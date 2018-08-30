Закончились мои последние рабочие дни в Московском филиале. Работала курьером, зарплата 15.000 - проценты. Работы - горы, гоняют по всей Москве и МО. Курьер там не считается человеком. Вынудили написать заявление по собственному, потому что нашли на мое место нового сотрудника, уволили в 1 день... Хотя в штатке 2 курьера - на все стандартный ответ "Питер не согласовал".