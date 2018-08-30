Руководство банка держит сотрудников в состоянии постоянного стресса, весь коллектив боится попадаться на глаза руководителю. Банк держится только на сотрудниках старой закалки, которые не привыкли бросать начатое дело. Кризис в этом банке начался лет 10 назад и до сих не закончился. Всеобщая разруха, в которой виноват руководитель.