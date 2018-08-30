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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток! Работал в банке некоторое время назад. В банк попал практически с нуля (банковского опыта не было), сначала стажером, потом в центр поддержки.
Итак, все буду писать подразумевая "было", так как BSGV уже нет .
1) Зарплата для молодого спеца вполне неплоха, но не совсем уж "ах".
2) Льгот много. Отличный ДМС (ГлавУПДК, медицина, льготы на покупку лекарств, ребенка лечить можно было бесплатно).
3) Льготные кредиты для сотрудников. Реально льготные (потреб был около 14%, когда везде было больше 20 с чем-то). Есть ипотека. Всякие скидки. Сотрудничество с известными спортзалами/турагенствами. Бегал на перерыве в сауну в корпоративный зал напротив работы .
4) Отличный коллектив (это факт). Ощущение маленькой семьи.
Итог. Когда началось слияние, ушло очень много. BSGV просто "продали". Зачем - до сих пор понять не могу. То чудовище, что смастерили из 2 банков, совсем не радует глаз. И, увы, это не только мои мысли.
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T_N_A • бывший сотрудник
02.01.2012 04:25
|Туда ходить нельзя
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые коллеги. Имел горький опыт, при довольно большом банковском стаже, поработать в BSGV. Для тех, кто нацелено пытается попасть туда на работу, скажу одно: расслабитесь и поищите другое место. Банк - скупердяй. Обещают одно, но затем звонит HR специалист, по фамилии Л-в, и расстраивает Вас очень сильно. Французы сами не любят работать, но любят хорошо получать. Но с нас, готовы содрать 3 шкуры. Под красивой вывеской - полная ерунда.
К тому - же у банка в мае 2011 истекает срок действия лицензии, а продлевать ее никто не будет. Сейчас идет объединение с РосБанком. BSGV, как бренд скоро уйдет. Будет РосБанк SG. Естественно, что РосБанк с его 800 офисами по России, поглотит BSGV, а его персонал уйдет на "вольные хлеба". В последнее время с банка ушло множество высококлассных специалистов и этот процесс набирает обороты. Поэтому мой совет: туда ходить нельзя.
Да и вообще, с этим банком иметь дело не стоит. Удачи всем.
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киллер • бывший сотрудник
21.10.2010 22:03
|Не взяли - радоваться или плакать?!
|не голосовал
|Расскажу Вам историю о том как я хотела устроиться в банк! Два месяца назад мне был звонок от сотрудника банка (замечу человек работает на хорошей должности, мой знакомый) с приглашением на собеседование на позицию менеджера по работе с партнерами. Должности я обрадовалась. Приехала на встречу и общалась с начальником управления, отлично поговорили и мне пообещали перезвонить в течении двух дней, чтобы дальше пройти этапы собеседования. И тут все началось! Звонка никакого с банка не было и я решила набрать сама, нач-к Управления сказал, что передал моё резюме в кадры и замечательная девушка Екатерина должна мне позвонить. Не тут то было. Я звонила Екатерине сама и дозвонилась только спустя две недели (сотрудника отдела кадров не было на месте постоянно), она была мягко говоря удивлена, долго вспоминала когда и кто ей передал резюме, но в итоге нашего разговора мое резюме оказалось у нее на столе!!! Сразу же увидела мой мобильный на который обещала перезвонить с приглашением на СОБЕСЕДОВАНИЕ:thumbsup: Прошло еще две недели ни звонков ни приглашений не было и я опять звоню сама - оказывается она подходила с моим резюме к управляющему и он сказал, не пообщавшись со мной, что я им не подхожу (отличный подход к делу)! НО, есть одно НО - управляющий может предложить мне другую вакансию - менеджер по работе с частными клиентами и опять веселуха. Катерина обещала перезвонить сразу как только откроется вакансия. И об открытой вакансии я узнала сама и тут же принялась звонить все той же девушке катерине... О да... она просто забыла! (замечу звонила неделю... постоянно сотрудника не было на месте). И в нашей истории появился еще один сотрудник - руководитель отдела Елена. Какого отдела это уже не важно... Вообщем Елена также посмотрела на резюме и решила, что я им не подхожу! Серьезный банк (как мне казалось) и так решают вопросы кадров... Я шокирована и читая отзывы, я безусловно рада, что я не в ШТАТЕ БАНКА!!! Всем удачи и прекрасной карьеры!!!
