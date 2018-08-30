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Перенесено из Народного рейтинга
автор ots_11
Я пришла в уже объединенный МДМ Банк, работала в банке больше года, занимала руководящие позиции. В силу обстоятельств вынуждена была уволиться из МДМа.
Я не склонна к тому, чтобы часами сидеть на подобных сайтах, оставлять негативные отзывы, выплескивая свои отрицательные эмоции. Таких отзывов всегда хватает по всем компаниям. По натуре я оптимист. И если что-то не получается, предпочитаю на этом не зацикливаться, провести анализ, «работу над ошибками» и двигаться дальше. Нет времени на то, чтобы месяцами и годами переживать один и тот же негатив!
Прочитала ряд отзывов и решила озвучить свои впечатления о банке.
Важно понимать, что в любой структуре есть свои недостатки и свои достоинства. В данном случае я не хочу говорить о недостатках, поскольку впечатление от работы в банке осталось сугубо положительное. Хочу поделиться позитивом)
В первую очередь, о чем хочу сказать (и это обычно озвучивают многие, кто работал в данном банке) – это команда. Те, с кем я работала вместе – профессионалы и отличные люди, которые готовы помочь. Среди них действительно есть люди, болеющие за свое дело, за Банк, за клиентов.
Второй момент – в Банке создана и эффективно работает МДМ-Академия. Регулярно проводится обучение фронта, что очень важно. Особенно в текущих условиях, когда Банк активно внедряет клиентскую модель бизнеса.
Третье – тарифы, предлагаемые Банком, на сегодняшний день - одни из лучших. Даже, пожалуй, лучшие на рынке, как для юр.лиц, так и для физ.лиц. Это дает Банку дополнительные возможности для роста.
Четвертое – есть отличный соц.пакет, включающий помимо обязательных вещей такие, как ДМС и соц.поддержка. В том числе и по нестандартным случаям. На моей практике сотрудникам, попавшим в затруднительное положение, согласовывались выплаты, которые позволили облегчить их ситуацию в части денежных расходов. Кроме того, и для самих сотрудников понимание того, что работодатель его не бросил в тяжелой ситуации, очень важно.
Это основное, что хотелось озвучить.
P.S.Коллеги – те, кто уже уволился и те, то еще работает в Банке, но критикующие его:
- если вы ушли из структуры, но вам нечего вспомнить позитивного, может проблема не в банке, а в том, что вы смотрите на жизнь «грустными» глазами?)
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Сергеич • бывший сотрудник
10.10.2011 15:14
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Администратор:
По просьбе автора засчитываем положительную оценку.
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"если вы ушли из структуры, но вам нечего вспомнить позитивного, может проблема не в банке, а в том, что вы смотрите на жизнь «грустными» глазами?)" - я думаю проблема не в том, кто как на жизнь смотрит, а в том, что платят сейчас в банках не так, как раньше - посмотришь на эту тонюсенькую кучечку бумажоночек в день зарплаты и слеза наворачивается - как же жалко её бедненькую, что она такая тощая
Есть только один способ порадовать людей - Уважаемые руководители! Выдавайте людям зарплату десятирублевыми купюрами, чтобы хоть визуально работники видели, как много бабла вы им платите))))
Э-эх. Во избежании инсайда пора завязывать с комментированием здесь, в новостях всё равно рано или поздно всё появится.
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ТУПОЕ КАПАНЬЕ СЛЮНОЙ ВСЁ Ж ХОЧЕТСЯ РАЗВЕЯТЬ,
ТУТ МУЗА МИМО ПРОХРОМАЛА, СМОТРИТЕ, ЧТО С НЕЙ НАКРОПАЛА:
кАК хОРОШО, чТО еСТЬ бАНК "МДМ",
ЧЕТЫРЕ ОТЗЫВА - вСЕ тАКЖЕ: "ГРЕЧКА, ВАУ!",
уНОСИТ кРЫШУ сТРЕСС, сТАБИЛЬНОСТЬ нАМ зАЧЕМ?
тАК мЫ ж пОКРУЧЕ ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛЫ!
зДЕСЬ "лУЧШЕЕ я вЗЯЛ", а тАМ уЖЕ И "рОСТ",
аЖ "пРЕИМУЩЕСТВА вЕЗДЕ", тЫ нЕ пОВЕРИШЬ!
кОМФОРТНО пОДЛИЗАТЬ, шОБ рЕЙТИНГ уДЕРЖАТЬ зА хВОСТ,
АДМИН, вСЕМ ПЛЮСИК ВЫСТАВЛЯЙ, НАС НЕ ПРОВЕРИШЬ!
МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ ТАКОВА,
БОРЗЕТЬ КОНЧАЙТЕ, МДМ БРАТВА.
Изменено: