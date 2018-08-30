Доброе время суток.

Хотел бы поделиться своим мнением о данном банке. Был приглашен на вакансию кредитного аналитика, была договоренность с начальницей отдела кадров на понедельник в час дня. Очень жалею, что изначально не позвонил для подтверждения встречи, т.к. приехав на собеседование меня никто не встретил. Позвонив по телефону, той самой начальнице, услышал извинения, встреча отменяется под предлогом, что "сотрудник находится в другом городе". Поступило предложение созвониться на следующий день и договориться о новой встрече. Слегка разочаровавшись, уехал обратно на работу.



Как можно догадаться, звонок так и не поступил. Очень неприятно, т.к. было потрачено собственное время и негативный отзыв не на руку банку. В данном случае могу сказать, что собственное мнение о данном банке испортилось. Надо быть более ответственным, особенно когда у тебя должность начальника.

Спасибо.