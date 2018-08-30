Как бывший сотрудник, хочу сказать, что, работая в этом банке, вам все время придется преодолевать барьеры коммуникации. Если вы к этому привыкли, не считаете борьбу пустой тратой времени и не устаете от этого как я, тогда этот пост можно не читать. Ну а для тех, кто хочет услышать объективную точку зрения на положение дел внутри организации перед трудоустройством, для тех, кто сознательно принимает решения при выборе работодателя, мой пост будет полезен.



Для начала предыстория: банк активно растет, для роста ему нужны новые ресурсы как материальные, так и человеческие. Ставка делается на новых людей, профессионалов своего дела, которые смогут организовать работу по новым для банка направлениям. Под них создаются отделы. Новички приступают к реализации своих амбиционных проектов и сталкиваются с первой проблемой коммуникации - неприятие изменений сложившегося положения старой командой (именно командой, не руководством). У первых и вторых разные цели. И для того, чтобы донести важность производимых изменений, требуется много сил и времени. Старожилы не видят острой необходимости в этой суете и не хотят идти на встречу новым сотрудникам, им хочется работать по сложившейся годами схеме.



Отсюда вытекает вторая проблема - старая схема не работает в новых условиях. Работа по старой схеме порождает ком проблем, превращая её в борьбу со вновь возникающими и возникающими проблемами, а также в постоянное реагирование на новые условия. В таком режиме практически невозможно структурировать и спланировать как свои действия, так и действия людей, с которыми работаешь в команде. Старая схема также неэффективна с точки зрения мотивации персонала. В современных компаниях уже никто не работает за "кнут" или из страха наказания.



В качестве вывода приведу такое утверждение: сотрудники, которым важно, чтобы их работа приносила удовлетворение, чтобы их усилия были оценены по достоинству, которые любят и умеют решать проблемы бизнеса, а не взаимоотношений, и дело, которым они занимаются, важно не только для них, но для всей компании и их сотрудников - уходят оттуда. Действительно полезные сотрудники там не задерживаются. За редким исключением это не так.



P.S. Надеюсь, пост получился максимально объективным и руководство банка использует эту информацию для улучшения обстановки в коллективе.