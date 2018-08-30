Доброго времени суток! Вот и настала моя очередь писать отзыв о той ФКО, в которой я работал. Прежде всего хочу сказать большое спасибо всем, с кем работал - это удивительные люди, отличные специалисты, профессионалы своего дела.



Когда-то, в 2008 году, я пришел в этот банк молодым, зеленым и не имеющим опыта работы в банках. Это был первый банк, в котором я работал. Начинал с простого специалиста, со стандартным испытательным сроком. И направление мне тогда досталось новое и практически не освоенное никем в этом банке. А именно: возврат просрочки. Это было интересно. Работать начинали по спискам эксель, к каждому клиенту свой, индивидуальный подход и результат, нацеленный только на одно - вернуть деньги. Помню даже смешной случай: звонил должнику, а это был заместитель самого ПСД. Вот страшно то было. Но ничего. Должник - он и в Африке должник, через 15 минут деньги были на счете . И так работал я практически полтора года.



Отдаю должное Банку, была ситуация, когда я свалился в тяжелой болезни и практически два месяца не выходил из палаты, но Банк меня не бросил, оформили новую ДМС, коллектив приезжал ко мне. А лучшая подруга, она же близкий друг, она же коллега, приехала в день рождения и, когда я ковылял на балкон палаты покурить на три минуты, натянула в палате флажки, откуда-то приволокла торт. Зажгла на нем свечи, а потом громко прокричала: "С днем Рождения!" Вот какие люди там работают. Есть еще там люди, к которым можно с легкостью обратиться за поддержкой или помощью в решении той или иной проблемы.



Через полтора года я перевелся внутри банка в другое подразделение, в котором было много нового и интересного, но абсолютно незнакомого мне опыта. Вот там я уже очень хорошо освоил всю банковскую кухню, и, самое главное, мне это нравилось. Порой казалось, что вот-вот и голова лопнет от навалившихся дел, проблем, которые требуют немедленного их решения, но ничего, справлялся. Методом научного тыка, методом "соцопроса" сотрудников - решение находилось. А иногда от усталости еле волочил ноги к метро и ехал домой. Но то была приятная усталость.



Руководство. Руководство банка вполне открыто, можно обращаться с какими-то рабочими моментами и проблемами. Последний ажиотажный случай решали с ЗамПП О.К., решили четко, быстро, оперативно. Да, не обошлось без разбора полетов, но было за что! Это удивительная, яркая, красивая женщина, высококлассный профессионал. Мой непосредственный руководитель ЗамПП А.Т. - это просто мегамозг, генератор идей, генератор поиска решений задач и правильных выходов из сложных ситуаций. К нему можно было идти без опаски, всегда примет, всегда выслушает и вместе будет решать проблему держа на контроле, а если понадобится и люлей надает, но за дело!



А в целом "АМТ БАНК" - это одна команда, пусть не все это понимают, но все делают. В этом банке работают отличные люди, грамотные специалисты, красивые девушки и женщины. И со всеми у меня был общий язык. Спасибо вам за возможность работать с вами, за то, что делились опытом, учили, ругали и ругались, хвалили, помогали. Ну а если я все-таки кого-то обидел, то приношу свои извинения.



Удачи всем! С уважением, Д.Г.



P.S.: К сожалению, вынужден был покинуть банк в виду низкой ЗП и по семейным проблемам.