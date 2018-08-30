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|Зарплата ушла?..
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброе время суток!
Если мое письмо поможет бывшим сотрудникам банка "АМТ банк" получить свою зарплату (отпускные и т.д.), то я буду считать, что не зря сейчас стучу по клавишам. Ситуация очень скверная. Все мы знаем, что у банка "АМТ банк" отозвали лицензию. Сейчас в банке всем руководит временная администрация из ЦБ РФ. Уволились сотрудники банка 12.08.2011, и вот уже вторую неделю им обещаю расчет.
Читаем закон: ТК РФ
Статья 140. Сроки расчета при увольнении
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.
Как бывшим сотрудникам "АМТ-банк" защитить свои права? Подавать в суд на ЦБ РФ? Кто несет в таком случае ответственность?
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Maxsad • бывший сотрудник
27.08.2011 23:14
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Администратор:
Давайте в этом случае оценку бывшему банку ставить уже не будем.
|Неудачный опыт - тоже опыт
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Отзывы никогда не писал, но в этот раз решил поделиться своим негативным опытом. Начну с начала. Меня пригласили в АМТ Банк на собеседование на должность юриста в отдел исполнительного производства юридического управления, наобещали золотые горы и карьерный рост. 2-е собеседование со мной проводил непосредственно мой будущий начальник (Д-ев Д.В.), он мне сразу не понравился - вел себя надменно, говорил про испытательный срок и поставил условие - если сработаемся, то пройдешь испытательный срок, меня сразу насторожило его самомнение, хотя вопросы он задавал элементарные, не требующие особых профессиональных знаний.
Меня пригласили на работу в этот банк. Я написал на своей прежней работе заявление на увольнение, позвонил в АМТ Банк предупредил о том, что через две недели выйду на работу, меня попросили приехать пораньше, чтобы оформить документы, а при оформлении документов мне между делом обмолвились о том, что должность моя временная и вообще я буду оформлен в другом отделе, но это "типо" ничего страшного - я стал сомневаться, но тут опять начались уговоры, сказки и обещания. Понадеявшись на порядочность людей, да и работа мне действительно была нужна, я согласился.
Вышел я первый день на работу и понял, что мнение было не ошибочное (о начальнике и банке в целом). В отделе все сотрудники новые и работали не более 3-6 мес. Это навело на мысль, что что-то тут не так. Проработав несколько дней я понял, что зря сюда устроился, с людьми там обращались, как со скотиной, постоянно все не так и ты во всем виноват. Я не выдержал такого обращения и высказал все начальнику и написал заявление на увольнение. Мой разговор с начальником хоть и был неприятный, но все-таки в корректной форме.
Могу поконкретнее описать начальника - прямо скажем умом он не обременен и энциклопедическими знаниями тоже, как юрист - весьма посредственный, его некомпетентность заметна сразу - всю работу перекидывает на сотрудников, даже не понимая ее сути, раздает поручения, не выполнимые с точки зрения юриспруденции, с процессуальным правом он вообще не знаком. Отработав 3 дня я ушел по-хорошему, без скандалов и т.п. Начав поиск работы сначала, выявилась тенденция отказов, работу я все-таки нашел, но мне стало известно, что в АМТ звонили мои потенциальные работодатели и всем давали обо мне не лестные характеристики. Только испортил свою трудовую книжку и изрядно помотал себе нервы.
Вот такой чудесный банк, и люди там отличные работают, текучка у них нереальная, зато отдел кадров рассказывает хорошие сказки, коллектив тоже не плохой, ну, конечно, если они успевают с Вами познакомиться... В общем - человек, если ты не хочешь портить свою карьеру, трудовую книжку и уничтожать свои нервные клетки, обходи этот банк стороной!
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Civik5 • бывший сотрудник
13.06.2011 13:07
|Спасибо Вам!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток! Вот и настала моя очередь писать отзыв о той ФКО, в которой я работал. Прежде всего хочу сказать большое спасибо всем, с кем работал - это удивительные люди, отличные специалисты, профессионалы своего дела.
