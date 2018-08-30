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|Люди для получения опыта
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Добрый всем день! Обычная история откликнулась на вакансию, пригласили на собеседование, которое вела стажер. Хочу отметить, что ранее была уже на собеседовании в данном банке и в обоих результат один - никто тебе не позвонит и не скажет подходишь ты или нет. Из собеседования было видно, что людей приглашают, чтобы стажер по персоналу набралась опыта, и всем все равно откуда ты едешь, что ты тратишь своё время и средство, ты просто "мясо", иначе не описать такое отношение к себе.
Скажу, что сама писала, звонила этому стажеру, чтобы узнать результаты, хотя она обещала сама позвонить или написать, но нет. Вот и вся история...
Совет соискателям: не тратить время на данную организацию, а руководству набрать хороших сотрудников по подбору, потому что это лицо вашей компании и на данный момент оно не в лучшем виде.
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purposeful8 • несостоявшийся сотрудник
24.05.2017 15:38
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за оставленный отзыв. Для Банка как для работодателя очень важно получать обратную связь от работников и кандидатов.
Мы хотели бы подробно разобраться в сложившейся ситуации. Пожалуйста, напишите на электронную почту A.Popadina@roseurobank.ru (Анастасия Попадина) свои контакты, и наш сотрудник свяжется с Вами, чтобы уточнить детали (дата и время встречи, на какую вакансию проходило интервью).
В примечании к письму просим указать, что Вы оставляли отзыв #10071476 в Служебном рейтинге банки.ру
Приносим искренние извинения за возможные доставленные неудобства.
С уважением,
АКБ "РосЕвроБанк" (АО)
|Легкий анализ на коленке
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Со мной случилась некоторая ситуация с РосЕвроБанком, которую я постараюсь подробно рассказать, и дать объективную оценку. Надеюсь это поможет читателям для формирования собственного суждения.
30 января 2017 года на мое резюме на hh.ru приходит отклик от РосЕвроБанка. На связь со мной выходит ведущий специалист HR-отдела К.Т. Мы ведем переписку, созваниваемся. Результат наших переговоров - это письмо от 07 февраля - где К.Т. присылает мне схему проезда к офису банка, и подтверждает согласованность по проведению собеседования от возможного будущего непосредственного руководителя Г.Т. Собеседование назначаем на 21 февраля, 09:00. В письме стандартно приписано, что при любых изменениях в договоренности я буду информирована.
В моих планах всё остается стабильным, и 21 февраля в 08:45 я на месте. И с удивлением обнаруживаю как отсутствие сотрудника К.Т., которая должна была меня встретить и проводить на встречу, так и руководителя Г.Т. тоже не наблюдается. И на финишную вишенку в торте - отсутствие свободной вакансии (!).
Вроде бы ничего катастрофического не случилось? Со всеми бывает, взяли какое-то лицо на работу. Забыли об остальных договоренностях... НО! Мы сейчас говорим о банке. Финансовом учреждении, в котором система менеджмента качества якобы имеет сертификат соответствия ISO 9001 (это помимо гос лицензий и тд)
Именно ЯКОБЫ. Действующий, внедренный процессный подход к управлению системой менеджмента по версии стандарта ISO требует выполнение всех требований данного документа. А не фикции, указанной на бумажке. Отбор персонала, проверка компетенции и главное ранжирование кандидатов? Как проводиться работа с ресурсами? в банковской сфере персонал это именно ресурсы. Человеческий фактор влияет на результат работ и качества оказания услуг в финансовом секторе как нигде более сильно. И в связи с моей ситуацией я могу сделать следующие заключения:
- в отделе HR отсутствует рабочая инструкция по отбору персонала. Где прописано взаимодействие с кандидатами, формы обратной связи и журналы, где отмечается динамика взаимодействия;
- каким то образом, без проверки всех кандидатов было принято решение взять на работу первого (второго) кандидата. Получается с улицы? Как руководство получило уверенность что это лучший вариант из 15-20 желающих? особенно если этих собеседований не проводилось;
- руководители подразделений, давая заявку на отбор определенных кандидатур не представляют вообще что происходит в отделе кадров, какой веерный отбор проводит этот отдел, какое количество откликнувшихся претендентов, забракованных и тд. По факту скорее всего они если и проводят беседу - то с 1-2 желающими и все. (опять возвращаюсь к вопросу отбора ресурсов);
- а теперь самое интересное и сложное. действующая система менеджмента должна не только разработать и внедрить процессный подход, с выявлением контрольных точек и ответственных исполнителей, но и в организации должна быть построена ответственность руководства, выраженная в системе контроля второго уровня.
В РосЕвроБанке это скорее всего есть, но только на бумаге...
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mrsAlekseeva • несостоявшийся сотрудник
27.02.2017 08:40
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Ответ банка:
Уважаемая Алина!
Благодарим за оставленный отзыв. Развитие HR-бренда на рынке соискателей сейчас для нас является одной из приоритетных задач. Именно поэтому нам очень важно мнение соискателей о Банке.
Мы провели внутреннею проверку по данному случаю.
К сожалению, из-за увольнения сотрудника Отдела подбора персонала произошел разрыв коммуникаций при утверждении кандидата на свободную вакансию. Вакансия была открыта и по ней проводился стандартный процесс отбора. 13 февраля, по итогам проведения оценочных мероприятий на всех этапах подбора персонала на данную вакансию, было принято решение в пользу другого кандидата. Согласно стандартам подбора персонала, после принятия такого решения, сотрудник Отдела обязан уведомить всех соискателей, участвующих в конкурсном отборе на вакансию, о принятом решении.
Приносим свои извинения за потраченное Вами время. Искренне надеемся, что мы сможем исправить сложившееся о нас мнение, и сотрудничать в дальнейшем.
Большая просьба, напишите на личную почту для более детальной проработки вопроса: a.popadina@roseurobank.ru (Анастасия, Начальник отдела подбора и адаптации).
С уважением,
АКБ "РосЕвроБанк" (АО)
|Хорошее место для айтишников, вспоминаю с теплотой
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в РЕБ два года с 2011 по 2013 года, в департаменте ИТ. Впечатления остались вполне положительными. Зарплата в 2012 году была проиндексирована, случались и проектные премии. Трудоустроился быстро, было два собеседования: с начальником отдела, затем с бизнес-заказчиками.
Условия труда нормальные. Конечно не гугл и фейсбук, айтишников во всех компаниях вечно куда-нибудь отселяют подальше. Так что в РЕБ не лучше и не хуже.
Соцпакет был скудный, если честно. ДМС... не помню, кажется, страховку нужно было частично оплачивать. Для сотрудников действовали скидки на продукты Банка, но их размер мне не показался значительным. Была материальная помощь при значимых событиях - я воспользовался мат. помощью при рождении ребенка, уже написав заявление на увольнение. Спасибо Банку - не отказали в выплате.
Для айтишников: руководство ИТ-подразделений адекватное. Многие начальники отделов и управлений выросли из рядовых специалистов. Текучка кадров в ИТ вообще небольшая, это положительный фактор. Зоопарк информационных систем вносит свою ноту шарма в рабочие процессы, надеюсь Банк движется к унификации и сокращению их числа.
Отношения бизнес-заказчика уважительное и партнерское. Хотите работать, а не перекладывать бумажки как в СБТ - добро пожаловать в РосЕвроБанк!
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alexey12345 • бывший сотрудник
15.02.2017 19:06
|Собеседования в РосЕвроБанке
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|Добрый день! Я готовлюсь пополнить ряды соискателей работы из числа работников "лопнувших банков", поэтому заранее разместила резюме на одном из сайтов. Позвонил М. Алексей, пригласил на собеседование. Никаких задержек по назначенному времени встречи, вопросы мне задавались четкие, причем, и ответы были такие же. Я, откровено говоря, была удивлена, что подборщик может дать довольно подробную информацию по структуре подразделения и функционалу его работников. Буквально на следующий день была назначена встреча с непосредственным руководителем. Впечатления от этого собеседования тоже остались самые приятные: коротко, четко, доброжелательно. К сожалению, у меня изменились на тот момент личные обстоятельства, я позвонила Алексею, отказалась от предложенной вакансии, извинилась за потраченное на меня время. Алексей уточнил причины отказа. Опять-таки, повторюсь, общение с работниками Банка оставило самые положительные эмоции, хотя я и не стала работником РосЕвроБанка.
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Мила61 • несостоявшийся сотрудник
17.02.2016 13:37
|Дьявол кроется в деталях
|не голосовал
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Добрый день, уважаемые читатели и администраторы портала!
Хотелось бы поделиться с Вами своим вопросом и услышать Ваше мнение по непростому, но важному для меня вопросу. Буду рада, если кто-то сможет что-то разъяснить или посоветовать.
