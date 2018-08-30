Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Неправильная анкета и лишние вопросы от СБ
|отрицательный отзыв проверяется
|
Будущим соискателям при трудоустройстве в СКБ-банк! При собеседовании вы заполняете анкету соискателя:
1. в конце анкеты содержится информация о том, что вы не возражаете против запроса вашей кредитной истории (КИ). То есть подписывая заявление о своих данных вы ещё одновременно и разрешаете запрос КИ. Такой запрос должен быть на отдельном листе! Кроме того, наличие или отсутствие кредитной истории никак не может повлиять на ваше трудоустройство. Но вам могут отказать в трудоустройстве. Таким образом, банк нарушает ТК РФ.
2. Служба безопасности (СБ) задаёт вопросы не имеющие непосредственного отношения к рассматриваемой вами вакансией. Вопросы по той же КИ являются незаконными. Банк снова нарушает ТК РФ.
3. Зарплаты в СКБ-банке низкие, но г-н Пумпянский является долларовым миллиардером. Вывод сделайте сами.
|
0
Михаил_екб • несостоявшийся сотрудник
31.01.2019 11:10
|Хорошо, что этот опыт в прошлом )))
|нейтральный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Доброго времени суток, скажите есть у кого нибудь номер бухгалтерии?? По работе ну такое себе, удовольствие ниже среднего.
|
0
Павел Прусс • бывший сотрудник
30.01.2019 16:48
|Нарушение трудового кодекса!
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Заявление на увольнение было написано 08.11.2018, в день увольнения 15.11.2018 трудовая книжка и остальные прилагающиеся документы получены не были. Кроме того, не в полном объеме был произведен расчет заработной платы. Позвонил в бухгалтерию за разъяснением ситуацию, мне ответили, что мой руководитель должен был направить ходатайство на выплату, чего он не сделал. При попытке решить вопрос с руководством был получен отказ без четкого объяснения причины не выплаты зп в полном объеме. Подано заявление в трудовую инспекцию.
|
0
Alexandr_P94 • бывший сотрудник
15.11.2018 20:59
|Ужасный банк
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Доброго времени суток всем читающим данный отзыв. Хочу написать свое мнение о данном банке, в котором мне "посчастливилось" поработать. На собеседовании сотрудники отдела кадров говорят только хорошие отзывы о банке, о его престижности и перспективе карьерного роста... На самом деле, это далеко не так. Впечатление о работе испортилось с самого первого дня, когда мне предстояло собеседование с руководителем офиса. В офисе меня не приветливо встретил персонал, все были заняты своими делами и никого не волновало, что мне нужно попасть к руководителю, но это еще пол беды.
После того как мою кандидатуру одобрили, я начала проходить стажировку, которая должна была длится две недели, но из-за нехватки сотрудников мне сократили ее до одной недели, дали огромный объем теории без практических навыков и сказали, что по истечении недели я должна сесть на обслуживание. Никого не волновало, что целыми сутками вместо того, чтобы изучать банковские программы я сидела и проходила тесты, не относящиеся к рабочей подготовке.
Что касается сотрудников - это вообще кошмар. Люди абсолютно не знают, что такое корпоративная этика, при клиентах могут показывать неприязнь к ним, открыто заявляют руководству, что хотят уйти, при других клиентах могут обсуждать того, кто только что ушел, и порой, не очень культурно.
Сами продукты в данном банке являются очень противоречивыми, и порой, даже сами сотрудники не могли ответить, как они действуют, да и главной целью было лишь бы что-то "впихнуть", не задумываясь о последствиях.
Посмотрев на это все, мною было принято решение об увольнении, но уволиться было не так просто. В начале, в отделе кадров мне говорили, что руководитель не подписал заявление и отправит его позже, хотя я знаю, что заявление было подписано в тот же день, далее целую неделю мне нужно было мотаться в головной офис за денежными средствами, в отделе кадров меня предупредили, что они будут там уже ждать меня. Каждый день мне приходилось ездить в головной офис, для того чтобы узнать, где мои деньги, и только через неделю мне сказали, что деньги в офисе, в котором я работала. После долгих выяснений мне пришлось ехать в офис за расчетом, где ни одна "коллега" даже не подумала поздороваться со мной и все как обычно делали вид очень занятых людей, даже при пустом зале, и только тогда я наконец-то попрощалась с данным банком. Никому данный банк не советую ни в качестве трудоустройства, ни в качестве обслуживания.
