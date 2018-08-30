Процессы и документооборот. Наиотстойнейшие из всех, которые мне известны. Точнее их там нет вообще. А ещё точнее взяли старые регламенты, Уралсибсоцбанка и поменяли название. А Уралсибсоцбанк перестал существовать году так в 1999. Размышляйте дальше.



Руководство. Не дают письменных характеристик, дают негативную информацию новым работодателям, в течение 2-х недельной отработки пьют кровь всеми возможными способами. Продолжать можно бесконечно. Компетентность ТОПов оставляет желать лучшего, т.к. назначены они по принципу "кому-то нужно было руководить" в момент переименования. Без ПП вообще не заметны. Права голоса не имеют, особенно тот, что отвечает за кредитную работу. В порядке вещей свою некомпетентность свалить на нерадивость подчинённых.



Коллектив. Слово "команда, взаимовыручка, компетентность" - это не про этот коллектив. Есть, конечно, пару нормальных спецов и людей, но их мало и поэтому общую атмосферу не меняют. В такой обстановке главное внимание! Надежда только на себя и свои знания. Иначе подстава гарантирована.



Карьерный рост. Может произойти по факту написания заявления об увольнении или через подхалимство к руководству. По-другому не реально. Много протеже. Очень много.



Клиенты. Мне их жалко. Видимо совсем в другие банки не берут. А так это место для тех, кто не ищет лёгких путей.



Корпоративы. А что это такое?! Корпоратив за свой счёт в переделанной студенческой столовой! До последнего не верил.



Медиаподдержка. Её просто нет. Руководство считает, что офис расположен ну на таком известном месте, что рекламировать его просто не имеет смысла. Вывод: реальные проблемы у отделов, задействованных на привлечении. Это подразделение вообще вечный изгой: любая проблема, в которой есть корень "..клиент.." валится на них.



Отдел по работе с персоналом. Террариум во главе с 50 летней улыбчивой тётей, которая видит в каждом моложе себя потенциального конкурента на своё место.



Головная организация. Находится в Питере. Там ребята я так понял со своеобразным взглядом на Екб. Он даже рядом с Москвичами не валялся рядом. Кажется, что они вообще жалеют, что связались с екатеринбургским филиалом, т.к. ничего умного за 2 года я от них не услышал.



В общем, кандидат, если хочешь завалить свою репутацию на пустом месте, если хочешь перечеркнуть свой трудовой опыт, если хочешь разбить голову о стену, если хочешь в один прекрасный день проснуться и осознать, что тебе не чего написать в резюме новому работодателю - это твой банк!