Еще в школе на уроках истории нам рассказывали, что история движется по спирали.
В мою юность, когда только-только отгремела перестройка, газеты пестрили объявлениями о наборе сотрудников на «высокооплачиваемую работу в офисе». По факту в тесную комнатку набивалось человек 20, которым сообщали, что для успешного прохождения конкурсного отбора необходимо тщательно вымыть наш будущий офис: «кто будет лучше стараться, того и примем на работу бухгалтером/секретарем/делопроизводителем». Естественно, изначально было очевидно, что никого они нанимать не собираются. Кандидаты не солоно хлебавши уйдут – а чистый, бесплатно вымытый офис останется.
Прошло 25 лет – и ничего не поменялось?
Экс-коллеге, с кем несмотря на разницу в почти целое поколение мы поддерживаем товарищеские отношения, в поисках работы поступило приглашение на конкурс на позицию менеджера по оптимизации процессов. И руководитель понравился, и по обязанностям работа интересная и знакомая, и банк стабильный, и зарплата рыночная.
А чтобы наверняка проверить уровень навыков и квалификации тестовое задание дали. Спрашивает, смогу ли я, когда все будет готово, экспертно его оценить и, может быть, советы дать – все-таки 25 лет опыта.
Смотрю задание – и глазам не верю. Нужно:
1. подробно описать процесс открытия счетов юридическим лицам «as is»;
2. выявить его слабые места и предложить варианты их оптимизации;
3. придумать KPI процесса и описать методику их расчёта.
Напротив каждого пункта даже указано, что и в каком программном обеспечении необходимо сделать.
С высоты прожитых лет, IMHO, на выходе должен получиться готовый проект по оптимизации процесса открытия счетов юридическим лицам, работать над которым даже мне надо несколько дней («да, так и сказали, на неделю это задание»).
Стало интересно, что же за вакансия, ради тестового задания на которую нужно затратить полноценную рабочую неделю. Захожу на официальный сайт Росевробанка в раздел «Вакансии» – и… ничего. Не сдаюсь. С 6 раза вспомнив пароль от ХэдХантера, авторизуюсь - и снова ничего!
Отказывать в помощи неуместно. Но и времени и сил на проверку задачи и выработку рекомендаций по улучшению, результат даже очень успешной проработки которой для меня не очевиден жаль.
Не хочется верить в худшее – но неужели история повторяется?
С уважением, Галина.
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Галина Евгеньевна Тарасюк • несостоявшийся сотрудник
05.08.2015 16:44
|Плохо работает отдел кадров
|отрицательный голос не засчитан
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Неделю назад позвонила некая Светлана (фамилию не знаю) по поводу вакансии менеджера по внутренним коммуникациям (размещенной на "Хадхантере"). Мне пришлось трижды объяснить Светлане, что не смогу приехать на собеседование, так как нахожусь по делам в другом городе. Я предложила провести собеседование по "Скайпу", что обычно не представляет проблемы для банков, более того, даже приветствуется ими (экономит время). Однако дать ответ по теме Светлана сразу затруднилась и пообещала все узнать и перезвонить. После чего на "Хедхантере" мне почему-то прилетел отказ, а Светлана (несмотря на то, что прошла уже неделя) пропала в голубой дали. Поскольку сотрудники данного банка не считают нужным оставлять свои контакты, позвонить и узнать, что произошло, возможности не имею. Как и желания продолжать дальнейшее общение по данной или другим вакансиям.
Убедительная просьба: научите сотрудников вашего отдела кадров в 21 веке обращаться с современными средствами связи, а также сайтами, где ваш банк размещает вакансии. Деловой этикет тоже освоить не мешало бы.
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JuliaJ • несостоявшийся сотрудник
08.07.2014 15:33
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Ответ банка:
Уважаемый соискатель!
Благодарим Вас за интересное предложение. В настоящее время политикой Банка не предусмотрено проведение дистанционного собеседование по Skype, но надеемся, что в перспективе мы сможем реализовать эту возможность.
Несмотря на то, что Вы не смогли приехать на собеседование, Ваше резюме сохранено в базе данных нашего Банка. В случае если данная вакансия не потеряет свою актуальность до момента Вашего возвращения в Москву, и Вы все еще будете рассматривать наш Банк как потенциального работодателя, будем рады повторно рассмотреть Ваше резюме и организовать встречу с руководителем подразделения, где открыта позиция.