|
0
kazr2911 • бывший сотрудник
29.07.2018 13:33
|Банк, в котором нет ЗАВТРА
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Банк, в котором нет завтрашнего дня. Сейчас в Банке проходят массовые увольнения, которые полностью нарушают Трудовой кодекс. Сотрудникам предлагают за их "молчание" максимум один оклад, а тем, кто проработал недолго, как в моем случае, увольнение по собственному или по статье. На мой отказ увольняться по собственному желанию одним днём, началось эмоциональное насилие: грозились лишить премий (а это половина зарплаты), проверяли вовремя ли я приходила и уходила с работы. Оказалось, вовремя. Тогда, чтобы подвести меня под статью, попросили написать объяснительные за "несвоевременное" отсутствие в обеденные перерывы, хотя поочередное отсутствие на обедах было согласовано с руководителем, НО в устной форме. Непосредственный руководитель в день моего увольнения был последний день в своей должности (его понизили, установив испытательный срок), поэтому тупо исполнял все приказы Департамента по персоналу.
|
0
olga_x_time • бывший сотрудник
20.03.2018 09:42
|"Хорошо там, где нас нет", или Нетрадиционно хороший отзыв о работе в СКБ-Банке
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Т.к. мой функционал связан с активным взаимодействием с различными структурными подразделениями Банка, сотрудниками всех уровней от рядовых специалистов до ТОПов, могу с уверенностью заявить, что бОльшая часть моих коллег трудится в банке более 3-5 лет, а многие и больше 10. Есть даже такие, кто работает с основания Банка (1990 г.). Есть, конечно, подразделения с высокой текучестью кадров и это, как правило, фронт-зона и клиентские службы (не каждый выдержит интенсивную стрессовую работу, сменные графики и высокие планы продаж), но, опять же, на данные должности Банк принимает, в основном, людей без опыта работы, в которых очень серьезно вкладывается, обучает банковскому делу с нуля. Не знаю, как в регионах, но в Екатеринбурге у любого кассира, операциониста или специалиста контакт-центра есть РЕАЛЬНЫЙ шанс не только профессионального, но и карьерного роста в структуре Банка.
Можно долго петь дифирамбы или кидаться обтекаемыми слоганами из рекламы о вакансиях, но я просто перечислю несколько фактов, которые, на мой взгляд, важны для многих сотрудников:
1. Стабильная белая зарплата, выплачиваемая без задержек. За почти 7 лет работы не было ни одного случая, чтобы Банк нарушил сроки выплат. Все работает как часы: 1 и 16 числа месяца, а если они выпадают на праздники или выходные, то выплаты идут предстоящим рабочим днем. Перед Новым годом обычно з\п скидывают 26-28 числа, не тянут до 31. Фиксированная зарплата у сотрудников ГО состоит из 2х частей: оклада и ежемесячной надбавки, которую могут не выплатить только в случае каких-то серьезных дисциплинарных или должностных провинностей (прогулы, недобросовестное исполнение обязанностей и т.д.), в справке 2-НДФЛ отображается ВСЯ сумма дохода, больничные и отпускные оплачиваются из расчета всей з\п, а не только оклада.
2. Есть социальный пакет, в который входит: льготное кредитование (чем выше стаж, тем ниже процентная ставка по кредиту), пользование Интернет-банком без комиссий, частичная компенсация оплаты абонемента в бассейн, организована столовая для сотрудников с льготными ценами, работает здравпункт (в Екатеринбурге), на базе которого проводится льготная вакцинация от гриппа и клещевого энцефалита, а так же проф.мед осмотры сотрудников. Так же Банк оплачивает 2 дня по справке-освобождению по состоянию здоровья, выданную здравпунктом. Для ряда подразделений оплачивается корпоративная сотовая связь и компенсация проезда. Существует компенсация оплаты детских садов, детям сотрудников от 1 до 12 лет выдают Новогодние подарки. Полностью или частично сотрудникам и членам их семей компенсируется стоимость
путевок в учреждения, оказывающие санаторно-курортные и оздоровительные услуги, в том числе в виде поощрения по результатам работы. Я уже не говорю про оплату отгулов по уважительным причинам (свадьбы, похороны и т.д.) и материальную помощь в трудных жизненных ситуациях. А еще банк является спонсором футбольного клуба "Урал", поэтому для сотрудников билеты на их матчи продаются со скидками.
