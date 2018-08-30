Хочу и я поделиться своими впечатлениями от работы в Сбербанке. На данный момент являюсь бывшим сотрудником Байкальского банка Сбербанка России (тер. банк). Проработала я совсем немного - 2,5 месяца, но знаю точно, что не уволилась бы ни за что, если бы не обстоятельства в виде переезда на пмж в другой город. Но теперь немного подробнее



Я получила 2 высших образования (психология и управление персоналом), но как и многие столкнулась с тем, что молодые специалисты без опыта работы никому не нужны, долго билась в поисках работы и однажды откликнулась на вакансию "инспектор отдела кадров" на одном из сайтов. Мне перезвонили, назначили собеседование, но не было оговорено, что это за организация, хотя мне не составило труда посредством 2gis это узнать. Надо сказать, что волновалась я жутко, т.к. не ожидала, что мое резюме рассмотрят вообще (позже объясню почему), и это было вообще первое такое серьезное собеседование. Первичное собеседование со мной проводила Х.Т.В. - замечательный человек и просто великолепный сотрудник, мне кажется, мое волнение, наивность и вместе с тем огонек в глазах как-то повлияли на то, что меня пригласили на повторное собеседование уже к директору УРП - В.М.Г. Здесь, я признаюсь, переволновалась еще больше - говорила много глупостей относительно методики проведения собеседования, диагностики и т.д., что вызывало улыбку у В.М.Г., но и после этого мне перезвонили и назначили время проведения третьего этапа собеседования, который заключался в выполнении проф.задания. Было достаточно времени подготовиться и в назначенный день мое проф.задание было представлено третьему сотруднику на оценку. Затем я еще приходила на диагностику, приносила документы на проверку в СБ и т.д., как это обычно бывает при приеме на работу. В общей сложности с первого звонка до моего выхода на работу прошло 3 недели - скажу сразу уже из опыта, многих такой порядок раздражает, но я его считаю вполне оправданным.



С первого дня я включилась в работу своего отдела, времени раскачиваться и постепенно вникать не было, поскольку в самом разгаре было формирование ЦСКО, а это огромное количество документов от работников на перевод, резюме стопками на вакансии в ЦСКО (отвечая за работу с внешними кандидатами на вакансии, в неделю я выгружала до 500 резюме, все их отсматривала, подшивала в нужные папки и часть отправляла руководителям тех отделов, которые делали запрос на подбор), толпы людей приходят, чтобы ознакомиться с документами и т.д.



Работа меня захватила полностью, я с огромным удовольствием бежала утром на работу, я была рада видеть своих коллег, перенимать от них опыт, общаться и узнавать что-то новое. Многие здесь жалуются на нас - сотрудников УРП - говорят, что черствые, хамят, некомпетентны, но я ни разу за все время этого не видела. Зато видела, как воюют с нерадивыми руководителями, которые решают уволить сотрудника, и обязанность сообщить ему об этом снимают с себя и перекладывают на УРП; знаю, как болеют душой за тех, кто оказался в трудной ситуации (в новогодние праздники на двух сотрудниц было совершено нападение, собирали средства, организовывали реабилитацию и т.д.); видела организационную сторону диспансеризации, когда кругом одни жалобы и из одного отдела могут позвонить с разницей в 1 минуту и задать один и тот же вопрос, не потрудясь спросить у своих же.



Как и многие сотрудники я за все время работы не пришла домой вовремя, закончив рабочий день в 17.30, объем работ не позволял; работала практически все выходные. Я понимала - это моя работа, мне за это платят и платят хорошие деньги, жаловаться не на что.



Когда было принято решение о переезде, я с огромной горечью сообщила об это руководству, все отнеслись с пониманием, но до сих пор меня не покидает ощущение, что я как будто предала их... Меня замечательно проводили и вот я уже 8 месяцев живу в другом городе за тысячи километров от родного Иркутска и Байкальского банка... Здесь я тоже попыталась устроиться в Сбербанк, Юго-Западный. Скажу честно, что уже на первом собеседовании я поняла, что все не так. Руководитель отдела по подбору персонала всем своим видом показала, что делает одолжение беседуя со мной, не упускала возможности указать на то, что я пока никто в Краснодаре, знакомых у меня нет и быть полезной им я не смогу. Собеседование с руководителем УРП прошло чуть ли не в дверях, вопросов кроме "откуда вы?" и "где работали в Сбербанке?" мне не было задано, а затем начался футбол - "мы вам перезвоним", "решение еще не принято". Честно говоря - неприятно. В своей работе я сообщала всем, кто не прошел собеседование, о решении, ведь обратная связь важна и показывает серьезное отношение организации даже к несостоявшимся сотрудникам. Но! не смотря на этот опыт, я не теряю надежды попасть сюда на работу опять. Мне нравится эта организация, нравятся ее цели, нравятся мероприятия по реализации программы ПСС, и свое будущее я вижу в будущем Сбербанка. Нужно быть открытым к изменениям, гибким и принимать все, хоть и без лишнего фанатизма.



Кто идет медленно и не спеша, тому не длинна никакая дорога; кто терпеливо готовится в путь, тот непременно приходит к цели (с)