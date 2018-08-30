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Кризис длиною в 10 лет не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Руководство банка держит сотрудников в состоянии постоянного стресса, весь коллектив боится попадаться на глаза руководителю. Банк держится только на сотрудниках старой закалки, которые не привыкли бросать начатое дело. Кризис в этом банке начался лет 10 назад и до сих не закончился. Всеобщая разруха, в которой виноват руководитель.
МедведеваНатабывший сотрудник
08.08.2015 08:53
Администратор:
Пока без оценки.
Хороший банк положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Да может з/п и маленькая, но сейчас кризис.
Зато коллектив золотой. smile;)
И работа интересная, и традиции классные.
Я люблю этот банк. smile:{}
Lakistar • сотрудник
24.03.2009 12:47
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