3. Корпоративная культура и отличный коллектив. В первую очередь, особенно хочется отметить общую атмосферу дружелюбия и взаимопомощи среди сотрудников банка. Большинство коллег, действительно, профессионалы своего дела, у которых есть чему поучиться и с кем по-настоящему приятно работать! Наверное, для меня это самый важный пункт. Из чуть более 500 моих друзей в социальной сети почти 280 - коллеги (нынешние и бывшие) из СКБ-Банка. Многие уволившиеся сотрудники, сравнив условия "на стороне", очень часто возвращаются назад, в "семью"
Праздники мероприятия в Банке проходят очень интересно и креативно, каждый год мы ждем сюрпризов на Новый год, 8 марта и 23 февраля. Мы вместе с коллегами участвуем в ежегодной Первомайской демонстрации, весенних субботниках, принимаем участие в благотворительных акциях, спортивных и творческих соревнованиях.
4. Высокая интенсивность работы, сложные рабочие задачи. Пункт, конечно, спорный, но для меня важный. Я привыкла к высокому темпу деятельности и мне скучно, если рабочие дни тянутся, как резина. Здесь же, если честно, я и не заметила, как пролетели эти 7 лет
5. Еще раз про карьерный и профессиональный рост. Повторюсь, что тут речь пойдет про Екатеринбург. У меня есть десятки реальных примеров, когда специалисты, пришедшие в банк без опыта на рядовых специалистов сумели вырасти в Банке до руководящего уровня, в том числе и до Директора департамента в ГО, а так же Управляющих офисами по сети. Банк достаточно лояльно относится к внутренней ротации кадров, многие сотрудники фронта переводятся в Головной офис на разные направления (бэк, хэлп-поддержка, аналитика, методология, разработка продуктов и т.д.). В банке выстроена система обучения (в том числе и дистанционного), проходит регулярная оценка работающих сотрудников и ведется "кадровый резерв".
Это мои "Пять причин" (как в песне у Николаева ), по которым я до сих пор здесь.
Мне повезло, я не обманулась в своих ожиданиях, когда устроилась на работу в этот Банк
Почитав отзывы, я поняла, что многие соискатели, на момент принятия предложения от Банка, не всегда адекватно оценивают условия, профессиональные задачи и специфику работы в банковской сфере вообще и в СКБ-Банке в частности. Отсюда недопонимание и разочарование. Никто не мешает Вам прямо на собеседовании спросить о важных для Вас условиях (система мотивации, уровень зарплаты, график работы, месторасположение офиса, соцпакет), а так же уточнить функциональные обязанности, особенно, если вы никогда в банках не работали. У специалистов по подбору персонала и руководителей нет задачи Вас запутать, ввести в заблуждение, обмануть, лишь бы Вы вышли на работу! Все заинтересованы в том, чтобы сотрудник был эффективен и работал в банке долго.
Кто-то скажет, что, мол, ерунда это все: в банках зарплаты маленькие, работы много, клиенты злые, график неудобный, планы невыполнимые... Ну, тогда "Вам - не к нам". У нас тут и без вас хорошо!
|
3
Marison81 • сотрудник
20.03.2017 17:55
|Через месяц повысим
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Летом этого года пригласили работать в этот замечательный банк кредитным технологом управления розничных рисков. Вначале казалось "вау, банк еще и риски это же круто и интересно, наверняка будет очень здорово".
Ха.
Собеседование у меня прошлось просто идеально, у меня получилось быстро понять, что именно там происходит (помогли 2 с половиной высших образования) и что примерно мне предстоит делать (координировать работу программистов по разработке методов оценки заемщика). Только зарплату сказали 20 тысяч... Ну ладно, думаю я, испытательный срок, потом повысят, и все меня заверять начали, что "Да-да-да, конечно же повысят" ну как на такое не повестись... Потом обрадовали, что меня формально устроят еще и не в СКБ а в Газэнергобанк из Калуги (их дочку), а работать я буду фактически в СКБ. Кто же знал, чем такие хитрые махинации потом кончатся...
