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Условия работы соответствуют названию банка отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Закончились мои последние рабочие дни в Московском филиале. Работала курьером, зарплата 15.000 - проценты. Работы - горы, гоняют по всей Москве и МО. Курьер там не считается человеком. Вынудили написать заявление по собственному, потому что нашли на мое место нового сотрудника, уволили в 1 день... Хотя в штатке 2 курьера - на все стандартный ответ "Питер не согласовал".
женя1024бывший сотрудник
15.10.2011 17:07
2 комментария
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karapuzeek
17.10.2011 22:28
Ни разу не видел курьеров в банке Советском больше чем за полтора года работы))))
женя1024
Автор отзыва
20.10.2011 21:04
Мы сидим в ОРБ
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