Когда-то, в 2008 году, я пришел в этот банк молодым, зеленым и не имеющим опыта работы в банках. Это был первый банк, в котором я работал. Начинал с простого специалиста, со стандартным испытательным сроком. И направление мне тогда досталось новое и практически не освоенное никем в этом банке. А именно: возврат просрочки. Это было интересно. Работать начинали по спискам эксель, к каждому клиенту свой, индивидуальный подход и результат, нацеленный только на одно - вернуть деньги. Помню даже смешной случай: звонил должнику, а это был заместитель самого ПСД. Вот страшно то было. Но ничего. Должник - он и в Африке должник, через 15 минут деньги были на счете . И так работал я практически полтора года.
Отдаю должное Банку, была ситуация, когда я свалился в тяжелой болезни и практически два месяца не выходил из палаты, но Банк меня не бросил, оформили новую ДМС, коллектив приезжал ко мне. А лучшая подруга, она же близкий друг, она же коллега, приехала в день рождения и, когда я ковылял на балкон палаты покурить на три минуты, натянула в палате флажки, откуда-то приволокла торт. Зажгла на нем свечи, а потом громко прокричала: "С днем Рождения!" Вот какие люди там работают. Есть еще там люди, к которым можно с легкостью обратиться за поддержкой или помощью в решении той или иной проблемы.
Через полтора года я перевелся внутри банка в другое подразделение, в котором было много нового и интересного, но абсолютно незнакомого мне опыта. Вот там я уже очень хорошо освоил всю банковскую кухню, и, самое главное, мне это нравилось. Порой казалось, что вот-вот и голова лопнет от навалившихся дел, проблем, которые требуют немедленного их решения, но ничего, справлялся. Методом научного тыка, методом "соцопроса" сотрудников - решение находилось. А иногда от усталости еле волочил ноги к метро и ехал домой. Но то была приятная усталость.
Руководство. Руководство банка вполне открыто, можно обращаться с какими-то рабочими моментами и проблемами. Последний ажиотажный случай решали с ЗамПП О.К., решили четко, быстро, оперативно. Да, не обошлось без разбора полетов, но было за что! Это удивительная, яркая, красивая женщина, высококлассный профессионал. Мой непосредственный руководитель ЗамПП А.Т. - это просто мегамозг, генератор идей, генератор поиска решений задач и правильных выходов из сложных ситуаций. К нему можно было идти без опаски, всегда примет, всегда выслушает и вместе будет решать проблему держа на контроле, а если понадобится и люлей надает, но за дело!
А в целом "АМТ БАНК" - это одна команда, пусть не все это понимают, но все делают. В этом банке работают отличные люди, грамотные специалисты, красивые девушки и женщины. И со всеми у меня был общий язык. Спасибо вам за возможность работать с вами, за то, что делились опытом, учили, ругали и ругались, хвалили, помогали. Ну а если я все-таки кого-то обидел, то приношу свои извинения.
Удачи всем! С уважением, Д.Г.
P.S.: К сожалению, вынужден был покинуть банк в виду низкой ЗП и по семейным проблемам.
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Timoff • бывший сотрудник
10.06.2011 14:53
|Спасибо за школу выживания
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Это единственное спасибо, которое я могу адресовать данному работодателю.
Работал до и после в общей сложности в пяти банках. Сам являюсь карьеристом, поэтому на любом месте работы отметаю мелочи и стараюсь двигаться по направлению к вершине.
В этом банке это зависит от того насколько ты симпатичен зампредам, причем не курирующим твою работу, а просто от г-жи К-и, например. Она просто звезда. Школа выживания была настолько серьезной, что сейчас спустя уже год после ухода из банка мне не страшен не то, что серый волк, но и личности подобные г-же К-и, хотя до нее всем очень далеко.
Прессинг, унижение и прилюдные оскорбления, лишь маленькая часть того, что позволяют себе люди в этом банке. При чем подобное поведение свойственно и девочкам-помошникам руководителей, которым по 18-19 лет, у которых и образования-то никакого нет. Ну, это так… лирика, просто меня всегда это очень возмущало... Очень положительные эмоции и благодарность за дополнительный опыт в работе к К-у Д.В. Он вообще вкалывает в этом банке не как принято руководству, а круглыми сутками...
