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|Кризис длиною в 10 лет
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Руководство банка держит сотрудников в состоянии постоянного стресса, весь коллектив боится попадаться на глаза руководителю. Банк держится только на сотрудниках старой закалки, которые не привыкли бросать начатое дело. Кризис в этом банке начался лет 10 назад и до сих не закончился. Всеобщая разруха, в которой виноват руководитель.
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МедведеваНата • бывший сотрудник
08.08.2015 08:53
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Администратор:
Пока без оценки.
|Хороший банк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Да может з/п и маленькая, но сейчас кризис.
Зато коллектив золотой.
И работа интересная, и традиции классные.
Я люблю этот банк.
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Lakistar • сотрудник
24.03.2009 12:47
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