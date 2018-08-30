 Доброго времени суток smile:uncap: В ХКФ пригласили меня работать буквально недавно, поэтому полноценного портрета банка еще не могу составить, но уже пытаюсь анализировать различные плюсы и минусы.

Насчет з/п не обманули. О какой говорили на собеседовании, ту и выплатили. Касательно самой суммы... Лично в моем случае, весьма не плохая. За квартиру и жилищно-коммунальные услуги мне платить не приходится, родители деньгами помогают, а на себя любимую мне хватает, да еще и остается. А вот так живет человек один, за учебу платит и вообще не отсюда. Тут уже понятно, что деньги очень маленькие.
То, что начальство старается максимально оптимизировать график сотрудников в плане рабочего времени и отдаленности рабочего места от дома - это, конечно, плюс. В плане самих рабочих мест ситуация противоречива. Либо тебя ставят на точку, где полно потенциальных клиентов и где можно выполнить большой процент месячного рабочего плана уже за день, либо приходится сидеть в одиночестве, т.к. бегать не за кем, а клиенты обращаются с покупкой в кредит пару раз в неделю. На такой точке и не заработаешь... smile:scratch:

Я прекрасного мнения о рабочем коллективе. Благо, люди, под чьим руководством выпадало стажироваться, оказывались очень доброжелательными и отзывчивыми. Мне и сейчас на рабочем месте здорово помогали с оформлением договоров и разъяснениями по рабочим моментам. Вот это действительно очень и очень приятно.

Касаемо начальства... Что ж, хотелось бы, ну чуууть-чуть большего понимания к человеческим факторам (ведь, первое, буквально в пять минут, опоздание в пустующий магазин погоды не сделает, верно?). А так, вполне человеческое отношение.

Уже точно знаю, что надолго в этом банке не задержусь, но очень хотелось бы оставить о нем приятные впечатления. Благо, сама работа мне пока нравится и многочисленные отзывы (особенно от клиентов, и, к сожалению, негативные) меня не смущают.

Успехов Банку! А я дальше продолжу набираться жизненного опыта... smile:)