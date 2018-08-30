Здравствуйте! 30 августа была на собеседовании в этом банке по адресу Профсоюзная, 78. Собеседование прошло успешно, заполнила анкету, сказали ждать результатов проверки безопасности. Ждать устала, написала сама 5 сент, оказалось, что все хорошо, ждем звонка о точной дате обучения.



В итоге обучение было назначено на сегодня (17.09). Т.к. обучение длится 2 недели с утра и до вечера, я заранее написала на своей нынешней работе заявление на увольнение. 19 у меня последний день. Счастливая сегодня одела белую рубашку и пошла на долгожданное обучение, которого с момента собеседования ждала уже 20 дней. Нас было человек 15-20. Точно не успела посчитать. И все начали представляется, рассказывать о себе.



И тут выяснилось, что заявленный на собеседовании график не соответствует действительности. Нам всем сказали 5/2 с 9 до 18 с двумя рабочими субботами в месяц. А оказалось график сменный 4/3 по 10 часов. И другого графика у них нет. Человек 5 в т.ч. и я ушли сразу после этой новости. Казалось бы, что такого страшного? Ничего, кроме того, что я ждала этого обучения с конца августа. Уволилась с работы и отклонила все варианты и предложения от других компаний. Сегодня я впервые за несколько лет безработная. Спасибо мбанку за это.