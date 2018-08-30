Ответ банка: Здравствуйте, _Roza_.

Я уверена, что первый опыт в карьере имеет большое значение – очень важен хороший старт. Вам повезло начать работу в крупной успешной компании среди профессионалов своего дела, доброжелательных и отзывчивых людей. И мне непонятно, почему Вы не планируете работать здесь долго.

В нашем Банке много историй успеха: те сотрудники, которые хотят построить карьеру и работают на результат, достигают многого. Если у Вас есть желание расти и развиваться, не вижу причин, чтобы у Вас это не получилось в Хоум Кредит. Сегодня на рынке труда огромное количество высокопрофессиональных специалистов стремится к нам попасть, и чем выше их уровень, тем сильнее их желание. А Вы же уже в нашей команде! Так что все в Ваших руках.

А по поводу небольших опозданий – дисциплина важна всегда и везде, а правила едины для всех. Привычка быть пунктуальным очень полезна: если вы действительно нацелены на результат и успех, она очень помогает. Сервис складывается из мелочей, а опоздание сотрудника может здорово испортить впечатление клиента от Банка. Высокий уровень обслуживания, напротив, привлекает клиентов и является залогом того, что они не только захотят вернуться к нам снова, но и порекомендуют наш Банк друзьям и знакомым.

С наилучшими пожеланиями,

Галина Вайсбанд

Вице-президент по управлению персоналом