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Везде свои преимущества хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Перенесено из Народного рейтинга
автор ots_11

Я пришла в уже объединенный МДМ Банк, работала в банке больше года, занимала руководящие позиции. В силу обстоятельств вынуждена была уволиться из МДМа.
Я не склонна к тому, чтобы часами сидеть на подобных сайтах, оставлять негативные отзывы, выплескивая свои отрицательные эмоции. Таких отзывов всегда хватает по всем компаниям. По натуре я оптимист. И если что-то не получается, предпочитаю на этом не зацикливаться, провести анализ, «работу над ошибками» и двигаться дальше. Нет времени на то, чтобы месяцами и годами переживать один и тот же негатив!
Прочитала ряд отзывов и решила озвучить свои впечатления о банке.
Важно понимать, что в любой структуре есть свои недостатки и свои достоинства. В данном случае я не хочу говорить о недостатках, поскольку впечатление от работы в банке осталось сугубо положительное. Хочу поделиться позитивом)
В первую очередь, о чем хочу сказать (и это обычно озвучивают многие, кто работал в данном банке) – это команда. Те, с кем я работала вместе – профессионалы и отличные люди, которые готовы помочь. Среди них действительно есть люди, болеющие за свое дело, за Банк, за клиентов.
Второй момент – в Банке создана и эффективно работает МДМ-Академия. Регулярно проводится обучение фронта, что очень важно. Особенно в текущих условиях, когда Банк активно внедряет клиентскую модель бизнеса.
Третье – тарифы, предлагаемые Банком, на сегодняшний день - одни из лучших. Даже, пожалуй, лучшие на рынке, как для юр.лиц, так и для физ.лиц. Это дает Банку дополнительные возможности для роста.
Четвертое – есть отличный соц.пакет, включающий помимо обязательных вещей такие, как ДМС и соц.поддержка. В том числе и по нестандартным случаям. На моей практике сотрудникам, попавшим в затруднительное положение, согласовывались выплаты, которые позволили облегчить их ситуацию в части денежных расходов. Кроме того, и для самих сотрудников понимание того, что работодатель его не бросил в тяжелой ситуации, очень важно.
Это основное, что хотелось озвучить.
P.S.Коллеги – те, кто уже уволился и те, то еще работает в Банке, но критикующие его:
- если вы ушли из структуры, но вам нечего вспомнить позитивного, может проблема не в банке, а в том, что вы смотрите на жизнь «грустными» глазами?)
Сергеичбывший сотрудник
10.10.2011 15:14
Администратор:
По просьбе автора засчитываем положительную оценку.
7 комментариев
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Clip12 (гость)
10.10.2011 15:15
Согласен. По розничным продуктам у банка очень привлекательные условия! По крайней мере, то что находится в открытом доступе, на сайте банка))
Imxoteb
10.10.2011 16:35
"Нет времени на то, чтобы месяцами и годами переживать один и тот же негатив!" - 100% намек на Вурдалака smile;)

"если вы ушли из структуры, но вам нечего вспомнить позитивного, может проблема не в банке, а в том, что вы смотрите на жизнь «грустными» глазами?)" - я думаю проблема не в том, кто как на жизнь смотрит, а в том, что платят сейчас в банках не так, как раньше - посмотришь на эту тонюсенькую кучечку бумажоночек в день зарплаты и слеза наворачивается - как же жалко её бедненькую, что она такая тощая smile:)
Есть только один способ порадовать людей - Уважаемые руководители! Выдавайте людям зарплату десятирублевыми купюрами, чтобы хоть визуально работники видели, как много бабла вы им платите))))
hokum
11.10.2011 16:53
Ну а то как же, придя в банк многие вдруг стали пессимистами и нытиками, а уходя - снова жизнерадостными и позитивными smile:)

Э-эх. Во избежании инсайда пора завязывать с комментированием здесь, в новостях всё равно рано или поздно всё появится.
Imxoteb
11.10.2011 17:32
"Ну а то как же, придя в банк многие вдруг стали пессимистами и нытиками, а уходя - снова жизнерадостными и позитивными" - зря смеетесь, у меня друг в Сбере 10 лет отработал, сейчас ушел в коммерческую фирму начальником отдела, так его не узнать! В Сбере был не очень охотным на разговор, замученный, затасканный какой-то, иной раз в обед придешь и то толком нормально не пообщаешься, а сейчас он совсем изменился - стал реально жизнерадостным и позитивным человеком, приятно смотреть, а общаться тем более smile:)
IT-шник
12.10.2011 12:40
Imxoteb - ну вы и нашли с чем сравнивать, со Сбером. Вы бы еще с Почтой России сравнили:). Не надо сразу же на полюс неуважения к собственным сотрудникам отправлять, есть и другие примеры:)

Изменено: IT-шник - 12.10.2011 12:40
tempesta
11.11.2011 20:24
ХОТЬ НАД УБОГИМИ И ИЗДЕВАТЬСЯ ГРЕХ,
ТУПОЕ КАПАНЬЕ СЛЮНОЙ ВСЁ Ж ХОЧЕТСЯ РАЗВЕЯТЬ,

ТУТ МУЗА МИМО ПРОХРОМАЛА, СМОТРИТЕ, ЧТО С НЕЙ НАКРОПАЛА:

кАК хОРОШО, чТО еСТЬ бАНК "МДМ",
ЧЕТЫРЕ ОТЗЫВА - вСЕ тАКЖЕ: "ГРЕЧКА, ВАУ!",
уНОСИТ кРЫШУ сТРЕСС, сТАБИЛЬНОСТЬ нАМ зАЧЕМ?
тАК мЫ ж пОКРУЧЕ ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛЫ!

зДЕСЬ "лУЧШЕЕ я вЗЯЛ", а тАМ уЖЕ И "рОСТ",
аЖ "пРЕИМУЩЕСТВА вЕЗДЕ", тЫ нЕ пОВЕРИШЬ!
кОМФОРТНО пОДЛИЗАТЬ, шОБ рЕЙТИНГ уДЕРЖАТЬ зА хВОСТ,
АДМИН, вСЕМ ПЛЮСИК ВЫСТАВЛЯЙ, НАС НЕ ПРОВЕРИШЬ!

МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ ТАКОВА,
БОРЗЕТЬ КОНЧАЙТЕ, МДМ БРАТВА.

Изменено: tempesta - 11.11.2011 21:01
JM_
14.11.2011 13:17
тебе бы не картины, тебе бы книги писать, начальник (с)
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