С уважением,
АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)
|Отношение к водительскому составу
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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С апреля 2012 по ноябрь сего 2013 года, работал в РосЕвроБанке, авто-транспортная службе, персональным водителем руководителя Таганского отделения. Сразу отмечу, хоть и не скромно, потому как это важно знать, для дальнейшего понимания сути дела. Мой социальный-материальный статус выше многих руководителей банка. Для меня работа, это отдушина от безделия. Так вот суть: Почему руководство банка допускают, оскорбления в адрес водительского состава? Почему руководство банка считает, что менеджер выше по статусу нежели водители? И подобных вопросов к руководству много...!
У меня произошел конфликт с менеджером Таганского отделения, Г. Дмитрием. За высказывания в адрес водительского состава, открыто считая водителей ниже соц. статусом и мат. статусом, и оскорбления лично в мой адрес, мне пришлось успокоить Дмитрия. Но вот самое странное то, что мне предложили написать по собственному желанию, а ему, НЕТ !!!
Вывод для тех, кто возможно будет работать в РосЕвроБанке. Руководство банка поддерживает политику менеджеров, выраженную менеджером Дмитрием! От меня лично руководству банка. Если Вам не известно об данном инцеденте, то сообщаю!!! ВСЕМ выражаю благодарность за мое увольнение. Еще раз убедился, работать не по мне..! А вам удачи в труде!
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Maamed • бывший сотрудник
12.12.2013 14:05
|Отвратительная работа кадровой службы
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Хочу обратить внимание ответственных служб на отвратительную работу отдела кадров. В частности, от Росевробанка на сайтах по поиску работы вакансии, которые не просматриваются неделями. Если даже повезло получить отзыв от банка, то вам не позвонят, а просто пришлют письмо... с телефоном колл-центра, в который не прозвонишься. А если даже прозвонишься и тебя соединят с отделом кадров, там сразу сбросят звонок.
При попытках узнать актуальность той или иной вакансии вам ответят, что никто ничего не знает и попросят оставить контактные данные, но вам никто так и не перезвонит. Остается только гадать, является ли это обычным отношениям ко всем кандидатам, или только к кандидатам на определенные вакансии.
Я "узкий" специалист, профи своего дела, но понимаю, что через вашу кадровую службу этого банка не пробиться. Остается только гадать, зачем банку тратить деньги на публикацию вакансий, если наймом никто заниматься и не думает. Отвратительный непрофессионализм!
Администратор: Когда и по какому телефону звонили в банк? На какую вакансию претендуете?
NNO: Где-то недели две-полторы назад. Вакансия руководителя проекта. Телефон там один - 8 495 777 11 11. Звонишь и 10-15 минут слушаешь музыку. Притом звонок платный. На их сайте есть другой номер 8 800 777 11 11 (там звонок бесплатный), но тебе присылают именно тот номер, куда надо звонить за свои кровные.
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NNO • несостоявшийся сотрудник
10.09.2013 18:10
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Ответ банка:
Уважаемый Соискатель!
АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) (далее – Банк) выражает Вам свое почтение и в ответ на Ваше обращение от 10.09.2013 г. сообщает, что Банк с большим уважением относиться к кандидатам и благодарит Вас за проявленный интерес к нашей вакансии.
Рассмотрением резюме на сайтах занимаются специалисты по подбору персонала. Если резюме подходит к определенным требований по вакансии, специалист по подбору обязан связаться с кандидатом по указанному в резюме телефону или отправить отклик кандидату с указанием своего контактного телефона.
Принимая во внимание Ваше обращение, будет проведена проверка соблюдения сотрудниками отдела кадров и телефонного центра установленных процедур и приняты соответствующие меры.
Мы очень заинтересованы в профессионалах и просим Вас связаться с заместителем Директора по персоналу Гончаровой Н.Е. для обсуждения возможности сотрудничества.
Контактный телефон: 8 (495) 777 -1111 (доб. 2869)
Приносим искренние извинения и желаем Вам удачи на новом трудовом пути!
С уважением,
АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)
|Не повезло с руководством!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Пришла работать в банк на должность стажера-бухгалтера. Работала в Управлении организации расчетов (ОУРиКО). В целом, все было неплохо. Работала под началом наставника П. Л. при помощи Г. О., которые весьма организованно преподносили мне всю учебную информацию.
Всех, кто положил глаз на этот банк, предупреждаю: работы очень много! Мне было очень трудно осваивать материал в основном потому, что невероятно много маленьких, на первый взгляд незначительных, нюансов. Процессом обучения и социальной атмосферой была вполне довольна. Думаю, это неплохой старт для тех, кто хочет работать в банковской сфере.
