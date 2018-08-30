Ранее довелось работать в Тачбанке. К сожалению, оказался горький опыт работы, где постоянно не доплачивается премия (бонусы не досчитываются), загруженный график работы, постоянное недопонимание с руководством, некорректная прослушка.



Проработав в отделе Telesales (отдел продаж) под руководством Дианы А. и Марьяны А., оказалось, что к сотрудникам относятся как к крепостным, хотя Крепостное право отменено уже с 1861г. Они считают,что сотрудник постоянно не прав и обязан. Сотрудникам ежедневно подгружают бесперебойные звонки без пауз между звонками и если ты находишься в поствызове 40сек., то тут же орет Марьяна с фразой "возьми звонок" и их не интересует, что на фиксацию звонка требуется дополнительное время+передохнуть, чтобы перейти к новому звонку (все-таки мы не роботы). Если подойти с каким-то вопросом, то тебе на него либо не ответят, либо отошлют в другой отдел, либо проигнорируют. В итоге им на сотрудников наплевать(и это только не мое единичное мнение, так считают практически все сотрудники, как уволенные, так и те, что еще работают).



График устанавливается от балды, т.е. его устанавливают как захочет руководство, а потом могут его менять в течение месяца, например, приходишь после выходного, а там видишь в графике др. изменения, либо вообще не рабочий день и только зря приехав на работу и потратив деньги и время, а об этом начальник смены не позаботился предупредить, либо вообще все поменяли, хотя у тебя уже есть на выходные какие-то планы(((



Премия регулярно не досчитывается, хотя и присылаешь свои продажи, в итоге ничего не учитывается((( З/п низкая, оклад 18 000+премия, которую не досчитывают, а также в учет премии идет прослушка, которая жестоко срубает до 20% премии, если ты не привел жизненные примеры клиенту или не обратился по имени отчеству несколько раз. На прослушке работает "тетя", у которой нет даже опыта в данной сфере, она ранее работала на входящей линии и этот сотрудник оценивает звонки сотрудников продаж, некорректно снижает оценки по звонкам и тем самым урезается премия. За последнее время уволилось пол-отдела с отдела продаж в том числе и я, но ситуация в банке не изменилась. Делайте свои выводы, я считаю, что "Рыба гниет с головы".

В итоге не тратьте свое время и нервы на работу в ТачБанке!!!!