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Мила • несостоявшийся сотрудник
06.10.2010 16:30
|Как работается в БСЖВ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу написать свое впечатление от работы в Санкт-Петербургском филиале славного банка БСЖВ.
Начать, наверное, стоит с начала, т.е. с HR-отдела. Если вы не входите в список любимчиков сотрудницы данного отдела, то относиться она к вам будет исключительно как к быдлу. Удивительно, но, на мой взгляд, человек, работающий с персоналом, должен быть крайне человечным и чутким к вопросам и проблемам персонала, чего можно только пожелать при общении с данной мадам. Замечу, что то же самое можно сказать и о HR-менеджере, которая трудилась в БСЖВ с самого открытия филиала в СПб, но затем покинула ряды его сотрудников.
Дальше все или почти все зависит от вашего непосредственного руководителя, и опять же насколько вы ему приглянетесь и полюбитесь. В бэк-офисе крайне много неадеквата, в т.ч. и среди простых смертных. Есть парочка отзывчивых и милых людей в loans-insurance, payroll, payments, но видно, что их «душат» их непосредственные или повыше хэды. Если вы работаете в продающем подразделении, то любые ваши ошибки-недочеты-промахи сотрудниками бэк-офиса сразу же заносятся в список «Проблем отделений» и тут вам несдобровать.
Сотрудников фронт-офиса дрючат по выполнению планов. То, что менеджеры (далее АМ) должны продавать, «ходить в поля», с этим, думаю, спорить мало кто будет, но вот то, что сейчас и операционисты (далее CDA) должны продавать не хуже АМ, это уже перебор. На CDA возложена функция сервиса, выдачи кредитов, на некоторых отделениях кассира, разбора текущих документов, и еще он должен втюхнуть десяточек депозитов, страхования банковских карт, пакеты Премиум, ПИФы, и при этом не совершив ни одной ошибки.
Интересно, то ли в БСЖВ никто не хочет работать, то ли идут когда совсем некуда, то ли свои бывшие кадры роднее? Много (на мой взгляд) сотрудников возвращаются, правда потом некоторые все равно уходят. Взять недавний приход бывшего сотрудника: человек уволился где-то в 2008 году, затем поработал в паре банков, там что-то не срослось (говорят попросили), затем год был без работы (продавал страховые полисы, подрабатывал частным извозом) и тут приходит опять...
Про оплату ланчей – это особая тема, где-то до 2008 года доплачивали по 200 руб. в день (в СПб), приготовились?, за знание английского языка, затем это все переименовалось доплатой на обед, в 2009 году эту сумму уменьшили в 2 раза, а тем, у кого з/п более 100000руб., убрали вообще, а сейчас просто прибавили к з/п. В общем-то, был удобный способ оптимизации расходов, чем банк и воспользовался в 2009 году в эпоху кризиса.
Про страховку ДМС тут уже неоднократно писалось: да, страховка действительно одна из самых лучших, куда входят крупнейшие и дорогие клиники города, да еще плюс к вашему полису ДМС можно оформить полис на вашего ребенка (вроде до 16 лет), либо накупить лекарства (что-то в районе 4000 руб. в год), (раньше все это было сразу при приеме на работу, сейчас вроде после испытательного срока) либо за 50% стоимости застраховать либо супруга/у по корпоративным тарифам, ли совершеннолетнего ребенка. В общем, болеть в БСЖВ можно, но не выгодно – 100% больничный оплачивается только 2 недели в году, далее согласно законодательству (80%, 60%, но не более…). Зато можно обследовать все свои болячки, а также подозрения на них в приличной клинике.