Первые недели были ненапряжные, сидишь почитываешь руководства, делаешь какие-то мелочи, казалось что за такой расслабон 20тка это даже много. Но буквально через месяц начался полнейший ад. Все поняли, что я быстро соображаю и так же быстро делаю, поэтму на меня свалили всю работу сотрудника аналитика, который работает крайне медленно и каждые 2 часа уходит покурить еще на 20 минут. Таким образом, к моей работе по составлению и проверке ТЗ вдруг добавилось еще бесконечное составление всяких заключений, презентаций и прочих "анализов проблемности" для начальства, и это с учетом того, что у меня опыта не было никакого и пришлось все это разбирать своим ходом по интернету, никакого обучения кроме пинка в стиле "надо сделать до вчера" предусмотрено не было. Любой вопрос к начальнику управления заканчивался матом и просьбой "научится уже соображать своей головой и отстать с глупыми вопросами". Любой вопрос к коллегам - "гы, не знаю, нарисуй че нить и докажи что он это просил".
Начальник моего отдела, к сожалению, вообще ничего не решал, хотя он показался самым адекватным человеком из всех. Все мои задачи валились непосредственно от начальника управления, вместе с матом и тупыми шуточками (в духе "Че кашляешь? Грипом болеешь? Или за спартак? ХАХАХХААХ"). С руководством в принципе общаться было бессмысленно, все разговоры заканчивались троллингом и придирками за цвет заливки таблицы в файлике (!приходилось переделывать по 10 раз заключения из-за такой фигни, я серьезно, они что, сами не могут оформить как им надо!) и уроками как надо правильно им отвечать по телефону, чтоб не получить выговор. Один из них даже названивал мне ночью на мобильник по "срочному делу", благо утром следующего дня мне удалось ему объяснить, что в 10 часов вечера у людей есть дела поважнее чем "работать на благо общего дела".
Еще через месяц меня стали обвинять во всех грехах. Например, при разработке новой модели оценки клиента, начальник управления сказал мне откинуть из анализа часть договоров. Кто же знал, что через неделю он обвинит меня в тупости, что мол это я не соображаю и откидываю их. После пары таких "нет твоя вина, ибо я начальник а ты дурак" уже начинало надоедать терпеть это. Последней каплей было то, что еще через какоето время он совсем потерял совесть и стал мне прямым текстом угрожать что "снизит зарплату и заставит до ночи сидеть работать". Хотя мне и так почти каждый день из-за его "срочных хотелок" приходилось задерживаться по полтора часа. Оплата переработок? Нет, такого понятия тут нет.
Самое удивительное, что сотрудникам всем норм. "Ну это же банк". "Это ты еще мало работаешь, и не такое бывает". "Перерабытывать в УРР это норма, смирись, без нас все встанет и ты получишь выговор лично от председателя правления". Я не понимаю, как аргумент "этожебанк" может быть хоть каким-то оправданием самодурству начальства и полному неуважению к чужому труду. Есть, конечно, в банке парочка нормальных людей, особенно среди программистов с которыми мне приходилось общаться, но в аналитических и финансовых отделах таких нет.
Казалось, хоть другие отделы будут чуть адекватнее. Ага, щас. Внутри банка идет какая-то жуткая борьба, все друг друга тихо ненавидят. Мы постоянно ругались с соседним департаментом, а перед моим увольнением мне даже довелось наслушаться матерных криков по телефону от одних к другим. Каждый упирается в свою правду и другой для него нет. "А мы вот посчитали сами и получили другие числа, видимо это ваш косяк" - "Нет ваш, наши данные точны и отвалите". Выглядит очень непрофессионально, какой-то детский сад.
На мои просьбы повысить зарплату реагировали забавно и всегда одинаково. "Ну через месяц. Ну потом. Ну ты же еще только начинаешь работать." Сразу стало ясно, что чего-то добиваться нет смысла, а слухи от знакомых о том, что перспективы в этой замечательной кредитной организации нет начали пугать, и поэтому на 5ом месяце наконец удалось найти новую работу и подать заявление на увольнение. И эти две недели стали самыми адскими.
Зачем оставлять человека работать, если вы в это время не даете ему задач?
Я серьезно, две недели (за исключением последних трех дней, когда появилась СРОЧНАЯ задача) мне просто приходилось сидеть и смотреть в стенку. Это было сущим издевательством.
Сам день увольнения тоже был веселым. Мало того, что в отделе кадров не знают, какой корпус банка находится по какому адресу (3 главных здания то знать надо) дак еще и отправили сдавать пропуска абсолютно не туда, куда надо было. Девочка из кадров отправила в одно здание, назвав его другим, а на месте сказали что надо было идти в третье После сдачи пропусков мне пришлось вернутся к этой девочке и сказать ей, что она меня запутала, на что она сказала "до вас никто не жаловался, значит это вы не так поняли". Хамство, троллинг и намеки на глупость - вот что характеризует всю работу в СКБ банке.
