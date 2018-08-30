А теперь начнём. При смене председателя правления был выслан всем опорос. Вопрос? зачем и для чего, если ничего не меняется. Что косаемо карьерного росто то его нет! Вы теряете ценных специалистов! Текучка огромная. Это не люди слабые а банк не ценит сотрудников. Да! соглашусь часть сотрудников нужно уволить в нежелании делать планы и работать, кого-то это устраивает сидеть и получать оклад.... мое мнение, что все кто сейчас работают в московском рф повязаны друг с другом! Повышают свои!!! кто кому лучше улыбнётся! А на показатели по барабану! Жаль данные пожелания недоходят до заместителей председателей банка! Я считаю что нужно сменить отдел кадров в МРФ!! В первую очередь начальницу! Засиделась женщина!!! Вы отслеживаете комментарии ??? Вам не кажется пора уволить начальницу кадров??? Очень жаль... А также взять под контроль сотрудников которые не только выполняют планы, но показывают желание и стремление развиваться. Огромный минус - карьерного роста нет. Все готовы распрощаться с операционистами, или держут их до тех пор, пока ненайдут нового человека. Что косаемо документации - нет слов! Упростите документы по клиентам! Банк не только сможет обслужить за 5 минут но и поможет сотрудникам не заниматься тоннами досье по клиентам. Мои пожелания провести чистку в офисах и в мрф. Ценить сотрудников и давать им карьерного роста! Ещё хочу что бы у Рсхб больше тренингов и обучений! Не от куратор которые тупят а от интересных людей не заинтересованных в показателях! Например пригласить для ценных сотрудников отличного топ менеджера для развития продаж! К сожалению покинула банк и ушёла к тем кто заинтересован во мне больше чем банк! Банк хороших! А руководители с ОПИО что связано полный атас....