Ежегодная оценка персонала – это тема, требующая отдельной главы. Когда вы приходите в БСЖВ, в течение первого (если-ф не ошибаюсь) месяца, вы со своим руководителем должны составить план, а к концу года необходимо его выполнить. Но выполнение плана совершенно не означает, что вам дадут хорошую премию (хорошая в БСЖВ=2-3 оклада), которая выплачивается обычно в марте месяце. В 2010 году АМ и CDA повысили от 500 до 2000 руб. – мировой финансовый кризис. Зато корпоративный блок и руководство обижено не было.
Из «хороших ребят» хочу отдельно отметить юристов, особенного «старичка» из их отдела, которая вечно просиживает допоздна и всегда отвечает на все вопросы и просто хороший человек.
Корпоративный блок – это отдельная каста, которая не общается ни с кем кроме своих на всех смотрит свысока, за редким исключением. Куда крайне сложно попасть на работу.
И в завершение хочется сказать про программное обеспечение: безусловно, если вы работали в БСЖВ до 2007 года, то действующее программное обеспечение покажется вам верхом технического прогресса. Однако, если вы работали в хорошем российском банке, то вам будет крайне сложно в паутине этой нелепой, созданной французскими коллегами программе, с бесчисленными количествами кодов, а также практически таком же количестве приложений к ней.
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Матрена Ивановна • сотрудник
13.07.2010 21:45
|А на то ли "паровоз" мы сели?!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Коллеги или просто интересующиеся, доброго Вам времени суток!
Немного о работе в BSGV - 2-3 года назад я мечтала попасть на работу в иностранный банк! И вот "повезло" - попала именно в него, пройдя кучу собеседований и согласований прождав 1,5 месяца, моя мечта осуществилась... Жалко лишь, только, что как всегда не послушала народную мудрость "хорошо там, где нас нет".
Позже все это подтвердилось, работа в BSGV - это трясина, болото, подхалимство, низкая зарплата и... 5 начальников на 10 подчиненных! Да-да не удивляйтесь, только здесь вы встретите должность управляющего отдела, состоящего из одного сотрудника!
Так вот, если вам не повезло стать именно начальником этого отдела, а это значит, что вы не являетесь ни художником, ни лингвистом, ни проектировщиком, ни журналистом, (вы просто экономист или как большинство закончили финансы и кредит), то вы - тот самый подчиненный, который, чтобы заработать себе повышение или даже какое там повышение обещанную и прописанную в тр. договоре индексацию з/п, должны так изгаляться и работать за себя и за те 40%, которые нами руководят и придумывают планы, чтобы потом еще оставалось время улыбаться и говорить как офигенно выглядят и мыслят ваши руководители!
А если нет, то сидеть вам в мл. операционистах, мл. менеджерах, мл. специалистах и т.д. с з/п ниже операционистов в Сбербанке еще очень-очень долго!
Про З/П отдельная история. После летних и осенних репрессий, сотрудники оставшиеся в отделах (а не сократили самых низкооплачиваемых и тех, на чьи места мало кто пойдет), поняв, что ждать здесь нечего, стали увольняться сами и вы знаете долго на рынке труда никто не задерживается! Так вот, после того как народ потянулся в поисках лучшего, а тяжело устроится хуже когда у тебя з/п 21-28 т.р. (у продавцов в магазинах она от 30 т.р.). Да, и вопрос к кредитным специалистам - как вы относитесь к клиентам у которых з/п 35 т.р. вы их считаете, так себе - малообеспеченным людом, но смотрю я на свою з/п и вижу, что как раз нахожусь в их числе, не о такой з/п я думала устраиваясь в ИНОСТРАННЫЙ БАНК С БОЛЬШИМ ИМЕНЕМ В ЕВРОПЕ!
