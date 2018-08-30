Летом этого года пригласили работать в этот замечательный банк кредитным технологом управления розничных рисков. Вначале казалось "вау, банк еще и риски это же круто и интересно, наверняка будет очень здорово".



Ха.



Собеседование у меня прошлось просто идеально, у меня получилось быстро понять, что именно там происходит (помогли 2 с половиной высших образования) и что примерно мне предстоит делать (координировать работу программистов по разработке методов оценки заемщика). Только зарплату сказали 20 тысяч... Ну ладно, думаю я, испытательный срок, потом повысят, и все меня заверять начали, что "Да-да-да, конечно же повысят" ну как на такое не повестись... Потом обрадовали, что меня формально устроят еще и не в СКБ а в Газэнергобанк из Калуги (их дочку), а работать я буду фактически в СКБ. Кто же знал, чем такие хитрые махинации потом кончатся...



Первые недели были ненапряжные, сидишь почитываешь руководства, делаешь какие-то мелочи, казалось что за такой расслабон 20тка это даже много. Но буквально через месяц начался полнейший ад. Все поняли, что я быстро соображаю и так же быстро делаю, поэтму на меня свалили всю работу сотрудника аналитика, который работает крайне медленно и каждые 2 часа уходит покурить еще на 20 минут. Таким образом, к моей работе по составлению и проверке ТЗ вдруг добавилось еще бесконечное составление всяких заключений, презентаций и прочих "анализов проблемности" для начальства, и это с учетом того, что у меня опыта не было никакого и пришлось все это разбирать своим ходом по интернету, никакого обучения кроме пинка в стиле "надо сделать до вчера" предусмотрено не было. Любой вопрос к начальнику управления заканчивался матом и просьбой "научится уже соображать своей головой и отстать с глупыми вопросами". Любой вопрос к коллегам - "гы, не знаю, нарисуй че нить и докажи что он это просил".



Начальник моего отдела, к сожалению, вообще ничего не решал, хотя он показался самым адекватным человеком из всех. Все мои задачи валились непосредственно от начальника управления, вместе с матом и тупыми шуточками (в духе "Че кашляешь? Грипом болеешь? Или за спартак? ХАХАХХААХ"). С руководством в принципе общаться было бессмысленно, все разговоры заканчивались троллингом и придирками за цвет заливки таблицы в файлике (!приходилось переделывать по 10 раз заключения из-за такой фигни, я серьезно, они что, сами не могут оформить как им надо!) и уроками как надо правильно им отвечать по телефону, чтоб не получить выговор. Один из них даже названивал мне ночью на мобильник по "срочному делу", благо утром следующего дня мне удалось ему объяснить, что в 10 часов вечера у людей есть дела поважнее чем "работать на благо общего дела".



Еще через месяц меня стали обвинять во всех грехах. Например, при разработке новой модели оценки клиента, начальник управления сказал мне откинуть из анализа часть договоров. Кто же знал, что через неделю он обвинит меня в тупости, что мол это я не соображаю и откидываю их. После пары таких "нет твоя вина, ибо я начальник а ты дурак" уже начинало надоедать терпеть это. Последней каплей было то, что еще через какоето время он совсем потерял совесть и стал мне прямым текстом угрожать что "снизит зарплату и заставит до ночи сидеть работать". Хотя мне и так почти каждый день из-за его "срочных хотелок" приходилось задерживаться по полтора часа. Оплата переработок? Нет, такого понятия тут нет.



Самое удивительное, что сотрудникам всем норм. "Ну это же банк". "Это ты еще мало работаешь, и не такое бывает". "Перерабытывать в УРР это норма, смирись, без нас все встанет и ты получишь выговор лично от председателя правления". Я не понимаю, как аргумент "этожебанк" может быть хоть каким-то оправданием самодурству начальства и полному неуважению к чужому труду. Есть, конечно, в банке парочка нормальных людей, особенно среди программистов с которыми мне приходилось общаться, но в аналитических и финансовых отделах таких нет.



Казалось, хоть другие отделы будут чуть адекватнее. Ага, щас. Внутри банка идет какая-то жуткая борьба, все друг друга тихо ненавидят. Мы постоянно ругались с соседним департаментом, а перед моим увольнением мне даже довелось наслушаться матерных криков по телефону от одних к другим. Каждый упирается в свою правду и другой для него нет. "А мы вот посчитали сами и получили другие числа, видимо это ваш косяк" - "Нет ваш, наши данные точны и отвалите". Выглядит очень непрофессионально, какой-то детский сад.



На мои просьбы повысить зарплату реагировали забавно и всегда одинаково. "Ну через месяц. Ну потом. Ну ты же еще только начинаешь работать." Сразу стало ясно, что чего-то добиваться нет смысла, а слухи от знакомых о том, что перспективы в этой замечательной кредитной организации нет начали пугать, и поэтому на 5ом месяце наконец удалось найти новую работу и подать заявление на увольнение. И эти две недели стали самыми адскими.



Зачем оставлять человека работать, если вы в это время не даете ему задач?

Я серьезно, две недели (за исключением последних трех дней, когда появилась СРОЧНАЯ задача) мне просто приходилось сидеть и смотреть в стенку. Это было сущим издевательством.



Сам день увольнения тоже был веселым. Мало того, что в отделе кадров не знают, какой корпус банка находится по какому адресу (3 главных здания то знать надо) дак еще и отправили сдавать пропуска абсолютно не туда, куда надо было. Девочка из кадров отправила в одно здание, назвав его другим, а на месте сказали что надо было идти в третье После сдачи пропусков мне пришлось вернутся к этой девочке и сказать ей, что она меня запутала, на что она сказала "до вас никто не жаловался, значит это вы не так поняли". Хамство, троллинг и намеки на глупость - вот что характеризует всю работу в СКБ банке.



А, ну и да, трудовую из Калуги отправили в день увольнения, 2 декабря, и идти она будет полторы недели. #мывсеводнойкоманде