А, ну и да, трудовую из Калуги отправили в день увольнения, 2 декабря, и идти она будет полторы недели. #мывсеводнойкоманде
|
6
Drakolis • бывший сотрудник
07.12.2016 12:21
|За гранью Трудового Кодекса
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте. Работаю в банке с 2014 года в должности специалиста по взысканию просроченной задолженности. Нашли меня сами, и предложили работать у них в должности главного специалиста. Оклад и премию пообещали очень достойные. Проработав около 2х недель, пришла бумага, мол сокращение штата, переходи на должность ниже... деваться было некуда, работал на испытательном сроке. Работа удавалась, вот только с премиями обманули, после первого же выполнения планов, когда уже наступило время получать обещанные деньги мне сообщают: так мол и так, забыли совсем сказать, что первый месяц никаких поощрительных выплат мне и др. коллегам не предусмотрено. Ладно, что называется стерпели, испытательный срок все-таки.
Проходят месяцы, работаю, даже удалось добиться кое-какого повышения. Проблемы начали вылезать наружу позже, когда показатели эффективности сотрудника стали повышать. На все что было прописано в ТД, было приказано забить и работать на износ (И в выходные, и в праздники, и в отпуска). Не выходишь на работу в субботу - штраф, не выполнил план - штраф, идешь в отдел кадров узнавать - увольнение. Пробовал и на страничку внутрибанковскую писать (МНЕ не ВСЁ РАВНО), толку нет, приходит твоему же начальнику, потом ходишь косые взгляды ловишь.
Сейчас же, когда видимо для банка наступили тяжелые времена и сотрудников нужно убирать, начинают конкретно выживать с рабочего места. Ищут предлоги чтобы "подкопаться", угрожают увольнением по статье и плохими рекомендациями. В частности начальник управления Н.И не стесняется в выражениях (матерных), более того со стороны директора департамента её действия даже поощряются. Пришлось даже однажды ходить в департамент внутренней безопасности, "мне там все так хотели помочь", что даже заставляли объяснительную под их диктовку писать. Сейчас же, когда дело близится к суду, могу смело заявить, что банк недостойный работодатель. Весь тот объём работы, который был проделан, был успешно забыт, ведь нужно освобождать место (штатку сократили). Сказали конкретно: сиди на окладе 10 тыс. рублей и если не хочешь проблем, увольняйся поскорее. О сокращении речи не идет.
|
2
Duke85 • сотрудник
21.10.2016 09:03
|Работаю 2 года и все прекрасно
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Читая здесь отзывы о своём банке, становится обидно. Расскажу о себе, чтобы все понимали, что есть люди, которым нравится работать в СКБ-БАНКЕ.
Устроилась в банк в августе 2014 года в ДО Асбестовский операционист по физикам. Через год стала старшим опер-ом. Руководители прекрасные. И в работе помогут, подскажут и "о жизни" поговорить с ними можно. Коллектив, хоть и состоит в основной массе из женщин, тоже хороший. Зарплату ни разу не задерживали. Так что жаловаться не на что. Если приходишь в банк с целью работать, зарабатывать и добиваться чего-то, то все будет ок. А если кто-то хочет прийти в банк, сесть и за красивые глаза большую зарплату получать, то так не бывает и нечего винить в этом банк. Вообще, всему банку желаю развития, а ДО Асбестовскому особенно
|
0
Лейла Заединова • сотрудник
28.08.2016 20:51
|Обман на зп
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Просто кинули, как котенка! Работа менеджера активных продаж заключается в разъездах за свой счет! Увольняюсь и вместо 25 тр выплачивают 11!!! При этом на проезд я потратила 5тр. 6тр за отработанный месяц! Если уважаешь свое время не вздумай туда идти! Тебе все равно не заплатят. Начальство нос задрало, ты для них никто (мне так и говорили). Терпела сколько могла. При этом проценты бешеные, обманывают не только сотрудников, но и клиентов, втюхивая все что попало. Сбежала и не жалею! Ужас просто!
|
3
Галина Ососова • бывший сотрудник
25.08.2016 20:22
|
Администратор:
Автор, какой размер оклада указан в трудовом договоре?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.