Остальные банальные вещи, по типу того как и за что оттуда увольняют, и как построен сам бизнес-процесс, писать не буду, это очень тривиально. Хотите острых ощущений - устройтесь на работу и ощутите все на собственной шкуре. И не надо писать, комментарии на мой отзыв, что плохому работнику везде плохо (эту заезженную фразу слишком часто стали использовать). В Юниаструме и ВТБ - 24 при прочих терпимых косяках я такого беспредела не встречал.
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ioj • бывший сотрудник
18.01.2011 12:14
|Хорошая организация во всем
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Читала много отзывов бывших сотрудников. И сразу скажу, что большая часть замечаний не обдуманы, несправедливы и неосознанны. Даже не приятно было об этом читать. Немного о себе и Банке.
Уволилась из АМТ (ранее БТА и СИБ) не так давно, по собственной воле. Работа руководства банка: Отличная! Спасибо г-же Мессерле, г-же Коданиди, г-ну Третьякову за отличные условия труда! Пятизвездочные я бы сказала. Кто из сотрудников банка может похвастаться страховками ДМС, где лечат тебя по самому высшему классу?! Здесь все согласятся! За время работы (СИБ-БТА-АМТ) ни разу не почувствовала дефицита канц. принадлежностей.
А период кризиса Банк пережил и переживает с достоинством! Коллегам, которые пишут несправедливые высказывания в адрес Банка, я бы, прежде всего, посоветовала сначала взвесить все хорошее, а потом уже говорить о плохом. Огромный плюс в работе по качеству обслуживания клиентов! Тут вариаций на тысячу!
Кнопочки: зеленая и красная (данные отправляются сразу в ГО для анализа), звонки, обращения. И ни один из отзывов клиента ни останется без внимания! Плюс за самооценку: сотрудники банка сами оценивают официальный сайт банка. Это то же много стоит! Нашел ошибку или неактуальную информацию - получи баллы, а потом по итогам еще и приз (если был самым наблюдательным)! Плюс за АйТи технологии: такого сервиса, к примеру, почтовых ящиков нигде не встречала. Очень быстро и оперативно все работает, удобство просто на 5+. В одном почтовом сервере, можно сформировать заявку на кредитный комитет, написать служебки (автоматически), здесь же все ставят свои подписи и резолюции. Таким же образом отправляются письма. Интернет сервисы для клиентов просто на высоте! Перечислять можно долго.
За отличную организацию работы всего Банка, Руководству АМТ Банка г. Москва - большое спасибо! Я горжусь, что работала в этом Банке! Для меня по-прежнему каждый клиент - это VIP. Любой положительный отзыв - незаменим, а отрицательный - бесценен!
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Kailas • бывший сотрудник
05.01.2011 16:54
|Не устраивайтесь сюда - пожалеете!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Кошмар, а не банк. Проработал тут более 3-х лет. Очень тяжелая работа, начальство постоянно напрягает, но не потому, что вредное, а потому, что его напрягают сверху... Уволился я полгода назад и сейчас работаю в замечательном банке. Не жалею ни капли... Зарплата в АМТ - копейки. О повышении не мечтайте! В банке постоянно режим жесткой экономии, элементарно - на канцтовары денег нет.
Пользовались одним дыроколом на отдел... Про постоянные задержки после работы молчу, итак много сказано. Руководство ни во что не ставит. Как выразилась Госпожа М... в своем обращении к люду "офисный планктон". А вообще, рыба гниет с головы. Так что подумайте хорошенько. А коллектив хороший. Нас сплотила общая беда.
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Ксюша83 • бывший сотрудник
21.10.2010 22:56
|Управление по работе с персоналом...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Огромное спасибо Управлению по работе с персоналом Банка за профессиональное отношение к делу и человеческие качества. Работая с вами, я всегда ощущал поддержку и понимание, то что не так часто встретишь в других организациях. Работа с людьми - это одна из самых важных (возможно, что самая важная) и ответственных сторон жизни любой организации, но, к сожалению, не все это понимают.
