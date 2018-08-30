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Подумайте, прежде чем идти на собеседование плохо (−1)
Добрый день!
Хочу рассказать свою историю трудоустройства в данный «финансовый институт». В конце декабря 2017 г., я оставила отклик на интересующую меня вакансию, в начале 2018 г., со мной связывается главный специалист подбора персонала КВС, поговорили-пригласили на собеседование. Приехала-пообщались, КВС сказала, что вакансия «заморожена», есть другая действующая, по моему профилю, я согласилась, меня перенаправили на собеседование к руководителю БЕ. Приехала на встречу с БЕ, собеседование проводили двое БЕ и Лаура (рук. отдела). Пообщались достаточно добродушно, сошлись на том, что меня берут, далее процесс трудоустройство был завязан с КВС.

Связываюсь с КВС, она в курсе, что меня выше перечисленное руководство согласовало, далее начинается «интересное». КВС, объяснила, что процесс трудоустройства не быстрый, нужно пройти собеседование с председателем правления, если пройдёт успешно, тогда СБ и потом на работу. Соглашаюсь на данные условия, отступать некуда, тем более мне нужна работа. Далее, я начинаю одолевать звонками КВС, когда второй этап собеседования с председателем правления. КВС начинает меня динамить, то он в отпуске, то из отпуска не выходя ушёл на больничный, то ещё не «разморозили» мою ставку, вообщем куча куча отговорок, я честно впервые столкнулась с таким не добросовестным работодателем. Параллельно я прошла СБ, предоставила все скан-копии документов Ждём отмашки от КВС, причём данная дамочка сама не звонила, одолевала звонками и выуживанием информации я. Звонки проходили в интервале 1-2 раза в неделю. Взаимодействия между КВС и БЕ с Лаурой не было, информация была различна, хотя бы договорились и лили в уши одинаковый бред. Лаура не была в курсе, что пройдена проверка СБ. КВС, вообще отмочила, что собеседование с председателем не нужно, хотя на первом собеседовании, все сотрудники ни важно какой должности проходят собеседование с председателем правления. Вообщем, долго меня «пинали», кульминацией стало то, что БЕ предложил ещё разок приехать на собеседование, «что-то мы вас подзабыли», конечно подзабыли, ведь с момента нашей встречи (январь) прошло три месяца, приглашение на повторное собеседование от БЕ, было в апреле. Вообщем такая не честная, со стороны сотрудников Новикомбанка, произошла история.

Уважаемые КВС, БЕ, Лаура будь честны с будущими соискателями, если Вас что-то не устроило в соискателе, не нужно «кормить завтраками», а сказать как есть. Я потеряла 3месяца поверив выше перечисленным господам, а могла устроиться в другой банк, но из-за Вас отказалась. Сейчас я работаю в достойной компании, не было бы счастья да не счастье могло.
Marianna_0703 • несостоявшийся сотрудник
07.09.2018 08:18
Советский банк нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Сложно в плане повышения зарплаты и продвижения по карьерной лестнице. Отдел кадров решает все. И главное KPI, за которым следит отдел кадров, прийти в 9:00 уйти в 18:00, и выглядеть по дресс-коду. Председатель правления не здоровается с подчиненными в коридоре. Очень НЕкомфортный офис хоть и в центре.
caneku@list.ruбывший сотрудник
07.02.2018 22:35
Незаконное увольнение и некомпетентность сотрудников не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу рассказать о том, какие сотрудники работают в «Новикомбанке» г. Санкт-Петербурга. Я обратилась в банк, как бывший сотрудник этого банка, к своей бывшей коллеге с просьбой предоставить мне справку для оформления пособия по уходу за ребенком. как безработная. Справку мне подготовили очень быстро, за что огромное спасибо. Но возникли проблемы с получением этой справки. Я попросила эту справку передать моему супругу, он был готов предоставить в банке наши паспорта, свидетельство о заключении брака, о рождении ребенка и написать расписку о получении справки. На что я по телефону получила резкий ответ «Нет». Приехать мне самой за справкой с грудным ребенком и вторым малолетним ребенком не представлялось возможным. Супруг в это время находился на работе. Бывшая коллега сказала, что этот вопрос через нее не решается и посоветовала позвонить мне в юридический отдел. В юридическом отделе мне ответила начальник отдела – Р.Д.Н. и сказала, что никакие справки третьим лицам передаваться не будут, только личное присутствие и под роспись. Я при этом спокойным голосом попросила её пойти мне навстречу и отдать справку моему мужу, на что в ответ Р.Д.Н. грубым тоном ответила: «как хорошо, что мы с Вами развязались очень быстро. С Вами лучше перебдеть, чем недобдеть. С Вами связываться лучше не стоит». И сразу же бросила трубку телефона. Разговор был в таком тоне, как будто я преступник. Где спрашивается корпоративная этика, профессиональная компетентность? Через минуту я попыталась ещё раз позвонить в юридический отдел, где мне сообщили, что Р.Д.Н. нет на месте и она в суде. Секретарь мне сказала, что директора банка нет на месте, он на встрече и когда он будет неизвестно, заместителя директора также нет на месте.

Хотелось бы уточнить, какие некомпетентные специалисты работают в юридическом отделе, а особенно на должности начальника. Может я чего-то не понимаю, и начальник юридического отдела имеет полное право в таком тоне разговаривать с клиентами. Хочу заметить, что когда я устраивалась на работу в этот банк, я его предпочла перед другими банками, так как на рынке банк более 20 лет и первые впечатления были исключительно положительными и такими оставались, пока меня не уволили, когда я находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, взамен ничего не предоставили и просто по телефону сообщили, что я уволена и всё. Хотя я находилась не на декретной ставке. В трудовом договоре было указано, что девочка, которая была на декретной должности, находилась временно до выхода основного работника. Таким образом, и мой трудовой договор был составлен так, что и я тоже находилась временно до момента выхода декретницы в другом отделе банка. После того, как я ушла в декрет, вместо меня взяли девочку на должность ведущего специалиста, я занимала должность главного специалиста по работе ОРЧК. После того, как у неё закончился испытательный срок, её перевели на моё место и повысили оклад. Так она начала работать на моей должности. Девочка, которая была прописана у меня в трудовом договоре, меньше месяца была на моей должности и попросила перевести её в кредитный отдел, так как там больше зарплата и работа интересней. Это происходило пока я оформлялась на работу, её благополучно перевели в кредитный отдел, а я заняла должность в другом отделе. Как я понимаю, должны были увольнять не меня, а девочку, которая пришла позже меня, либо ту, которая была на месте декретницы (не замужем, детей нет).

В итоге, перед Новым годом я осталась без дохода, в чужом городе с двумя малолетними детьми. Как мне сказали в банке, вакантных мест нет, но чудным образом, девочку, которую взяли на работу на период моего отпуска по уходу за ребенком, обратно перевели на должность ведущего специалиста. Помогите разобраться?
strekoza1бывший сотрудник
13.01.2016 19:00
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