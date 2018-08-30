Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|"Банк - непрофессионального руководства"
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В данном банке руководят люди не имеющие специального образования, не знающие ТК, не имеющие представление о банковской системе и не читающие нормативно-правовых банковских инструкций. Принимаются на работу либо по связям, либо по другим причинам (напр. депутаты). Данная система наносит "вред" как собственникам банка, так и остальным сотрудникам которые устроились работать в банк, т.к. имеют и образование, и опыт работы, и желание работать.
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finansik • бывший сотрудник
09.01.2013 09:38
|Одно рабочее место на двоих!..
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Отработала в Металлинвестбанке 4 мес., кассиром больше не выдержала. Есть конечно и хуже банки. Но здесь, во-первых: одно рабочее место на двоих! Четыре часа сидишь рядом с др. кассиром на стуле в ожидании окончания её рабочего дня, только потом занимаешь рабочее место. Во-вторых график работы 6 рабочих дней в неделю! Доп. офис открыт в торговом центре, где негде даже оставить верхнюю одежду, вакуумного упаковщика нет и не будет! ИСХ тем более. Оклад низкий, всё остальное премия. При увольнении (не доработала 2 раб.дня до месяца), премию не дали, мотивируя тем, что не полный месяц. Экономят на всём. Не советую там работать.
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0
YBCTH • бывший сотрудник
28.03.2012 13:34
|Как я проработала в банке один день и что я о нем узнала
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Предложили вакансию кадровика, долго сомневалась, т.к. начиталась вышеуказанных отзывов о данном банке. Решила все же попытать счастье, т.к. работа была очень нужна. Проработала один день, в результате которого выяснились следующие "подводные камни":
1. вместо заявленной з/п, допустим в 20 т.р., в трудовом договоре прописаны 9(!), где остальные - непонятно, по документам нигде не проходят, но мне сказали - не волнуйтесь, у всех так);
2. в результате передачи дел "предыдущим" кадровиком выяснилось, что сотрудников увольняют и набирают целыми отделами, в аппарате управления, где мне предстояло работать, состоящим примерно человек из 15, коллектив сменился почти полностью за каких-то 3(!) месяца, в общем текучка кадров нереальная.
3. обеда нет! никогда!
4. в отпуск ходят мало и не все до него дорабатывают!
5. на воду, чтобы хотя бы попить чай, нужно скидываться по 100 руб;
6. для распечатки документов по кадровым вопросам нужно использовать черновики в качестве экономии бумаги!!!
Короче, мои сомнения полностью по поводу нестабильности и ненадежности работы в данном банке полностью оправдались, естественно, работать там я не стала, и не советую никому, если попросту не хотите портить свою трудовую записью работы в 1-3 месяца.
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maria12 • бывший сотрудник
29.02.2012 22:29
|"Наконец-то это все кончилось..."
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработала в данном учреждении практически год, по специальности... за этот год наблюдала все - от полной смены коллектива до полной смены фирменного стиля Банка. До сих пор там происходит ремонт - т.е. и в течение рабочего дня... ушла по собственному, и осталась этим опытом работы весьма довольна.
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Эни • бывший сотрудник
17.12.2011 13:19
|"И я там был..."
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Атмосфера в банке - ужасная, родственные связи решают все, люди, стоящие на руководящих должностях не имеют элементарных понятий банковского бизнеса.
Клиенты недовольны работой банка и его подразделений, банк работает по системе "совок", а именно: " Алё, банк! Кого? А... щас переключу.. Люююсь, тут какой-то мужик звонит вклад ему нужен, это к кому?".
Надо заметить, что я на тот момент только пришел в банк и позвонил в один из отделов для получения консультации... Надо ли говорить о моей реакции?
Элементарные вопросы решаются месяцами (спасибо родственным связям), ну, а соблюдении ТК и говорить не стоит, пришел из отпуска (законного, подписанного руководством), а мне посоветовали по собственному желанию, дабы не получить "негативных" отзывов и статьи в трудовой, на мой вопрос: в чем собственно дело? Кратко и емко: мы не нуждаемся в ваших услугах. Как узнал позже, не только со мной так обошлись, многих "увольняют" таким способом.
Зато офис в центре Москвы...
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lia2010 • бывший сотрудник
13.10.2010 13:48
|Устройство в банк
|не голосовал
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Здравствуйте уважаемые пользователи Нородного рейтинга.
Я житель Центрально-Черноземного региона. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность создателям сайта. В моем городе достаточно банков, о которых можно оставить свой отзыв. Все что читала - правда. В банках друзей много, наслышана.
К нам в область приходит Металлинветсбанк. Сейчас ищут управляющего (судя по размещенным резюме - их огромное количество). Скажите, как работается в банке, какие з/пл, отношение к регионам? Хотелось бы узнать, собираюсь попробовать устроиться. Мой банк скоро закроют. Спасибо всем, кто хоть как-нибудь выскажется.
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abcd12 • несостоявшийся сотрудник
13.12.2009 22:56
|Совести нет у людей...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Имеется пример: работала сестра в сием заведении, работала год, причем очень даже неплохо. Дважды под сокращение не попала (начальству, видать, нравилось пахать на девочке, все выполняла, нареканий не было). Однако кризис в стране... Работает ребенок, никого не трогает, тут бац! - пятница - выходит у них мадам новая. Кто такая и на чью должность, знакомится давай. (Сестра у меня девушка общительная и дружелюбная).
"На твою, родная" - ей ответ. Из декрета я, так что проваливай, да не забудь дела за сегодня доделать, а то 2 недели с тобой еще сидеть не хочется разгребать…" У сестры шок, никто в положенные законом сроки - "2 недели до выхода" - ничего ей естественно не сказал, с понедельника сестра безработная...
Позор всем банку и начальству... А мадмуазель особый позор: коли вышли из декрета, так сидите и работайте и вникайте в работу, а не понтуйтесь...
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XeniaP • бывший сотрудник
12.10.2009 16:18
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