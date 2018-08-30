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|Новоуренгойский филиал
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Устроился сразу после университета. Три месяца в процессинге, затем в ОИТ ведущим. Проработал в сумме восемь месяцев. Сбежал! Молодым специалистам советую держаться этого заведения подальше! Если у вас нет знакомств или родственников - ждите самого худшего! За человека вас считать не будут. В такой обстановке вы вряд ли чему-то научитесь. В общем, все что написано, касается всех без исключения крупных российских организаций, так что ничего нового для форумчан не открыл.
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memphis • бывший сотрудник
17.10.2011 23:13
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Атмосфера в коллективе оставляет желать лучшего. Приходилось как-то раз наблюдать ссору двух начальников отделов - мне показалось, что я очутился в детском саду. Пауки в банке - если кратко.
1. Как сразу после университета удалось устроиться в такое труднодоступное место без связей или родственников вообще?
2. Если вышенаписаное касается всех крупных российских предприятий, можно делать вывод что не сладко пришлось и в следующем месте работы, достаточно крупном ) А если не сладко в нескольких местах подряд, может баснописец Крылов был прав? (уточняю, "как вы ребята не садитесь, все в музыканты не годитесь")
Изменено:
Так получилось что, у комментатора выше, моего бывшего коллеги, очень чесались руки. Он написал откровенный комментарий, который, видимо, быстро подправил, но оригинал все же успел прийти мне на почту. Опубликую его. (Раз уж ты опустился до личности, не обижайся, что и я делаю то же самое) Имена решил опустить, но можешь добавить сам, если тебе хочется. Оригинал:
«Здравствуйте, memphis.
В «Служебном рейтинге» Банки.ру добавлен новый комментарий к отзыву:
«Новоуренгойский филиал»
Дата: 08.02.2012 20:09
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Привет!
Что ж ты не рассказал, как ты заснул на работе(в эмбоссерной) и о том как тебя выгораживали перед управляющей?
А так же как ты ездил за рулем без прав и пьяным? И что б тебя не турнули с банка, коллега взял вину на себя и остался без прав?
Могу тебя заверить, именно там, где ты работаешь и развит "семейный подряд" в отличие от Газпромбанка.Здесь же сватовство не приветствуется.
А так же, как на север приехал зеленый пацан с Башкирии и сразу устроился в Газпромбанк? И на сколько плодотворно ты тут работал ? И не забудь как ты устроился в УГА(сестре привет). И как ты, честный молодой специалист, получил газпромовску общагу, работая в банке.
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Автор комментария: SeverM
Адрес страницы с комментарием:
http://www.banki.ru/services/official...ID=3306517
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Сообщение создано автоматически!»
«Что ж ты не рассказал, как ты заснул на работе(в эмбоссерной) и о том как тебя выгораживали перед управляющей?»
В отделе ОИТ сидел (или до сих пор сидит) товарищ, могущий в рабочее время поспать пару часов без каких-либо последствий. Это тот самый, который «хороший актер» и любит «делать паузы». Я всего две недели прибывал в Новом Уренгое, перед тем как устроиться, еще не успел толком обжиться, не высыпался, так как сидел за ораклом по вечерам. Ничего страшненького Понимающие люди поймут.
«А так же как ты ездил за рулем без прав и пьяным? И что б тебя не турнули с банка, коллега взял вину на себя и остался без прав?»
Был корпоратив , все были под пивом, многие катались на снегоходе, а поймали меня. Судя по тому, что ты пишешь, твоему дружку очень хотелось хорошо выглядеть после этой истории. И откуда столько уважения к «коллеге»? Раньше они были «хохлы», а теперь друзья не разлей вода?! Как интересно. Легко ты меняешь врагов на друзей и наоборот.
«Могу тебя заверить, именно там, где ты работаешь и развит "семейный подряд" в отличие от Газпромбанка. Здесь же сватовство не приветствуется.»
Ты сам-то веришь в то, что написал?
«А так же, как на север приехал зеленый пацан с Башкирии и сразу устроился в Газпромбанк?»
«Зеленый пацан» устроился по рекомендации.
«И на сколько плодотворно ты тут работал?»
Настолько плодотворно, насколько позволяла обстановка. Ниже распишу подробно, что за обстановка…
«И не забудь как ты устроился в УГА(сестре привет).»
Меня принимали три начальника подразделений, начальник цеха и главный инженер. Всех их ты знаешь. Обычное собеседование, как и везде - проверяют твой профессиональный уровень. Открывают диплом и спрашивают, что изучал, что исследовал, чего достиг.
Помню, как ты плакал о том, что работая в Газпроме слесарем, твои родители просили через какого-то родственника-депутата, чтобы тебя взяли на инженерскую должность. Вот это – действительно смешно! До слез. Взрослый дядька!
Чтобы устроиться в Газпром инженером, нужно показать свой профессиональный уровень, доказать, что ты не протирал штаны в студенческие годы. Тогда возьмут инженером – проверено!
«(сестре привет)»
Привет передал!
«И как ты, честный молодой специалист, получил газпромовску общагу, работая в банке.»
Просто. Снимается как обычная комната, за деньги естественно. Общежитие для вахтовиков часто стоит полупустое.
продолжение следует …
Полностью мужской коллектив. Поразила распущенность. За "базаром" не следят, могут назвать пренебрежительно башкиротатаром, обозвать быдлом, просто так, чтобы подняться в чужих глазах. Было ощущение, что собрали проходимцев с улицы, напялили галстуки и послали работать. Сплетничают, наговаривают друг на друга. Даже в войсках такого не видел! После первых двух недель, перестал воспринимать их вообще. Пытался выбиться в другой отдел программистом, в надежде, что там есть нормальные люди.
В заключение скажу что, если бы я хотел работать в таком «уважаемом месте», с такими «уважаемыми людьми», то скорее пошел учиться в ПТУ, а не в университет.
Изменено: