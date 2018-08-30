Довелось поработать в некоторых банках - есть, с чем сравнить. В целом, банк - не хороший и не плохой - это отдельный мир. В этом банке удалось увидеть людей, которые готовы работать только на одном энтузиазме. Увидеть, что бывают семейные д/офисы (прошу отметить, что не кровные родственники, а объединившиеся люди, ранее бывшие совсем чужими друг-другу), где люди настолько сплотились, что даже выходные не мыслят друг без друга, общаются семьями, ездят на шашлыки, обсуждают все повороты жизни - этого не отнять.



Сама проработала я в ВОКе 4 года. Осталось много положительных эмоций. Начинала с кассира, затем специалистом (операционист) по обслуживанию физических и юридических лиц. Замечательная школа! Обучали с ноля, всегда помогали.. В то время работало много хороших людей, конечно и сейчас там еще остались люди, которым я особенно благодарна за чуткость, внимательность, терпеливость, за то, что при обучении вложили все, что могли. В ВОКе хорошая программа, легко в ней было работать как с юр. лицами, так и с физиками, главное все прозрачно. Обстановка хорошая, коллектив отличный! Единственный минус- это не большая з/плата.



Всегда, конечно, найдутся недовольные.Только на практике, есть такие люди, кто ушел на большие деньги - не раз вспоминал то, что потерял - желание идти на работу, чтобы работать, а не отсидеть положенные часы. Приходится много работать и задерживаться после работы - это практика в 90% банков.