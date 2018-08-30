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|Пять специалистам по кадрам!
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Всем доброго времени суток! Я имею опыт работы в 3-х банках, сейчас в поиске. Пригласили меня на собеседование в ВТБ, пообщались мы довольно мило с девушкой - кадровиком. После собеседования мне сообщили, что через день мне позвонят и сообщат, будет ли собеседование непосредственно с руководителем. Через 2 дня мне перезвонила эта девушка, извинилась за задержку в 1 день, сообщила, что на данный момент отобраны кандидатуры с большим опытом работы, чем у меня, но мое резюме в резерве, что означает, что моя кандидатура им интересна на будущее.
В общем, не судите строго за расписанную выше историю "ни о чем", но для меня очень важно иметь с потенциальными работодателями ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! Это обращение скорее к ним. Уважаемые работодатели! Не поленитесь ответить несостоявшемуся сотруднику о результатах. Как театр начинается с вешалки, так и личное мнение о работодателе "начинается" с таких вот "нюансов". После этой беседы у меня не только нет обиды на банк, что "не взяли", а наоборот, позитивное впечатление об организации рабочего процесса! Благодаря такому ответственному сотруднику плюс в копилку банка!
P.S. Надеюсь, что это практика не только Ростовского филиала, а всего банка!
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tatta • несостоявшийся сотрудник
19.10.2011 13:45
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Идеального нет нигде. В целом в этом банке, лично по моему опыту, лучше чем в других гос. банках!