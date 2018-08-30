Работала в банке в качестве специалиста по работе с сетями 1, 2 порядка в г.Балаково. Проработала не так много, но впечатления остались неприятные. По началу устройства на работу управляющий ККО был один, затем сменился и вот тут-то начался просто кошмар: отношение к сотрудникам хамское, как будто мы были подсобные рабочие, никакого уважения, оснащение рабочих мест ужасное (даже доходило до того, что стулья для рабочего места отказывались давать, ссылаясь на то, что рабоче место специалиста в зале и работай стоя как хочешь в течение 10 часов, постоянные перебои с интернетом и т.д)! Управляющий делал и делает все для того, чтобы поднять свой авторитет перед его руководством за счет унижения других сотрудников. После его прихода началось массовое увольнение сотрудников данного ККО, т.к. многие не выдержали такого отношения. В общем, впечатления от работы в данной организации (только "благодаря" этому управляющему) остались далеко не из самых приятных. Что касается коллектива и других сотрудников (ведущих специалистов) - наивысшая оценка! Приобрела много новых друзей, очень сплоченный коллектив, и если бы не один неприятный момент, воспоминания были бы не такими угнетающими... Жаль, что те, кто назначают таких людей управляющими, не видят или делают вид, что не видят того, что они творят произвол; самодуры - одним словом.



Админ: В чем проявлялось хамство и унижение со стороны управляющего?