Однако я была крайне возмущена некоторыми действиями и отношением со стороны начальства в лице К. В., а также руководителя программы стажировки Л. В. Уволившись из банка и отрабатывая там последний рабочий день, я подошла к К.В. для уточнения перечня всей необходимой мне документации. Поимела глупость спросить у нее про рекомендательное письмо. Она скривила надменную ухмылочку и с гонором заявила, что хороших рекомендаций я не получу, потому что я уволилась! Своим увольнением я якобы подвергла ее невыносимым пыткам со стороны вышестоящего руководства. По ее логике я не имела морального права уволиться, в связи с чем у нее сложилось ко мне отрицательное отношение, следствием чего оказалось, что "лучше уйти без рекомендательного письма, чем уйти с таким, как я тебе напишу". Думаю, я имею полное право заявить, что действия К. В. противоречат действующему законодательству. А всем, кто собирается пойти работать под началом этого руководителя, я порекомендую никогда не увольняться - хорошие рекомендации, насколько я поняла, получить у нее нельзя!
Л.В. вообще ничего ни о чем не знает. Сначала говорит одно, через месяц говорит абсолютно противоположное, о зарплате наврала, платят гораздо меньше, чем обещают, на встречах стажеров называет себя вашей мамочкой, что-нибудь в интернете про вас нароет - гневные письма посылает. При руководстве улыбается, руководство отворачивается - она аж в лице меняется!
В общем вот Вам два человека, через которых я бы только врагу пожелала пройти!
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Zhanna9 • бывший сотрудник
03.03.2013 18:15
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Ответ банка:
Уважаемая Жанна!
АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) (далее – Банк) выражает Вам свое почтение и в ответ на Ваше обращение от 03.03.2013 г. сообщает, что Банк подтверждает информацию о том, что Вы в период с 23.10.2012 г. по 01.02.2013 г. проходили стажировку в Управлении организации расчетов Департамент клиентского обслуживания и расчетов Банка.
Стажировка для студентов и выпускников ВУЗов в Банке осуществляется в рамках Трудового кодекса РФ как полноценная производственная деятельность.
Полная информация о стажировке и её условиях (в том числе о размере заработной платы) отражается в кадровых документах, с которыми стажер знакомится под роспись в момент оформления на работу
Вы успешно прошли стажировку и были переведены на должность Бухгалтера Отдел учета расчетных и кассовых операций Управления организации расчетов Департамента клиентского обслуживания и расчетов.
К сожалению, практически сразу после окончания стажировки Вы приняли решение покинуть Банк, не успев зарекомендовать себя в качестве профессионала и самостоятельного сотрудника, чем и был вызван факт отсутствия рекомендательного письма при увольнении.
Банк надеется, что отсутствие рекомендательного письма не отразится на Вашей дальнейшей карьере.
Желаем Вам удачи на новом трудовом пути!
С уважением,
АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)
|Не повезло с коллективом
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришла работать в банк, очень хотела работать в этой сфере. Отнеслась со всей ответственностью к обучению. Руководство банка в лице Г. Людмилы, Б. Светланы - хорошие, замечательные люди. И все было не плохо, до начала моей стажировки в кассе центрального банка под началом заведующей кассы Т. Натальи и ее "подруг" кассиров М. Людмилы, К. Юлии. Начался просто ужас! Оскорбления, унижения, не стесняясь даже моего присутствия! Так же относятся и к другим сотрудникам, кто, по их мнению, не достоин с ними общаться. Ну прям, королевы! Какая может быть стажировка, чему могут научить данные наставники. Работают, как хотят! Нет им дела до моей стажировки, оставляя свои рабочие места, занимаются, чем хотят, и где хотят. Заказывают в интернет-магазине телефоны с доставкой в банк, тут же тестируют их, часами болтают по телефону, поют песни и т. д., одним словом занимаются своими делами в рабочее время. А тут еще и стажеры!
Не понимаю, как еще руководители банка не рассмотрели истинного лица этих сотрудников. Я разочарована...
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123EVGENIA • сотрудник
14.02.2013 21:09
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Ответ банка:
Уважаемая Евгения!
Благодарим Вас за то, что Вы нашли время и довели до руководства Банка данную информацию.
По изложенным Вами фактам будет проведено служебное расследование.
АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)
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