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|Подумайте, прежде чем идти на собеседование
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Добрый день!
Хочу рассказать свою историю трудоустройства в данный «финансовый институт». В конце декабря 2017 г., я оставила отклик на интересующую меня вакансию, в начале 2018 г., со мной связывается главный специалист подбора персонала КВС, поговорили-пригласили на собеседование. Приехала-пообщались, КВС сказала, что вакансия «заморожена», есть другая действующая, по моему профилю, я согласилась, меня перенаправили на собеседование к руководителю БЕ. Приехала на встречу с БЕ, собеседование проводили двое БЕ и Лаура (рук. отдела). Пообщались достаточно добродушно, сошлись на том, что меня берут, далее процесс трудоустройство был завязан с КВС.
Связываюсь с КВС, она в курсе, что меня выше перечисленное руководство согласовало, далее начинается «интересное». КВС, объяснила, что процесс трудоустройства не быстрый, нужно пройти собеседование с председателем правления, если пройдёт успешно, тогда СБ и потом на работу. Соглашаюсь на данные условия, отступать некуда, тем более мне нужна работа. Далее, я начинаю одолевать звонками КВС, когда второй этап собеседования с председателем правления. КВС начинает меня динамить, то он в отпуске, то из отпуска не выходя ушёл на больничный, то ещё не «разморозили» мою ставку, вообщем куча куча отговорок, я честно впервые столкнулась с таким не добросовестным работодателем. Параллельно я прошла СБ, предоставила все скан-копии документов Ждём отмашки от КВС, причём данная дамочка сама не звонила, одолевала звонками и выуживанием информации я. Звонки проходили в интервале 1-2 раза в неделю. Взаимодействия между КВС и БЕ с Лаурой не было, информация была различна, хотя бы договорились и лили в уши одинаковый бред. Лаура не была в курсе, что пройдена проверка СБ. КВС, вообще отмочила, что собеседование с председателем не нужно, хотя на первом собеседовании, все сотрудники ни важно какой должности проходят собеседование с председателем правления. Вообщем, долго меня «пинали», кульминацией стало то, что БЕ предложил ещё разок приехать на собеседование, «что-то мы вас подзабыли», конечно подзабыли, ведь с момента нашей встречи (январь) прошло три месяца, приглашение на повторное собеседование от БЕ, было в апреле. Вообщем такая не честная, со стороны сотрудников Новикомбанка, произошла история.
Уважаемые КВС, БЕ, Лаура будь честны с будущими соискателями, если Вас что-то не устроило в соискателе, не нужно «кормить завтраками», а сказать как есть. Я потеряла 3месяца поверив выше перечисленным господам, а могла устроиться в другой банк, но из-за Вас отказалась. Сейчас я работаю в достойной компании, не было бы счастья да не счастье могло.
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1
Marianna_0703 • несостоявшийся сотрудник
07.09.2018 08:18
|Советский банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Сложно в плане повышения зарплаты и продвижения по карьерной лестнице. Отдел кадров решает все. И главное KPI, за которым следит отдел кадров, прийти в 9:00 уйти в 18:00, и выглядеть по дресс-коду. Председатель правления не здоровается с подчиненными в коридоре. Очень НЕкомфортный офис хоть и в центре.
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0
caneku@list.ru • бывший сотрудник
07.02.2018 22:35
|Незаконное увольнение и некомпетентность сотрудников
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу рассказать о том, какие сотрудники работают в «Новикомбанке» г. Санкт-Петербурга. Я обратилась в банк, как бывший сотрудник этого банка, к своей бывшей коллеге с просьбой предоставить мне справку для оформления пособия по уходу за ребенком. как безработная. Справку мне подготовили очень быстро, за что огромное спасибо. Но возникли проблемы с получением этой справки. Я попросила эту справку передать моему супругу, он был готов предоставить в банке наши паспорта, свидетельство о заключении брака, о рождении ребенка и написать расписку о получении справки. На что я по телефону получила резкий ответ «Нет». Приехать мне самой за справкой с грудным ребенком и вторым малолетним ребенком не представлялось возможным. Супруг в это время находился на работе. Бывшая коллега сказала, что этот вопрос через нее не решается и посоветовала позвонить мне в юридический отдел. В юридическом отделе мне ответила начальник отдела – Р.Д.Н. и сказала, что никакие справки третьим лицам передаваться не будут, только личное присутствие и под роспись. Я при этом спокойным голосом попросила её пойти мне навстречу и отдать справку моему мужу, на что в ответ Р.Д.Н. грубым тоном ответила: «как хорошо, что мы с Вами развязались очень быстро. С Вами лучше перебдеть, чем недобдеть. С Вами связываться лучше не стоит». И сразу же бросила трубку телефона. Разговор был в таком тоне, как будто я преступник. Где спрашивается корпоративная этика, профессиональная компетентность? Через минуту я попыталась ещё раз позвонить в юридический отдел, где мне сообщили, что Р.Д.Н. нет на месте и она в суде. Секретарь мне сказала, что директора банка нет на месте, он на встрече и когда он будет неизвестно, заместителя директора также нет на месте.
Хотелось бы уточнить, какие некомпетентные специалисты работают в юридическом отделе, а особенно на должности начальника. Может я чего-то не понимаю, и начальник юридического отдела имеет полное право в таком тоне разговаривать с клиентами. Хочу заметить, что когда я устраивалась на работу в этот банк, я его предпочла перед другими банками, так как на рынке банк более 20 лет и первые впечатления были исключительно положительными и такими оставались, пока меня не уволили, когда я находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, взамен ничего не предоставили и просто по телефону сообщили, что я уволена и всё. Хотя я находилась не на декретной ставке. В трудовом договоре было указано, что девочка, которая была на декретной должности, находилась временно до выхода основного работника. Таким образом, и мой трудовой договор был составлен так, что и я тоже находилась временно до момента выхода декретницы в другом отделе банка. После того, как я ушла в декрет, вместо меня взяли девочку на должность ведущего специалиста, я занимала должность главного специалиста по работе ОРЧК. После того, как у неё закончился испытательный срок, её перевели на моё место и повысили оклад. Так она начала работать на моей должности. Девочка, которая была прописана у меня в трудовом договоре, меньше месяца была на моей должности и попросила перевести её в кредитный отдел, так как там больше зарплата и работа интересней. Это происходило пока я оформлялась на работу, её благополучно перевели в кредитный отдел, а я заняла должность в другом отделе. Как я понимаю, должны были увольнять не меня, а девочку, которая пришла позже меня, либо ту, которая была на месте декретницы (не замужем, детей нет).
В итоге, перед Новым годом я осталась без дохода, в чужом городе с двумя малолетними детьми. Как мне сказали в банке, вакантных мест нет, но чудным образом, девочку, которую взяли на работу на период моего отпуска по уходу за ребенком, обратно перевели на должность ведущего специалиста. Помогите разобраться?
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1
strekoza1 • бывший сотрудник
13.01.2016 19:00
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