Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Отличное начало, поддержка развития
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Совкомбанк для меня стал не только первым местом работы, но и хорошей школой. Начинала я с должности рядового консультанта, а на днях уволилась с должности заместителя управляющей отделением, всего отработав пять лет. Так как, фактически, я уже бывший сотрудник, обманывать и приукрашивать действительность мне не нужно. Честно говоря, это и бессмысленно, потому что искренне любила и продолжаю любить и свою работу, и свой коллектив.
Нормальные условия, надбавки за стаж и премии за продажи, подарки детям, потрясающие корпоративные мероприятия – все это способствует созданию дружной и эффективной команды единомышленников. На мой взгляд, Совкомбанк – это хорошая возможность сделать карьеру в банковской сфере. Здесь не смотрят на родственные связи, а анализируют деятельность и общественную активность. Плюс постоянная практическая помощь со стороны руководства и коллег. Очень удобная система обучения в онлайн-режиме и с помощью очных семинаров. То есть активные, грамотные, работающие над своим ростом сотрудники всегда будут замечены.
Уволилась по личным причинам, а при получении трудовой книжки была растрогана приглашением вернуться в любой момент, как только появится возможность.
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Liza.01 • бывший сотрудник
20.11.2018 23:20
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Администратор:
Автор, уточните пожалуйста, в каком отделении работали.
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Ответ банка:
Добрый день!
Спасибо за Ваш отзыв!
Обязательно передам Ваши слова коллективу.
С уважением, Роман Мазетов, Департамент клиентских впечатлений ПАО "Совкомбанк".
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