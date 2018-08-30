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|Условия работы соответствуют названию банка
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Закончились мои последние рабочие дни в Московском филиале. Работала курьером, зарплата 15.000 - проценты. Работы - горы, гоняют по всей Москве и МО. Курьер там не считается человеком. Вынудили написать заявление по собственному, потому что нашли на мое место нового сотрудника, уволили в 1 день... Хотя в штатке 2 курьера - на все стандартный ответ "Питер не согласовал".
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женя1024 • бывший сотрудник
15.10.2011 17:07
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|karapuzeek
17.10.2011 22:28
|Ни разу не видел курьеров в банке Советском больше чем за полтора года работы))))
|женя1024
Автор отзыва
20.10.2011 21:04
|Мы сидим в ОРБ
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