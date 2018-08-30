Всем доброго времени суток! Я имею опыт работы в 3-х банках, сейчас в поиске. Пригласили меня на собеседование в ВТБ, пообщались мы довольно мило с девушкой - кадровиком. После собеседования мне сообщили, что через день мне позвонят и сообщат, будет ли собеседование непосредственно с руководителем. Через 2 дня мне перезвонила эта девушка, извинилась за задержку в 1 день, сообщила, что на данный момент отобраны кандидатуры с большим опытом работы, чем у меня, но мое резюме в резерве, что означает, что моя кандидатура им интересна на будущее.



В общем, не судите строго за расписанную выше историю "ни о чем", но для меня очень важно иметь с потенциальными работодателями ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ! Это обращение скорее к ним. Уважаемые работодатели! Не поленитесь ответить несостоявшемуся сотруднику о результатах. Как театр начинается с вешалки, так и личное мнение о работодателе "начинается" с таких вот "нюансов". После этой беседы у меня не только нет обиды на банк, что "не взяли", а наоборот, позитивное впечатление об организации рабочего процесса! Благодаря такому ответственному сотруднику плюс в копилку банка!



P.S. Надеюсь, что это практика не только Ростовского филиала, а всего банка!