У вас отличный коллектив, в котором умеют отделить работу от личных отношений. Некоторым руководителям подразделений Банка крайне необходимо организовать стажировку (и не один день) в вашем Управлении и понаблюдать (а лучше записать) как необходимо правильно, четко и грамотно организовать работу коллектива и т.д. Вы являетесь тем огромным потенциалом Банка, который необходимо реализовывать.
От администратора: Вы сами работали именно в этом подразделении или просто имели дело с ними? Можно подробнее о своем личном опыте работы в банке?..
CAB: Я проработал в банке около трех лет. Взаимодействовал с Управлением по работе с персоналом по многим вопросам, которые решались оперативно, четко и понятно.
Некорректно будет сейчас говорить отдельно о зарплате и соцпакете в данном банке, поскольку сейчас я работаю в совершенно другой сфере деятельности. Если говорить о банке, то как и в любой другой организации были свои плюсы и минусы, но в целом мне в нем работалось довольно комфортно, а ушел я, поскольку решил сменить направление деятельности.
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CAB • бывший сотрудник
10.06.2010 16:55
|Как хорошо, что он в прошлом
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В банке работал с 2008, почти 2 года. Наш директор умело играл на чувствах и потребностях сотрудников, хотя очень часто психовал и выходил из себя, обзывая сотрудников не очень приятными словами при этом все это на повышенном эмоциональном фоне... так, что потом опускались руки, и вообще ничего не хотелось делать. А вот коллеги в отделе и в смежных отделах - радовали. При этом очень часто говорил о том, что мы единый коллектив, и все друг за друга, но когда его позиция была под угрозой - очень быстро и легко прощался с нижестоящими начальниками. Ключевые позиции поначалу занимали в вперемешку с московскими специалистами, а в конце 2009 года остались только люди из Казахстана, которые все же не до конца прониклись российским рынком и не до конца понимают, как управлять русской душой.
Одним словом, собираясь работать в этом банке, будьте готовы, что ваше руководство будет из Казахстана, кричать временами и называть вас неприятными словами, грузить работой других отделов, устраивать истерики в случае опоздания на 5 минут и радоваться, когда вы засиживаетесь допоздна. Вас научат там ходить строем, одеваться по регламенту и душиться определенными духами, так как другие запахи в банке не приемлют.
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Maxut • бывший сотрудник
09.06.2010 12:50
|Есть предложение
|не голосовал
|Предлагаю выбрать компанию, осуществляющую извоз сотрудников банка после дежурства, в которой водители имели бы представление о том, где находится банк и как к нему проехать. После полуночи сотрудники вынуждены разыскивать нерадивых водителей и проверять, чтобы те не обманули банк с оплатой проезда. Зачастую эти странные обязанности, возложенные на сотрудников банка, заканчивается спором с водителем. Вроде не последний банк, а пользуется услугами некомпетентной компании. Неужели экономия 50 руб. стоит стольких мучений сотрудников и имиджа банка?
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bvv • несостоявшийся сотрудник
05.05.2010 00:52
|Терпения сотрудникам!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Хочу поделиться своим опытом работы в БТА.
Могу сказать, что прошла там хорошую школу жизни! Но школа эта была довольно суровой...
Поначалу всё меня устраивало, производило исключительно положительные впечатления. Не прошло и недели моей трудовой деятельности, как начались задержки на работе. Причем задержки были довольно приличные по времени (с учетом того, что я ездила на работу из Подмосковья, в восторг меня это не приводило)!
В дальнейшем задержки стали нормой! Кроме того, работа в выходные (законные выходные, прописанные в трудовом договоре!) тоже практиковалась, это было в порядке вещей - Руководством сказано, значит надо! Как оплачивалась такая трудовая деятельность - это тоже больной вопрос...
Терпела я это сравнительно недолго. Я не хочу сказать, что всё было ужасно и отвратительно. Например, коллектив был просто замечательным! Со многими продолжаю общаться и по сей день! Но хотелось бы, чтобы Уважаемое Руководство обратило большое внимание на своих сотрудников, на их труд, и во сколько они этот труд оценивают (стыдно должно быть!)!
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mariuza • бывший сотрудник
23.01.2010 18:23
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