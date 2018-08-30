Сколько я вот не работал в банках, но с таким еще не сталкивался. Уже прошло некоторое время, посему перекипело, могу писать нормально... уже на трезвую голову.



Собственно, пришло письмо на мой мейл о том, что есть работа в сем банке. Позвонил, пообщались по телефону, пригласили на собеседование. Приехал один раз в назначенное время. Человека, с которым должен был собеседоваться, на месте почему-то не оказалось. Ну, видимо, занят был... Думал уже плюнуть на этот мелкоресурсный банчок. На следующий день перезвонили, извинились...



Ну ладно... Приехал, пообщались, сказал, что хочу по зарплате и должности, и уехал. Перезвонили еще, попросили подъехать еще на одно собеседование. Подъехал, пообщались с более высоким руководством... поговорили трали-вали и тишина... Ну, думаю в сад такой шараш-монтаж банк.



Практически через неделю перезванивают, предлагают должность замначальника какого-то мега отдела и зарплату 30 000 рублей (до налогообложения). Объясняю, что это зарплата операциониста на физиках и мне такая ЗП не нужна... Говорю - я к вам не пойду... Через день перезванивают, говорят, что это типа такая заминка вышла, предлагают более высокую оплату и компенсации накладных расходов...



Ну, приехал, заполнил документы, проверили, сказали - можно выходить... Приехал в "первый рабочий день" строго к назначенному времени в 9.00 с документами оформляться. Прождал человека, который должен был меня оформлять до 11.00. Наконец-то он появился. Проформлял все еще час... При этом мы вспоминали, заместителем какого же отдела меня берут? Перебрали вариантов 5, пока нашли подходящий. Но формулировка отличалась от ранее озвученной... И, о наконец-то, "я в Легионе". Дальше начинаются комиксы...



В банке не оказывается рабочего места для меня, т.е. в банке нет места для замначальника мега отдела стола, стула, компа и телефона... Мне ищут рабочее место... около 2-х часов. Я все это время сижу рядом с ресепшеном на стульчике и смотрю телевизор. И мне находят место! Угадайте где? В переговорной!



Начал я "обживать" свое рабочее место. Тут в "мое рабочее место" входят люди... и говорят, чтобы я типа смотался на время... Встаю, выхожу, опять на стульчике рядом с ресепшеном сижу пару часов... Наконец-то "мое рабочее место" освобождается... И тут появляется вышестоящее руководство и делает замечание! Мол, я не по ФОРМЕ ЛЕГИОНА одет! На что поясняю, что форма... это типа... я еще не дорос...



Между делом пообщался с сотрудниками, кто работает неделю, кто пару месяцев, кто только вышел... Это очень и насторожило. Как выяснилось соц.пакетом и не пахнет, питания нет, системы адаптации вновь принятых работников нет. Компенсации отсутствуют и вообще полный финиш! Сказали - премии часто срезают, не формулируя причину... ну и так далее. На этом "первый день работы" заканчивается...



"Второй рабочий день" начинается еще комичнее. Прихожу к 9-00. "Мое рабочее место" закрыто... и там сидят люди. Опять иду на стульчик рядом с ресепшеном смотреть фильм. К 11-00 "мое рабочее место"... освобождается. Мне все это порядком надоело.



Еще когда подписывал трудовой договор, обратил внимание, что там не прописаны размеры оплаты труда и премий, а также оговоренные компенсации. И такая формулировка: "оплата согласно штатного расписания". Прошу предоставить штатное расписание для ознакомления а там! ЙООО 25 000 до налогообложения… Финиш!



Звоню "начальнику", спрашиваю - долго я буду сидеть в переговорной? Работать невозможно и это нарушение трудового договора, т.к. банк не может предоставить все нужное для работы?! На что получаю шикарный ответ: «пару месяцев!» Вы не работали в переговорной пару месяцев? Ну, так вот, я работал 2 Дня!..



И еще один вопрос, касающийся оплаты задаю... Как вообще они собираются выплачивать оговоренную зарплату и компенсации, если в трудовом договоре прописано одно, а на деле другое! Гарантирует ли он мне получение ранее оговоренной ЗП?! На что получаю офигенный ответ: «Все зависит от тебя! Мы зарплаты назначаем, как хотим... Вешаю трубку.



Сижу полчаса в ауте... Потом поднимаюсь в отдел кадров, забираю трудовую без записи… УРА!.. Не отработал еще 5 (пяти) дней... Сдаю пропуск... и удаляюсь! Вот так я "отшаражмонтажил" 2 дня в сем прекрасном банке! Короче "Полный Легион"... к большому сожалению, не римский!