Извиняюсь, отошла от темы, так вот, как только сотрудники сами стали увольняться, руководством ГО была поставлена задача - начальникам отделов провести беседы, обещания, показать презентации, рассказать сказки, только не повышать зарплату своим сотрудникам! Смысл сказок и разговоров - "зачем вам уходить, ведь у вас есть Все! А то что вам где-то предложат на 3-5 т.р. больше, так это ерунда вы же работаете в БСЖВ "
Простите, это для вас господа ТОР-менеджеры 3-5 тысяч ерунда, а для "простых смертных" с зарплатой в 21-30 тыс. рублей - это повышение З/П на 20-30%! И для многих оно очень было бы кстати! А вам господа ТОР-менеджеры, конечно, лучше сидеть на своих местах и никуда не соваться, заботиться только о своем благополучии, потому что ни в одном другом Банке под Вас не придумают специальный отдел с одним подчиненным и з/п 100-150 т.р.
Такой вот горький опыт, которым я делюсь с вами, так что, подумайте, прежде чем копиться на дорогую обложку... внутри извиняюсь одни какашки. И не надо слушать этих бесконечных обещаний, надо искать, ведь рынок-то проснулся, так что с приходом весны надо улетать в Теплые края.
Пишите коментсы, те, для кого это актуально!
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staffBSGV • сотрудник
05.12.2009 01:06
|БСЖВ - великолепный банк!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В БСЖВ проработал 2 года в должности Менеджера по работе с частными клиентами. Впечатления от работы самые положительные: интересная работа, з/п выше рынка, отличная страховка, отдельный кабинет, такси для выезда на встречи, обучение английскому (в лучшие времена), приятный коллектив и атмосфера, хорошие клиенты... Тяжелые времена настигли только летом, до этого - кризис ощущали минимально (в отличие от коллег из других кредитных организации).
В целом, для сотрудников - банк великолепный; для клиентов, думаю, тоже. Есть небольшие минусы в технологичности продуктов, но плюсы персонального обслуживания компенсируют их. Ухожу в смежную сферу на более высокую позицию.
Не прощаюсь с тобой БСЖВ, буду рад встретиться вновь!
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SASHIK • сотрудник
16.10.2009 02:32
|Антикризисное управление в кризис
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые коллеги, действующие и бывшие. Я тоже попал под сокращение летом, но не из-за оптимизации кадров, а из-за взаимоотношений с руководством (просто зачастую именно из-за отношений с руководством в этом банке сотрудники и уходят - ни в коей мере за непрофессионализм - как ни странно, именно профессионалы, неугодные руководству, были "сокращены". Я просто не умею подлизываться, может это и к лучшему.
Я знаю многих сотрудников кого также как и меня уволили. Очень многих руководителей в BSGV надо гнать в шею, а не сотрудников, которые работают действительно на благо банка и используют свой профессионализм в работе!
Реально же, утро некоторых (к сожалению, это не 1 и не 2, а много более) руководителей начинается следующим образом:
1. Обзвон всех своих знакомых, часов до 12:00, проверка личной почты и выполнения планов сотрудниками за вчерашний день. В некоторых отделениях вынуждают сотрудников писать объяснительные, почему они не продали нужное количество карт, страховок или не привлекли компании на зарплатный проект - последнее вообще не входит в обязанности менеджеров отделений, этим должен заниматься специализированный отдел или сотрудники по работе с юрлицами. По факту, все наоборот.
2. Почитать РБК;
3. Выпить 3-4 кружки кофе;
Вот и рабочее время закончилось.
А теперь самое интересное про сокращение. Меня вызвали в HR, я приехал, захожу в переговорную, там сидят две девушки, которым скорей всего было сказано, чтобы они меня не выпускали из переговорной пока я не подпишу по соглашению сторон.
