Уважаемые коллеги, действующие и бывшие. Я тоже попал под сокращение летом, но не из-за оптимизации кадров, а из-за взаимоотношений с руководством (просто зачастую именно из-за отношений с руководством в этом банке сотрудники и уходят - ни в коей мере за непрофессионализм - как ни странно, именно профессионалы, неугодные руководству, были "сокращены". Я просто не умею подлизываться, может это и к лучшему.



Я знаю многих сотрудников кого также как и меня уволили. Очень многих руководителей в BSGV надо гнать в шею, а не сотрудников, которые работают действительно на благо банка и используют свой профессионализм в работе!



Реально же, утро некоторых (к сожалению, это не 1 и не 2, а много более) руководителей начинается следующим образом:

1. Обзвон всех своих знакомых, часов до 12:00, проверка личной почты и выполнения планов сотрудниками за вчерашний день. В некоторых отделениях вынуждают сотрудников писать объяснительные, почему они не продали нужное количество карт, страховок или не привлекли компании на зарплатный проект - последнее вообще не входит в обязанности менеджеров отделений, этим должен заниматься специализированный отдел или сотрудники по работе с юрлицами. По факту, все наоборот.

2. Почитать РБК;

3. Выпить 3-4 кружки кофе;

Вот и рабочее время закончилось.



А теперь самое интересное про сокращение. Меня вызвали в HR, я приехал, захожу в переговорную, там сидят две девушки, которым скорей всего было сказано, чтобы они меня не выпускали из переговорной пока я не подпишу по соглашению сторон.



Начали они с выплаты одного оклада и все. Скажу так, что надо для себя поставить Цель (кол-во окладов) и у Вас все получится. Увольняют Вас по согласованию сторон. Работодателю не выгодно собирать кучу бумаг, и компромата, который можно опротестовать в суде, чтобы сделать Вам негативную запись в трудовой. Поэтому надо идти до конца. Последнее слово за Вами и есть возможность вовремя сойтись на нужной вам цифре. Пять окладов мне не дали, дошло дело только до 3-х + страховка до конца года. Но я знаю людей, которые уходили и с 5-ю окладами.



Также хочу дать совет действующим сотрудникам. На прошлой недели в Societe Generale отчитались за прошедшие 6 месяцев, данную статью можно найти на banki.ru. Прочитав статью, подумайте теперь, что будет с Вами в ближайшее время. А особенно с теми, кто не боится отстаивать свою точку зрения и не ведет себя с руководителями как неопытный студент-сотрудник, который выполняет каждое абсурдное распоряжение, часто идущее вразрез с понятием профессионализма и целями банка.



Тем, кого сокращали в первых рядах, выплачивали по 3-5 окладов. На тот момент, процедура была не отработана, финансы были, опыта у HR мало. Сейчас опыт у них есть, денег, уверен нет. И кого будут сокращать, будут гнать с 1-2 окладами. Готовьтесь. Еще один факт, который я уверен будет. Но не забывайте, 1-2 оклада и 4-5 есть разница, и стоит нанять адвоката, заплатить ему за помощь и отбить свои 4-5, чем быть униженным, зная себе цену и то что ты делал для банка, но просто не устроило твоего начальника, которому ты не подлизал.



К сожалению, в банке очень остро стоит проблема в настоящих Управленцах - их единицы... В основном же - "у руля" те, кто долго сидел в банке и дождался места и оклада, а как с людьми работать так и не понял, а в подчинении у них работают вполне адекватные сотрудники, которые хотят сохранить свое место и всячески стараются выполнить планы.



Решения принимаются не понятным образом. Возьмем в пример закрытые два отделения Братеево и Бакунинское. Буквально за 2-3 дня, без оповещения клиентов. В нормальных банках, заранее клиентам сообщили бы, минимум за 2 месяца. Если учитывать, что арендная плата всегда проплачена наперед, можно предположить, что все знали и держали это в тайне. Либо по чей-то указке внезапно прикрыли, что показывает неуважение к сотрудникам, которых вроде тоже начали сокращать и к клиентам, для которых на сайте банка написали, что они могут пользоваться ближайшими отделениями. В примере отделения Братеево четко было написано, что ближайшее отделение - Калужское и Таганское (очень близко конечно, в 5 минутах ходьбы).



Умом принцип открытия отделений не понять. До сих пор, с 2003 года нет отделений в Бутово (очень я бы сказал перспективный район), в Зеленограде, в Мытищах и похожих районах. Зато на Белорусской практически утыкано 4 отделения (Белорусское, Тверское, Тишинское и Маяковское). Я пишу не из предвзятости, из-за того, что меня сократили. Сами посмотрите на сайте БСЖВ адреса.



А если взять всю Москву то:

1) Запад - одно отделение всего Серебряный Бор

2) Север - одно отделение всего Алтуфьевское, можно еще сюда внести Алексеевское.

3) Юг - два отделения в 10 минутах езды Калужское, и Ленинский-Проспект

4) Восток - фактически одно отделение - Измайловское, ну можно еще Жулебино сюда внести.



Пока сеть отделений будет утыкана в пределах Садового кольца, сотрудникам будут давать задания привлекать малый бизнес, который ну никак не работает и не открывает свои офисы в центре, а расположены в спальных районах. Ставить планы сотрудникам, которые вынуждены бороться за выполнение плана с отделениями БСЖВ, которые находиться в 500 метрах от них - будущего у Банка нет.



Еще что вспомнил. За все время, сколько я знаю БСЖВ и мои знакомые, никто ни разу не видел рекламу БСЖВ в общественном транспорте. В вагонах метро, в автобусах. Очень много москвичей добираются на работу именно общественным транспортом. Время в пути у них занимает от 15 до 120 минут. Ну неужели человек не заинтересуется услугами банка, если не будет пялиться на рекламу стоя в вагоне метро по пути на работу? А по телевидению кто-нибудь видел хоть одну рекламу? Когда началась волна кризиса, Райфайзен и Сбербанк постоянно был на виду и уверен получили большой приток клиентов.