показалось нам интересным и мы хотели бы пригласить Вас на встречу. Позвоните нам в удобное для Вас время и мы обсудим детали..." Ну вот оно думаю, поймал кота за ... хвост. Ещё более дрожащими руками набираю номер телефона... гудки... гудки... "Алло, Банк Зенит, слушаю Вас." и после этой фразы начались эти "вкусные" встречи, эти ночные заполнения анкет и прочие няшки. Конец Марта 2016, первая встреча прошла хорошо, моя профпригодность им показалась достаточной для уровня вакансии (для справки стаж в банк. сфере 15 лет, из них 5 на руководящих постах).



Начало Апреля 2016, ощущения заново родившегося ребенка, всё вокруг приносит радость и хочется танцевать. Жду результатов СБ. Звонок из Банка "Добрый день, у меня для Вас очень хорошая новость. Вы успешно прошли проверку СБ и мы готовы пригласить Вас дальше в "путешествие по нашему руководству" - Бинго, Джек Пот, я попрыгал на месте и пошел гладить рубашку, готовиться к встрече с биг боссами.



Наступил день встречи. 55 минут - первый биг босс побежден (прямо как в детстве на Dandy), но я рано радовался, как это обычно бывает, за одним биг боссом может появится второй, и что же ... А вот и он, целый начальник Департамента, ухуууу... ну думаю ничего, у меня ещё осталось секретное оружие. Проходит ещё 15 минут и .... ПОБЕДА !!! Уходя из переговорной комнаты, на моё "До свидания" он отпустил в мою сторону короткое и такое "тёплое" - "Ещё увидимся...". Моё сердце забилось с такой скоростью, что я начал ерзать на стуле... Вы понимаете что это значило ?! Да, да, да .... FLAWLESS VICTORY. После этого идет ожидание обратной связи от HR, и вот он долгожданный звонок. "Наш Банк был бы рад видеть Вас в рядах своих сотрудников, когда вы готовы приступить к своим обязанностям?" Договариваемся о дате выхода, ждем дату. И вот тут-то и начинаются наши с Вами любимые "качели"... Звонок из Банка "Добрый день, у меня к Вам просьба, руководство просило перенести вперед дату Вашего выхода. Вот такая дата Вам была бы удобна?" , можно подумать у меня есть выбор, смешные сил нет... "Конечно, говорю удобно....". Договариваемся о дате выхода, ждем дату... ждем... ждем... да так и не дождались. За день до выхода получаю на электронную почту письмо "так мол и так, вы конечно классный парень, но руководство (это те два биг босса, которых я победил ранее )) приняло решение сократить данную вакансию. Помочь ничем не могу. Извиняйте." ЗАНАВЕС!



А теперь после всего этого красноречия несколько сухих фактов, без примеси:

1. Длительность действия более месяца.

2. Заполнена и отсканирована фигова куча макулатуры.

3. Сумасшедшие по накалу периоды ожидания обратной связи.

4. Тазик валерьянки и бессонные ночи.

5. Потраченные впустую денежные средства на проезд.

6. И невосстанавливаемые нервные клетки.



з.ы. Я человек семейные, у нас с супругой замечательные дети, если бы вы знали как они со мной переживали и "болели" за меня, отправляя каждый раз в Банк на встречи - как за линию фронта. Этот выход был для меня большой надеждой. В настоящий момент я нахожусь в поиске работы уже более 6 месяцев. Есть определенные денежные обязательства, которые нужно исполнять. И как я был рад, что Банк Зенит хочет меня взять к себе на работу, даже несмотря на то, что я был согласен на зарплату в 2.5 раза меньше, чем была до этого, даже несмотря на то, что я был согласен на понижение в должности и т.д. Конечно, кроме Зенита были и другие Банки, в которые я параллельно ездил на встречи, но ЗЕНИТ ... как жаль....



Обращение к Банку - зря Вы так ребята. Надо уметь ценить людей и их потраченное время. Работа HR без всяких нареканий, они люди подневольные. Здесь я больше обращаюсь к биг боссам (которых я кстати победил )) - принимайте плиз свои решения хотя бы чуть-чуть быстрее и тогда нам, соискателям будет немного легче ожидать Ваших томных согласий...



Оценку не ставлю, пусть это будет на Вашей совести.