Начали они с выплаты одного оклада и все. Скажу так, что надо для себя поставить Цель (кол-во окладов) и у Вас все получится. Увольняют Вас по согласованию сторон. Работодателю не выгодно собирать кучу бумаг, и компромата, который можно опротестовать в суде, чтобы сделать Вам негативную запись в трудовой. Поэтому надо идти до конца. Последнее слово за Вами и есть возможность вовремя сойтись на нужной вам цифре. Пять окладов мне не дали, дошло дело только до 3-х + страховка до конца года. Но я знаю людей, которые уходили и с 5-ю окладами.
Также хочу дать совет действующим сотрудникам. На прошлой недели в Societe Generale отчитались за прошедшие 6 месяцев, данную статью можно найти на banki.ru. Прочитав статью, подумайте теперь, что будет с Вами в ближайшее время. А особенно с теми, кто не боится отстаивать свою точку зрения и не ведет себя с руководителями как неопытный студент-сотрудник, который выполняет каждое абсурдное распоряжение, часто идущее вразрез с понятием профессионализма и целями банка.
Тем, кого сокращали в первых рядах, выплачивали по 3-5 окладов. На тот момент, процедура была не отработана, финансы были, опыта у HR мало. Сейчас опыт у них есть, денег, уверен нет. И кого будут сокращать, будут гнать с 1-2 окладами. Готовьтесь. Еще один факт, который я уверен будет. Но не забывайте, 1-2 оклада и 4-5 есть разница, и стоит нанять адвоката, заплатить ему за помощь и отбить свои 4-5, чем быть униженным, зная себе цену и то что ты делал для банка, но просто не устроило твоего начальника, которому ты не подлизал.
К сожалению, в банке очень остро стоит проблема в настоящих Управленцах - их единицы... В основном же - "у руля" те, кто долго сидел в банке и дождался места и оклада, а как с людьми работать так и не понял, а в подчинении у них работают вполне адекватные сотрудники, которые хотят сохранить свое место и всячески стараются выполнить планы.
Решения принимаются не понятным образом. Возьмем в пример закрытые два отделения Братеево и Бакунинское. Буквально за 2-3 дня, без оповещения клиентов. В нормальных банках, заранее клиентам сообщили бы, минимум за 2 месяца. Если учитывать, что арендная плата всегда проплачена наперед, можно предположить, что все знали и держали это в тайне. Либо по чей-то указке внезапно прикрыли, что показывает неуважение к сотрудникам, которых вроде тоже начали сокращать и к клиентам, для которых на сайте банка написали, что они могут пользоваться ближайшими отделениями. В примере отделения Братеево четко было написано, что ближайшее отделение - Калужское и Таганское (очень близко конечно, в 5 минутах ходьбы).
Умом принцип открытия отделений не понять. До сих пор, с 2003 года нет отделений в Бутово (очень я бы сказал перспективный район), в Зеленограде, в Мытищах и похожих районах. Зато на Белорусской практически утыкано 4 отделения (Белорусское, Тверское, Тишинское и Маяковское). Я пишу не из предвзятости, из-за того, что меня сократили. Сами посмотрите на сайте БСЖВ адреса.
А если взять всю Москву то:
1) Запад - одно отделение всего Серебряный Бор
2) Север - одно отделение всего Алтуфьевское, можно еще сюда внести Алексеевское.
3) Юг - два отделения в 10 минутах езды Калужское, и Ленинский-Проспект
4) Восток - фактически одно отделение - Измайловское, ну можно еще Жулебино сюда внести.
Пока сеть отделений будет утыкана в пределах Садового кольца, сотрудникам будут давать задания привлекать малый бизнес, который ну никак не работает и не открывает свои офисы в центре, а расположены в спальных районах. Ставить планы сотрудникам, которые вынуждены бороться за выполнение плана с отделениями БСЖВ, которые находиться в 500 метрах от них - будущего у Банка нет.
