Совкомбанк для меня стал не только первым местом работы, но и хорошей школой. Начинала я с должности рядового консультанта, а на днях уволилась с должности заместителя управляющей отделением, всего отработав пять лет. Так как, фактически, я уже бывший сотрудник, обманывать и приукрашивать действительность мне не нужно. Честно говоря, это и бессмысленно, потому что искренне любила и продолжаю любить и свою работу, и свой коллектив.



Нормальные условия, надбавки за стаж и премии за продажи, подарки детям, потрясающие корпоративные мероприятия – все это способствует созданию дружной и эффективной команды единомышленников. На мой взгляд, Совкомбанк – это хорошая возможность сделать карьеру в банковской сфере. Здесь не смотрят на родственные связи, а анализируют деятельность и общественную активность. Плюс постоянная практическая помощь со стороны руководства и коллег. Очень удобная система обучения в онлайн-режиме и с помощью очных семинаров. То есть активные, грамотные, работающие над своим ростом сотрудники всегда будут замечены.



Уволилась по личным причинам, а при получении трудовой книжки была растрогана приглашением вернуться в любой момент, как только появится возможность.