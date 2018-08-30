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|Начинающий хомячок
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток В ХКФ пригласили меня работать буквально недавно, поэтому полноценного портрета банка еще не могу составить, но уже пытаюсь анализировать различные плюсы и минусы.
Насчет з/п не обманули. О какой говорили на собеседовании, ту и выплатили. Касательно самой суммы... Лично в моем случае, весьма не плохая. За квартиру и жилищно-коммунальные услуги мне платить не приходится, родители деньгами помогают, а на себя любимую мне хватает, да еще и остается. А вот так живет человек один, за учебу платит и вообще не отсюда. Тут уже понятно, что деньги очень маленькие.
То, что начальство старается максимально оптимизировать график сотрудников в плане рабочего времени и отдаленности рабочего места от дома - это, конечно, плюс. В плане самих рабочих мест ситуация противоречива. Либо тебя ставят на точку, где полно потенциальных клиентов и где можно выполнить большой процент месячного рабочего плана уже за день, либо приходится сидеть в одиночестве, т.к. бегать не за кем, а клиенты обращаются с покупкой в кредит пару раз в неделю. На такой точке и не заработаешь...
Я прекрасного мнения о рабочем коллективе. Благо, люди, под чьим руководством выпадало стажироваться, оказывались очень доброжелательными и отзывчивыми. Мне и сейчас на рабочем месте здорово помогали с оформлением договоров и разъяснениями по рабочим моментам. Вот это действительно очень и очень приятно.
Касаемо начальства... Что ж, хотелось бы, ну чуууть-чуть большего понимания к человеческим факторам (ведь, первое, буквально в пять минут, опоздание в пустующий магазин погоды не сделает, верно?). А так, вполне человеческое отношение.
Уже точно знаю, что надолго в этом банке не задержусь, но очень хотелось бы оставить о нем приятные впечатления. Благо, сама работа мне пока нравится и многочисленные отзывы (особенно от клиентов, и, к сожалению, негативные) меня не смущают.
Успехов Банку! А я дальше продолжу набираться жизненного опыта...
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_Roza_ • сотрудник
14.10.2011 16:57
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Ответ банка:
Здравствуйте, _Roza_.
Я уверена, что первый опыт в карьере имеет большое значение – очень важен хороший старт. Вам повезло начать работу в крупной успешной компании среди профессионалов своего дела, доброжелательных и отзывчивых людей. И мне непонятно, почему Вы не планируете работать здесь долго.
В нашем Банке много историй успеха: те сотрудники, которые хотят построить карьеру и работают на результат, достигают многого. Если у Вас есть желание расти и развиваться, не вижу причин, чтобы у Вас это не получилось в Хоум Кредит. Сегодня на рынке труда огромное количество высокопрофессиональных специалистов стремится к нам попасть, и чем выше их уровень, тем сильнее их желание. А Вы же уже в нашей команде! Так что все в Ваших руках.
А по поводу небольших опозданий – дисциплина важна всегда и везде, а правила едины для всех. Привычка быть пунктуальным очень полезна: если вы действительно нацелены на результат и успех, она очень помогает. Сервис складывается из мелочей, а опоздание сотрудника может здорово испортить впечатление клиента от Банка. Высокий уровень обслуживания, напротив, привлекает клиентов и является залогом того, что они не только захотят вернуться к нам снова, но и порекомендуют наш Банк друзьям и знакомым.
С наилучшими пожеланиями,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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