Еще что вспомнил. За все время, сколько я знаю БСЖВ и мои знакомые, никто ни разу не видел рекламу БСЖВ в общественном транспорте. В вагонах метро, в автобусах. Очень много москвичей добираются на работу именно общественным транспортом. Время в пути у них занимает от 15 до 120 минут. Ну неужели человек не заинтересуется услугами банка, если не будет пялиться на рекламу стоя в вагоне метро по пути на работу? А по телевидению кто-нибудь видел хоть одну рекламу? Когда началась волна кризиса, Райфайзен и Сбербанк постоянно был на виду и уверен получили большой приток клиентов.
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Sniper1478 • бывший сотрудник
12.08.2009 16:59
|Сокращения под видом увольнения...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Увольнения дошли и до Санкт-Петербургского филиала ЗАО БСЖВ! Печально…
Увольнения начались с понедельника 22 июня (в этот день отмечался день рождения ИО ГД). Событие приятное, но омраченное начавшимся сокращением! Официального сокращения не было объявлено! В Пн в отделе кадров появился сотрудник головного офиса, который приехал для проведения процедуры сокращения в 3 дня. В первый же день уволено 4 человека (payroll sales, BO).
Вообще в течение 3 дней предполагается сокращение порядка 30 работников. Разговоры проводятся в отдельном кабинете. Сегодня задели Mortgage office и ATM sales. Коллегам (бывшим) дают 3 оклада и расстаются с ними. Много недовольства и людей можно понять! Некрасиво так увольнять - вызывают, сообщают, что уволили и гуляй себе... Можешь даже за рабочее место больше не садиться! Кстати недавно была процедура смены паролей! В общем, посмотрим, что будет дальше... прибавку за обед сократили вдвое с 1 сентября. Видимо осенью нас ждет новая волна!
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CJSC "BSGV" St.Petersburg • бывший сотрудник
23.06.2009 16:58
|О сокращениях...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Как сотрудник, хоть и бывший, не могу сказать о банке ничего плохого! Да действительно, сократили меня одним днем, поставив перед фактом! Но я не могу сказать, что условия, которые мне при этом предложили меня не устроили. Да понимаю, ситуация, особенно в банковском секторе, сейчас не самая лучшая, но мне, как и моим "коллегам по несчастью", можно сказать еще повезло! Сокращение с выплатой 5 окладов, плюс полный подрасчет, плюс мед. страховка до конца года (а она у нас очень и очень неплохая), ну и еще некоторые приятные мелочи...
Бывшие коллеги, которые остались работать говорят, что дескать планируется понижение зарплаты чуть ли не на треть... Что будет дальше никто не знает, но все точно бояться, что будет идти новая волна сокращений, но уже без таких заманчивы предложений, как в моем случае...
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01847 • бывший сотрудник
21.06.2009 13:17
|Сокращение штатов
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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На неделе в филиалах БСЖВ прошло 10% сокращение штатов по следующей схеме. Все руководители и юрист ушли в отпуск, из головы приехал представитель отдела кадров. Вызывали по одному, ничего не подозревающих людей, и увольняли за 5 мин по соглашению сторон с выплатой крошечной компенсации.
Был стандартный набор причин: «Ваше место потеряло актуальность, вы самый слабый...» Практически обвинив сотрудников в их увольнении. За неделю до этого было двукратное урезание дотаций на питание. А за месяц до этого проходила компания по смене паролей и всякие страшилки про хищение информации и как этого избежать.
До этого Банк был самым лучшим и прибыльным даже в кризис. Видно пришла пора украсть самим у себя еще раз миллиард. Коллектив был отличный, люди все очень компетентные и приятные, входной контроль очень жёсткий и испытательный срок 3 месяца. Местные руководители так же энергичные и порядочные, на мой взгляд.
В банке было приятно и комфортно работать, замечаний даже устных никогда не получал, только положительные отзывы. Увольняли даже тех кому перед этим повысили зарплату за успехи. Вот оно звериное лицо иностранного капитала.
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безработБСЖВ • бывший сотрудник
21.06.2009 09:18
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