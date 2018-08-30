Отзыв по работе в объединенном банке. Отзыв со стороны сотрудника корпоративного бизнеса «Плюсы и минусы интеграции». Хочу поделиться своим опытом работы в объединенном банке, как сотрудник МДМ банка..



Я работаю на банковском рынке достаточно продолжительное время, и, конечно процессы объединения структур очень чувствительны для сотрудников. Я не знаю ни одно объединения на рынке, будь то Райффазен Банк и Импексбанк, Открытие и Ханты-Мансийский банк и др., никому в данной ситуации не удалось избежать оптимизационных процедур. И это факт. Тем не менее, в Бинбанке используют инструменты выбора сотрудников на дублирующие вакансии, путем проведения внутренних конкурсов. И на моем опыте, принимались решения в пользу сильнейшего кандидата, вне зависимость какой банк представляет кандидат.



С бытовой точки зрения, месторасположение осталось тем же (Таганка), работаем в open space, что собственно имеет, как положительные, так и отрицательные моменты, но все решаемо. Считаю, что обмен информации идет более оперативно, можно в моменте проговорить и уточнить детали. Если необходимо решить конфиденциальные вопросы, есть ряд переговорных.



Есть выбор для сотрудников - столовая, есть также вариант для сотрудников приносить домашнюю еду, для многих это очень удобно, так как есть на этаже кухня, со всем необходимым оборудованием.



В целом, конечно непростое сейчас время, тем не менее надо быть сильными, больше прилагать усилий, для того, чтобы был положительный результат.