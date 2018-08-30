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Пять специалистам по кадрам! хорошо (+1)
Всем доброго времени суток! Я имею опыт работы в 3-х банках, сейчас в поиске. Пригласили меня на собеседование в ВТБ, пообщались мы довольно мило с девушкой - кадровиком. После собеседования мне сообщили, что через день мне позвонят и сообщат, будет ли собеседование непосредственно с руководителем. Через 2 дня мне перезвонила эта девушка, извинилась за задержку в 1 день, сообщила, что на данный момент отобраны кандидатуры с большим опытом работы, чем у меня, но мое резюме в резерве, что означает, что моя кандидатура им интересна на будущее.

В общем, не судите строго за расписанную выше историю "ни о чем", но для меня очень важно иметь с потенциальными работодателями ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! Это обращение скорее к ним. Уважаемые работодатели! Не поленитесь ответить несостоявшемуся сотруднику о результатах. Как театр начинается с вешалки, так и личное мнение о работодателе "начинается" с таких вот "нюансов". После этой беседы у меня не только нет обиды на банк, что "не взяли", а наоборот, позитивное впечатление об организации рабочего процесса! Благодаря такому ответственному сотруднику плюс в копилку банка!

P.S. Надеюсь, что это практика не только Ростовского филиала, а всего банка!smile:)
tatta • несостоявшийся сотрудник
19.10.2011 13:45
3 комментария
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vova pupkin
24.10.2011 15:15
Три раза перекреститесь, что Вас туда не взяли. Повезло! smile:-) Внешность - она часто бывает обманчива. И потом - кадровик просто хорошо выполнил свою работу, но работать Вам предстояло не с кадровиком (с ним Вы могли более никогда не встретиться), а с непосредственным руководителем, а он в итоге может оказаться не таким "пушистым" как покажется Вам на первой встрече. Двуличие - оно в руководстве ВТБ часто в порядке вещей. Я так очень "обжегся", поведясь на первое впечатление о начальстве, которого в итоге оказалось гнилым, но в благообразной обертке (как конфетка из дерьма).
dr.doodlez
22.11.2011 13:52
Святая простота!!!Согласен с предыдущим оратором- Вам повезло...Кроме вывески ничего хорошего там нет....
Rumensam
26.11.2011 11:44
Везде хорошо, где нас нет.
Идеального нет нигде. В целом в этом банке, лично по моему опыту, лучше чем в других гос. банках!
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