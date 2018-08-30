«Новоуренгойский филиал»

Устроился сразу после университета. Три месяца в процессинге, затем в ОИТ ведущим. Проработал в сумме восемь месяцев. Сбежал! Молодым специалистам советую держаться этого заведения подальше! Если у вас нет знакомств или родственников - ждите самого худшего! За человека вас считать не будут. В такой обстановке вы вряд ли чему-то научитесь. В общем, все что написано, касается всех без исключения крупных российских организаций, так что ничего нового для форумчан не открыл.