Перенесено из Народного рейтинга

автор ots_11



Я пришла в уже объединенный МДМ Банк, работала в банке больше года, занимала руководящие позиции. В силу обстоятельств вынуждена была уволиться из МДМа.

Я не склонна к тому, чтобы часами сидеть на подобных сайтах, оставлять негативные отзывы, выплескивая свои отрицательные эмоции. Таких отзывов всегда хватает по всем компаниям. По натуре я оптимист. И если что-то не получается, предпочитаю на этом не зацикливаться, провести анализ, «работу над ошибками» и двигаться дальше. Нет времени на то, чтобы месяцами и годами переживать один и тот же негатив!

Прочитала ряд отзывов и решила озвучить свои впечатления о банке.

Важно понимать, что в любой структуре есть свои недостатки и свои достоинства. В данном случае я не хочу говорить о недостатках, поскольку впечатление от работы в банке осталось сугубо положительное. Хочу поделиться позитивом)

В первую очередь, о чем хочу сказать (и это обычно озвучивают многие, кто работал в данном банке) – это команда. Те, с кем я работала вместе – профессионалы и отличные люди, которые готовы помочь. Среди них действительно есть люди, болеющие за свое дело, за Банк, за клиентов.

Второй момент – в Банке создана и эффективно работает МДМ-Академия. Регулярно проводится обучение фронта, что очень важно. Особенно в текущих условиях, когда Банк активно внедряет клиентскую модель бизнеса.

Третье – тарифы, предлагаемые Банком, на сегодняшний день - одни из лучших. Даже, пожалуй, лучшие на рынке, как для юр.лиц, так и для физ.лиц. Это дает Банку дополнительные возможности для роста.

Четвертое – есть отличный соц.пакет, включающий помимо обязательных вещей такие, как ДМС и соц.поддержка. В том числе и по нестандартным случаям. На моей практике сотрудникам, попавшим в затруднительное положение, согласовывались выплаты, которые позволили облегчить их ситуацию в части денежных расходов. Кроме того, и для самих сотрудников понимание того, что работодатель его не бросил в тяжелой ситуации, очень важно.

Это основное, что хотелось озвучить.

P.S.Коллеги – те, кто уже уволился и те, то еще работает в Банке, но критикующие его:

- если вы ушли из структуры, но вам нечего вспомнить позитивного, может проблема не в банке, а в том, что вы смотрите на жизнь «грустными» глазами?)