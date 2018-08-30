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|Зачем банк размещает "мертвые" вакансии?
|не голосовал
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Один раз меня занесло на собеседование в этот банк 3 года назад. Остались приятные впечатления. Мне очень понравился офис рядом с м. Калужская. Но после собеседования мне не перезвонили, и я устроилась в другое место.
Сейчас в данном банке открыта вакансия http://hh.ru/vacancy/8962480, которая соответствует моему опыту и навыкам и, по воле судьбы (сокращение), я нахожусь в поиске работы. Данная вакансия висит с осени 2013 г. Это не такая супер сложная вакансия, на закрытие которой нужно полгода. Реально найти человека за 2 недели, тем более на рынке сейчас переизбыток банковских специалистов.
Вопрос к Банку: зачем размещать вакансию, если по факту никто не нужен? Я неоднократно откликалась на нее на hh, но приглашение на собеседование не последовало, хотя необходимые навыки у меня есть.
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aliceinwonderland • несостоявшийся сотрудник
14.03.2014 20:16
|Дезинформация на собеседовании
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Здравствуйте! 30 августа была на собеседовании в этом банке по адресу Профсоюзная, 78. Собеседование прошло успешно, заполнила анкету, сказали ждать результатов проверки безопасности. Ждать устала, написала сама 5 сент, оказалось, что все хорошо, ждем звонка о точной дате обучения.
В итоге обучение было назначено на сегодня (17.09). Т.к. обучение длится 2 недели с утра и до вечера, я заранее написала на своей нынешней работе заявление на увольнение. 19 у меня последний день. Счастливая сегодня одела белую рубашку и пошла на долгожданное обучение, которого с момента собеседования ждала уже 20 дней. Нас было человек 15-20. Точно не успела посчитать. И все начали представляется, рассказывать о себе.
И тут выяснилось, что заявленный на собеседовании график не соответствует действительности. Нам всем сказали 5/2 с 9 до 18 с двумя рабочими субботами в месяц. А оказалось график сменный 4/3 по 10 часов. И другого графика у них нет. Человек 5 в т.ч. и я ушли сразу после этой новости. Казалось бы, что такого страшного? Ничего, кроме того, что я ждала этого обучения с конца августа. Уволилась с работы и отклонила все варианты и предложения от других компаний. Сегодня я впервые за несколько лет безработная. Спасибо мбанку за это.
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sila misli • несостоявшийся сотрудник
17.09.2013 15:08
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